Давиде Баллерини – победитель 1 этапа Тура Прованса-2021

Жулиан Алафилипп и Давиде Баллерини о 1-м этапе Тура Прованса-2021

Давиде Баллерини (Davide Ballerini) открыл сезон 2021 года с победы на 1-м этапе Тура Прованса-2021. 26-летний итальянский велогонщик команды Deceuninck-Quick Step завершил работу товарищей по команде, обойдя на последних метрах в групповом спринте французского велогонщика команды Groupama-FDJ Арно Демара.

Чемпион мира Жулиан Алафилипп включился в работу развозящего поезда Deceuninck-Quick Step после того, как провёл в отрыве почти половину этапа. Алафилипп атаковал в начале подъёма за 70 км до финиша, к нему присоединились Джанни Москон (Ineos Grenadiers) и Джулио Чикконе (Trek-Segafredo). Их преимущество за 40 км до финиша составляло 1:20.

Попутный ветер и пересечённый рельеф помогал тройке лидеров, но за 10 км до финиша, когда ветер сменился на боковой, их преимущество стало таять. Однако Алафилипп, Москон и Чикконе сопротивлялись до последнего. Когда за 2,7 км до финиша пелотон приблизился вплотную, Алафилипп атаковал вместе с Москоном. Их догнали за 1,9 км до финиша, после чего действующий чемпион мира включился в работу развозящего поезда своей команды вместе с Каспером Асгреном и Ивом Лампартом.

Photo © Deceuninck - Quick-Step - ©Billy Ceusters - Photo credit: ©Billy Ceusters

Арно Демар первым открыл спринт и создал значительный просвет. Но, учитывая ветер с правой стороны, Давиде Баллерини идеально рассчитал время и за 150 м до финиша спуртовал вдоль барьеров, опередив французского велогонщика команды Groupama-FDJ, и принёс команде Deceuninck-Quick Step первую в сезоне победу.

Жулиан Алафилипп: «У нас был план – попробовать что-то предпринять через 100 км после старта. Поэтому я поехал примерно за 70 км до финиша и отлично провёл день впереди. Нога шла хорошо, объём работы я разделил с двумя другими гонщиками отрыва. Когда разрыв составил более минуты, я всё равно понимал, что будет трудно уехать, но делал всё, что было в моих силах. В итоге я доволен своей формой и тем, как для нас завершился этап».

Давиде Баллерини: «После тренировочного лагеря у меня хорошо идёт нога, но я не ожидал, что получится что-то, как сегодня. В этой гонке у нас сильный состав, все предельно мотивированы, поэтому завоевать победу в первый же день просто великолепно. Огромное спасибо всем ребятам, потому что они весь день прилагали невероятные усилия.

Финал не был лёгким. Демар опережал на шесть метров, но я нашёл место, чтобы догнать его, а также скорость, чтобы его обойти. Победа так рано в сезоне, у одного из лучших спринтеров прошлого года, даёт уверенность и огромную радость».