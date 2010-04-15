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Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 14 этап, Кастеллания - Оропа (Бьелла), 131 км

Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 14 этап, Кастеллания - Оропа (Бьелла), 131 км

 

   Джиро д’Италия (Giro d'Italia)-2017 продолжает чествовать легендарных звёзд велоспорта, оставивших своё след не только в истории итальянского Гран-тура, но и в истории мирового велоспорта. Четырнадцатый этап Джиро д’Италия-2017 будет посвящён сразу двум звёздам итальянского велоспорта.

 

Джиро д&rsquo;Италия-2017, превью этапов: 14 этап, Кастеллания - Оропа (Бьелла)Джиро д&rsquo;Италия-2017, превью этапов: 14 этап, Кастеллания - Оропа (Бьелла)

 

   На старт четырнадцатого этапа участники итальянского Гран-тура выйдут в маленькой деревушке Кастеллания (Castellania), она расположена на севере Италии, в регионе Пьемонте (около 100 км от Турина). Именно здесь 15 сентября 1919 года родился Фаусто Коппи (Fausto Coppi). Он прожил всего 41 год (1919 - 1960), но его жизнь была настолько полна событий, что, наверное, ещё долго Коппи будет оставаться неистощимой темой для фильмов, книг, песен. Легендарный велосипедист, он также стал известен всему миру своей захватывающей историей любви к «Женщине в белом», а причина его смерти до сих пор остаётся предметом домыслов и гипотез.

 

Проклятие радужной майки: Фаусто Коппи – чемпион мира по шоссейному велоспорту 1953 года


   Фаусто Коппи является пятикратным победителем Джиро д'Италия (1940, 1947, 1949, 1952, 1953), выиграл в общей сложности 22 этапа, 31 день провёл в розовой майке

 

  Кастеллания занимает площадь в 7,21 кв. км., и в настоящее время в ней проживает не более 90 человек. Деревушка Кастеллания была восстановлена в 1947 году. Память о великом велосипедисте, по заслугам, прозванным «Кампьониссимо» (Campionissimo), местные жители хранят в доме-музее, где когда-то и жил Фаусто Коппи.

 

Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 14 этап, Кастеллания - Оропа (Бьелла) - Фаусто Коппи

 

Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 14 этап, Кастеллания - Оропа (Бьелла) - Фаусто Коппи

 

Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 14 этап, Кастеллания - Оропа (Бьелла) - Фаусто Коппи

 

Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 14 этап, Кастеллания - Оропа (Бьелла) - Фаусто Коппи


   Музей знакомит не только с домашним бытом семьи Коппи, но и хранит документальные материалы, фотографии, фильмы, газеты и спортивные трофеи братьев Коппи - Фаусто и Серсе (Serse Coppi).

 

 

Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 14 этап, Кастеллания - Оропа (Бьелла)

 

Альтиметрия 14 этапа Джиро д’Италия-2017: Кастеллания - Оропа (Бьелла), 131 км

Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 14 этап, Кастеллания - Оропа (Бьелла), 131 км

 

 

  Кастеллания впервые принимает этап Джиро д'Италия. Это наименее протяженный этап на Джиро д'Италия-2017 - равнинный с финишем в подъем 1 категории, расположенный в Альпах.

 

  Пелотон отправится на северо-запад и после 20 км под спуск начнется плавный подъем протяженностью в 100 км с набором высоты в 336 м до подножия заключительного подъема Монте Оропа (Monte Oropa) Oropa (Biella), 1 категория, протяженность 11.8 км, 409-1142м, перепад 733 м, средний градиент 6.2%, максимальный градиент 13%. Первые 5 км пологие, далее до финиша гонщиков ожидает средний градиент под 8%

 

 Сакро-Монте-ди-Оропа (буквально «Священная гора Оропа») (Sacro Monte di Oropa) - римско-католический церковно-монастырский комплекс, расположенный в окрестностях Биеллы (Biella, административный центр провинции Бьелла, регион Пьемонт).

 

 


 

    Финиш этапа запланирован на подъёме Оропа, где на высоте 1159 метров в естественном амфитеатре окружающих Альп расположился римско-католический церковно-монастырский комплекс Сакро-Монте-ди-Оропа (дословный перевод "Священная гора Оропа", Sacro Monte di Oropa). Как часть Священных гор Пьемонта и Ломбардии, святая гора Оропа была включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Красивейший старинный храм, посвящённый Деве Марии, так называемой Чёрной Мадонне, по преданию, был основан в IV веке святым Евсевием - первым епископом Версилии, умерший в период между 371-м и 374-м годами. В первой половине XIV века особо почитаемой стала статуя Чёрной Мадонны, которой приписывались многие чудеса.

