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Наиро Кинтана – победитель 9-го этапа Джиро д'Италия-2017

Наиро Кинтана одерживает победу на Блокхаусе и надевает розовую майку лидера Джиро д'Италия-2017

 

  Наиро Кинтана (Nairo Quintana) одержал победу на 9-м этапе Джиро д’Италия-2017 с финишем на Блокхаусе. Победа принесла 27-летнему колумбийскому гонщику команды Movistar розовую майку лидера в конце первой недели юбилейного выпуска итальянского Гран-тура.

 

Наиро Кинтана – победитель 9-го этапа Джиро д'Италия-2017

 PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari

 

  На высокой скорости пелотон прошёл равнинный подъезд к подъёму 1-й категории Блокхаус (категория присвоена отрезку подъёма  13.6 км, 524-1665 м, перепад - 1141 м, средний градиент 8.4%, максимальный - 14%). Многочисленный отрыв дня, в который отоборались 12 гонщиков, пелотон, возглавляемый командой Movistar, был настигнут за 22 км до финиша. Поздняя атака из отрыва, предпринятая словенцем Яном Тратником (CCC Sprandi Polkowice), польским гонщиком Томасом Марчински (Lotto Soudal) и Пьером Ролланом (Cannondale-Drapac), оказалась безрезультатной.  

 

  Скорость, задаваемая командой Movistar, начала просеивать пелотон, в котором за 17 км до финиша оставалось менее 100 гонщиков.

 

 

  За 15 км до финиша припаркованный на обочине по левой стороне  мотоцикл сопровождения стал причиной большого завала, в который попали все гонщики команды Sky. Завал остановил также британского гонщика команды Orica-Scott Адама Йейтса. Попал в завал и гонщик команды Sunweb Вилко Келдерманн, получивший перелом пальца.

 

Наиро Кинтана – победитель 9-го этапа Джиро д'Италия-2017

Наиро Кинтана – победитель 9-го этапа Джиро д'Италия-2017

  Наиро Кинтана – победитель 9-го этапа Джиро д'Италия-2017

 Наиро Кинтана – победитель 9-го этапа Джиро д'Италия-2017

 

 

  Капитан команды Sky Герант Томас вернулся в гонку, но за 11 км до финиша он уже проигрывал лидирующей группе более двух минут.

 

  За 10 км до финиша в первой группе, в которой осталось около 30 гонщиков, помощники были лишь у колумбийского гонщика Наиро Кинтаны. За 8 км до финиша впереди осталась группа лидеров из 11 человек – Наиро Кинтана, Андрей Амадор и Виннер Анакона из команды  Movistar, Винченцо Нибали (Bahrain-Merida), Стевен Крёйсвейк (LottoNL-Jumbo), Тибо Пино (FDJ), Бауке Моллема (Trek-Segafredo), Доменико Поццовиво (AG2R La Mondiale), Давиде Формоло (Cannondale-Drapac), Том Дюмулин (Sunweb) и Ильнур Закарин (Katusha-Alpecin).

 

Боб Юнгельс, лидировавший в общем зачёте, выпал в начале подъёма  и за 7 км до финиша проигрывал группе лидеров 41 секунду, так же, как и Тиджей Ван Гардерен (BMC).

 

  За 7,5 км из группы лидеров выпал Ильнур Закарин.

 

  За 6,5 км атаковал Наиро Кинтана, за ним сразу сели Тибо Пино и Винченцо Нибали. Затем атаковал Тибо Пино, которого не пустили Кинтана и Нибали. Колумбийский гонщик атаковал ещё несколько раз и уехал от соперников за 4,8 км до финиша.

 

  Нибали и Пино не смогли закрыть просвет и за 4 км до финиша Наиро Кинтана вёз им уже 13 секунд. За Нибали и Пино в пределах десятка секунд находилась группа Тома Дюмулина, Доменико Поццовиво и Бауке Моллемы. Боб Юнгельс за 4 км проигрывал лидирующему Кинтане около полутора минут.

  За 3,6 км атаковал Тибо Пино, а Винченцо Нибали не смог ответить на его рывок. За 3 км до финиша Винченцо Нибали добрали Том Дюмулин и Бауке Моллема, а затем прошли итальянского гонщика и догнали Тибо Пино.

 

Наиро Кинтана – победитель 9-го этапа Джиро д'Италия-2017

 

Наиро Кинтана – победитель 9-го этапа Джиро д'Италия-2017

 

Наиро Кинтана – победитель 9-го этапа Джиро д'Италия-2017

 

Наиро Кинтана – победитель 9-го этапа Джиро д'Италия-2017

 

Наиро Кинтана – победитель 9-го этапа Джиро д'Италия-2017

 

 

  За 2,5 км до финиша преимущество Кинтаны над ближайшим преследователем Тибо Пино составляло 26 секунд.

  Пино не стал работать с Дюмулином и Моллемой и атаковал за 2,2 км до финиша. Однако, Том Дюмулин сумел догнать французского гонщика, а Бауке Моллема не смог закрыть просвет и поехал в одиночку.

 

  За километр до финиша у Наиро Кинтаны было полминуты преимущество над Пино и Дюмулином. Колумбийский гонщик выиграл этап и надел розовую майку лидера.

 

Наиро Кинтана – победитель 9-го этапа Джиро д'Италия-2017

 PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari

 

  Тибо Пино финишировал 2-м через 24 секунды, Том Дюмулин замкнул тройку лучших на этапе. Бауке Моллема финишировал 4-м через 41 секунду, а Винченцо Нибали проиграл Кинтане 1 минуту.

 

  Танел Кангерт (Astana) финишировал 7-м через 2 минуты 2 секунды. Ильнур Закарин пересёк линию финиша через 2 минуты 14 секунд.

