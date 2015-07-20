Джиро д'Италия-2017. Цифры и числа

100-ая по счету Джиро д'Италия стартует 5 мая на итальянском острове Сардиния спринтерским этапом. На старт Джиро д'Италия-2017 выйдут велогонщики, представляющие 22 команды. Первые 3 этапа пройдут по территории Сардинии.

Первый день отдыха и перелет на другой итальянский остров - Сицилию, выпадает на понедельник 8 мая. Второй день отдыха состоится в понедельник 15 мая перед индивидуальной гонкой с раздельным стартом протяженностью 39.8 км на 10 этапе. И третий день отдыха будет также в понедельник, 22 мая.

Джиро д'Италия-2017 завершится 28 мая индивидуальной гонкой с раздельным стартом протяженностью 29.3 км с финишем в Милане (Milano). Общая протяженность Джиро д'Италия-2017 составит 3609,1 км.

А теперь сосредоточим свое внимание на цифрах и числах, которые предложили организаторы Джиро д'Италия участникам и любителям велоспорта с 5 мая по 28 мая 2017 года.



2 индивидуальных разделки;

3 дня отдыха;

3-ий старт Джиро д'Италия на острове Сардиния;

5 горных этапов;

6 спринтерских этапов;

8 среднегорных этапов;

7 этапов протяженностью 200 км и более;

19 этапов с бонификацией на финише;

21 этап на Джиро д'Италия-2017

38 промежуточных спринтов



Общая протяженность Джиро д'Италия-2017 составит 3614,1 км, в том числе:

17.9 км – территории Швейцарии на 16 этапе Роветта - Бормио (Rovetta - Bormio) на Джиро д’Италия-2017;

29.3 км – индивидуальная разделка на 21 этапе Монца - Милан (Monza (Autodrome Nazzionale) - Milano);

39.8 км – индивидуальная разделка на 10 этапе Фолиньо - Монтефалько (Foligno - Montefalco);

45 км с набором высоты в 2048 м до наивысшей точки маршрута Джиро д’Италия-2017 - вершина Пассо Стельвио (Passo dello Stelvio);

69.1 км - общая протяженность индивидуальных разделок Джиро д’Италия-2017;

131 км – наименее протяженный этап на Джиро д'Италия-2017, 14-й этап Кастеллания - Оропа (Castellania - Oropa (Biella), пройдёт 20 мая;

177.4 км – средняя протяженность этапов на 2 неделе без учета раздельного старта;

188.22 км – средняя протяженность этапов на 1 неделе;

186.32 км – средняя протяженность этапов на Джиро д'Италия-2017 без учета разделок;

191.8 км – средняя протяженность этапов на 3 неделе без учета раздельного старта;

224 км - второй по протяженности этап на Джиро д'Италия-2017, 12 мая, 7 этап Кастровиллари - Альберобелло (Castrovillari - Alberobello);

229 км – самый протяженный этап на Джиро д'Италия-2017, 18 мая, 12 этап Форли - Реджио Эмилия (Forlì - Reggio Emilia);

1892 м - самый высокогорный финиш этапа на Джиро д’Италия-2017, 9 мая, 4 этап Чефалу - Этна (Cefalu - Etna);

2502 м - вершина подъема 1 категории Умбраиль (Umbrail Pass) на 16 этапе;

2758 м - наивысшая точка Джиро д'Италия-2017 Cima Coppi - Пассо Стельвио (Passo dello Stelvio) на 16 этапе;

3700 м - набор высоты на 18 этапе;

5400 м - набор высоты на 16 этапе.

Горы на Джиро д'Италия-2017:

3 этапа без категорийных подъемов;

4 финиша этапа в гору 1 категории;

5 горных этапов;

8 среднегорных этапов.

Всего на Джиро д'Италия 2017 будет 41 категорийная вершина:

1 Cima Coppi;

10 гор первой категории;

12 гор второй категории;

9 гор третьей категории;

9 гор четвертой категории.

С точки зрения борьбы за генеральную и горную классификации Джиро д'Италия-2017 условно можно разделить на первые 15 этапов:

- 3 подъема первой категории:

финиш 4 этапа на Этне (Etna);

финиш 9 этапа на Блокхаус (Blockhaus);

финиш 14 этапа на Оропе (Oropa);

- 7 подъемов второй категории;

- 6 подъемов третьей категории;

- 8 подъемов четвертой категории.

2500 м набор высоты на 2 этапе Олбия - Тортоли (Olbia - Tortoli), 221 км

3500 м набор высоты на 4 этапе Чефалу - Этна (Cefalu - Etna), 181 км

2400 м набор высоты на 9 Монтенеро ди Бизаччия - Блокхаус (Montenero di Bisaccia - Blockhaus), 149 км

3500 м набор высоты на 11 этапе Флоренция - Баньо ди Романья (Firenze (Ponte a Ema) - Bagno di Romagna), 161 км

1100 м набор высоты на 14 этапе Кастеллания - Оропа (Castellania - Oropa (Biella), 131 км

1500 м набор высоты на 15 этапе Вальденго - Бергамо (Valdengo - Bergamo), 199 км

и вторая часть Джиро д'Италия-2017 этапы с 16-го по 20-ый включительно:

- 1 Cima Coppi - Пассо Стельвио (Passo dello Stelvio) на 16 этапе;

- 7 подъемов первой категории:

16 этап - Мортироло и перевал Умбраиль (Umbrail Pass);

18 этап – Пордой (Passo Pordoi) и перед финишем в Понтивес (Pontives);

19 этап – финиш на Пьянкавалло (Piancavallo);

20 этап – Монте Граппа и перед финишем Фодза (Foza);

- 5 подъемов второй категории:

- 3 подъема третьей категории;

- 1 подъем четвертой категории.

5400 м набор высоты на 16 этапе Роветта - Бормио (Rovetta - Bormio), 222 км

3600 м набор высоты на 17 этапе Тирано - Канацеи (Валль ди Фасса) (Tirano - Canazei (Val di Fassa), 219 км

3700 м набор высоты на 18 этапе Моэна - Ортисей (Moena (Val di Fassa) - Ortisei/St. Ulrich_, 137 км

2900 м набор высоты на 19 этапе Сан Кандидо - Пьянкавалло (San Candido/Innichen - Piancavallo), 191 км

3300 м набор высоты на 20 этапе Порденоне - Азиаго (Pordenone - Asiago), 190 км

Очки Мирового Тура на Джиро д'Италия-2017

20 очков получает лидер Джиро д'Италия-2017 за ношение розовой майки на этапе в зачет Мирового Тура (UCI World Tour) и Мирового рейтинга (UCI World Ranking)

100 очков получает победитель этапа Джиро д'Италия-2017 в зачет Мирового Тура (UCI World Tour) и Мирового рейтинга (UCI World Ranking) (1-5 место: 100; 40; 20; 12; 4)

100 очков получает победитель горной классификации, а также спринтерской классификации Джиро д'Италия-2017 в зачет Мирового Тура (UCI World Tour) и Мирового рейтинга (UCI World Ranking) (1-3 место: 100; 40; 20)

850 получает победитель генеральной классификации Джиро д'Италия-2017 в зачет Мирового Тура (UCI World Tour) и Мирового рейтинга (UCI World Ranking)

1-10 место: 850; 680; 575; 460; 380; 320; 260; 220; 180; 140

11-20 место: 120; 100; 84; 68; 60; 56; 52; 48; 44; 40

21-25 место: по 32 очка



26-30 место: по 24 очка

31-40 место: по 20 очков

41-50 место: по 16 очков

51-55 место: по 12 очков

56-60 место: по 8 очков