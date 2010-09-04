VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Андрей Гривко Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Олимп. резерв

Состав команды Sunweb на Джиро д’Италия-2018

Команда Sunweb объявила состав на Джиро д’Италия-2018

 

 

  В прошлом году Том Дюмулин, став победителем 100-го выпуска Джиро д’Италия, принёс команде Sunweb первую победу на Гран-туре. В этом году  27-летний нидерландский гонщик будет защищать свой титул.

 

  В этом ему помогут 38-летний нидерландский гонщик Рой Кюрверс (Roy Curvers), 29-летний американский гонщик Чед Хага (Chad Haga), 22-летний австралийский гонщик Крис Хэмильтон (Chris Hamilton), 23-летний нидерландский гонщик Леннард Хофстед (Lennard Hofstede), 22-летний нидерландский гонщик Сэм Омен (Sam Oomen), 37-летний нидерладский гонщик Лауренс Тен Дам (Laurens Ten Dam) и 24-летний бельгийский гонщик Луис Верваке (Louis Vervaeke).

 

 

 

  Марк Реф, тренер команды Sunweb: «Мы ставим на Джиро д’Италия-2018 те же цели, что и в прошлом году – помогать Тому бороться за генеральную классификацию. То, что он выйдет на старт в качестве защищающего титул чемпиона, добавляет динамики и команде, и гонке. Мы готовы к этому.

 

  Борьба за общий зачёт – совсем не то, что фокусирование на этапах. Команда должна быть максимально сконцентрирована на протяжении всех трёх недель гонки, что требует от всех очень много сил. Мы многому научились в прошлом году, и собираемся использовать этот опыт.

 

  Том, Сэм и Луис финальную тренировку провели в высокогорном лагере в Сьерра Неваде. Мы также проводили видеоразведку маршрута, анализировали данные ключевых этапов, что помогло ребятам в подготовке.  На бумаге маршрут выглядит более тяжёлым, чем был в прошлом году. Гор больше, разделки меньше. Все три недели будут очень напряжёнными.

 

Состав на Джиро д’Италия-2018 мы подбирали, базируясь на характеристиках маршрута. Он сбалансирован, есть талантливые горняки и опытные «дорожные» капитаны».

 

 

Состав команды Sunweb на Джиро д’Италия-2018:

 

Tom Dumoulin  (Голландия);

Roy Curvers (Голландия);

Chad Haga (США);

Chris Hamilton  (Австралия);

Lennard Hofstede (Голландия);

Sam Oomen (Голландия);

Laurens Ten Dam  (Голландия);

Louis Vervaeke  (Бельгия).

 

Предварительные составы команд на Джиро д'Италия-2018

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Sunweb Том Дюмулин Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2018 Гран-тур

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Shalam

    Shalam s Urala

    Сегодня, 17:21 | Регистрация: 4.09.2010

    с одной стороны - против Фрума на Джире (вор должен сидеть блаблабла)

    с другой - всётаки Тому с ним будет интереснее )

    ..

    кстати (совсем не в тему) - случайно пересмотрел туровский этап на дЮэз, где Састре взял Тур-2008. там много интересного. в том числе - как.. никому неизвестный африканец Фрум пытался выжить да не выжил на колесе Меньшова, который возвращался в группу Шлеков. Хамидуллин и Курдюков дружно согласились, что Крис Денису в догонялках совсем не партнёр типа )) ну эт я к тому, что ведь прямо сейчас, возможно, у всех перед носом ездит будущий исполнитель роли бэтмэна. интересно - хоть кто-то его видит? )

  2. Сейтмеметов сейтхалил

    Сегодня, 17:52 | Регистрация: 24.12.2017

    Да это падун

    1. Имя: Veloster

      veloster

      Сегодня, 19:47 | Регистрация: 4.01.2018

      Не. Это Сэм Оумен.

  3. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 18:31 | Регистрация: 30.06.2017

    Команда не о чем. Поезда нет, горняков нет. Один в поле войн? Может на двух разделках хочет набрать преимущества в пару минут? Но я думаю ..не выйдет. А в горах все потеряет.Команда очень слабая.

  4. Rokka

    Сегодня, 19:04 | Регистрация: 23.01.2016

    Почему не едут Келдерман, Гешке, Тёнс, Арндт? Ведь есть у них силы для поддержки Тома. Или Санвеб рассчитывают на то что Дюмолан опять сам во всех горах будет? Одна молодежь и старики.

