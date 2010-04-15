Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 14 этап, Кастеллания - Оропа (Бьелла), 131 км

Джиро д’Италия (Giro d'Italia)-2017 продолжает чествовать легендарных звёзд велоспорта, оставивших своё след не только в истории итальянского Гран-тура, но и в истории мирового велоспорта. Четырнадцатый этап Джиро д’Италия-2017 будет посвящён сразу двум звёздам итальянского велоспорта.

Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 14 этап, Кастеллания - Оропа (Бьелла)

На старт четырнадцатого этапа участники итальянского Гран-тура выйдут в маленькой деревушке Кастеллания (Castellania), она расположена на севере Италии, в регионе Пьемонте (около 100 км от Турина). Именно здесь 15 сентября 1919 года родился Фаусто Коппи (Fausto Coppi). Он прожил всего 41 год (1919 - 1960), но его жизнь была настолько полна событий, что, наверное, ещё долго Коппи будет оставаться неистощимой темой для фильмов, книг, песен. Легендарный велосипедист, он также стал известен всему миру своей захватывающей историей любви к «Женщине в белом», а причина его смерти до сих пор остаётся предметом домыслов и гипотез.



Фаусто Коппи является пятикратным победителем Джиро д'Италия (1940, 1947, 1949, 1952, 1953), выиграл в общей сложности 22 этапа, 31 день провёл в розовой майке

Кастеллания занимает площадь в 7,21 кв. км., и в настоящее время в ней проживает не более 90 человек. Деревушка Кастеллания была восстановлена в 1947 году. Память о великом велосипедисте, по заслугам, прозванным «Кампьониссимо» (Campionissimo), местные жители хранят в доме-музее, где когда-то и жил Фаусто Коппи.



Музей знакомит не только с домашним бытом семьи Коппи, но и хранит документальные материалы, фотографии, фильмы, газеты и спортивные трофеи братьев Коппи - Фаусто и Серсе (Serse Coppi).

Альтиметрия 14 этапа Джиро д’Италия-2017: Кастеллания - Оропа (Бьелла), 131 км

Кастеллания впервые принимает этап Джиро д'Италия. Это наименее протяженный этап на Джиро д'Италия-2017 - равнинный с финишем в подъем 1 категории, расположенный в Альпах.



Пелотон отправится на северо-запад и после 20 км под спуск начнется плавный подъем протяженностью в 100 км с набором высоты в 336 м до подножия заключительного подъема Монте Оропа (Monte Oropa) Oropa (Biella), 1 категория, протяженность 11.8 км, 409-1142м, перепад 733 м, средний градиент 6.2%, максимальный градиент 13%. Первые 5 км пологие, далее до финиша гонщиков ожидает средний градиент под 8%

Сакро-Монте-ди-Оропа (буквально «Священная гора Оропа») (Sacro Monte di Oropa) - римско-католический церковно-монастырский комплекс, расположенный в окрестностях Биеллы (Biella, административный центр провинции Бьелла, регион Пьемонт).





Финиш этапа запланирован на подъёме Оропа, где на высоте 1159 метров в естественном амфитеатре окружающих Альп расположился римско-католический церковно-монастырский комплекс Сакро-Монте-ди-Оропа (дословный перевод "Священная гора Оропа", Sacro Monte di Oropa). Как часть Священных гор Пьемонта и Ломбардии, святая гора Оропа была включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Красивейший старинный храм, посвящённый Деве Марии, так называемой Чёрной Мадонне, по преданию, был основан в IV веке святым Евсевием - первым епископом Версилии, умерший в период между 371-м и 374-м годами. В первой половине XIV века особо почитаемой стала статуя Чёрной Мадонны, которой приписывались многие чудеса.



Комплекс "священной горы" включает в себя собор, базилику и двенадцать часовен, которые расположены на нескольких уровнях. Первая терраса окружена двухэтажными зданиями, на первом этаже находятся многочисленные сувенирные лавочки, а на втором этаже расположились монашеские келии. Так же, рядом с комплексом находится старинное мемориальное кладбище, поражающее своей красотой, где усыпальницы украшены великолепными статуями и скульптурными ансамблями. Помимо 12-ти основных часовен, поблизости расположено еще семь. Внутреннее убранство часовен состоит из картин, на которых представлены сцены жизни Девы Марии.







В эпоху барокко монастырский комплекс Сакро-Монте-ди-Оропа претерпел значительные архитектурные изменения благодаря герцогам Савойской династии, которые пригласили сюда блестящих архитекторов того времени Филиппо Юварру и Гурино Гуарини. Вокруг древнего святилища построили новое – большее по размеру, которое смогло бы принять всех пилигримов, поток которых все увеличивался. В 1620 году была впервые проведена торжественная церемония коронования Черной Мадонны, с тех пор в стенах монастыря эта церемония повторяется каждые сто лет. Сама же святая гора Оропа давно стала важным местом паломничества.



Каждые пять лет в Оропу верующими совершается ночное паломничество из Фонтайнеморы в Валь д’Аосте.



От подножия монастыря Сакро-Монте-ди-Оропа высоко в горы устремляется канатная дорога. Поднявшись на фуникулере вверх, горный комплекс Оропы, включающий в себя национальный парк с чудесным горным озером Мукроне, виден как на ладони, а за ним - красивейшие ландшафты.

Впервые Джиро д'Италия финишировала на подъеме Оропа в 1963 году и победу там одержал Вито Такконе (Vito Taccone), следующий финиш был через 30 лет на Джиро д'Италия-1993, победу одержал Массимо Гиротто (Massimo Ghirotto).



Любителям велоспорта подъём Оропа хорошо известен благодаря ещё одному легендарному итальянскому велосипедисту. 30 мая 1999 года Марко Пантани (Marco Pantani) на 15-м этап Джиро д'Италия-1999 написал одну из самых красивых страниц своей велосипедной карьеры. Соскочившая цепь не остановила итальянца, он смог догнать на подъёме Оропа 49 соперников и выиграл этап с преимуществом в 25 секунд над Лораном Жалабером (Laurent Jalabert) и 35 секунд над Джильберто Симони (Gilberto Simoni).



В последний раз финиш этапа Джиро д'Италия был на Оропе в 2014 году, победу из отрыва одержал Энрико Батальин (Enrico Battaglin).

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