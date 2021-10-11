VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Арно Демар - победитель классики "Париж - Тур"-2021

 Арно Демар, Франк Боннамур, Яспер Стёйвен о классике "Париж-Тур"-2021

 

 

  30-летний велогонщик команды Groupama-FDJ Арно Демар (Arnaud Démare) одержал победу на классике «Париж-Тур»-2021 (Paris-Tours), став первым французским победителем с 2006 года.

 

Арно Демар - победитель классики "Париж - Тур"-2021

Photo ©A.S.O./ G. Demouveaux

 

 

  Вторая часть 212-километровой дистанции 115-го выпуска классики «Париж-Тур» была проложена по узким грунтовым дорогам через виноградники. В начале гонки команда Groumapa-FdJ взвинтила скорость, ветер помог разорвать пелотон на несколько групп. Сначала пелотон собрался, но новые ускорения и погоня за отрывом дня привели к тому, что в первой группе к началу первого отрезка среди виноградников за 51 км до финиша осталось 37 гонщиков. В отрыве с преимуществом в 30 секунд оставались Стан Девульф (AG2R Citroen), Фредерик Фризон (Lotto Soudal) и Франк Боннамур (B&B Hotels p/b KTM).

 

  Атака Валентана Мадуа (Groupama-FDJ) за 22 км до финиша позволила уехать от группы Арно Демару и Ясперу Стёйвену (Trek-Segafredo). Группа, в которой осталось не более 16 человек, их добрала. Атаки продолжались, Яспер Стёйвен пытался уехать от соперников, но решающей стала атака Демара за 11 км.

 

  В это время впереди остались Франк Боннамур и Стан Девульф, так как за 13 км до финиша из отрыва из-за прокола выпал Фредерик Фризон. Ясперу Стёйвену удалось добрать Демара, вдвоём они продолжили погоню за отрывом, быстро сократив просвет с 20 до 10 секунд за 10 км до финиша. Переложиться к двум гонщикам отрыв сразу не удалось, разрыв вновь начал расти, но за километр до финиша Стёйвен и Демар всё же добрали беглецов. Четвёрка лидеров разыграла спринт, в котором Арно Демар опередил Франка Боннамура и Яспера Стёйвена.

 

 

Арно Демар - победитель классики

 

Арно Демар - победитель классики

 

Арно Демар - победитель классики

 

Арно Демар - победитель классики

 

Арно Демар - победитель классики

 

Арно Демар - победитель классики

 

Арно Демар - победитель классики

 

Арно Демар - победитель классики

 

Арно Демар - победитель классики

 

Арно Демар - победитель классики

 

Арно Демар - победитель классики

 

Арно Демар - победитель классики

 

Арно Демар - победитель классики

 

Арно Демар - победитель классики

 

Арно Демар - победитель классики

 

Арно Демар - победитель классики

 

Арно Демар - победитель классики

 

Арно Демар - победитель классики

 

Арно Демар - победитель классики

 

Photo ©A.S.O./ G. Demouveaux

 

  Арно Демар: «Несомтря на трудности этого сезона, я не сдавался. Сошёл с Тур де Франс, Вуэльту Испании проехал не лучшим образом, но всегда боролся, хотя и не одержал победы. Мы делали всё, чтобы продолжать верить в себя. На этот раз всё пошло так, как надо. Я очень счастлив, что выиграл последнюю гонку сезона, да ещё таким образом.

 

  Когда маршрут больше подходил спринтерам, я финишировал здесь 2-м и 3-м. Но эти дороги среди виноградников усложнили гонку. Мне это понравилось. Мы с Яспером Стёйвеном поехали вдвоём, быстро сократили 10 или 15 секунд. Потом увидели впереди тех, кого догоняли, но в это время мы уже шли на пределе. За километр до финиша они начали переглядываться друг с другом, и мы их догнали.

 

 Я опасался Стёйвена, потому что знаю, что он быстр в спринте. Но все уже были варёными, поэтому я решил спринтовать издалека. Отдал все силы. Я очень хотел выиграть».

