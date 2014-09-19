Горная премия Чима Скарпони на Мортироло на Джиро д'Италия-2017

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- Дата:
- Сегодня, 16:48
Горная премия в память Микеле Скарпони при прохождении Мортироло на Джиро д'Италия-2017
Джиро д’Италия-2017 почтит память трагически ушедшего из жизни в апреле этого года итальянского гонщика Микеле Скарпони. Он должен был стартовать на юбилейном 100-м выпуске итальянского Гран-тура в качестве капитана команды Astana. За свою карьеру Микеле Скарпони 11 раз выходил на старт Джиро д’Италия, трижды занимал 4-е место (2010, 2012, 2013), являлся победителем Джиро д’Италия 2011 года.
PHOTO CREDIT: ANSA
Организаторы почтут память всеми любимого итальянского гонщика и прекрасного горняка, посвятив ему в этом выпуске Джиро д’Италия прохождение легендарного подъёма Мортироло, на вершине которого будет разыграна специальная горная премия Чима Скарпони (Cima Scarponi).
Гонщик, который первым пройдёт вершину Мортироло на 16-м этапе 23 мая, получит удвоение горных очков по сравнению с тем, что планировалось организаторами изначально. Этот гонщик также поднимется на финальный подиум в Милане.
Кроме того, память Микеле Скарпони почтят минутой молчания перед стартом 1-го этапа Джиро д’Италия-2017, а команда Astana выстроится впереди пелотона на линии старта.
По материалам пресс-релиза Джиро д'Италия-2017
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