 

 Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 14 этап, Кастеллания - Оропа (Бьелла)

 

Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 14 этап, Кастеллания - Оропа (Бьелла)


    Комплекс "священной горы" включает в себя собор, базилику и двенадцать часовен, которые расположены на нескольких уровнях. Первая терраса окружена двухэтажными зданиями, на первом этаже находятся многочисленные сувенирные лавочки, а на втором этаже расположились монашеские келии. Так же, рядом с комплексом находится старинное мемориальное кладбище, поражающее своей красотой, где усыпальницы украшены великолепными статуями и скульптурными ансамблями. Помимо 12-ти основных часовен, поблизости расположено еще семь. Внутреннее убранство часовен состоит из картин, на которых представлены сцены жизни Девы Марии.

 

Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 14 этап, Кастеллания - Оропа (Бьелла)


Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 14 этап, Кастеллания - Оропа (Бьелла)


    В эпоху барокко монастырский комплекс Сакро-Монте-ди-Оропа претерпел значительные архитектурные изменения благодаря герцогам Савойской династии, которые пригласили сюда блестящих архитекторов того времени Филиппо Юварру и Гурино Гуарини. Вокруг древнего святилища построили новое – большее по размеру, которое смогло бы принять всех пилигримов, поток которых все увеличивался. В 1620 году была впервые проведена торжественная церемония коронования Черной Мадонны, с тех пор в стенах монастыря эта церемония повторяется каждые сто лет. Сама же святая гора Оропа давно стала важным местом паломничества.


    Каждые пять лет в Оропу верующими совершается ночное паломничество из Фонтайнеморы в Валь д’Аосте.

 

Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 14 этап, Кастеллания - Оропа (Бьелла)


    От подножия монастыря Сакро-Монте-ди-Оропа высоко в горы устремляется канатная дорога. Поднявшись на фуникулере вверх, горный комплекс Оропы, включающий в себя национальный парк с чудесным горным озером Мукроне, виден как на ладони, а за ним - красивейшие ландшафты.

 

  Впервые Джиро д'Италия финишировала на подъеме Оропа в 1963 году и победу там одержал Вито Такконе (Vito Taccone), следующий финиш был через 30 лет на Джиро д'Италия-1993, победу одержал Массимо Гиротто (Massimo Ghirotto).

 

 

  Любителям велоспорта подъём Оропа хорошо известен благодаря ещё одному легендарному итальянскому велосипедисту. 30 мая 1999 года Марко Пантани (Marco Pantani)  на 15-м этап Джиро д'Италия-1999 написал одну из самых красивых страниц своей велосипедной карьеры. Соскочившая цепь не остановила итальянца, он смог догнать на подъёме Оропа 49 соперников и выиграл этап с преимуществом в 25 секунд над Лораном Жалабером (Laurent Jalabert) и 35 секунд над Джильберто Симони (Gilberto Simoni).

 

   В последний раз финиш этапа Джиро д'Италия был на Оропе в 2014 году, победу из отрыва одержал Энрико Батальин (Enrico Battaglin). 

 

 

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По материалам Интернет

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Теги к статье: Джиро д’Италия Giro d'Italia Гран-тур велоспорт превью этапа маршрут велогонки новости велоспорта велолайв

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  1. Имя: Андрей

    ТОЛСТЫЙ МАЧО

    Сегодня, 18:31 | Регистрация: 11.07.2015

    момент истины для Тома.

    будет бешенный подвоз и атаки Кинтаны.

    весь вопрос в том сколько,сколько он сможет выиграть у Тома.

    если сможет.

    гора,как говорит Сережа,очень даже педолябеле)

    или как там у него)))

    Тому важно показать что он непоколебим,силен,уверен)

    и никому не отдавать свои розовые тапки.

     

    пы сы.

    Газпром,вот тут надо пробовать уезжать в отрыв.

    пока Биги тапки делят.

    и отпустят отрыв завтра.

    минут на 10.

    профиль позволяет.

  2. Имя: Денис

    Bjoern

    Сегодня, 18:33 | Регистрация: 12.07.2014

    Завтра нас ждет Блокхаус в миниатюре, т.к. гора в два раза короче (первые 5 километров тягун). Ожидаю высокую скорость с самого начала этапа с большим количеством желающих уехать в отрыв, который никуда не отпустят. Ставлю на Кинатану, который при лучшем раскладе привезет Демулану секунд 20-30, Нибали думаю на финише будет рядом с Кинтаной. Пино наверняка будет проявлять активность и придпримет несколько преждевременных и безплодных рывков, но на финише должен быть рядом с Кинтаной. Моллема для меня до сих пор загадка. 

    1. Имя: Андрей Аблёхин

      Андрей Аблёхин

      Сегодня, 20:26 | Регистрация: 29.05.2015

      Моллема - загадка!!

