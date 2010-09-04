- Категория:
- VeloRACE / Giro d'Italia |
- Дата:
- Сегодня, 16:23
Команда Sunweb объявила состав на Джиро д’Италия-2018
В прошлом году Том Дюмулин, став победителем 100-го выпуска Джиро д’Италия, принёс команде Sunweb первую победу на Гран-туре. В этом году 27-летний нидерландский гонщик будет защищать свой титул.
В этом ему помогут 38-летний нидерландский гонщик Рой Кюрверс (Roy Curvers), 29-летний американский гонщик Чед Хага (Chad Haga), 22-летний австралийский гонщик Крис Хэмильтон (Chris Hamilton), 23-летний нидерландский гонщик Леннард Хофстед (Lennard Hofstede), 22-летний нидерландский гонщик Сэм Омен (Sam Oomen), 37-летний нидерладский гонщик Лауренс Тен Дам (Laurens Ten Dam) и 24-летний бельгийский гонщик Луис Верваке (Louis Vervaeke).
Марк Реф, тренер команды Sunweb: «Мы ставим на Джиро д’Италия-2018 те же цели, что и в прошлом году – помогать Тому бороться за генеральную классификацию. То, что он выйдет на старт в качестве защищающего титул чемпиона, добавляет динамики и команде, и гонке. Мы готовы к этому.
Борьба за общий зачёт – совсем не то, что фокусирование на этапах. Команда должна быть максимально сконцентрирована на протяжении всех трёх недель гонки, что требует от всех очень много сил. Мы многому научились в прошлом году, и собираемся использовать этот опыт.
Том, Сэм и Луис финальную тренировку провели в высокогорном лагере в Сьерра Неваде. Мы также проводили видеоразведку маршрута, анализировали данные ключевых этапов, что помогло ребятам в подготовке. На бумаге маршрут выглядит более тяжёлым, чем был в прошлом году. Гор больше, разделки меньше. Все три недели будут очень напряжёнными.
Состав на Джиро д’Италия-2018 мы подбирали, базируясь на характеристиках маршрута. Он сбалансирован, есть талантливые горняки и опытные «дорожные» капитаны».
Состав команды Sunweb на Джиро д’Италия-2018:
Tom Dumoulin (Голландия);
Roy Curvers (Голландия);
Chad Haga (США);
Chris Hamilton (Австралия);
Lennard Hofstede (Голландия);
Sam Oomen (Голландия);
Laurens Ten Dam (Голландия);
Louis Vervaeke (Бельгия).
Предварительные составы команд на Джиро д'Италия-2018
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