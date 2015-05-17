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Мауро Веньи: «Это будет одна из труднейших Джиро д’Италия за последние годы»

Мауро Веньи о маршруте Джиро д’Италия-2019

 

 

  Директор Джиро д’Италия Мауро Веньи (Mauro Vegni) назвал маршрут следующего выпуска итальянского Гран-тура одним из самых сложных за последние годы.

  В интервью Cyclingnews после презентации маршрута Джиро д’Италия-2019 Мауро Веньи также признался, что мечтает убедить трёхкратного чемпиона мира, словацкого гонщика Петера Сагана впервые в карьере стартовать на итальянском Гран-туре.

 

 

  Мауро Веньи: «Учитывая 46 500 м общего набора высоты и три сложных индивидуальных гонки на время, этот выпуск Джиро д’Италия можно назвать одним из самых трудных за последние 20 лет. Это самый сложный маршрут за всё время моей работы на Джиро. И трудность не только в 46 км набора высоты, но и в том, что 25 000 м из этого набора высоты приходится на четыре или пять этапов.

 

  Считаю, что мы создали современный и сбалансированный маршрут для открытой гонки. Разделки не подходят специалистам этой дисциплины, поэтому гонка будет открыта для большого числа претендентов. Технически маршрут будет очень сложным, с массой ловушек уже на самых первых этапах. Две разделки, возможно, создадут большие разрывы времени. Потом, в Альпах и Доломитах мы приготовили этапы с горами и финишами, которые сделали историю велоспорта. Последняя разделка в Вероне может изменить положение в генеральной классификации и стать решающей.

 

  После нашего опыта исторического старта в Израиле в 2018 году Джиро д’Италия-2019 будет почти полностью итальянской за исключением пересечения границы страны лишь на одном этапе, который заедет в Республику Сан-Марино. В этом путешествии по нашей прекрасной стране мы хотим показать культурное наследие и туристическую привлекательность Италии. Леонардо Да Винчи, Джоакино Россини, Арена Вероны, уникальные горные пейзажи от Альп до Доломитов, посещение Аквилы, 10 лет назад пострадавшей от землетрясения….всё это будет частью Джиро д’Италия-2019.

 

  Команда Sky ещё не выбрала лидера команды, но никто из капитанов пока не исключается. Крис Фрум подтвердил, что на каждый из Гран-туров у них будет по одному лидеру команды. И у них для этого есть гонщики. Финальное решение будет базироваться на изучении маршрута гонки, но я уверен, что один из капитанов Sky приедет на Джиро д’Италия-2019.

 

  У меня есть хорошее предчувствие, что Нибали будет на старте в Болонье. Думаю, оба итальянских претендента – Нибали и Фабио Ару, примут участие. Джиро д’Италия нуждается в итальянских гонщиках, чтобы порадовать болельщиков Италии.

 

  Я был бы на седьмом небе от счастья, если бы Петер Саган решился проехать гонку. Считаю, что гонщик его калибра, как и Крис Фрум в этом году, должен хотя бы раз в карьере принять участие в Джиро д’Италия. Теперь дело за ним. К сожалению, ему тяжело принимать решение, потому что есть другая гонка Мирового тура, которая будет проходить в то же самое время на другом континенте, рядом со штаб-квартирой его личных спонсоров. Поэтому, думаю, его присутствие на итальянском Гран-туре в 2019 году под большим вопросом. Но мы будем разговаривать. Нам хочется, чтобы всё получилось, но большую роль играют спонсоры велоспорта».

 

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Теги к статье: Мауро Веньи Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2019 Гран-тур

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  1. Имя: Adrien

    Адриен

    Вчера, 22:18 | Регистрация: 17.05.2015

    Не только и не столько должны быть сбалансированны маршруты ГТ... Должна быть сбалансирована СТРУКТУРА ГТ, СИСТЕМА определения победителя, должен появиться титул АБСОЛЮТНОГО чемпиона  велосипедного "большого шлема", присуждаемого  по итогам ВСЕХ трех ГТ, а не какой-то хилый рейтинг... И когда у  Сагана и пр. появится возможность стать ПОБЕДИТЕЛЕМ (!!!) Джиро, а в конце сезона - надеть корону СУПЕРЧЕМПИОНА - тогда не надо будет с трепетом надеяться, что он  изволит порадовать нас своим присутствием - САМ будет стремиться участвовать в большинстве соревнований.

