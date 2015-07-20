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Джиро д'Италия-2017. Цифры и числа

Джиро д'Италия-2017. Цифры и числа 

Джиро д’Италия-2017    100-ая по счету Джиро д'Италия стартует 5 мая на итальянском острове Сардиния спринтерским этапом. На старт Джиро д'Италия-2017 выйдут велогонщики, представляющие 22 команды. Первые 3 этапа пройдут по территории Сардинии. 

 

  Первый день отдыха и перелет на другой итальянский остров - Сицилию, выпадает на понедельник 8 мая. Второй день отдыха состоится в понедельник 15 мая перед индивидуальной гонкой с раздельным стартом протяженностью 39.8 км на 10 этапе. И третий день отдыха будет также в понедельник, 22 мая. 

 

  Джиро д'Италия-2017 завершится 28 мая индивидуальной гонкой с раздельным стартом протяженностью 29.3 км с финишем в Милане (Milano). Общая протяженность Джиро д'Италия-2017 составит 3609,1 км.

 

  А теперь сосредоточим свое внимание на цифрах и числах, которые предложили организаторы Джиро д'Италия участникам и любителям велоспорта с 5 мая по 28 мая 2017 года.

2 индивидуальных разделки; 

3 дня отдыха;

3-ий старт Джиро д'Италия на острове Сардиния;

5 горных этапов;

6 спринтерских этапов;

8 среднегорных этапов;

7 этапов протяженностью 200 км и более;

19 этапов с бонификацией на финише;

21 этап на Джиро д'Италия-2017

38 промежуточных спринтов

Общая протяженность Джиро д'Италия-2017 составит 3614,1 км, в том числе:

17.9 км – территории Швейцарии на 16 этапе Роветта - Бормио (Rovetta - Bormio) на Джиро д’Италия-2017; 

29.3 км – индивидуальная разделка на 21 этапе Монца - Милан (Monza (Autodrome Nazzionale) - Milano);
39.8 км – индивидуальная разделка на 10 этапе Фолиньо - Монтефалько (Foligno - Montefalco);

45 км с набором высоты в 2048 м до наивысшей точки маршрута Джиро д’Италия-2017 - вершина Пассо Стельвио (Passo dello Stelvio);

69.1 км - общая протяженность индивидуальных разделок Джиро д’Италия-2017; 
131 км – наименее протяженный этап на Джиро д'Италия-2017, 14-й этап Кастеллания - Оропа (Castellania - Oropa (Biella), пройдёт 20 мая;
177.4 км – средняя протяженность этапов на 2 неделе без учета раздельного старта;

188.22 км – средняя протяженность этапов на 1 неделе;

186.32 км – средняя протяженность этапов на Джиро д'Италия-2017 без учета разделок;

191.8 км – средняя протяженность этапов на 3 неделе без учета раздельного старта;

224 км - второй по протяженности этап на Джиро д'Италия-2017, 12 мая, 7 этап Кастровиллари - Альберобелло (Castrovillari - Alberobello);
229 км – самый протяженный этап на Джиро д'Италия-2017, 18 мая, 12 этап Форли - Реджио Эмилия (Forlì - Reggio Emilia); 

1892 м - самый высокогорный финиш этапа на Джиро д’Италия-2017, 9 мая, 4 этап Чефалу - Этна (Cefalu - Etna);

2502 м - вершина подъема 1 категории Умбраиль (Umbrail Pass) на 16 этапе;
2758 м  - наивысшая точка Джиро д'Италия-2017 Cima Coppi - Пассо Стельвио (Passo dello Stelvio) на 16 этапе;

3700 м - набор высоты на 18 этапе;

5400 м - набор высоты на 16 этапе. 

   Горы на Джиро д'Италия-2017:

3 этапа без категорийных подъемов; 
финиша этапа в гору 1 категории;
5 горных этапов;
8 среднегорных этапов.

 

Всего на Джиро д'Италия 2017 будет 41 категорийная вершина:
1 Cima Coppi;
10 гор первой категории;
12 гор второй категории;
9 гор третьей категории;
9 гор четвертой категории.

 

С точки зрения борьбы за генеральную и горную классификации Джиро д'Италия-2017 условно можно разделить на первые 15 этапов:
- 3 подъема первой категории:
финиш 4 этапа на Этне (Etna);

финиш 9 этапа на Блокхаус (Blockhaus);

финиш 14 этапа на Оропе (Oropa);
- 7 подъемов второй категории;
- 6 подъемов третьей категории;
- 8 подъемов четвертой категории.

