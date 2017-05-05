Вынужденный сход Роана Денниса с Джиро д'Италия-2017

Тошнота и слабость не позволили Роану Деннису продолжать Джиро д’Италия-2017

Роан Деннис был вынужден сойти с Джиро д’Италия-2017. 26-летний австралийский гонщик команды BMC прекратил борьбу на 4-м этапе, пересев в техничку команды через 78 км после старта. День отдыха не помог Деннису почувствовать себя лучше после падения, случившегося с ним на последних 10 км 3-го этапа. Роан Деннис сильно ударился правой стороной тела и жаловался на боль в шее. Слабость и тошнота не позволили ему продолжать участие в юбилейном выпуске Джиро д’Италия, где Роан Деннис стартовал впервые в карьере и хотел проверить себя на трёхнедельном Гран-туре в качестве генеральщика.

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Джованни Руффини, врач команды BMC: «После падения в воскресенье (7 мая) у Роана сильно болела голова. В день отдыха казалось, что всё прошло. Но в ночь перед стартом 4-го этапа головная боль вернулась, появилась тошнота.

К сожалению, утром (9 мая) неприятные ощущения не исчезли, но, несмотря на это, мы решили, что Роан попробует проехать этап. Во время этапа он чувствовал себя плохо, поэтому было принято решение о сходе. Мы обсудили этот вопрос с Роаном и главным врачом команды BMC Максом Тестой, Роан должен пройти обследование, чтобы определить, являются ли неприятные ощущения результатом падения. Сколько времени понадобится Роану, чтобы восстановиться и вернуться к тренировкам, зависит от тестов. Он может начать тренироваться через 10 дней».

Роан Деннис: «Я старался не падать духом, думал, что, возможно, мне станет лучше. Примерно через час после старта я поговорил с Максом Шиандри, который ехал в техничке и сказал ему, что постараюсь доехать до зоны питания, что это мой предел в тот день. Но потом я выпал на длинном подъёме, когда пелотон ехал легко, и Валерио Пива, сидевший во второй техничке, сказал, чтобы я пересаживался в машину, что стараться не стоит.

Дело не в ранах, а в тошноте и слабости, в ощущении, что сил нет совершенно. Голова болела, хотя я надеялся, что немного физических упражнений это изменят. Но мне стало хуже. Конечно, я разочарован. Хуже всего я чувствую, когда думаю о людях, которые помогали мне готовиться к гонке. Мой тренер приехал из Америки, чтобы провести со мной неделю перед Альпийским туром, готовя меня к Джиро д’Италия. И мне хуже всего из-за этого, хотя эта ситуация не в моей власти. Когда сходишь с гонки, чувствуешь, что всё было напрасно. Сейчас моя задача – восстановиться, выздороветь и сконцентрироваться на оставшейся части сезона».