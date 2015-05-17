Мауро Веньи: «Это будет одна из труднейших Джиро д’Италия за последние годы»

Мауро Веньи о маршруте Джиро д’Италия-2019

Директор Джиро д’Италия Мауро Веньи (Mauro Vegni) назвал маршрут следующего выпуска итальянского Гран-тура одним из самых сложных за последние годы.

В интервью Cyclingnews после презентации маршрута Джиро д’Италия-2019 Мауро Веньи также признался, что мечтает убедить трёхкратного чемпиона мира, словацкого гонщика Петера Сагана впервые в карьере стартовать на итальянском Гран-туре.

Мауро Веньи: «Учитывая 46 500 м общего набора высоты и три сложных индивидуальных гонки на время, этот выпуск Джиро д’Италия можно назвать одним из самых трудных за последние 20 лет. Это самый сложный маршрут за всё время моей работы на Джиро. И трудность не только в 46 км набора высоты, но и в том, что 25 000 м из этого набора высоты приходится на четыре или пять этапов.

Считаю, что мы создали современный и сбалансированный маршрут для открытой гонки. Разделки не подходят специалистам этой дисциплины, поэтому гонка будет открыта для большого числа претендентов. Технически маршрут будет очень сложным, с массой ловушек уже на самых первых этапах. Две разделки, возможно, создадут большие разрывы времени. Потом, в Альпах и Доломитах мы приготовили этапы с горами и финишами, которые сделали историю велоспорта. Последняя разделка в Вероне может изменить положение в генеральной классификации и стать решающей.

После нашего опыта исторического старта в Израиле в 2018 году Джиро д’Италия-2019 будет почти полностью итальянской за исключением пересечения границы страны лишь на одном этапе, который заедет в Республику Сан-Марино. В этом путешествии по нашей прекрасной стране мы хотим показать культурное наследие и туристическую привлекательность Италии. Леонардо Да Винчи, Джоакино Россини, Арена Вероны, уникальные горные пейзажи от Альп до Доломитов, посещение Аквилы, 10 лет назад пострадавшей от землетрясения….всё это будет частью Джиро д’Италия-2019.

Команда Sky ещё не выбрала лидера команды, но никто из капитанов пока не исключается. Крис Фрум подтвердил, что на каждый из Гран-туров у них будет по одному лидеру команды. И у них для этого есть гонщики. Финальное решение будет базироваться на изучении маршрута гонки, но я уверен, что один из капитанов Sky приедет на Джиро д’Италия-2019.

У меня есть хорошее предчувствие, что Нибали будет на старте в Болонье. Думаю, оба итальянских претендента – Нибали и Фабио Ару, примут участие. Джиро д’Италия нуждается в итальянских гонщиках, чтобы порадовать болельщиков Италии.

Я был бы на седьмом небе от счастья, если бы Петер Саган решился проехать гонку. Считаю, что гонщик его калибра, как и Крис Фрум в этом году, должен хотя бы раз в карьере принять участие в Джиро д’Италия. Теперь дело за ним. К сожалению, ему тяжело принимать решение, потому что есть другая гонка Мирового тура, которая будет проходить в то же самое время на другом континенте, рядом со штаб-квартирой его личных спонсоров. Поэтому, думаю, его присутствие на итальянском Гран-туре в 2019 году под большим вопросом. Но мы будем разговаривать. Нам хочется, чтобы всё получилось, но большую роль играют спонсоры велоспорта».