2500 м набор высоты на 2 этапе Олбия - Тортоли (Olbia - Tortoli), 221 км 

3500 м набор высоты на 4 этапе Чефалу - Этна (Cefalu - Etna), 181 км 

2400 м набор высоты на 9 Монтенеро ди Бизаччия - Блокхаус (Montenero di Bisaccia - Blockhaus), 149 км
3500 м набор высоты на 11 этапе Флоренция - Баньо ди Романья (Firenze (Ponte a Ema) - Bagno di Romagna), 161 км

1100 м набор высоты на 14 этапе Кастеллания - Оропа (Castellania - Oropa (Biella), 131 км

1500 м набор высоты на 15 этапе Вальденго - Бергамо (Valdengo - Bergamo), 199 км 

 

и вторая часть Джиро д'Италия-2017 этапы с 16-го по 20-ый включительно:

 

- 1 Cima Coppi - Пассо Стельвио (Passo dello Stelvio) на 16 этапе;
- 7 подъемов первой категории:

16 этап - Мортироло и перевал Умбраиль (Umbrail Pass);
18 этап – Пордой (Passo Pordoi) и перед финишем в Понтивес (Pontives);
19 этап – финиш на Пьянкавалло (Piancavallo);
20 этап – Монте Граппа и перед финишем Фодза (Foza);

- 5 подъемов второй категории:
- 3 подъема третьей категории;

- 1 подъем четвертой категории.

 

5400 м набор высоты на 16 этапе Роветта - Бормио (Rovetta - Bormio), 222 км

3600 м набор высоты на 17 этапе Тирано - Канацеи (Валль ди Фасса) (Tirano - Canazei (Val di Fassa), 219 км
3700 м набор высоты на 18 этапе Моэна - Ортисей (Moena (Val di Fassa) - Ortisei/St. Ulrich_, 137 км 
2900 м набор высоты на 19 этапе Сан Кандидо - Пьянкавалло (San Candido/Innichen - Piancavallo), 191 км 
3300 м набор высоты на 20 этапе Порденоне - Азиаго (Pordenone - Asiago), 190 км

 

Очки Мирового Тура на Джиро д'Италия-2017 

 

20 очков получает лидер Джиро д'Италия-2017 за ношение розовой майки на этапе в зачет Мирового Тура (UCI World Tour) и Мирового рейтинга (UCI World Ranking)

 

100 очков получает победитель этапа Джиро д'Италия-2017 в зачет Мирового Тура (UCI World Tour) и Мирового рейтинга (UCI World Ranking) (1-5 место: 100; 40; 20; 12; 4)

 

100 очков получает победитель горной классификации, а также спринтерской классификации Джиро д'Италия-2017 в зачет Мирового Тура (UCI World Tour) и Мирового рейтинга (UCI World Ranking) (1-3 место: 100; 40; 20)

 

850 получает победитель генеральной классификации Джиро д'Италия-2017 в зачет Мирового Тура (UCI World Tour) и Мирового рейтинга (UCI World Ranking) 

 

1-10 место: 850; 680; 575; 460; 380; 320; 260; 220; 180; 140 

11-20 место: 120; 100; 84; 68; 60; 56; 52; 48; 44; 40
21-25 место: по 32 очка

26-30 место: по 24 очка

31-40 место: по 20 очков
41-50 место: по 16 очков
51-55 место: по 12 очков
56-60 место: по 8 очков

 

Список этапов на Джиро д'Италия-2017

5.05. Пятница. Этап 1: Альгеро - Ольбия, 206 км
6.05. Суббота. Этап 2: Ольбия - Тортоли, 221 км
7.05. Воскресенье. Этап 3: Тортоли - Кальяри, 148 км
8.05. Понедельник. День отдыха:
9.05. Вторник. Этап 4: Чефалу - Этна, 181 км
10.05. Среда. Этап 5: Педара - Мессина, 159 км
11.05. Четверг. Этап 6: Реджо-ди-Калабрия - Терме Луиджане, 217 км
12.05. Пятница. Этап 7: Кастровиллари - Альберобелло (Валле д'Итрия), 224 км
13.05. Суббота. Этап 8: Мольфетта - Пескичи, 189 км
14.05. Воскресенье. Этап 9: Монтенеро-ди-Бизачча - Блокхаус делла Майелла, 149 км
15.05. Понедельник. День отдыха:
16.05. Вторник. Этап 10: Фолиньо - Монтефалько (ITT), 39.8 км
17.05. Среда. Этап 11: Флоренция (Понт-Эма) - Баньо-ди-Романья, 161 км
18.05. Четверг. Этап 12: Форли - Реджо-Эмилия, 229 км
19.05. Пятница. Этап 13: Реджо-Эмилия - Тортона, 167 км
20.05. Суббота. Этап 14: Кастеллания - Оропа (Бьелла), 131 км
21.05. Воскресенье. Этап 15: Вальденго - Бергамо, 199 км
22.05. Понедельник. День отдыха
23.05. Вторник. Этап 16: Роветта - Бормио, 222 км
24.05. Среда. Этап 17: Тирано - Канацеи (Валь ди Фасса), 219 км
25.05. Четверг. Этап 18: Моэна (Валь-ди-Фасса) - Ортизеи/Сант-Ульрих (Валь Гардены), 137 км
26.05. Пятница. Этап 19: Сан-Кандидо/Иннихен - Пьянкавалло, 191 км
27.05. Суббота. Этап 20: Порденоне - Азиаго, 190 км
28.05. Воскресенье. Этап 21: Монца (Национальный Автодром) - Милан (ITT), 29.3 км

