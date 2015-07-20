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- Сегодня, 12:00
Джиро д'Италия-2017. Цифры и числа
100-ая по счету Джиро д'Италия стартует 5 мая на итальянском острове Сардиния спринтерским этапом. На старт Джиро д'Италия-2017 выйдут велогонщики, представляющие 22 команды. Первые 3 этапа пройдут по территории Сардинии.
Первый день отдыха и перелет на другой итальянский остров - Сицилию, выпадает на понедельник 8 мая. Второй день отдыха состоится в понедельник 15 мая перед индивидуальной гонкой с раздельным стартом протяженностью 39.8 км на 10 этапе. И третий день отдыха будет также в понедельник, 22 мая.
Джиро д'Италия-2017 завершится 28 мая индивидуальной гонкой с раздельным стартом протяженностью 29.3 км с финишем в Милане (Milano). Общая протяженность Джиро д'Италия-2017 составит 3609,1 км.
А теперь сосредоточим свое внимание на цифрах и числах, которые предложили организаторы Джиро д'Италия участникам и любителям велоспорта с 5 мая по 28 мая 2017 года.
2 индивидуальных разделки;
3 дня отдыха;
3-ий старт Джиро д'Италия на острове Сардиния;
5 горных этапов;
6 спринтерских этапов;
8 среднегорных этапов;
7 этапов протяженностью 200 км и более;
19 этапов с бонификацией на финише;
21 этап на Джиро д'Италия-2017
38 промежуточных спринтов
Общая протяженность Джиро д'Италия-2017 составит 3614,1 км, в том числе:
17.9 км – территории Швейцарии на 16 этапе Роветта - Бормио (Rovetta - Bormio) на Джиро д’Италия-2017;
29.3 км – индивидуальная разделка на 21 этапе Монца - Милан (Monza (Autodrome Nazzionale) - Milano);
39.8 км – индивидуальная разделка на 10 этапе Фолиньо - Монтефалько (Foligno - Montefalco);
45 км с набором высоты в 2048 м до наивысшей точки маршрута Джиро д’Италия-2017 - вершина Пассо Стельвио (Passo dello Stelvio);
69.1 км - общая протяженность индивидуальных разделок Джиро д’Италия-2017;
131 км – наименее протяженный этап на Джиро д'Италия-2017, 14-й этап Кастеллания - Оропа (Castellania - Oropa (Biella), пройдёт 20 мая;
177.4 км – средняя протяженность этапов на 2 неделе без учета раздельного старта;
188.22 км – средняя протяженность этапов на 1 неделе;
186.32 км – средняя протяженность этапов на Джиро д'Италия-2017 без учета разделок;
191.8 км – средняя протяженность этапов на 3 неделе без учета раздельного старта;
224 км - второй по протяженности этап на Джиро д'Италия-2017, 12 мая, 7 этап Кастровиллари - Альберобелло (Castrovillari - Alberobello);
229 км – самый протяженный этап на Джиро д'Италия-2017, 18 мая, 12 этап Форли - Реджио Эмилия (Forlì - Reggio Emilia);
1892 м - самый высокогорный финиш этапа на Джиро д’Италия-2017, 9 мая, 4 этап Чефалу - Этна (Cefalu - Etna);
2502 м - вершина подъема 1 категории Умбраиль (Umbrail Pass) на 16 этапе;
2758 м - наивысшая точка Джиро д'Италия-2017 Cima Coppi - Пассо Стельвио (Passo dello Stelvio) на 16 этапе;
3700 м - набор высоты на 18 этапе;
5400 м - набор высоты на 16 этапе.
Горы на Джиро д'Италия-2017:
3 этапа без категорийных подъемов;
4 финиша этапа в гору 1 категории;
5 горных этапов;
8 среднегорных этапов.
Всего на Джиро д'Италия 2017 будет 41 категорийная вершина:
1 Cima Coppi;
10 гор первой категории;
12 гор второй категории;
9 гор третьей категории;
9 гор четвертой категории.
С точки зрения борьбы за генеральную и горную классификации Джиро д'Италия-2017 условно можно разделить на первые 15 этапов:
- 3 подъема первой категории:
финиш 4 этапа на Этне (Etna);
финиш 9 этапа на Блокхаус (Blockhaus);
финиш 14 этапа на Оропе (Oropa);
- 7 подъемов второй категории;
- 6 подъемов третьей категории;
- 8 подъемов четвертой категории.
