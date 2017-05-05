  Наиро Кинтана – победитель 9-го этапа Джиро д'Италия-2017

Наиро Кинтана одерживает победу на Блокхаусе и надевает розовую майку лидера Джиро д'Италия-2017

Наиро Кинтана (Nairo Quintana) одержал победу на 9-м этапе Джиро д’Италия-2017 с финишем на Блокхаусе. Победа принесла 27-летнему колумбийскому гонщику команды Movistar розовую майку лидера в конце первой недели юбилейного выпуска итальянского Гран-тура.

PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari

На высокой скорости пелотон прошёл равнинный подъезд к подъёму 1-й категории Блокхаус (категория присвоена отрезку подъёма 13.6 км, 524-1665 м, перепад - 1141 м, средний градиент 8.4%, максимальный - 14%). Многочисленный отрыв дня, в который отоборались 12 гонщиков, пелотон, возглавляемый командой Movistar, был настигнут за 22 км до финиша. Поздняя атака из отрыва, предпринятая словенцем Яном Тратником (CCC Sprandi Polkowice), польским гонщиком Томасом Марчински (Lotto Soudal) и Пьером Ролланом (Cannondale-Drapac), оказалась безрезультатной.

Скорость, задаваемая командой Movistar, начала просеивать пелотон, в котором за 17 км до финиша оставалось менее 100 гонщиков.

За 15 км до финиша припаркованный на обочине по левой стороне мотоцикл сопровождения стал причиной большого завала, в который попали все гонщики команды Sky. Завал остановил также британского гонщика команды Orica-Scott Адама Йейтса. Попал в завал и гонщик команды Sunweb Вилко Келдерманн, получивший перелом пальца.

Капитан команды Sky Герант Томас вернулся в гонку, но за 11 км до финиша он уже проигрывал лидирующей группе более двух минут.

За 10 км до финиша в первой группе, в которой осталось около 30 гонщиков, помощники были лишь у колумбийского гонщика Наиро Кинтаны. За 8 км до финиша впереди осталась группа лидеров из 11 человек – Наиро Кинтана, Андрей Амадор и Виннер Анакона из команды Movistar, Винченцо Нибали (Bahrain-Merida), Стевен Крёйсвейк (LottoNL-Jumbo), Тибо Пино (FDJ), Бауке Моллема (Trek-Segafredo), Доменико Поццовиво (AG2R La Mondiale), Давиде Формоло (Cannondale-Drapac), Том Дюмулин (Sunweb) и Ильнур Закарин (Katusha-Alpecin).

Боб Юнгельс, лидировавший в общем зачёте, выпал в начале подъёма и за 7 км до финиша проигрывал группе лидеров 41 секунду, так же, как и Тиджей Ван Гардерен (BMC).

За 7,5 км из группы лидеров выпал Ильнур Закарин.

За 6,5 км атаковал Наиро Кинтана, за ним сразу сели Тибо Пино и Винченцо Нибали. Затем атаковал Тибо Пино, которого не пустили Кинтана и Нибали. Колумбийский гонщик атаковал ещё несколько раз и уехал от соперников за 4,8 км до финиша.

Нибали и Пино не смогли закрыть просвет и за 4 км до финиша Наиро Кинтана вёз им уже 13 секунд. За Нибали и Пино в пределах десятка секунд находилась группа Тома Дюмулина, Доменико Поццовиво и Бауке Моллемы. Боб Юнгельс за 4 км проигрывал лидирующему Кинтане около полутора минут.

За 3,6 км атаковал Тибо Пино, а Винченцо Нибали не смог ответить на его рывок. За 3 км до финиша Винченцо Нибали добрали Том Дюмулин и Бауке Моллема, а затем прошли итальянского гонщика и догнали Тибо Пино.

За 2,5 км до финиша преимущество Кинтаны над ближайшим преследователем Тибо Пино составляло 26 секунд.

Пино не стал работать с Дюмулином и Моллемой и атаковал за 2,2 км до финиша. Однако, Том Дюмулин сумел догнать французского гонщика, а Бауке Моллема не смог закрыть просвет и поехал в одиночку.

За километр до финиша у Наиро Кинтаны было полминуты преимущество над Пино и Дюмулином. Колумбийский гонщик выиграл этап и надел розовую майку лидера.

PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari

Тибо Пино финишировал 2-м через 24 секунды, Том Дюмулин замкнул тройку лучших на этапе. Бауке Моллема финишировал 4-м через 41 секунду, а Винченцо Нибали проиграл Кинтане 1 минуту.

Танел Кангерт (Astana) финишировал 7-м через 2 минуты 2 секунды. Ильнур Закарин пересёк линию финиша через 2 минуты 14 секунд.

Герант Томас (Sky), вернувшийся в гонку после падения, потерял на финише более 5 минут, второй капитан команды Микель Ланда финишировал через 26 минут 56 секунд.

Перед днём отдыха и началом второй недели Джиро д’Италия-2017 в общем зачёте Наиро Кинтана (Movistar) лидирует с преимуществом в 28 секунд над Тибо Пино (FDJ), тройку лучших замыкает Том Дюмулин (Sunweb), уступающий колумбийскому гонщику 30 секунд.

24-летний итальянский гонщик команды Cannondale-Drapac Давиде Формоло (Davide Formolo) перехватил белую майку лучшего молодого гонщика у Боба Юнгельса (Quick Step Floors).