Герант Томас (Sky), вернувшийся в гонку после падения, потерял на финише более 5 минут, второй капитан команды Микель Ланда финишировал через 26 минут 56 секунд.

 

  Перед днём отдыха и началом второй недели Джиро д’Италия-2017 в общем зачёте Наиро Кинтана (Movistar) лидирует с преимуществом в 28 секунд над Тибо Пино (FDJ), тройку лучших замыкает Том Дюмулин (Sunweb), уступающий колумбийскому гонщику 30 секунд.

24-летний итальянский гонщик команды Cannondale-Drapac Давиде Формоло (Davide Formolo) перехватил белую майку лучшего молодого гонщика у Боба Юнгельса (Quick Step Floors).

 

 

Результаты 9-го этапа Джиро д’Италия-2017

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Теги к статье: Наиро Кинтана Тибо Пино Том Дюмулин Блокхаус Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2017 Гран-тур

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Победителем Джиро д'Италия - 2017 станет?

Комментарии

  • Александра
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (68)
    Александра-Фото

    Цитата: ТОЛСТЫЙ МАЧО

    Поцовиво едет среди двух голландев,надо загадывать желание

     

    Мне еще понравилось о Пино: "Либо это второе дыхание, либо последнее издыхание".))

    Том - молодец, верю в него. Старик Кинтаныч порадовал атаками и победой. Тоже молодец.

  • Berdok
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (68)
    Berdok-Фото
    Порт в силачах? Оригинально!
  • tim147
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (68)
    tim147-Фото
    protur Думаю, что и Мигелону против сегодняшнего Кинтаны было бы трудновато

    Полагаю, что Вы неправы - вспомните с какими элитными горняками приходилось соревноваться дон Мигелю, и не просто соревноваться, а оставлять за спиной - Эррера, Кьяпуччи, Ромингер, Угрюмов, Буньо, Берзин, Киочиолли, Пантани, Цулле, Виранк и т.д.Конечно, отдельно взятый этап Кинтане может и удалось бы взять у Индурайна, который кстати не был особенно жаден в плане выигрыша этапов, но то, что в разделке Кинтана проиграл бы безумно много - это несомненно. Так что не будем устраивать заочную дуэль Кинтаны с дон Мигелем и будем следить за очной дуэлью Наиро с наследником великого испанца! Тем более, что на мой взгляд ничего героического Кинтана сегодня не сотворил - на эпической горе привез двум голландцам- негорнякам всего-навсегоь полминуты.
  • ScaRR
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (68)
    ScaRR-Фото
    То есть вам не кажется это логичным?
    Что ГТ - это не покатушка и даже сильные мира сего не едут все подряд?
    Зато мы можем наслаждаться обоими ГТ в примерно равной степени, а не смотреть скачки загнанных лошадей.
  • Camel
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (68)
    Camel-Фото

    Цитата: ScaRR
    ...Кто скажет, что состав слабый, пусть застрелится. Из силачей нет Конты, Фрума, Порта...

     

    Всего-то... ))

  • error
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (68)
    error-Фото

    Кааже четко выпал Иоьнур. выпал-выпал. до последнего думал подьедет темпом. Из зачетов согласен с Андреем (Khan) ... Кангерт! он не отстал а подъехал. Этап раскладов. Четкий. 

  • Camel
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (68)
    Camel-Фото

    Цитата: Denis Pashkov
    ...но было бы логичнее завершить наконец полный гранд тур

     

    Странная логика, если учесть, что он является капитаном команды и претендует на подиум (программа максимум). И всего-навсего доехать? )))

  • ScaRR
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (68)
    ScaRR-Фото
    Никто и никогда не катает ГТ на победу в качестве тренировки к следующему ГТ. Я думаю вы больше троль, но мало ли действительно не понимаете.
  • Volodia 5115
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (68)
    Volodia 5115-Фото

    Цитата: ungvar
    Коэффициэнты от bet365 после Блокхауса
    Кинтана 1,36
    Дюмолан 5,5
    Пино 6,5
    Нибали 13
    Моллема 21
    Кройшвайк 34
    Закарин 50
    Амадор 80
    Поццовиво 100
    Томас 100
    Формоло 150
     

    А Кройшвайк то чего выше Закарина?

  • protur
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (68)
    protur-Фото

    Спальчик меня подвел))) (вчерашний прогноз), видимо подвоз действительно для него был жестковат.

    Пино, Дюмолан и Молема - браво за этот этап!

    Кангерт 11 -й, чуть-чуть недотянул до десятки.

    Нибали - ждем 3-ей недели, там рубиться будут уже по серьезному.

    Пино - всегда силен на 1-ой декаде гонки, посмотрим что дальше.

    Молему и Дюмолана впереди ждут их "giornata" . Дюмулан каждый гранд тур вызывает массу восторжнных "вау" вначале и тихое уныние в конце ГТ, что будет в это раз? Думаю, что и Мигелону против сегодняшнего Кинтаны было бы трудновато - эти маленькие пацанчики, такие "накаченные горной силой", что никакие витамины не помогут.

    Скай - это просто судьба - Сэр начал эту традицию, - видимо велосипедному богу не понравилось, как он швырнул велик. Вел стал ровненько ... т.е. "показал фигу" фигурально выражаясь. 

    Да, и Джиро наконец-то стала похожей на себя!!!!

     

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2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 1995
3 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1701
4 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1670
5 Порт Р. (Aus) (BMC) 1362
6 Саган П. (Svk) (BOH) 1245
7 Мартин Д. (Irl) (QST) 1215
8 Энао Сер. (Col) (SKY) 1152
9 Контадор А. (Spa) (TFS) 1143
10 Исагирре Й. (Spa) (TBM) 1066

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