    1. Имя: Сергей

      BaTman

      Вчера, 23:48 | Регистрация: 8.09.2017

      Мне кажется у Вас максимализм пытается всё измерить, и выделить абсолют. Это не теннис и не формула 1. Велоспорт и прекрасен что он разнонаправлен. Есть горняки, есть спринтеры, есть раздельщики, есть разные туры, этот рейтинг только для статистов нужен. Надо просто уметь наслаждаться тем что происходит, и чтить традиции.
      Тут тогда в рейтинг и даунхильщиков с циклокросом можно этапы добавить, что бы был самый абсолютный велосипедист. И ему в конце года будут Чебурашку дарить.

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Комментарии

  • BaTman
    Мауро Веньи: «Это будет одна и ... (2)
    BaTman-Фото
    Мне кажется у Вас максимализм пытается всё измерить, и выделить абсолют. Это не теннис и не формула 1. Велоспорт и прекрасен что он разнонаправлен. Есть горняки, есть спринтеры, есть раздельщики, есть разные туры, этот рейтинг только для статистов нужен. Надо просто уметь наслаждаться тем что происходит, и чтить традиции.
    Тут тогда в рейтинг и даунхильщиков с циклокросом можно этапы добавить, что бы был самый абсолютный велосипедист. И ему в конце года будут Чебурашку дарить.
  • Адриен
    Мауро Веньи: «Это будет одна и ... (2)
    Адриен-Фото

    Не только и не столько должны быть сбалансированны маршруты ГТ... Должна быть сбалансирована СТРУКТУРА ГТ, СИСТЕМА определения победителя, должен появиться титул АБСОЛЮТНОГО чемпиона  велосипедного "большого шлема", присуждаемого  по итогам ВСЕХ трех ГТ, а не какой-то хилый рейтинг... И когда у  Сагана и пр. появится возможность стать ПОБЕДИТЕЛЕМ (!!!) Джиро, а в конце сезона - надеть корону СУПЕРЧЕМПИОНА - тогда не надо будет с трепетом надеяться, что он  изволит порадовать нас своим присутствием - САМ будет стремиться участвовать в большинстве соревнований.

  • ROSt
    Крис Фрум о маршруте Джиро д' ... (9)
    ROSt-Фото

    Цитата: Адриен
    Да не рискует он ничем ! Ведь у него - наряду с хронической(!!!) астмой - еще и в почках СПЕЦИФИЧЕСКАЯ патология - они так, блин, неправильно работают, что допинг-тест показывает ДЕСЯТИКРАТНОЕ превышение... Целую многотомную диссертацию на эту тему специалисты по ХИМИИ Sky накропали. Как там в известном фильме - "Наскрозь больной, Маруся!".И ВАДА идет навстречу - как не войти в положение почти инвалида?
      

    Да ты снайпер!!!

  • velodoctor
    Джиро д'Италия-2019. Презента ... (14)
    velodoctor-Фото

    Ну до 13 этапа придётся поскучать, конечно будут разрывы, но дальше пойдёт супер гонка для генеральщиков, 16 этап наитруднейший дистанция 220 и набор 5800.

  • RVL
    Джиро д'Италия-2019. Презента ... (14)
    RVL-Фото

    Да уж.... 

  • kwwk
    Крис Фрум о маршруте Джиро д' ... (9)
    kwwk-Фото

    Джиро он не поедет - все на Тур, а вот сможет ли Скай уболтать Томаса на Джиро - вопрос.

  • flugegeheimen
    Крис Фрум о маршруте Джиро д' ... (9)
    flugegeheimen-Фото
    Его позвали почетным гостем - из вежливости надо было что-то сказать. Но, думаю, джиру он и не планирует. Все силы на тур бросит
  • Cyrill
    Джиро д'Италия-2019. Презента ... (14)
    Cyrill-Фото

    Пока предварительно: от Мувиков - Вальверде, Ланда и Карапас заявлены на Джиро.

  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2019. Презента ... (14)
    EL-Fenomeno-Фото

    Цитата: Astanaforever
    13й 14й 16й 20й этапы жесть.

    да ну !?

    10-й и 11-й вот это настоящая жесть, ещё и после дня отдыха; многие могут просто не вкатиться и поймать БОЛЬШИЕ дыры по времени

  • motte
    Джиро д'Италия-2019. Презента ... (14)
    motte-Фото

    Интересно, Нибали будет здесь? Или тдф?

    Вроде как Веньи ожидает его ...Саган, возможно с большой долей вероятности, будет.

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8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
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