2500 м набор высоты на 2 этапе Олбия - Тортоли (Olbia - Tortoli), 221 км
3500 м набор высоты на 4 этапе Чефалу - Этна (Cefalu - Etna), 181 км
2400 м набор высоты на 9 Монтенеро ди Бизаччия - Блокхаус (Montenero di Bisaccia - Blockhaus), 149 км
3500 м набор высоты на 11 этапе Флоренция - Баньо ди Романья (Firenze (Ponte a Ema) - Bagno di Romagna), 161 км
1100 м набор высоты на 14 этапе Кастеллания - Оропа (Castellania - Oropa (Biella), 131 км
1500 м набор высоты на 15 этапе Вальденго - Бергамо (Valdengo - Bergamo), 199 км
и вторая часть Джиро д'Италия-2017 этапы с 16-го по 20-ый включительно:
- 1 Cima Coppi - Пассо Стельвио (Passo dello Stelvio) на 16 этапе;
- 7 подъемов первой категории:
16 этап - Мортироло и перевал Умбраиль (Umbrail Pass);
18 этап – Пордой (Passo Pordoi) и перед финишем в Понтивес (Pontives);
19 этап – финиш на Пьянкавалло (Piancavallo);
20 этап – Монте Граппа и перед финишем Фодза (Foza);
- 5 подъемов второй категории:
- 3 подъема третьей категории;
- 1 подъем четвертой категории.
5400 м набор высоты на 16 этапе Роветта - Бормио (Rovetta - Bormio), 222 км
3600 м набор высоты на 17 этапе Тирано - Канацеи (Валль ди Фасса) (Tirano - Canazei (Val di Fassa), 219 км
3700 м набор высоты на 18 этапе Моэна - Ортисей (Moena (Val di Fassa) - Ortisei/St. Ulrich_, 137 км
2900 м набор высоты на 19 этапе Сан Кандидо - Пьянкавалло (San Candido/Innichen - Piancavallo), 191 км
3300 м набор высоты на 20 этапе Порденоне - Азиаго (Pordenone - Asiago), 190 км
Очки Мирового Тура на Джиро д'Италия-2017
20 очков получает лидер Джиро д'Италия-2017 за ношение розовой майки на этапе в зачет Мирового Тура (UCI World Tour) и Мирового рейтинга (UCI World Ranking)
100 очков получает победитель этапа Джиро д'Италия-2017 в зачет Мирового Тура (UCI World Tour) и Мирового рейтинга (UCI World Ranking) (1-5 место: 100; 40; 20; 12; 4)
100 очков получает победитель горной классификации, а также спринтерской классификации Джиро д'Италия-2017 в зачет Мирового Тура (UCI World Tour) и Мирового рейтинга (UCI World Ranking) (1-3 место: 100; 40; 20)
850 получает победитель генеральной классификации Джиро д'Италия-2017 в зачет Мирового Тура (UCI World Tour) и Мирового рейтинга (UCI World Ranking)
1-10 место: 850; 680; 575; 460; 380; 320; 260; 220; 180; 140
11-20 место: 120; 100; 84; 68; 60; 56; 52; 48; 44; 40
21-25 место: по 32 очка
26-30 место: по 24 очка
31-40 место: по 20 очков
41-50 место: по 16 очков
51-55 место: по 12 очков
56-60 место: по 8 очков
Список этапов на Джиро д'Италия-2017
5.05. Пятница. Этап 1: Альгеро - Ольбия, 206 км
6.05. Суббота. Этап 2: Ольбия - Тортоли, 221 км
7.05. Воскресенье. Этап 3: Тортоли - Кальяри, 148 км
8.05. Понедельник. День отдыха:
9.05. Вторник. Этап 4: Чефалу - Этна, 181 км
10.05. Среда. Этап 5: Педара - Мессина, 159 км
11.05. Четверг. Этап 6: Реджо-ди-Калабрия - Терме Луиджане, 217 км
12.05. Пятница. Этап 7: Кастровиллари - Альберобелло (Валле д'Итрия), 224 км
13.05. Суббота. Этап 8: Мольфетта - Пескичи, 189 км
14.05. Воскресенье. Этап 9: Монтенеро-ди-Бизачча - Блокхаус делла Майелла, 149 км
15.05. Понедельник. День отдыха:
16.05. Вторник. Этап 10: Фолиньо - Монтефалько (ITT), 39.8 км
17.05. Среда. Этап 11: Флоренция (Понт-Эма) - Баньо-ди-Романья, 161 км
18.05. Четверг. Этап 12: Форли - Реджо-Эмилия, 229 км
19.05. Пятница. Этап 13: Реджо-Эмилия - Тортона, 167 км
20.05. Суббота. Этап 14: Кастеллания - Оропа (Бьелла), 131 км
21.05. Воскресенье. Этап 15: Вальденго - Бергамо, 199 км
22.05. Понедельник. День отдыха
23.05. Вторник. Этап 16: Роветта - Бормио, 222 км
24.05. Среда. Этап 17: Тирано - Канацеи (Валь ди Фасса), 219 км
25.05. Четверг. Этап 18: Моэна (Валь-ди-Фасса) - Ортизеи/Сант-Ульрих (Валь Гардены), 137 км
26.05. Пятница. Этап 19: Сан-Кандидо/Иннихен - Пьянкавалло, 191 км
27.05. Суббота. Этап 20: Порденоне - Азиаго, 190 км
28.05. Воскресенье. Этап 21: Монца (Национальный Автодром) - Милан (ITT), 29.3 км
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