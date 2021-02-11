VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Давиде Баллерини – победитель 1 этапа Тура Прованса-2021

Жулиан Алафилипп и Давиде Баллерини о 1-м этапе Тура Прованса-2021

 

 

 

  Давиде Баллерини (Davide Ballerini) открыл сезон 2021 года с победы на 1-м этапе Тура Прованса-2021. 26-летний итальянский велогонщик команды Deceuninck-Quick Step завершил работу товарищей по команде, обойдя на последних метрах в групповом спринте французского велогонщика команды Groupama-FDJ Арно Демара.

 

  Чемпион мира Жулиан Алафилипп включился в работу развозящего поезда Deceuninck-Quick Step после того, как провёл в отрыве почти половину этапа. Алафилипп атаковал в начале подъёма за 70 км до финиша, к нему присоединились Джанни Москон (Ineos Grenadiers) и Джулио Чикконе (Trek-Segafredo). Их преимущество за 40 км до финиша составляло 1:20.

 

  Попутный ветер и пересечённый рельеф помогал тройке лидеров, но за 10 км до финиша, когда ветер сменился на боковой, их преимущество стало таять. Однако Алафилипп, Москон и Чикконе сопротивлялись до последнего. Когда за 2,7 км до финиша пелотон приблизился вплотную, Алафилипп атаковал вместе с Москоном. Их догнали за 1,9 км до финиша, после чего действующий чемпион мира включился в работу развозящего поезда своей команды вместе с Каспером Асгреном и Ивом Лампартом.

 

Давиде Баллерини – победитель 1 этапа Тура Прованса-2021

 

Давиде Баллерини – победитель 1 этапа Тура Прованса-2021

 

 

Photo © Deceuninck - Quick-Step - ©Billy Ceusters - Photo credit: ©Billy Ceusters

 

  Арно Демар первым открыл спринт и создал значительный просвет. Но, учитывая ветер с правой стороны, Давиде Баллерини идеально рассчитал время и за 150 м до финиша спуртовал вдоль барьеров, опередив французского велогонщика команды Groupama-FDJ, и принёс команде Deceuninck-Quick Step первую в сезоне победу.

 

  Жулиан Алафилипп: «У нас был план – попробовать что-то предпринять через 100 км после старта. Поэтому я поехал примерно за 70 км до финиша и отлично провёл день впереди. Нога шла хорошо, объём работы я разделил с двумя другими гонщиками отрыва. Когда разрыв составил более минуты, я всё равно понимал, что будет трудно уехать, но делал всё, что было в моих силах. В итоге я доволен своей формой и тем, как для нас завершился этап».

 

  Давиде Баллерини: «После тренировочного лагеря у меня хорошо идёт нога, но я не ожидал, что получится что-то, как сегодня. В этой гонке у нас сильный состав, все предельно мотивированы, поэтому завоевать победу в первый же день просто великолепно. Огромное спасибо всем ребятам, потому что они весь день прилагали невероятные усилия.

 

  Финал не был лёгким. Демар опережал на шесть метров, но я нашёл место, чтобы догнать его, а также скорость, чтобы его обойти. Победа так рано в сезоне, у одного из лучших спринтеров прошлого года, даёт уверенность и огромную радость».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Давиде Баллерини Davide Ballerini Deceuninck-Quick Step Тур Прованса Tour de la Provence многодневная велогонка велогонка категории 2. Pro велогонка Европейского Тура Europe Tour

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2020: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2021-2022

Ближайшие старты

14 февраля 2021

Clasica de Almeria

11 - 14 февраля 2021

Tour de la Provence

19 - 21 февраля 2021

Tour des Alpes Maritimes et du Var

21 - 27 февраля 2021

UAE Tour

27 февраля 2021

Omloop Het Nieuwsblad Elite

27 февраля 2021

Royal Bernard Drome Classic

28 февраля 2021

Faun-Ardeche Classic

28 февраля 2021

Kuurne - Bruxelles - Kuurne

2 марта 2021

Le Samyn

3 марта 2021

Trofeo Laigueglia

6 марта 2021

Strade Bianche

ОПРОС

Какой из Гранд-туров в 2020 году понравился больше?

Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Вуэльта Испании-2021. Презента ... (5)
    EL-Fenomeno-Фото

    Чисто по профилю 18-й этап - самый сложный учтывая натыканость вершин и общий километраж этапа. 17-й почти его копия, только высота гор/перевалов и протяжённость меньше + градиенты чуть щадящие. Понравились (чисто по альтметриии) также этапы №9 и №14. Улыбнуло насчёт 6 этапа. Ну и аж 3 этапа на Вуэльте-2021 вообще без категорийных подъемов (это точно испанский ГТ ? =)) Только 1 этап за 200км. и ни одной горы за 2км.+

    а Мадрид впервые за долгие годы без итогового финиша ГТ (да и вообще без Вуэльты)

    Цитата: Earl57
    Цитата: Sezar
    Если все, что я вижу-правда, то Гамонитейру-крутейшая гора, навскидку 15 км по 10%.

    На сайте Вульты пишут что там 15 км с постоянным градиентом 10-12%.

    Аля испанский дЗонколан !?

  • Earl57
    Вуэльта Испании-2021. Презента ... (5)
    Earl57-Фото

    Цитата: Sezar
    Если все, что я вижу-правда, то Гамонитейру-крутейшая гора, навскидку 15 км по 10%.

    На сайте Вульты пишут что там 15 км с постоянным градиентом 10-12%.

  • Sezar
    Вуэльта Испании-2021. Презента ... (5)
    Sezar-Фото

    Если все, что я вижу-правда, то Гамонитейру-крутейшая гора, навскидку 15 км по 10%.

  • dyneema
    Вуэльта Испании-2021. Презента ... (5)
    dyneema-Фото
    Мне нравится торчок в середине 14го этапа. А в целом, только бы всё случилось!
  • RVL
    Тур Прованса-2021. Этап 1 (6)
    RVL-Фото
    спасибо
  • Astanaforever
    Вуэльта Испании-2021. Презента ... (5)
    Astanaforever-Фото
    17 и 18 этапы убийственные, предшествующие тремя горами второй и первой категорий каждый. Вот где будут настоящие разборки у генеральщиков, без дня отдыха на передышку. И на 20 м на финише крутой торчок.
  • VeloliveTeam
    Тур Прованса-2021. Этап 1 (6)
    VeloliveTeam-Фото
    Скрины с Eurosport Player
  • ararat
    Тур Прованса-2021. Этап 1 (6)
    ararat-Фото
    +
  • RVL
    Тур Прованса-2021. Этап 1 (6)
    RVL-Фото

    Подскажите, это с какого еврика скрины?

    Где посмотреть?

  • RVL
    Реакция Джанни Буньо и велогон ... (13)
    RVL-Фото
    Понятно

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

12 февраля

Scott Thwaites (Alpecin-Fenix)

Lucas Hamilton (Team BikeExchange)

13 февраля

Hugo Hofstetter (Israel Start-Up Nation)

Steff Cras (Lotto Soudal)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4237
2 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3055
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 2700
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2040
5 Фульсанг Я. (Den) (AST) 1961
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 1795
7 Порт Р. (Aus) (TFS) 1733
8 Улисси Д. (Ita) (UAD) 1671
9 Демар А. (Fra) (GFC) 1550
10 Хирши М. (Sui) (SUN) 1430

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Февраль 2021 (43)
Январь 2021 (90)
Декабрь 2020 (99)
Ноябрь 2020 (116)
Октябрь 2020 (234)
Сентябрь 2020 (201)