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Теги к статье: Джиро д'Италия Giro d'Italia Гран-тур превью Джиро д'Италия-2017 Мировой Тур UCI

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  1. Имя: Юра

    Marmota Bianchi

    Сегодня, 13:56 | Регистрация: 20.07.2015

    Если погода не внесет свои коррективы, то это получится легендарная гонка, хотя вся она пройдет через призму утраты Микеле Скарпони...

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Tour de Yorkshire

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Джиро д'Италия


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Комментарии

  • veloliveuser
    Льеж-Бастонь-Льеж-2017. Резуль ... (23)
    veloliveuser-Фото
    спасибо!
    уже нашел инфу - они вместе едут тдф. ну кто за кем - поглядим.
  • Earl57
    Тур Хорватии-2017. Этап 6 (7)
    Earl57-Фото

    Цитата: Александра
    Цитата: Адриен
    "Выцарапать" победу в генерале фактически на финальном спринтерском этапе дружбы - знаете, не многим генеральщикам удается.

    Мне всегда казалось, что биться за победу в генерале на этапе дружбы - моветон. Или я ошибаюсь?

    Это же недельная гонка, а не грантур. Там нет этапа дружбы и всегда сражаются до последнего.

     

  • Александра
    Тур Хорватии-2017. Этап 6 (7)
    Александра-Фото

    Цитата: Адриен
    "Выцарапать" победу в генерале фактически на финальном спринтерском этапе дружбы - знаете, не многим генеральщикам удается.

    Мне всегда казалось, что биться за победу в генерале на этапе дружбы - моветон. Или я ошибаюсь?

  • Marmota Bianchi
    Джиро д'Италия-2017. Цифры и ... (1)
    Marmota Bianchi-Фото
    Если погода не внесет свои коррективы, то это получится легендарная гонка, хотя вся она пройдет через призму утраты Микеле Скарпони...
  • Stack
    Льеж-Бастонь-Льеж-2017. Резуль ... (23)
    Stack-Фото
    Кинтана замахнулся на дубль Джиро-Тур.
  • veloliveuser
    Льеж-Бастонь-Льеж-2017. Резуль ... (23)
    veloliveuser-Фото
    плиз, напомните: кто же из мувиков едет капитаном на джиро и тдф.
    я почему-то считал (кажется, была такая инфа), что Кинтана едет на юбилейную джиро, а Алеха, получается, - на тдф.
    Алеха при такой форме (и хитрости) и Фрума одолеет.
  • Zhanzhak
    Велокоманда Astana скорбит о г ... (13)
    Zhanzhak-Фото

    На фото на месте трагедии попугай Френки сидит на дорожном знаке, прям над местом возложения цветов! Вообще убило это фото! Сердце прям разрывается! А ребята на старте как плакали....  больно! 

  • motte
    Льеж-Бастонь-Льеж-2017. Резуль ... (23)
    motte-Фото
    Вдогонку:
    Нибали так же все свои призовые за тур хорватии перевел семье Микеле, сказав, что он мне был как брат....респект!
  • bob.velo17
    Алехандро Вальверде - четырёхк ... (1)
    bob.velo17-Фото

    Начало сезона а как идет Алехандро.Первокласный гонщик,можно сказать от бога.Сила мудрость терпение и тактика и все в одном человеке такое не часто встретиш Биллисимо Вальверде!

  • rude_rider
    Льеж-Бастонь-Льеж-2017. Резуль ... (23)
    rude_rider-Фото

    Вальверде не удержим

    выкосил практически все что можно

    а после будет творить на туре закрывая атаки фрумыча

    мдааа.... как то язык не поворачивается после назвать кинтану кэпом мувистара))))

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