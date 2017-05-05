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Состав команды Cannondale-Drapac на Джиро д'Италия-2017

Команда Cannondale-Drapac будет бороться за этапы на Джиро д’Италия-2017

 

 

  Американская команда Cannondale-Drapac объявила состав на Джиро д’Италия-2017. У команды нет единственного лидера, каждый из гонщиков получит свободу действий, команда будет атаковать и использовать свой шанс на этапах итальянского Гран-тура.

 

Состав команды Cannondale-Drapac на Джиро д'Италия-2017

 

 

  5 мая на старт 100-го выпуска Джиро д’Италия выйдут: 24-летний итальянский гонщик Давиде Формоло (Davide Formolo), 22-летний британский гонщик Хью Карти (Hugh Carthy), 25-летний американский гонщик Джо Домбровски (Joe Dombrowski), 27-летний голландский гонщик Том-Йелте Слагтер (Tom-Jelte Slagter), 30-летний французский гонщик Пьер Роллан (Pierre Rolland), 29-летний американский гонщик Алекс Хаус (Alex Howes), 30-летний словенский гонщик Кристиян Корен (Kristijan Koren), 30-летний канадский гонщик Майкл Вудс (Michael Woods).

 

  Средний возраст команды 27,6 лет. Самый опытный гонщик команды – Пьер Роллан, который поедет 13-й Гран-тур в карьере. Давиде Формоло выигрывал этап Джиро д’Италия в 2015, Пьер Роллан финишировал 4-м в общем зачёте в 2014.

 

  Чарли Вегелиус, спортивный директор команды Cannondale-Drapac: «Я надеюсь, что они смогут насладиться свободой действий и использовать её, экспериментировать и просто идти на пределе без страха проиграть, не прибегая к тактике обороны. Они смогут понять, что может получиться в гонке, и расти, отталкиваясь от этого. Думаю, для развития гонщика такой опыт бесценен.

 

  У Джиро д’Италия свой уникальный характер. Тур де Франс – гонка международного масштаба, но Джиро д’Италия обладает своеобразием и представляет всё самое лучшее, что есть в Италии и итальянской культуре. Она искромётная, живая, непредсказуемая и яркая».

 

Состав команды Cannondale-Drapac на Джиро д’Италия-2017:

 

Hugh Carthy, (Великобритания)

Joseph Lloyd Dombrowski, (США)

Davide Formolo, (Италия)

Alex Howes, (США)

Kristjan Koren, (Словения)

Pierre Rolland, (Франция)

Tom Jelte Slagter, (Голландия)

Davide Villella, (Италия)

Michael Woods, (Канада)

 

Предварительные составы команд на Джиро д’Италия-2017

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Теги к статье: Cannondale-Drapac Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2017 Гран-тур

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ОПРОС

Победителем Джиро д'Италия - 2017 станет?

Комментарии

  • Sezar
    Джиро д'Италия-2017. Розовая ... (8)
    Sezar-Фото

    Я думаю шансы Кинтаны не так велики. Не 80%. Он не любит риск и вообще не факт, что может быстро ориентироваться в ситуации, которую спонтанно может создать тот же Нибали. Не факт, что до разделки он пойдет ва-банк. Кроме того, Кинтана-меченый, все будут против него. Поди сбеги от всех. Особенно с каким нибудь Ландой на колесе. Ну и да, Нибс. Который при всех слабостях адекватен ситуации. Слабый со слабыми. Сильный с сильными. Он будет работать вторым номером, над ним не капает. И это та позиция, где он наиболее силен. Я думаю подиум: Кинтана, Нибали, Ланда. Не факт, что в таком порядке. Совсем близко Иейтс. И Ильнур неподалеку. Я верю в его"фрумоподобность"))).

  • Brodyazhnik
    Состав команды Katusha – Alpec ... (3)
    Brodyazhnik-Фото

    Ильнур может расчитывать только на себя, и немного на Мамыкина. Зато Матвей бесценного опыта наберется.

  • Meilleur
    Джиро д'Италия-2017. Розовая ... (8)
    Meilleur-Фото

    Нибали совершенно отвратно выступает на недельках, начиная с сезона 2014 года. Так что Терминилло в этом отношении ничего не показало. Понятно было по сути, что как бы не сложилось начало сезона, Нибали будет андердогом против Кинтаны. Да, шансы Кинтана где-то 80%, против 20% на всех остальных, и тем не менее говорить "мы все знаем на 100% кто будет победителем" неправильно.

  • serghi
    Состав команды Katusha – Alpec ... (3)
    serghi-Фото
    Да в нынешней Катюше вообще с целесообразностью туговато. Одна надежда на Ильнура.
  • Cyrill
    Джиро д'Италия-2017. Розовая ... (8)
    Cyrill-Фото

    Виктор...и всё же позволю с Вами не согласится о том, что Нибсу надо заранее...положа руку на сердце (если, тьфу-тьфу, всё будет без происшествий) - ну мы же знаем кто победитель Джиро... Терминильо в марте и Вуэльта Астурии несколько дней назад всё показали...а что показал Нибс этой весной????????? Нибс сейчас в первую неделю мая против индейца, Пино, Томаса будет смотреться очень посредственно,если пойдёт реальная раздача на Этне, да, думаю и на Блокхаусе....Но на то он и Нибс с его любовью к холоду, его стойкостью к таким трёхнедельным истязаниям и очень трезвым расчётом, чтобы все наши расклады опровергнуть...В МИЛАНЕ....

  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2017. Розовая ... (8)
    EL-Fenomeno-Фото

    Если у Нибса возникнет ситуация как на прошлогодней Джиро, когда он действительно РВАЛ и МЕТАЛ на тех Альпийских этапах и такы выдрал розовую майку у Чавеса, то с другим колумбийцем такого точно не получится. Кинтана не (от)даст и просто грамотно со своей командой защитит её. Так что Нибсу для победы нужно решать свою главною задачу по поводу розовой майки и титула кампэоне немного заранее, тем более, что Мовистар по составу сильнее Бахрейн-Мериды.

    Да, последний этап это инд.разделка, и все может там быть уже формальностью, но может и случится так как на той другой юбилейной Джиро, где Меньшов в розовом (упал, на брусчатке), но все же выиграл итал.тур.

     

    МОЙ ТОП 3: Кинтана-Нибали и кто-то из СКАЙевского дуэта Ланда/дЖеранс.

    Джокер: Тибо Пино vampire

     

  • Denis Pashkov
    Состав команды Katusha – Alpec ... (3)
    Denis Pashkov-Фото

    Рейн видимо совсем не в форме, небольшие сомнения по целесообразности нахождения в составе Кузнецова

  • EL-Fenomeno
    Горная премия Чима Скарпони на ... (3)
    EL-Fenomeno-Фото

    Что тут сказать - молодцы орги! Может кто-то из Астаны заедет на Мортироло первым, например ТИРАлонго/Кангерт (было очень логично-символично)
    А мы, смотря и следя за Астаной, будем помнить Скарпу (незримо он тоже на этой Джиро)

  • Camel
    Предварительные составы команд ... (22)
    Camel-Фото
    Да, об этом объявили на их сайте.
    Поступок настоящей велокоманды! Именно КОМАНДЫ!
  • М.Б.
    Горная премия Чима Скарпони на ... (3)
    М.Б.-Фото

    до сих пор не верится, что микеле больше нет

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