  3. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 18:41 | Регистрация: 4.07.2011

    гора,как говорит Сережа,очень даже педолябеле Сергей так же сказал, что Том должен выдюжить, а вот третья неделя , то там уже очень все серьезно Посмотрим!

  4. tim147

    Сегодня, 19:32 | Регистрация: 7.09.2014

    15 этап Джиро-99 - это одно из нескольких моих самых ярких воспоминаний. Тем, кто не видел его, настоятельно рекомендую пересмотреть хотя бы последние 45 мин - здесь есть все: бешеный подвоз к горе и , механические проблемы у розовой майки,  блестящий телепоказ этапа в стиле Копполы - попеременно в кадре то атаки капитанов Эрас, Готти, Жалабер, Симони, Савольделли, то долгая погоня сперва всей командой Меркатоне, а затем одинокий Пантани один за другим объезжающий всех соперников! Это действительно зрелищно!!!

  5. Имя: Николай.

    Николай Н.

    Сегодня, 19:44 | Регистрация: 15.04.2010

    Этап короткий и будет скоростной. Вся развязка будет на этой горке.

  6. Имя: Alexander

    pgriffin

    Сегодня, 20:11 | Регистрация: 17.07.2013

     

    Слишком пологая гора, чтобы Тома разобрать. Нужно либо круче, либо несколько таких подряд, на каждой из которой атаковать. И то не факт, что получится 

  7. Имя: Андрей Аблёхин

    Андрей Аблёхин

    Сегодня, 20:25 | Регистрация: 29.05.2015

    Предсказатель из меня не ахти.. но попробую.. Отрыва не будет! Мувики будут тянуть струну.. Для Тома очень мало терпеть.. выдюжит!  Гора Ильнура... должен поправить своё положение

  8. Имя: Андрей

    Андрон

    Сегодня, 20:43 | Регистрация: 4.10.2015

      Не знаю, как будет тянуть Мувистар, а  Sunweb может еще до горы хорошо раздать (при желании, конечно) и просеять хорошо. На таком пологом подъезде они будут посильнее Мувиков, мне кажется.

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Vuelta a Castilla y Leon

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Criterium du Dauphine


ОПРОС

Победителем Джиро д'Италия - 2017 станет?

Комментарии

  • Андрон
    Джиро д’Италия-2017, превью эт ... (9)
    Андрон-Фото

      Не знаю, как будет тянуть Мувистар, а  Sunweb может еще до горы хорошо раздать (при желании, конечно) и просеять хорошо. На таком пологом подъезде они будут посильнее Мувиков, мне кажется.

  • старт-шоссе 82
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (6)
    старт-шоссе 82-Фото
    Ничего что отвечу прозой? ...Как сказать, завтра Том может немного и проиграть,гора не большая и градиент не зашквал, но посмотрите на рельеф там 100 км идет тягун к горе, а это кого угодно до инфаркта доведет.
  • LuckyNovik
    Герант Томас вынужден сойти с ... (8)
    LuckyNovik-Фото
    Если бы не страшное падение и не потяря такого большого временя из-за этого - думаю до конца бы ехал и боролся!!! Плюс ко всему - последствия падения важную роль сыграли! А так - нужно восстановиться обязательно! Правильно сделал, что сошёл!!! Тем более что организация этой Джиро мягко говоря - оставляет желать лучшего!!!
  • ungvar
    Герант Томас вынужден сойти с ... (8)
    ungvar-Фото
    Скай и Джиро
  • Андрей Аблёхин
    Джиро д’Италия-2017, превью эт ... (9)
    Андрей Аблёхин-Фото
    Моллема - загадка!!
  • Андрей Аблёхин
    Джиро д’Италия-2017, превью эт ... (9)
    Андрей Аблёхин-Фото

    Предсказатель из меня не ахти.. но попробую.. Отрыва не будет! Мувики будут тянуть струну.. Для Тома очень мало терпеть.. выдюжит!  Гора Ильнура... должен поправить своё положение

  • Андрон
    Юрген Ван ден Брук завершит ка ... (1)
    Андрон-Фото

     Он уже в Катюше был никакой. Да и сейчас тянет так себе. Правильно делает, зачем мучать себя.

  • Андрон
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (6)
    Андрон-Фото

     Стейвен почти весь подъезд просидел в поезде Квиков. Хороший ведь финишер, а развезти вообще некому. И все равно третий и очков подсобрал.

  • pgriffin
    Джиро д’Италия-2017, превью эт ... (9)
    pgriffin-Фото

     

    Слишком пологая гора, чтобы Тома разобрать. Нужно либо круче, либо несколько таких подряд, на каждой из которой атаковать. И то не факт, что получится 

  • Андрей Аблёхин
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (6)
    Андрей Аблёхин-Фото

    Шикарный спурт Гавирии!!! Не ожидал...  Финиш порадовал. И соотвественно этап получился интересным!... для меня...

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