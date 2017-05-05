- Категория:
- VeloRACE / Giro d'Italia |
- Дата:
- Сегодня, 00:24
Команда Cannondale-Drapac будет бороться за этапы на Джиро д’Италия-2017
Американская команда Cannondale-Drapac объявила состав на Джиро д’Италия-2017. У команды нет единственного лидера, каждый из гонщиков получит свободу действий, команда будет атаковать и использовать свой шанс на этапах итальянского Гран-тура.
5 мая на старт 100-го выпуска Джиро д’Италия выйдут: 24-летний итальянский гонщик Давиде Формоло (Davide Formolo), 22-летний британский гонщик Хью Карти (Hugh Carthy), 25-летний американский гонщик Джо Домбровски (Joe Dombrowski), 27-летний голландский гонщик Том-Йелте Слагтер (Tom-Jelte Slagter), 30-летний французский гонщик Пьер Роллан (Pierre Rolland), 29-летний американский гонщик Алекс Хаус (Alex Howes), 30-летний словенский гонщик Кристиян Корен (Kristijan Koren), 30-летний канадский гонщик Майкл Вудс (Michael Woods).
Средний возраст команды 27,6 лет. Самый опытный гонщик команды – Пьер Роллан, который поедет 13-й Гран-тур в карьере. Давиде Формоло выигрывал этап Джиро д’Италия в 2015, Пьер Роллан финишировал 4-м в общем зачёте в 2014.
Чарли Вегелиус, спортивный директор команды Cannondale-Drapac: «Я надеюсь, что они смогут насладиться свободой действий и использовать её, экспериментировать и просто идти на пределе без страха проиграть, не прибегая к тактике обороны. Они смогут понять, что может получиться в гонке, и расти, отталкиваясь от этого. Думаю, для развития гонщика такой опыт бесценен.
У Джиро д’Италия свой уникальный характер. Тур де Франс – гонка международного масштаба, но Джиро д’Италия обладает своеобразием и представляет всё самое лучшее, что есть в Италии и итальянской культуре. Она искромётная, живая, непредсказуемая и яркая».
Состав команды Cannondale-Drapac на Джиро д’Италия-2017:
Hugh Carthy, (Великобритания)
Joseph Lloyd Dombrowski, (США)
Davide Formolo, (Италия)
Alex Howes, (США)
Kristjan Koren, (Словения)
Pierre Rolland, (Франция)
Tom Jelte Slagter, (Голландия)
Davide Villella, (Италия)
Michael Woods, (Канада)
Предварительные составы команд на Джиро д’Италия-2017
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