Команда Cannondale-Drapac будет бороться за этапы на Джиро д’Италия-2017

Американская команда Cannondale-Drapac объявила состав на Джиро д’Италия-2017. У команды нет единственного лидера, каждый из гонщиков получит свободу действий, команда будет атаковать и использовать свой шанс на этапах итальянского Гран-тура.

5 мая на старт 100-го выпуска Джиро д’Италия выйдут: 24-летний итальянский гонщик Давиде Формоло (Davide Formolo), 22-летний британский гонщик Хью Карти (Hugh Carthy), 25-летний американский гонщик Джо Домбровски (Joe Dombrowski), 27-летний голландский гонщик Том-Йелте Слагтер (Tom-Jelte Slagter), 30-летний французский гонщик Пьер Роллан (Pierre Rolland), 29-летний американский гонщик Алекс Хаус (Alex Howes), 30-летний словенский гонщик Кристиян Корен (Kristijan Koren), 30-летний канадский гонщик Майкл Вудс (Michael Woods).

Средний возраст команды 27,6 лет. Самый опытный гонщик команды – Пьер Роллан, который поедет 13-й Гран-тур в карьере. Давиде Формоло выигрывал этап Джиро д’Италия в 2015, Пьер Роллан финишировал 4-м в общем зачёте в 2014.

Чарли Вегелиус, спортивный директор команды Cannondale-Drapac: «Я надеюсь, что они смогут насладиться свободой действий и использовать её, экспериментировать и просто идти на пределе без страха проиграть, не прибегая к тактике обороны. Они смогут понять, что может получиться в гонке, и расти, отталкиваясь от этого. Думаю, для развития гонщика такой опыт бесценен.

У Джиро д’Италия свой уникальный характер. Тур де Франс – гонка международного масштаба, но Джиро д’Италия обладает своеобразием и представляет всё самое лучшее, что есть в Италии и итальянской культуре. Она искромётная, живая, непредсказуемая и яркая».

Состав команды Cannondale-Drapac на Джиро д’Италия-2017:

Hugh Carthy, (Великобритания)

Joseph Lloyd Dombrowski, (США)

Davide Formolo, (Италия)

Alex Howes, (США)

Kristjan Koren, (Словения)

Pierre Rolland, (Франция)

Tom Jelte Slagter, (Голландия)

Davide Villella, (Италия)

Michael Woods, (Канада)