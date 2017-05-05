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Ян Поланц – победитель 4-го этапа Джиро д'Италия-2017

Ян Поланц выигрывает этап с финишем на Этне из отрыва

 

 

  Ян Поланц (Jan Polanc), 25-летний словенский гонщик команды UAE Team Emirates стал победителем 4-го этапа Джиро д’Италия-2017, выиграв его из отрыва дня.

 

 

 

  Первый этап с горным финишем 1-й категории и набором высоты 3500 м начался с формирования отрыва, куда оторбался Ян Поланц, а также  российский гонщик (Pavel Brutt) из команды Gazprom – RusVelo, итальянский гонщик Эуженио Алафачи (Eugenio Alafaci) из Trek-Segafredo и южноафриканский гонщик Жак-Янсе Ван Ренсбург (Jacques Janse Van Rensburg) из Dimension Data.

 

  Эуженио Алафачи (Trek-Segafredo) выпал из отрыва на некатегорийном подъёме Бронте.  Павел Брутт (Gazprom – RusVelo) первым прошёл два промежуточных спринта этапа и выпал из отрыва за 29 км до финиша. А в начале подъёма на Этну сдался Жак-Янсе Ван Ренсбург, и Ян Поланц продолжил ехать в отрыве в одиночку.  За 10 км до финиша у Поланца в запасе было 3 с половиной минуты преимущества.

 

  Многочисленные атаки из пелотона начались на финальном подъёме к вершине Этны. За 15 км до финиша атаковал Паоло Тиралонго (Astana), но пелотон догнал его через 2 км. За 12,5 км до финиша атаковал Пьер Роллан (Cannondale-Drapac), но не сумел догнать находящегося в отрыве Яна Поланца, и за 5,5 км до финиша вернулся в пелотон.

 

  За 4,5 км до финиша у Поланца в запасе было 2 минуты, а в пелотоне осталось около 35 гонщиков. За 3 км до финиша пытался уехать от  пелотона Йеспер Хансен (Astana),  потом атаковал Винченцо Нибали (Bahrain-Merida) и Игор Антон (Dimension Data), но Ян Поланц и победа на этапе были для гонщиков пелотона вне досягаемости, он финишировал первым с преимуществом в 19 секунд. Благодаря победе словенский гонщик команды UAE Team Emirates стал новым лидером горной классификации.

 

 

  За 1,5 км до финиша атаковал российский гонщик команды Katusha-Alpecin Ильнур Закарин. Добрать Поланца он не сумел, но финишировал 2-м, опередив соперников на 10 секунд. Третьим пересёк финишную черту Герант Томас (Sky).

 

 

  Новым лидером генеральной классификации стал люксембургский гонщик команды Quick Step Floors Боб Юнгельс, который также возглавил и классификацию лучшего молодого гонщика.

 

  На этапе не обошлось без сходов – на середине этапа с гонки сошёл Роан Деннис (BMC), который прекратил борьбу из-за последствий падения на 3-м этапе. Были во время этапа падения и завалы, в которых больше всех пострадали гонщики команды Katusha-Alpecin. На спуске за 73 км до финиша упал испанский гонщик команды Katusha-Alpecin Альберто Лосада. А за 18 км до финиша на развязке произошёл большой завал, в котором пострадал и сошел гонщик команды Katusha-Alpecin Павел Кочетков.

 

 PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari

Результаты 4 этапа Джиро д'Италия-2017

 

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Теги к статье: Ян Поланц Jan Polanc Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2017 Гран-тур

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Победителем Джиро д'Италия - 2017 станет?

Комментарии

  • Sezar
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (15)
    Sezar-Фото

    Не такая она и страшная, эта Кинтана. Ждет пока все остальные просто устанут. "Мне руку поднял рефери, которой я не бил". Ну и замечательно.

  • Avrora
    Не жалей, шипучку лей, ведь у ... (7)
    Avrora-Фото

    Стараюсь не пропускать ваших материалов ))) Как обычно, нам подарен яркий остроумный живой рассказ, легко погружающий в атмосферу незабываемого события, с портретами его участников и множеством интересных деталей yes

    Viva-Italia!  

  • djick
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (15)
    djick-Фото

    как по мне то состав Мовистара на этой гонке не такой и могуч! зря они не взяли Солера или Фернандеса. если не потянет Амадор, то развоз для атак индейца будет не ахти, не верю я что Анакона или Горка смогут жестко просеять большую группу.впрочем посмотрим, делать выводы пока рано. ждем Блокхауса и атаки Кинтаны, после которой и станет ясно кто чего стоит!

  • Camel
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (15)
    Camel-Фото

    А эритреец Телеманот оказался таки равнинным горовосходителем.

  • tim147
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (15)
    tim147-Фото

    Не знаю как другим, а анонсированное эпическое восхождение мне показалось откровенно скучным - не генеральщики а коллектив главных бухгалтеров! Обычно такие эксцессы на финальной горе как падение Закарина или прокол Ланды дорого стоят их субъектам, но не в этот раз. Единственное, что могло спасти этап в моих глазах, не считая отдельно взятых геройства Поланца и упорства Ильнура, это извержение Этны!!!

  • Андрон
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (15)
    Андрон-Фото
    С.К. имел в виду мир "Катюши". Сейчас на каждом шагу "Мир дверей", "Мир пылесосов",к примеру. А это "Мир "Катюши".
  • W3105
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (15)
    W3105-Фото

    Ульнур, молодец жаль не победил. Потора десятка отыграл, если удача будет с ним,поборется за подиум

     

  • ThaGoose
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (15)
    ThaGoose-Фото

    Эх ветер, ветер(

    Нибали +(одна звезда)

    Дюмулан +

    Закарин ++

    Поланц +++

  • Denis Pashkov
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (15)
    Denis Pashkov-Фото

    Я конечно ко всем гонщикам с уважением отношусь, но очень доставило определение Лосады как одного из лучших горных грегори мира, смешно

  • Cyrill
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (15)
    Cyrill-Фото

    Ян - просто красава. Такие победы на вес золота!

    Кинтаныч ... ну очень разочаровал... похоже у Нибса, да и не только есть вполне осязаемые шансы на общий зачёт....

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2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 1995
3 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1701
4 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1670
5 Порт Р. (Aus) (BMC) 1362
6 Саган П. (Svk) (BOH) 1245
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8 Энао Сер. (Col) (SKY) 1152
9 Контадор А. (Spa) (TFS) 1143
10 Исагирре Й. (Spa) (TBM) 1066

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