 

  Франк Боннамур: «Я нигде не ошибся, на отрезке среди виноградников находился впереди. Мы уехали втроём за 45 км до финиша, и я чувствовал себя более свежим из всех. В финале отдал все силы, но было сложно бороться со Стёйвеном и Демаром, которые нас добрали. Хотел бы выиграть, потому что у меня не было побед, но ни о чём не жалею».

 

  Яспер Стёйвен: «Я доволен, что вот так закончил сезон, что нога хорошо шла, и получился хороший финал. Конечно, хотел бы вернуться и убрать все ошибки, которые помешали выиграть, но что есть, то есть. Думаю, победа на Милан-Сан-Ремо-2021 и то, что весь сезон я боролся за высокий результат, дают мне некоторое удовлетворение. Конечно, хотелось бы больше выигрывать, но это не так просто. Приятно, что, по крайней мере, у меня был шанс бороться».

 

 

Результаты классики «Париж-Тур»-2021

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Арно Демар Arnaud Demare Groupama-FDJ Париж - Тур классика однодневная велогонка велогонка категории 1. Pro гонка Европейского тура Europe Tour

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2021

Ближайшие старты

11 октября 2021

Coppa Agostoni - Giro delle Brianze

20 - 26 февраля 2022

UAE Tour

ОПРОС

Какой из Гранд-туров в 2021 году понравился больше?

Комментарии

  • VeloVelo
    Тадей Погачар - победитель кла ... (12)
    VeloVelo-Фото

    Напомню что Погачар в этом сезоне еще и на олимпиаде взял бронзу в групповой гонке.

  • VeloVelo
    Paris - Tours-2021. Результаты (9)
    VeloVelo-Фото

    Ну наконец-то! )

  • EL-Fenomeno
    Paris - Tours-2021. Результаты (9)
    EL-Fenomeno-Фото

    Кто там недавно говорил за Демара, что мол иссяк. Сезон да, не лучший, но завершил его Арно на мажорной ноте, причём сам решил догонять (догнал), ну и победил в трудовой развязке. Думал что атаковал слишком рано, но на зубах дожал и победил француз француза на французкой гонке! download wink

    Цитата: SportSpirit
    Демар за 11,5 км проявил инициативу и в одни ноги ринулся догонять отрыв Бонамур-Девульф, которые ехали в этот момент в 30 секундах впереди. Из небольшой, но сильной группы только Стойвен сел на колесо Арно. За 600 метров до финиша двое из отрыва были еще впереди... Демар ну очень-очень хотел эту победу!music

    Я думал что под самую ленточку кто то из той тройки завалится и уложит всех, так бросало велосипеды влево-вправо, особенно у французов, но к счастью, обошлось без падений, стыков и негодований после финиша.

    Цитата: старт-шоссе 82
    Комментатор был как никогда точен, сказав =наконец-то вымучивший первое место=.  По правде говоря, Демар заслужил эту победу.

    Как ни странно, но тут я соглашусь с комментатором. Демар приклал немало усилий чтобы догнать первый дует, а потом действительно в адски-напряжённом спринте таки да, вымучил, свою победу (заслуженно).
     

  • Earl57
    Тадей Погачар - победитель кла ... (12)
    Earl57-Фото

    Цитата: AmaAma

    В 2022 не будет Олимпиады и времени на перезагрузку после Тура к Вуэльте будет больше, но тут теперь ещё одна проблема.. спустя две недели ЧМ в Австралии! Конечно если маршруты разделки и командной гонки будут такие же как в этом году, то можно поехать статистом

    Что касается ЧМ в Австралии, то орги сказали что на групповой будет 12-15 кругов по городу. Маршрут предсказуемо будут делать под Юэна, который хорошо ездит городские критериумы, весьма популярные в Австралии. Городок располагается на прибрежной полосе между морем и пологими отрогами нагорья. Разделка соответственно максимально под Денниса. 

