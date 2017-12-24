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Арно Демар не стартовал на 7-м этапе Париж-Ницца-2018

Арно Демар не стартовал на 7-м этапе Париж-Ницца-2018 ради подготовки к Милан-Сан-Ремо

 

  Арно Демар (Arnaud Démare) решил не стартовать на предпоследнем, 7-м горном, этапе Париж-Ницца-2018, чтобы не рисковать по плохой погоде и лучше подготовиться к классике Милан-Сан-Ремо-2018, которая пройдёт 17 марта. 26-летний французский велогонщик команды Groupama – FDJ уезжает с французской гонки с победой, которую одержал на 1-м этапе.

 

Арно Демар не стартовал на 7-м этапе Париж-Ницца-2018

 Photo ©A.S.O. / Alex Broadway

 

  В пресс-релизе команды Groupama – FDJ говорится: «Учитывая, что по прогнозу на финальных этапах гонки Париж-Ницца-2018 ожидается плохая погода, и принимая во внимание накопленную с начала гонки усталость, спортивные директора и врач команды Жаки Майо подтверждают, что Арно Демар, победитель первого этапа, не будет стартовать на 7-м этапе. В следующую субботу он примет участи в Милан-Сан-Ремо, а затем вернётся на фламандские классики».

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Теги к статье: Арно Демар Arnaud Demare Groupama-FDJ Париж-Ницца Paris-Nice Париж-Ницца-2018 гонка Мирового тура

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  1. Сейтмеметов сейтхалил

    Вчера, 16:44 | Регистрация: 24.12.2017

    Готовится к Сан-Ремо, жаль что не едет до конца а возьмёт и выиграет кто нибудь кто ницу до конца доехал

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Ближайшие старты

4 - 11 марта 2018

Paris-Nice

7 - 13 марта 2018

Tirreno-Adriatico

17 марта 2018

Milano-Sanremo

18 - 25 марта 2018

Le Tour de Langkawi

19 - 25 марта 2018

Volta Ciclista a Catalunya

23 марта 2018

E3 Harelbeke

25 марта 2018

Gent-Wevelgem

28 марта 2018

Dwars door Vlaanderen

1 апреля 2018

Ronde van Vlaanderen


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Комментарии

  • ROSt
    Тиррено-Адриатико-2018. Этап 3 ... (28)
    ROSt-Фото
    только среди паравело...как-то так !!!
  • ROSt
    Микель Ланда – победитель 4 эт ... (1)
    ROSt-Фото

    Этот гонец ещЁ себя проявит на Гран-Турах !!!

    Он знает как и что делать против астматиков SKY...

    good

  • am14
    Париж-Ницца-2018. Этап 7. Резу ... (31)
    am14-Фото
    Уже в Андалусии было очевидно, что Тим фактически переквалифицировался в генеральщика
  • am14
    Тиррено-Адриатико-2018. Этап 4 ... (37)
    am14-Фото
    Стоит иногда проверять недавнюю историческую статистику, прежде чем безосновательно ляпать языком. Иначе будет у Вас репутация балабола.
    Для справки:
    Конта замечательно возил на себе Роджерса на Дофине 2013, Акула тягал Ару на ТДФ, и на классиках без королевской гордыни работал в командном поезде.
  • 0x5F375A86
    Тиррено-Адриатико-2018. Этап 4 ... (37)
    0x5F375A86-Фото
    Они один раз были вместена туре в 2016-м и принципиально отказывались возить друг друга и в итоге оба просели в генерале.
    Фрум же регулярно возит кого-то каждую весну и на Арденнах и на неделях.
  • Hammill
    Тиррено-Адриатико-2018. Этап 4 ... (37)
    Hammill-Фото

    Чёт "пшик-пшик" пока совсем не впечатляет, прикидывается простым британским парнем.

  • Zhanzhak
    Тиррено-Адриатико-2018. Этап 4 ... (37)
    Zhanzhak-Фото
    До, но имелось в виду когда стал УЖЕ капитаном. Корона ли не рухнет с головы возить кого либо? До этого все были развозящими.
  • RVL
    Тиррено-Адриатико-2018. Этап 3 ... (28)
    RVL-Фото
    похоже имелся ввиду Виггинс а не Симпсон?
    или все же...
  • Бакеша
    Тиррено-Адриатико-2018. Этап 4 ... (37)
    Бакеша-Фото
    Цитата: EL-Fenomeno
    Кто меня впечатляет на этой ТА это Тьесъ Бенут; эта его виктория на Страде просто окрыляет велогонщика на итальянских дорогах.
    А ещё очеь хочется таких этапов по событиям, развитию и развязке на будущих ГТ (и вот почему я итальянскую ТА люблю больше чем французкую ПН)
    Да , и Джиро круче чем Тур
  • Бакеша
    Париж-Ницца-2018. Этап 7. Резу ... (31)
    Бакеша-Фото
    Цитата: velodoctor
    Согласен, себя показали, результат не показали. Надо было от обороны стараться.
    Согласен, тактическая ошибка спортдиректоров Астаны. И на ПН и на ТА ребят заставили возить весь пелетона на длинных горах! В итоге ближе к финишу они все выдохлись

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Jesper Asselman (Roompot NL Loterij)

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Nans Peters (AG2R)

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1 Импи Д. (RSA) (MTS) 800
2 Порт Р. (Aus) (BMC) 460
3 Девенинс Д. (Bel) (QST) 400
4 Улисси Д. (Ita) (UAE) 370
5 Вивиани И. (Ita) (QST) 362
6 Маккарти Д. (Aus) (BOH) 340
7 Вальверде А. (Esp) (MOV) 340
8 Слагтер Т. (Ned) (DDD) 340
9 Вальгрен М. (Den) (AST) 320
10 Келдерман В. (Ned) (SUN) 250

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