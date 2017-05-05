Ян Поланц – победитель 4-го этапа Джиро д'Италия-2017

Ян Поланц выигрывает этап с финишем на Этне из отрыва

Ян Поланц (Jan Polanc), 25-летний словенский гонщик команды UAE Team Emirates стал победителем 4-го этапа Джиро д’Италия-2017, выиграв его из отрыва дня.

Первый этап с горным финишем 1-й категории и набором высоты 3500 м начался с формирования отрыва, куда оторбался Ян Поланц, а также российский гонщик (Pavel Brutt) из команды Gazprom – RusVelo, итальянский гонщик Эуженио Алафачи (Eugenio Alafaci) из Trek-Segafredo и южноафриканский гонщик Жак-Янсе Ван Ренсбург (Jacques Janse Van Rensburg) из Dimension Data.

Эуженио Алафачи (Trek-Segafredo) выпал из отрыва на некатегорийном подъёме Бронте. Павел Брутт (Gazprom – RusVelo) первым прошёл два промежуточных спринта этапа и выпал из отрыва за 29 км до финиша. А в начале подъёма на Этну сдался Жак-Янсе Ван Ренсбург, и Ян Поланц продолжил ехать в отрыве в одиночку. За 10 км до финиша у Поланца в запасе было 3 с половиной минуты преимущества.

Многочисленные атаки из пелотона начались на финальном подъёме к вершине Этны. За 15 км до финиша атаковал Паоло Тиралонго (Astana), но пелотон догнал его через 2 км. За 12,5 км до финиша атаковал Пьер Роллан (Cannondale-Drapac), но не сумел догнать находящегося в отрыве Яна Поланца, и за 5,5 км до финиша вернулся в пелотон.

За 4,5 км до финиша у Поланца в запасе было 2 минуты, а в пелотоне осталось около 35 гонщиков. За 3 км до финиша пытался уехать от пелотона Йеспер Хансен (Astana), потом атаковал Винченцо Нибали (Bahrain-Merida) и Игор Антон (Dimension Data), но Ян Поланц и победа на этапе были для гонщиков пелотона вне досягаемости, он финишировал первым с преимуществом в 19 секунд. Благодаря победе словенский гонщик команды UAE Team Emirates стал новым лидером горной классификации.

За 1,5 км до финиша атаковал российский гонщик команды Katusha-Alpecin Ильнур Закарин. Добрать Поланца он не сумел, но финишировал 2-м, опередив соперников на 10 секунд. Третьим пересёк финишную черту Герант Томас (Sky).

Новым лидером генеральной классификации стал люксембургский гонщик команды Quick Step Floors Боб Юнгельс, который также возглавил и классификацию лучшего молодого гонщика.

На этапе не обошлось без сходов – на середине этапа с гонки сошёл Роан Деннис (BMC), который прекратил борьбу из-за последствий падения на 3-м этапе. Были во время этапа падения и завалы, в которых больше всех пострадали гонщики команды Katusha-Alpecin. На спуске за 73 км до финиша упал испанский гонщик команды Katusha-Alpecin Альберто Лосада. А за 18 км до финиша на развязке произошёл большой завал, в котором пострадал и сошел гонщик команды Katusha-Alpecin Павел Кочетков.

PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari