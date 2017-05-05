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Вынужденный сход Роана Денниса с Джиро д'Италия-2017

Тошнота и слабость не позволили Роану Деннису продолжать Джиро д’Италия-2017

 

 

  Роан Деннис был вынужден сойти с Джиро д’Италия-2017. 26-летний австралийский гонщик команды BMC прекратил борьбу на 4-м этапе, пересев в техничку команды через 78 км после старта. День отдыха не помог Деннису почувствовать себя лучше после падения, случившегося с ним на последних 10 км 3-го этапа. Роан Деннис сильно ударился правой стороной тела и жаловался на боль в шее. Слабость и тошнота не позволили ему продолжать участие в юбилейном выпуске Джиро д’Италия, где Роан Деннис стартовал впервые в карьере и хотел проверить себя на трёхнедельном Гран-туре в качестве генеральщика.

 

 Photo © Tim De Waele/BMC

 

  Джованни Руффини, врач команды BMC: «После падения в воскресенье (7 мая) у Роана сильно болела голова. В день отдыха казалось, что всё прошло. Но в ночь перед стартом 4-го этапа головная боль вернулась, появилась тошнота.

  К сожалению, утром (9 мая) неприятные ощущения не исчезли, но, несмотря на это, мы решили, что Роан попробует проехать этап. Во время этапа он чувствовал себя плохо, поэтому было принято решение о сходе. Мы обсудили этот вопрос с Роаном и главным врачом команды BMC Максом Тестой, Роан должен пройти обследование, чтобы определить, являются ли неприятные ощущения результатом падения. Сколько времени понадобится Роану, чтобы восстановиться и вернуться к тренировкам, зависит от тестов. Он может начать тренироваться через 10 дней».

 

  Роан Деннис: «Я старался не падать духом, думал, что, возможно, мне станет лучше. Примерно через час после старта я поговорил с Максом Шиандри, который ехал в техничке и сказал ему, что постараюсь доехать до зоны питания, что это мой предел в тот день. Но потом я выпал на длинном подъёме, когда пелотон ехал легко, и Валерио Пива, сидевший во второй техничке, сказал, чтобы я пересаживался в машину, что стараться не стоит.

 

  Дело не в ранах, а в тошноте и слабости, в ощущении, что сил нет совершенно. Голова болела, хотя я надеялся, что немного физических упражнений это изменят. Но мне стало хуже. Конечно, я разочарован. Хуже всего я чувствую, когда думаю о людях, которые помогали мне готовиться к гонке. Мой тренер приехал из Америки, чтобы провести со мной неделю перед Альпийским туром, готовя меня к Джиро д’Италия. И мне хуже всего из-за этого, хотя эта ситуация не в моей власти. Когда сходишь с гонки, чувствуешь, что всё было напрасно. Сейчас моя задача – восстановиться, выздороветь и сконцентрироваться на оставшейся части сезона».

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Теги к статье: Роан Деннис Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2017 Гран-тур

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Ближайшие старты

5 - 28 мая 2017

Джиро д'Италия

14 - 20 мая 2017

Amgen Tour of California


ОПРОС

Победителем Джиро д'Италия - 2017 станет?

Комментарии

  • ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Не жалей, шипучку лей, ведь у ... (1)
    ТОЛСТЫЙ МАЧО-Фото

    спасибо))  за очередное путешествие на Джиро))

  • SVS
    Крис Фрум избежал травм после ... (23)
    SVS-Фото
    Вы не поверите, но это не регламентируется. При условии, если авто не выходит за пределы полосы :-)...

    Насчёт соблюдения ПДД согласен. Но ПДД регулирует ДВИЖЕНИЕ по дороге, а не использование дороги для спортивных целей.

    Повторюсь, проблема в том, что тренирующийся всерьёз спортсмен менее внимателен и осторожен на дороге, к сожалению :-(..
  • Tom_Boonen
    Крис Фрум избежал травм после ... (23)
    Tom_Boonen-Фото

    Не важно тренируются ли участники дорожного движения или нет, важно соблюдать ПДР. Вряд ли вхождение в поворот в заносе на спорткаре не будет нарушать правила.

  • ivansmirnov
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (55)
    ivansmirnov-Фото

    Какие все *знатоки*..... *Колхоз*  *Скучно*.....Уважайте спортсменов!!! В таком виде спорта, да за такую зарплату....... может сами  класс покажете? Каждый из них тавмирован и не единожды, все переломанные и в шрамах. При таком ветре, крутая гора, и не одна, каждый работает на все 100. Молодцы все!! И Газпром молодцы!! Все стараются!! 

  • SVS
    Джиро д’Италия-2017, превью эт ... (2)
    SVS-Фото

    Боюсь ошибиться, но похоже, поедут мимо Альканторы к Жардини Наксосу :-) и дальше к Таормине... Я там часто катался..

    Посмотрю сегодня, понастальгирую :-)...

  • veloliveuser
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (55)
    veloliveuser-Фото

    а что с Деннисом случилось? почему не доехал?

  • SVS
    Крис Фрум избежал травм после ... (23)
    SVS-Фото
    Среди меня есть мнение (хоть и не популярное :-) ), что дороги общего пользования, предназначенные для ПЕРЕДВИЖЕНИЯ - не место для спортивных тренировок.

    Человек, передвигающийся (совершающий перемещение) на велосипеде едет иначе, головой крутит, едет с оглядкой, и помнит, что хоть он и прав, но страдать будет больше виноватого, в "случае чего" :-(.

    Выкладывающийся на тренировке имеет другие цели и едет иначе.

    Вины с тех, кто сбивает никоим образом не снимаю. А в особо диких случаях просто страшно бывает.

    Но представьте, что на этой дороге вместе с тем, кто тренируется на велосипеде, окажутся, скажем, спортивные машины, проводящие тренировку, и входящие в поворот в заносе... А чем они хуже? Они тоже "тренируются"...
  • veloliveuser
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (55)
    veloliveuser-Фото
    а Кинтана разве рисковый парень, чтобы вот так сразу ва-банк?
    у меня сложилось впечатление, что он - перестраховщик, идет вперед только тогда, когда уверен в себе, и умирать на этапе не будет (не припомню за ним такого).
    слаб ли он в тактической импровизации? не думаю. значит, очень расчетлив.
    почему? рационально использует свой потенциал? но это больше свойственно возрастным гонцам. установка руководства?...
  • Андрон
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (55)
    Андрон-Фото

     Хотел еще сказать, что словенец Поланц просто молодец. Два года назад он тоже выиграл этап на Джиро, я еще подумал - вот упертый парень. Вчера, когда увидел его в отрыве, думаю - а ведь из них вот этот может упереться и доехать. Сам метр с кепкой, а против встречно-бокового все-же выгреб. Это упорство, достойное похвалы.

      А еще здорово, что словенцы тоже отмечают День Победы. Так что это можно считать посвящением нашему общему празднику.

  • Bjoern
    Джиро д’Италия-2017, превью эт ... (2)
    Bjoern-Фото

    По карте совершенно непонятно, что за вираж за 300 метров до финиша и на сколько он скоростной, поэтому выделить фаворита из тройки (Грайпель, Гавирия, Юэн) трудно. 

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