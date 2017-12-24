Арно Демар не стартовал на 7-м этапе Париж-Ницца-2018 ради подготовки к Милан-Сан-Ремо

Арно Демар (Arnaud Démare) решил не стартовать на предпоследнем, 7-м горном, этапе Париж-Ницца-2018, чтобы не рисковать по плохой погоде и лучше подготовиться к классике Милан-Сан-Ремо-2018, которая пройдёт 17 марта. 26-летний французский велогонщик команды Groupama – FDJ уезжает с французской гонки с победой, которую одержал на 1-м этапе.

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В пресс-релизе команды Groupama – FDJ говорится: «Учитывая, что по прогнозу на финальных этапах гонки Париж-Ницца-2018 ожидается плохая погода, и принимая во внимание накопленную с начала гонки усталость, спортивные директора и врач команды Жаки Майо подтверждают, что Арно Демар, победитель первого этапа, не будет стартовать на 7-м этапе. В следующую субботу он примет участи в Милан-Сан-Ремо, а затем вернётся на фламандские классики».