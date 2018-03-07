Дилан Груневеген – победитель 2 этапа Париж-Ницца-2018

Дилан Груневеген, Элиа Вивиани, Арно Демар о 2-м этапе гонки Париж-Ницца-2018

24-летний нидерландский велогонщик команды LottoNL-Jumbo Дилан Груневеген (Dylan Groenewegen) одержал пятую победу в сезоне, выиграв 2-й этап гонки Париж-Ницца-2018. Этап проходил по традиционному сценарию спринтерского, когда отрыв дня был пойман за 5 км до финиша.

Сложная связка ротонд и поворотов за 2 км до финиша осложнила спринтерам задачу, разбив поезд Quick Step Floors. Когда Дилан Груневеген начал спринт, никто из соперников не сумел к нему приблизиться. Элиа Вивиани (Quick Step Floors) пересёк финишную черту вторым, Андре Грайпель (Lotto Soudal) замкнул тройку лучших, а Арно Демар (Groupama-FDJ), финишировавший 5-м, сохранил на плечах майку лидера.

Единственным гонщиком, сошедшим во время 2 этапа, стал Руй Кошта (UAE Team Emirates). Он стартовал, но проехал 25 км, а затем сошёл, так как повредил колено в завале на 1-м этапе.

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Дилан Груневеген: «Чувствовал себя отлично, команда работала очень мощно. Этап прошёл относительно легко, но спринт оказался сложным из-за небольшого холмика перед финишем. Было приятно победить остальных фаворитов. Все гонки для меня важны, но это моя первая победа на Париж-Ницце, поэтому она особенная. Завтра будет ещё один шанс, но этап сложнее, чем сегодня».

Элиа Вивиани: «Мы знали, что будет довольно коварный финиш, начиная с последних пяти километров, но «Стая волков» великолепно отработала. Финиш в подъём означает, что необходимо точно рассчитать время, чтобы не оказаться впереди, когда начнётся спринт, что я и сделал. Но сегодня встретил соперника, который был быстрее меня».

Арно Демар: «Начали этап медленно, потому что было ясно, что этап завершится общим спринтом. Могу винить лишь себя за финальный спринт. Я ждал и ждал, но когда поехал, оказалось, что уже слишком поздно. Утешением стало то, что я сохранил жёлтую майку. Завтра ещё один шанс для спринтеров, хотя этап будет ещё тяжелее. Париж-Ницца – гонка, где я всегда прикладываю максимум усилий».