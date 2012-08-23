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Боб Юнгельс, Герант Томас, Микель Ланда, Наиро Кинтана о 4-м этапе Джиро д'Италия-2017

Боб Юнгельс надел розовую майку лидера, основные претенденты на победу финишировали в одной группе на вершине Этны

 

 

  Первый горный финиш 100-го выпуска Джиро д’Италия – восхождение на Этну, стал первой проверкой сил генеральщиков. Они осторожно проехали подъём 1-й категории, а встречный ветер не давал возможности проводить сильные атаки. Но первая проверка состоялась, перекроив генеральную классификацию после четырёх дней гонки.

 

  24-летний люксембургский гонщик команды Quick Step Floors Боб Юнгельс (Bob Jungels) финишировал в группе основных претендентов, и надел розовую майку лидера. Ближайшим соперником Юнгельса в общем зачёте является британский гонщик команды Sky Герант Томас (Geraint Thomas), финишировавший на этапе 3-м и поднявшийся в генеральной классификации на 2-е место. Томас уступает Юнгельсу в общем зачёте 6 секунд.

 

  Товарищ Геранта Томаса по команде Sky, делящий с ним лидерские полномочия, Микель Ланда, несмотря на прокол в самый неудачный момент в начале подъёма на Этну, также финишировал в группе генеральщиков вместе с Томасом, а в общем зачёте испанский гонщик идёт на 10-й позиции, проигрывая Юнгельсу 10 секунд.

 

  Наиро Кинтана (Movistar), победитель Джиро д’Италия-2014 года, также финиширова в группе генеральщиков и тоже уступает Юнгельсу в общем зачёте 10 секунд.

 

 

 

PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari

 

  Боб Юнгельс (Quick Step Floors): «Чувствую себя так же, как в прошлом году, когда тоже надел розовую майку, перешедшую ко мне от товарища по команде. Я расчётливо проехал гонку, сохранял концентрацию, не открывал себя встречному ветру, который сделал сегодняшний этап невероятно трудным. Я ждал, ждал и ждал. Как долго удержу розовую майку? Думаю, в воскресенье будет очень трудный этап до Блокхауса, это совсем другой подъём, более крутой, для таких гонщиков как Кинтана, настоящих горняков. Не знаю, посмотрим.

 

  Джиро д’Италия – долгая гонка, конечно, ещё много чего случится, все фавориты на высоком уровне, но я не хочу думать об этом сейчас. Мне просто хочется жить настоящим моментом этого особенного дня.

 

  Я прогрессирую с каждым годом, и мотивирован продолжать в этом же духе. Я также счастлив, что со мной такая сильная команда, которая защищала меня всё время. Гонка для нас уже успешна, всё, что придёт на следующих этапах от сегодняшнего дня до Милана, будет бонусом».

 

 Photos © Sky 

 

  Герант Томас (Sky): «Подъём не был супертрудным, но из-за встречного ветра, и так как это первый крупный горный этап, все проверяли друг друга. Шла игра в кошки мышки. Конечно, было бы хорошо взять розовую майку, но и то, что я так близко к ней, тоже  хорошо».

 

  Микель Ланда (Sky): «День был тяжёлым, с большим количеством подъёмов, последний из которых был самым трудным, потому что ветер всё время менял направление. Мне очень не повезло, потому что за 10 км до финиша я прокололся, наехав на камень. К счастью, там был Себастьян (Энао), который отдал мне колесо. А Филип (Дейнан) подождал меня и привёз обратно в пелотон. День был не лучшим, думаю, в финале я заплатил за то, что потратил силы. Но я доволен, потому что ничего не потерял».

 

  Дарио Чиони, спортивный директор Sky: «Мы переговорили и решили, что если на финальном подъёме будет относительно большая группа, и будет встречный ветер, то уехать окажется тяжело. Поэтому лучше сохранить силы, чтобы побороться за бонусы. Закарин уехал раньше, конечно, было бы хорошо взять 6 секунд, но 4 – тоже неплохо».

 

  Picture (c): BettiniPhoto.net

 

  Наиро Кинтана (Movistar): «Мы без потерь прошли первые очень напряжённые три дня. Сегодня история совсем другая. Нашей целью на первом горном финише было держаться ближе к основным претендентам, и не проиграть время. На этой стадии гонки на меня влияет недостаток гоночных дней, мне ещё надо достичь уровня моих главных соперников. Сегодня был первый серьёзный контакт с большими горами с тех пор, как я вернулся из Колумбии. И на этом этапе надо было проверить, как я себя чувствую. Эти открытые этапы перед этапом с Блокхаусом, конечно, пойдут мне на пользу, думаю, на следующем горном этапе я должен чувствовать себя лучше.

 

  Наша команда отлично контролировала гонку на последнем подъёме, особенно, когда Амадор поехал за Нибали. Подъём был тяжёлым, ещё тяжелее его сделал встречный ветер. Ветер был главной причиной, почему мы не увидели большого просева в группе генеральщиков. Когда Нибали атаковал, группа уже шла на высокой скорости. Нам помогло, что Андрей Амадор находился впереди, контролируя атаки. Поэтому я мог спокойно сидеть на колесе. Мои товарищи по команде работали превосходно.

