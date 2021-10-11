Арно Демар - победитель классики "Париж - Тур"-2021

Арно Демар, Франк Боннамур, Яспер Стёйвен о классике "Париж-Тур"-2021

30-летний велогонщик команды Groupama-FDJ Арно Демар (Arnaud Démare) одержал победу на классике «Париж-Тур»-2021 (Paris-Tours), став первым французским победителем с 2006 года.

Photo ©A.S.O./ G. Demouveaux

Вторая часть 212-километровой дистанции 115-го выпуска классики «Париж-Тур» была проложена по узким грунтовым дорогам через виноградники. В начале гонки команда Groumapa-FdJ взвинтила скорость, ветер помог разорвать пелотон на несколько групп. Сначала пелотон собрался, но новые ускорения и погоня за отрывом дня привели к тому, что в первой группе к началу первого отрезка среди виноградников за 51 км до финиша осталось 37 гонщиков. В отрыве с преимуществом в 30 секунд оставались Стан Девульф (AG2R Citroen), Фредерик Фризон (Lotto Soudal) и Франк Боннамур (B&B Hotels p/b KTM).

Атака Валентана Мадуа (Groupama-FDJ) за 22 км до финиша позволила уехать от группы Арно Демару и Ясперу Стёйвену (Trek-Segafredo). Группа, в которой осталось не более 16 человек, их добрала. Атаки продолжались, Яспер Стёйвен пытался уехать от соперников, но решающей стала атака Демара за 11 км.

В это время впереди остались Франк Боннамур и Стан Девульф, так как за 13 км до финиша из отрыва из-за прокола выпал Фредерик Фризон. Ясперу Стёйвену удалось добрать Демара, вдвоём они продолжили погоню за отрывом, быстро сократив просвет с 20 до 10 секунд за 10 км до финиша. Переложиться к двум гонщикам отрыв сразу не удалось, разрыв вновь начал расти, но за километр до финиша Стёйвен и Демар всё же добрали беглецов. Четвёрка лидеров разыграла спринт, в котором Арно Демар опередил Франка Боннамура и Яспера Стёйвена.

Photo ©A.S.O./ G. Demouveaux

Арно Демар: «Несомтря на трудности этого сезона, я не сдавался. Сошёл с Тур де Франс, Вуэльту Испании проехал не лучшим образом, но всегда боролся, хотя и не одержал победы. Мы делали всё, чтобы продолжать верить в себя. На этот раз всё пошло так, как надо. Я очень счастлив, что выиграл последнюю гонку сезона, да ещё таким образом.

Когда маршрут больше подходил спринтерам, я финишировал здесь 2-м и 3-м. Но эти дороги среди виноградников усложнили гонку. Мне это понравилось. Мы с Яспером Стёйвеном поехали вдвоём, быстро сократили 10 или 15 секунд. Потом увидели впереди тех, кого догоняли, но в это время мы уже шли на пределе. За километр до финиша они начали переглядываться друг с другом, и мы их догнали.

Я опасался Стёйвена, потому что знаю, что он быстр в спринте. Но все уже были варёными, поэтому я решил спринтовать издалека. Отдал все силы. Я очень хотел выиграть».

Франк Боннамур: «Я нигде не ошибся, на отрезке среди виноградников находился впереди. Мы уехали втроём за 45 км до финиша, и я чувствовал себя более свежим из всех. В финале отдал все силы, но было сложно бороться со Стёйвеном и Демаром, которые нас добрали. Хотел бы выиграть, потому что у меня не было побед, но ни о чём не жалею».

Яспер Стёйвен: «Я доволен, что вот так закончил сезон, что нога хорошо шла, и получился хороший финал. Конечно, хотел бы вернуться и убрать все ошибки, которые помешали выиграть, но что есть, то есть. Думаю, победа на Милан-Сан-Ремо-2021 и то, что весь сезон я боролся за высокий результат, дают мне некоторое удовлетворение. Конечно, хотелось бы больше выигрывать, но это не так просто. Приятно, что, по крайней мере, у меня был шанс бороться».