    1. Имя: Ольга

      Earl57

      Сегодня, 19:16 | Регистрация: 7.12.2014

      Дюмулен сказал, что не знает, поедет он Тур или нет. Решать это будут только после окончания Джиро, не раньше.
      Поэтому вполне естественно, что Санвеб разделил ресурсы на два грантура. Дюмулен на Джиро, Келдерман на Тур. Хороший шанс для Вилко.

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

24 - 29 апреля 2018

Tour de Romandie

1 мая 2018

Eschborn-Frankfurt

4 - 27 мая 2018

Giro d'Italia


ОПРОС

Какая из Арденнских классик-2018 понравилась больше?

Комментарии

  • Александра
    Предварительные составы команд ... (43)
    Александра-Фото
    Вообще, да, все это было так или иначе озвучено. Но никак не избавиться от ощущения нехватки "тяжеловесов" в составах на Джиро. Не знаю, возможно мне все еще тоскливо без Контадора, или предубеждение против Фрума... Что-то царапает трудноуловимое.)
  • Николай Н.
    Тур Романдии-2018. Этап 2 (4)
    Николай Н.-Фото

    Во, трудяга Томас, столько отпахать и сохранить ещё 2 минуты. Просто молодец.

  • Earl57
    Предварительные составы команд ... (43)
    Earl57-Фото

    Цитата: Александра
    Думаете, тихий, но демонстративный игнор?

    Зачем искать заговор там, где его не было и нет?

    Кинтана еще летом прошлого года, сразу после Тура, заявил, что в 2018 году из ГТ поедет только Тур де Франс.

    Закарин сразу же после окончания Вуэльты объявил ТДФ своей главной целью.

    Порт, Уран, Барде вариант с Джиро вообще не рассматривали на этот год.

    Дэн Мартин сразу после подписания контракта с UAE заявил: Я поеду Тур, а Ару пусть едет Джиро.

    Нибали объяснял, еще в 2016 году, сразу после его подписания контракта с Бахрейном они договорились, что в первый год в команде он едет Джиро, а во второй - Тур де Франс.

    Ни для кого из них наличие или отсутствие Фрума / Дюмулена значения не имеют. Они все сосредоточены либо на своих собственных желаниях и целях, либо на требованиях руководства команды.

  • Bjoern
    Состав команды Mitchelton-SCOT ... (4)
    Bjoern-Фото

    Сомневаюсь, что Чавес тут капитанить будет

  • veloster
    Состав команды Mitchelton-SCOT ... (4)
    veloster-Фото

    Горный состав в сумме, лучший из всех команд. Но. Саймон едет первый раз на Джиро. А Чавито теперь всегда под большим вопросом, тем более на трех неделях.

  • veloster
    Состав команды Sunweb на Джиро ... (6)
    veloster-Фото
    Не. Это Сэм Оумен.
  • Earl57
    Состав команды Sunweb на Джиро ... (6)
    Earl57-Фото
    Дюмулен сказал, что не знает, поедет он Тур или нет. Решать это будут только после окончания Джиро, не раньше.
    Поэтому вполне естественно, что Санвеб разделил ресурсы на два грантура. Дюмулен на Джиро, Келдерман на Тур. Хороший шанс для Вилко.
  • Александра
    Предварительные составы команд ... (43)
    Александра-Фото
    Думаете, тихий, но демонстративный игнор?
  • Александра
    Состав команды Mitchelton-SCOT ... (4)
    Александра-Фото

    Всегда болею за Чавито. Совершенно не могу делать какие-то прогнозы, но очень надеюсь на то, что настроение, обстоятельства и результаты прошлого сезона остались в прошлом.

  • Rokka
    Состав команды Mitchelton-SCOT ... (4)
    Rokka-Фото
    Очень сильный и сбалансированный состав. Посмотрим как выступит Чавито

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

26 апреля

Perrig Quemeneur (Direct Energie)

27 апреля

Jonathan Castroviejo (Team Sky)

Wilmar Andres Paredes Zapata (Manzana Postobon)

29 апреля

Carlos Barbero (Movistar Team)

Antwan Tolhoek (Team Lotto NL - Jumbo)

Nicolas Mariotto Sessler (Burgos - BH)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Саган П. (Svk) (BOH) 1901
2 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1682
3 Терпстра Н. (Ned) (QST) 1297
4 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 1198
5 Вальгрен М. (Den) (AST) 1195
6 Бенот Т. (Bel) (LTS) 1010
7 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 993
8 Импи Д. (RSA) (MTS) 941
9 Стейвен Я. (Bel) (TFS) 935
10 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 931

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Апрель 2018 (143)
Март 2018 (185)
Февраль 2018 (143)
Январь 2018 (122)
Декабрь 2017 (68)
Ноябрь 2017 (67)