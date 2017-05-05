Вынужденный сход Роана Денниса с Джиро д'Италия-2017

Тошнота и слабость не позволили Роану Деннису продолжать Джиро д’Италия-2017
Роан Деннис был вынужден сойти с Джиро д’Италия-2017. 26-летний австралийский гонщик команды BMC прекратил борьбу на 4-м этапе, пересев в техничку команды через 78 км после старта. День отдыха не помог Деннису почувствовать себя лучше после падения, случившегося с ним на последних 10 км 3-го этапа. Роан Деннис сильно ударился правой стороной тела и жаловался на боль в шее. Слабость и тошнота не позволили ему продолжать участие в юбилейном выпуске Джиро д’Италия, где Роан Деннис стартовал впервые в карьере и хотел проверить себя на трёхнедельном Гран-туре в качестве генеральщика.
Джованни Руффини, врач команды BMC: «После падения в воскресенье (7 мая) у Роана сильно болела голова. В день отдыха казалось, что всё прошло. Но в ночь перед стартом 4-го этапа головная боль вернулась, появилась тошнота.
К сожалению, утром (9 мая) неприятные ощущения не исчезли, но, несмотря на это, мы решили, что Роан попробует проехать этап. Во время этапа он чувствовал себя плохо, поэтому было принято решение о сходе. Мы обсудили этот вопрос с Роаном и главным врачом команды BMC Максом Тестой, Роан должен пройти обследование, чтобы определить, являются ли неприятные ощущения результатом падения. Сколько времени понадобится Роану, чтобы восстановиться и вернуться к тренировкам, зависит от тестов. Он может начать тренироваться через 10 дней».
Роан Деннис: «Я старался не падать духом, думал, что, возможно, мне станет лучше. Примерно через час после старта я поговорил с Максом Шиандри, который ехал в техничке и сказал ему, что постараюсь доехать до зоны питания, что это мой предел в тот день. Но потом я выпал на длинном подъёме, когда пелотон ехал легко, и Валерио Пива, сидевший во второй техничке, сказал, чтобы я пересаживался в машину, что стараться не стоит.
Дело не в ранах, а в тошноте и слабости, в ощущении, что сил нет совершенно. Голова болела, хотя я надеялся, что немного физических упражнений это изменят. Но мне стало хуже. Конечно, я разочарован. Хуже всего я чувствую, когда думаю о людях, которые помогали мне готовиться к гонке. Мой тренер приехал из Америки, чтобы провести со мной неделю перед Альпийским туром, готовя меня к Джиро д’Италия. И мне хуже всего из-за этого, хотя эта ситуация не в моей власти. Когда сходишь с гонки, чувствуешь, что всё было напрасно. Сейчас моя задача – восстановиться, выздороветь и сконцентрироваться на оставшейся части сезона».
Какие все *знатоки*..... *Колхоз* *Скучно*.....Уважайте спортсменов!!! В таком виде спорта, да за такую зарплату....... может сами класс покажете? Каждый из них тавмирован и не единожды, все переломанные и в шрамах. При таком ветре, крутая гора, и не одна, каждый работает на все 100. Молодцы все!! И Газпром молодцы!! Все стараются!!
Среди меня есть мнение (хоть и не популярное :-) ), что дороги общего пользования, предназначенные для ПЕРЕДВИЖЕНИЯ - не место для спортивных тренировок.
Человек, передвигающийся (совершающий перемещение) на велосипеде едет иначе, головой крутит, едет с оглядкой, и помнит, что хоть он и прав, но страдать будет больше виноватого, в "случае чего" :-(.
Выкладывающийся на тренировке имеет другие цели и едет иначе.
Вины с тех, кто сбивает никоим образом не снимаю. А в особо диких случаях просто страшно бывает.
Но представьте, что на этой дороге вместе с тем, кто тренируется на велосипеде, окажутся, скажем, спортивные машины, проводящие тренировку, и входящие в поворот в заносе... А чем они хуже? Они тоже "тренируются"...
а Кинтана разве рисковый парень, чтобы вот так сразу ва-банк? у меня сложилось впечатление, что он - перестраховщик, идет вперед только тогда, когда уверен в себе, и умирать на этапе не будет (не припомню за ним такого). слаб ли он в тактической импровизации? не думаю. значит, очень расчетлив. почему? рационально использует свой потенциал? но это больше свойственно возрастным гонцам. установка руководства?...
Хотел еще сказать, что словенец Поланц просто молодец. Два года назад он тоже выиграл этап на Джиро, я еще подумал - вот упертый парень. Вчера, когда увидел его в отрыве, думаю - а ведь из них вот этот может упереться и доехать. Сам метр с кепкой, а против встречно-бокового все-же выгреб. Это упорство, достойное похвалы.
А еще здорово, что словенцы тоже отмечают День Победы. Так что это можно считать посвящением нашему общему празднику.