Том Дюмулин – победитель 10-го этапа Джиро д'Италия-2017

- Категория:
- VeloRACE / Giro d'Italia |
- Дата:
- Вчера, 19:00
Том Дюмулин побеждает в разделке на 10-м этапе Джиро д’Италия-2017 и надевает розовую майку лидера
26-летний голландский гонщик команды Sunweb Том Дюмулин (Tom Dumoulin) стал победителем 10-го этапа Джиро д’Италия-2017. Индивидуальную гонку на время протяжённостью 39,8 км действующий чемпион Нидерландов в разделке проехал быстрее всех, за 50 минут 37 секунд. Том Дюмулин показал лучшее время на двух промежуточных отсечках, и на финише опередил ближайшего соперника, британского гонщика команды Sky Геранта Томаса на 49 секунд. Средняя скорость Тома Дюмулина на первом отрезке дистанции до отсечки 9,8 км составила 56,72 км/ч, на втором отрезке до отсечки 28,2 км – 47.931 км/час
PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari
Тройку лучших на этапа замкнул чемпион Люксембурга в гонке с раздельным стартом, гонщик команды Quick Step Floors Боб Юнгельс, уступивший Дюмулину 56 секунд. Юнгельс вернул себе белую майку лучшего в молодёжной классификации.
Белорусский гонщик команды Sky Василий Кириенко некоторое время удерживал первое место, в итоге уступив победителю 2 минуты. Часть времени Василий Кириенко потерял из-за падения на повороте, случившимся на последнем километре дистанции.
Лидировавший в общем зачёте колумбийский гонщик команды Movistar Наиро Кинтана финишировал 23-м через 2 минуты 53 секунды после победителя этапа и потерял розовую майку лидера.
Французский гонщик команды FDJ Тибо Пино финишировал 19-м, потерял место в тройке лучших общего зачёта, и теперь идёт на 4-й позиции в общем зачёте, уступая Тому Дюмулину 2 минуты 40 секунд.
Соотечественник Тома Дюмулина, гонщик команды Trek-Segafredo Бауке Моллема переместился на 3-ю позицию в общем зачёте, и теперь уступает Дюмулину 2:38.
Российский гонщик команды Katusha-Alpecin Ильнур Закарин показал в разделке 12-й результат и теперь идёт в общем зачёте на 8-й позиции, уступая Тому Дюмулину 4:17.
Результаты 10-го этапа Джиро д’Италия-2017
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