 

  Все называют меня главным фаворитом, но никогда нельзя списывать остальных, все проводили огромную работу перед Джиро д’Италия, чтобы подойти к гонке на пике формы. Все ребята, оставшиеся в главной группе, талантливы. Все выглядят равными по силе. Нибали атаковал мощно, показав, как сильно он хочет задавать тон. Sky с Томасом и Ландой также ехали хорошо. Закарин показал, что у него идёт нога, проводить атаку сегодня было трудно, и ещё сложнее было это сделать в тот момент, который выбрал для атаки он. И Юнгельс ехал сегодня сильно, мы должны следить за ним».

 

 

Результаты 4 этапа Джиро д'Италия-2017

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Теги к статье: Боб Юнгельс Герант Томас Микель Ланда Наиро Кинтана Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2017 Гран-тур

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  1. Tom_Boonen

    Сегодня, 01:33 | Регистрация: 23.08.2012

    Квик Степ в очередной раз не имея очень сильного горняка "делает гонку" командой. Вот теперь ещё несколько дней в розовой майке.

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5 - 28 мая 2017

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ОПРОС

Победителем Джиро д'Италия - 2017 станет?

Комментарии

  • Адриен
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (48)
    Адриен-Фото
    В том то и дело, что не то что только Астане, а всей гонке явно недостает Ару ... Он бы точно расшевелил этот колхоз, борясь за победу на "родной стороне", да и лейтенанты выглядят очень даже неплохо... А так,без него первый горный этап - сплошная бухгалтерия. Хорошего только - Закарин отыграл разрыв.
  • Tom_Boonen
    Боб Юнгельс, Герант Томас, Мик ... (1)
    Tom_Boonen-Фото

    Квик Степ в очередной раз не имея очень сильного горняка "делает гонку" командой. Вот теперь ещё несколько дней в розовой майке.

  • VeloVelo
    Винченцо Нибали о подъеме на Э ... (3)
    VeloVelo-Фото

    Конечно, Зак не сильнее остальных, он просто сделал то, что хотел сделать, в отличие от дпугих.
    И поэтому он Молодец.

  • Khan
    Винченцо Нибали о подъеме на Э ... (3)
    Khan-Фото

    Если каждый после толчка/жёсткого манёвра/косого взгляда начнёт распускать руки и пихаться, то бои без пправил и прочее ММА будет нервно курить в сторонке по сравнению с велоспортом.

     

    Какие-то психованые гонцы пошли

  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (48)
    EL-Fenomeno-Фото

    Тут ещё видео как повздорили Морено Базан и Диего Роса на 4 этапе:

    http://www.velonews.com/2017/05/giro-ditalia/nibalis-key-teammate-moreno-kicked
    -giro_437758

  • 0x5F375A86
    Крис Фрум избежал травм после ... (17)
    0x5F375A86-Фото
    Для этого есть юристы команды и другие ответственные лица. Фруму скорей всего дали новый велосипед и отправили дальше тренироваться.
  • 0x5F375A86
    Винченцо Нибали о подъеме на Э ... (3)
    0x5F375A86-Фото

    Я-то думал, что Роза ему действительно чем-то навредил, а так какая-то совсем необоснованная агрессия на обычные для этой ситуации действия.

  • Student
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (48)
    Student-Фото
    Цитата: protur
    Вывод. Нибали нужна Астана, надо как-то договариваться. У Астаны нет головы....(((. Катальдо, Хансен, Кангерт - отличный горный поезд.
    Зак на отлично, но тоже без команды (в горах), и с точки зрения "толстого мачизма" )) - это не есть хорошо. Кинтана - это негэнтропия, упорядоченное течение частиц тела в нужном направлении - хочет добавит, а не захочет чуть добавит и этого будет достаточно, в горах. На 10-м - не столообразная ITT, вряд ли много проиграет, если вообще проиграет, Нибали. А на 21-м, на фоне усталости Нибали вряд ли кинет больше минуты. Так что все дело в горах, если у Нибса не будет "brutta giornata" - то борьба станет интересней. Хотя могут быть сюрпризы и на пересеченке... на встречном ветре, где маленький Кинтана может не выдюжить. Остальные пока - слабо смотряться, как-то "нежизнеутверждающе что-ли".
    В нынешним состоянии не думаю, по настоящему сильных Грегори уже нет.
  • djick
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (48)
    djick-Фото
    смотря как смотреть. Энао после того как отдал колесо Ланде, напрягаться не стал, та и смысл то пока это делать, в смысле развоз под кого..?пока не ясно. ирландец подвез Ланду как мог...Кенни как часто бывает на равнине его ветром сдувает, так что провал это лишь Роза и то в него причина..переживал из-за дисквала Морено (шутка)
  • Tom_Boonen
    Крис Фрум избежал травм после ... (17)
    Tom_Boonen-Фото
    И часто велосипедисты по встречной полосе едут? В большинстве случаев их сбивают сзаду или сбоку, а это однозначно в первую очередь вина доганявшего, хотя многие этого не хотят понимать.

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1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2528
2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 1995
3 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1701
4 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1670
5 Порт Р. (Aus) (BMC) 1362
6 Саган П. (Svk) (BOH) 1245
7 Мартин Д. (Irl) (QST) 1215
8 Энао Сер. (Col) (SKY) 1152
9 Контадор А. (Spa) (TFS) 1143
10 Исагирре Й. (Spa) (TBM) 1066

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