Том Дюмулин примет участие в Джиро д'Италия-2018

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Том Дюмулин будет защищать титул победителя Джиро д’Италия в 2018 году
Победитель Джиро д’Италия-2017, Том Дюмулин (Tom Dumoulin) принял решение защищать свой титул в следующем году. О том, что первый в истории Нидерландов победитель Джиро д’Италия, выйдет на старт итальянского Гран-тура в 2018 году, сообщила издание De Telegraaf, а также источники Cyclingnews. Журналист De Telegraaf Раймонд Керкхоффс, ссылаясь на La Gazzetta dello Sport, написал, что команда Sunweb и Том Дюмулин уже сообщили организаторам Джиро д’Италия о своём решении.
PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Spada
После презентации маршрута Джиро д’Италия-2018 Том Дюмулин говорил, что выбирает между участием в Джиро д’Италия и Тур де Франс, а в интервью Cyclingnews сказал: “Я поеду на ту гонку, где у меня будет больше шансов на победу. Любой маршрут в Италии мне нравится, я люблю эту страну, поэтому мне очень трудно сказать «нет» Джиро д’Италия. Маршрут интересный, хорошая смесь всего, но не идеальный для меня. Мне бы понравилось, если бы километров разделки было больше, но я понимаю организаторов, они хотят сделать гонку зрелищной».
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RVL
Крис Фрум продолжает подготовк ... (2)
Верните Контадору Джиро!
и решение по Фруму огласите до старта.
зы. лучше сказать , что не платили. чем платили. это же естественно. хотя, что в этом такого крамольного. Теннисистам платят и все это знают.
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RVL
Брайан Куксон: «Я узнал о деле ... (46)
кроме Нибали еще с пятОк угроз Фруму есть. Если уж брать самого первого грозного, то это скорее Дюм.
Нибали любят за то, что он не выносил никого в одну калитку, а по мере сил демонстрировал качества не робота, а тактика, трудяги, атаканте, . особенно его спуски-это что то!
Дюмулан, кстати тоже приростает болельщиками. Мне кажется , если бы не было Скай холивара на форумах было бы гораздо меньше. Ну просто гипотетически, если нужно придумать новое зло? Кого можно номинировать? У меня нет кандидатов на данный момент.
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Meilleur
Брайан Куксон: «Я узнал о деле ... (46)
Цитата: Earl57
Цитата: Meilleur
Цитата: collega2011
Не злые, а мечтающие о справедливости.Мне будут плевать в лицо,а я должен благодарить их за удовольствие от правильного просмотра...
абсурд.Ясно дело,на неправде и деньгах держится этот мир,но не надо гнать ,что это правильно и нормально.
Страшно не незнание,а неправильное знание.
Побеждал,шла карта,раздача была такая--радовался,рукоплескали,купался в лучах славы.Поменялся крупье,извини братан--полезай под стол--принесли новую колоду.Никаких сложностей и эпитафий.Все просто и по чесноку.
Это эгоизим с твоей стороны (и с их тоже). Они не думают о тебе, обо мне, о болельщиках, ни о ком. Только о себе. Что Фрум, что Контадор, что Дюмулен, что прочие большие гонщики. И это есть основная причина почему они гиперуспешны - потому, что они помешаны на себе и своём успехе. И не меряй справедливостью то, что тебе хочется или не хочется видеть, Валера. Это симпатии и антипатии, а не справедливость и НЕсправедливость.
Хотя то, что Фрум выносивший всех, было якобы несправедливо, а то, что Фрума ловят - справедливо — это гениально.
Не так. Люди не могут простить Фруму, что он обманул их ВЕРУ в него. И это старо как мир. Не случайно Данте в своей "Божественной комедии" поместил обманувших доверие в самый последний круг ада. Чем бы все это не закончилось, ВЕРИТЬ Фруму не будут уже никогда. Само собой, всегда есть люди, которые будут вслепо и безоглядно принимать любые объяснения свого кумира и защищать его. Но к подавляющему большинству это не относится. Увы, увы, увы. И радости от этого никто не испытывает, ни болельщики, ни спортсмены.
Что касается тезиса, что спортсмены помешаны на себе и своем успехе. Интересно, что англосаксы, обычно сильно недолюбливающие Нибали, в этой ситуации зауважали его.
Журналисты в очередной раз пристали к Винченцо с вопросом, как он относится к тому, что может получить победу на Вуэльте. Нибали ответил, что не знает, так как еще никогда не получал победу таким образом. Но радости от этого точно испытывать не будет. И недвусмысленно дал понять, что перевернул эту страницу своей жизни. Для него это больше не важно. Перевел разговор на свою подготовку у Туру, потом заговорил о Скарпони, боль от потери друга нисколько не ослабла за минувшие месяцы.
Не знаю, кто из более-менее опытных болельщиков мог считать, что Фрум и Скай чисты. Это, возможно, самый сложный в мире спорт. Спорт, где как нигде знают, когда употреблять и как выводить. Спорт, где в самой культуре употреблять, будучи в суперэлите, не считается чем-то зазорным. Верить в чистоту спортсменов, находящихся на самом верху, могут только или сравнительно недавно следящие болельщики, или романтики. Не иначе. Скорее людьми овладела жажда возмездия. Так сказать, Армстронга поймали, Контадора поймали, так и пусть Фрума как можно скорее поймают, ибо так честнее, и так мы будем себя лучше самоощущать. Никто из прямых конкурентов Скай после позитива не высказался резко критически против Фрума, и это как ничто показывает, что все ходят по тонкому льду и опасаются оказаться в такой же позиции.
Нибали наоборот очень любят, мне кажется. И эта любовь только окрепла в последние годы не в последнюю очередь благодаря тому, что он по сути первая угроза злу в лице Sky.
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Zhanzhak
Том Дюмулин примет участие в Д ... (13)
А что там? 13.03.18 будет суд в Льеже, тогда и узнаём. Эта новость уже не новость. Если вина Вино будет доказана, то ему грозит срок. Сам Саша спокоен и уверен, что поставит окончательную точку в этом деле.
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Yuriy 17
Том Дюмулин примет участие в Д ... (13)
Без Дюмулина и Фрума Тур де Франс 18 будет не самым увлекательным зрелищем.
Весьма жаль себя, что не получу того удовольствия, на которое мог бы рассчитывать.
Предполагаю следующее:
Организаторы ТдФ (если я правильно инфрмирован, они же владеют и правами на проведение Вуэльты), составляя маршрут на 18 год, скорее всего знали, что Фрум попался на превышении сальбутамола.
Поэтому составили маршрут ТдФ 18 против Дюмулина.
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rude_rider
Том Дюмулин примет участие в Д ... (13)
Нибали знал что Том и Джери Фруми на Джиро едут и выбрал себе тур)))
Теперь Ару поедет на тур так как скажет что арабы так решили))
Кинтана как обычно едет тур за вторым местом с группой поддержки Вальверде
Барде естественно тур
Порт тур за подиумом и только мечта говорит 3 место (потому что второе уже занято на годы)
Ланда будет биться с Лопесом против Тома на джиро???
Ну там для подтанцовки еще Уран до кучи с чавито и с одним из яйтцов
Фрум если поедет то навреное под микроскопом от УСИ и тренеровочном режиме а может вообще не поедет
мдааа..
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