  • Серафим
    Тадей Погачар - победитель кла ... (12)
    Серафим-Фото

      Ну, Барсука Погачар в данном случае обошел, тот подобный хет-трик не делал. А если тотально, то до достижений Меркса и Ино ему еще пилить и пилить.

  • uran
    Ломбардия-2021. Результаты (40)
    uran-Фото
    Ейтс атаковал именно на спаде скорости в группе. И 3 место это "ни с чем"?
  • AmaAma
    Тадей Погачар - победитель кла ... (12)
    AmaAma-Фото

    сомнительно что в ближайшие годы будет пропуск Тура
    Тадей сегодня сказал.. что если есть вопросы по его календарю и участие в ещё одном ГТ (кроме Тура), то обращайтесь к генеральному)
    Спортивный директор сказал что Погачар в этом году поехал на Белые глины, ЧМ и Тур Словении только по своему большому желанию
    Из всех интервью Тадей выделил для себя приоритет на 2022 год - Льеж и Тур
    Руководство ОАЭ с начала сезона уверяли что он будет ехать ещё и Вуэльту, итог мы знаем
    В 2022 не будет Олимпиады и времени на перезагрузку после Тура к Вуэльте будет больше, но тут теперь ещё одна проблема.. спустя две недели ЧМ в Австралии! Конечно если маршруты разделки и командной гонки будут такие же как в этом году, то можно поехать статистом
    Поехать Джиро как тренировочный сбор в боевом режиме?)

  • Ернат
    Трансферные новости пелотона-2 ... (88)
    Ернат-Фото

    Ну что какие еще слухи?

  • Ернат
    Astana – Premier Tech станет A ... (43)
    Ернат-Фото
    полностью поддерживаю
  • shekn
    Тадей Погачар - победитель кла ... (12)
    shekn-Фото
    Цитата: AmaAma
    всё и все в команде ОАЭ работают на Тадея 
    Майку подписали как суперслугу и он всегда в горах выполняет свою работу
    На туре все 7 человек работали только на него от и до: 0 отрывов, 0 работы на себя, а только на лидера
    Все интервью Погачара стерильные, максимально уважительные, без королевской пыли. "Люблю Словениею, девушку, ездить на вело, команду.. уважаю соперников"
    У его команды две приоритетные гонки: тур ОАЭ и Тур де Франс. Исходя из этого шансов увидеть его на Джиро и ближайшие годы очень мало, но связка Тур и Вуэльта выглядит реальной на сезон 2022
    Атака в гору топовая, финиш с небольшой группы есть, разделка в полной порядке (если это не стол), атаки за много км до финиша тоже + гоночный интеллект и умение взять гонку в свои руки, а не ждать помощи от соперников
    14 октября презентация маршрута Тура и на 90 процентов Полка красивых девушек будет финишем одного из этапов! 
    Но вообще пару месяцев назад гм и спорт.дир заверили , что на Джиру парень поедет обязательно если не в 22 так в 23 году. Причем вплоть до того , что тур будет пропускать .

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

11 октября

Romain Seigle (Groupama - FDJ)

Georg Zimmermann (Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux)

Sander De Pestel (Sport Vlaanderen - Baloise)

12 октября

Damiano Caruso (Bahrain Victorious)

Michael Woods (Israel Start-Up Nation)

Pierre-Roger Latour (Team TotalEnergies)

Nathan Van Hooydonck (Jumbo - Visma)

Aliaksandr Riabushenko (UAE Team Emirates)

Gilles De Wilde (Sport Vlaanderen - Baloise)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 4088
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3881
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3311
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2686
5 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2584
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2318
7 Берналь Э. (Col) (IGD) 2312
8 Власов А. (Rus) (APT) 1981
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1925
10 Фульсанг Я. (Den) (APT) 1775

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Октябрь 2021 (46)
Сентябрь 2021 (179)
Август 2021 (199)
Июль 2021 (150)
Июнь 2021 (192)
Май 2021 (225)