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Горная премия Чима Скарпони на Мортироло на Джиро д'Италия-2017

Горная премия в память Микеле Скарпони при прохождении Мортироло на Джиро д'Италия-2017

 

  Джиро д’Италия-2017 почтит память трагически ушедшего из жизни в апреле этого года итальянского гонщика Микеле Скарпони. Он должен был стартовать на юбилейном 100-м выпуске итальянского Гран-тура в качестве капитана команды Astana. За свою карьеру Микеле Скарпони 11 раз выходил на старт Джиро д’Италия, трижды занимал 4-е место (2010, 2012, 2013), являлся победителем Джиро д’Италия 2011 года.

 

Горная премия в память Микеле Скарпони при прохождении Мортироло на Джиро д'Италия-2017

 PHOTO CREDIT: ANSA

 

  Организаторы почтут память всеми любимого итальянского гонщика и прекрасного горняка, посвятив ему в этом выпуске Джиро д’Италия прохождение легендарного подъёма Мортироло, на вершине которого будет разыграна специальная горная премия Чима Скарпони (Cima Scarponi).

 

  Гонщик, который первым пройдёт вершину Мортироло на 16-м этапе 23 мая, получит удвоение горных очков по сравнению с тем, что планировалось организаторами изначально. Этот гонщик также поднимется на финальный подиум в Милане.

 

 Кроме того,  память Микеле Скарпони почтят минутой молчания перед стартом 1-го этапа Джиро д’Италия-2017, а команда Astana выстроится впереди пелотона на линии старта.

 

По материалам пресс-релиза Джиро д'Италия-2017

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Теги к статье: Микеле Скарпони Мортироло Чима Скарпони Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2017 Гран-тур

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  1. Имя: sasha

    sashaney

    Сегодня, 18:32 | Регистрация: 19.09.2014

    брависсимо

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ОПРОС

Победителем Джиро д'Италия - 2017 станет?

Комментарии

  • sashaney
    Горная премия Чима Скарпони на ... (1)
    sashaney-Фото

    брависсимо

  • Cyrill
    Джиро д'Италия-2017. Розовая ... (4)
    Cyrill-Фото

    По поводу противостояния Кинтаны и Нибали...

    ИМХО...

    Кинтана будет не очень мудр, если будет отсиживаться...рвать надо сразу начиная с Этны и УЖЕ заканчивая Блокхаусом (там должно быть +2...3 минуты относительно вкатывающегося Нибса (а Нибс будет первую неделю именно вкатываться))...

    Нибс же будет не очень мудр, если хоть раз попробует показать индейцу свою силу в горах - сидеть, сидеть и ещё раз сидеть за индейцем до самого Милана, а уж там на все оставшиеся....

  • Kitsune-taichou
    Тур Романдии-2017. Этап 5 (8)
    Kitsune-taichou-Фото

    я так посмотрела, на твиттере тоже полно вопросов к фруму. у него там все в порядке? 

  • MSG
    Джиро д'Италия-2017. Альтимет ... (14)
    MSG-Фото
    Разрывы маленькие не по причине слабых гор, а по причине нежелания идти наполную именно в эту гору. Внушительные разрывы можно сделать на ЛЮБОМ подъеме 10км+ и 6%+, было бы желание. Ну а при желании(точнее его отсутствии) можно и в Дзонколлан заехать паровозиком. Ну и сколько раз(особенно в последние годы) этапы, перенасыщенные подъемами, заканчивались скучным колхозом, так как у гонщиков банально нет сил атаковать?
  • LLL
    Джиро д'Италия-2017. Розовая ... (4)
    LLL-Фото

    Понимаю, что у Кинтаны шансов больше, но болеть буду за Нибали. И очень интересно будет понаблюдать за парой скаевцев Томас-Ланда. Однажды уже Ланда с Ару заехали на пьедестал, может история повторится. 

  • Bjoern
    Джиро д'Италия-2017. Розовая ... (4)
    Bjoern-Фото

    1 Кинтана

    2 Нибали

    3 Йейтс

    4 Кройсвейк

    5 Пино

    6 Моллема

    7 Закарин

     

  • ungvar
    Джиро д'Италия-2017. Розовая ... (4)
    ungvar-Фото

    Так как превью довольно куцое добавлю коэффициэнты от букмекеров

     

    Кинтана 1,9

    Нибали 6,5

    Крейшвейк 10

    Томас 13

    Ланда, Пино 15

    Дюмоллан, Моллема 17

    Йейтс 21

    ТиДжей, Ильнур 26

    Майка 34 (отличная сатавка от Bwin :))

    Поццовиво, Кенниг, Деннис 67

    Формоло, Фирсанов, Келдерман, Кошта, Бетанкур, Роза, Конрад 101

     

     

  • rude_rider
    Состав команды Movistar на Джи ... (6)
    rude_rider-Фото

    Кинтана просто хочет взять свой ГТ в этом году..а дальше как нога пойдет у него Фрума

  • Cyrill
    Джиро д'Италия-2017. Альтимет ... (14)
    Cyrill-Фото

    Да, Оропу я видимо тоже с чем-то спутал...там узких мест нет...Перепутал с Сестолой...

  • djick
    Состав команды Movistar на Джи ... (6)
    djick-Фото
    вы смотрели последние гонки Рохаса, он в горах разных смотрелся очень и очень хорошо. он в спринте не будет участвовать, там есть Бенна.

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2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 1995
3 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1701
4 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1670
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9 Контадор А. (Spa) (TFS) 1143
10 Исагирре Й. (Spa) (TBM) 1066

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