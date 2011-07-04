Яспер Стёйвен - победитель классики Милан-Сан-Ремо-2021

Яспер Стёйвен: «Верить в себя и не думать о непобедимости соперников – менталитет победителя»

28-летний бельгийский велогонщик команды Trek-Segafredo Яспер Стёйвен (Jasper Stuyven) одержал самую крупную в карьере победу, выиграв классику – Монумент Милан-Сан-Ремо-2021. Перед стартом он был в числе аутсайдеров. Но у него был план. Момент для атаки настал через 297 км после старта.

Гонка развивалась по традиционному сценарию, когда отрыв дня был пойман на подходе к финальному отрезку гонки за 24 км до финиша. Атака чемпиона мира Жулиана Алафилиппа (Deceuninck-Quick Step) на Поджио не стала решающей. Группа всё ещё оставалось большой.

Яспер Стёйвен идеально выбрал момент, атаковав после спуска с Поджио из группы фаворитов и спринтеров. Пока фавориты переглядывались, Стёйвен уезжал к своей победе. Но Сёрену Крагу Андерсену (DSM) удалось в одиночку переложиться к беглецу, что в итоге помогло Ясперу Стёйвену отдышаться перед финальным рывком.



PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Alpozzi

Бельгийский гонщик команды Trek-Segafredo опередил австралийского гонщика команды Lotto Soudal Калеба Юэна и победителя Милан-Сан-Ремо прошлого года Ваута ван Арта (Jumbo-Visma). Стёйвену даже хватило запаса времени, чтобы успеть поднять руки в победном жесте. Он стал 22-м бельгийцем, выигравшим классику. Это лучший результат Яспера Стёйвена на классике – Монументе велоспорта после его 4-го места на Париж-Рубэ в 2017 году.

Выпуск Милан-Сан-Ремо-2021 стал третьим из самых быстрых за 112 лет истории классики после выпуска 1990 (45,806 км/ч, победу тогда одержал Джанни Буньо) и 2006 годов (средняя скоростью составила 45,268 км/ч, победу тогда одержал Филиппо Поццато). Дистанция 299 км была преодолена со средней скоростью 45,064 км/ч.

Яспер Стёйвен: «Я просто знал, что должен попробовать. Всё или ничего. Предпочитаю идти ва-банк, чем ставить на спринт и финишировать пятым или десятым. Чаще в результате было «ничего», иногда «всё». Сегодня получилось всё. Невероятно. Я ещё не осознал. Просто невероятно счастлив.

Мы знали, что на Поджио все будут ждать большого «взрыва» в пелотоне. Я сумел остаться в голове группы. На вершине решил, что буду атаковать и выложусь по полной, всё или ничего. В этой группе помощников не осталось, но тройка «бигов» (Ван дер Пул, ван Арт и Алафилипп) в ней были. Я знал, что они начнут оглядываться друг на друга. Тот, кто стал бы закрывать просвет, уже не смог бы бороться за победу. После спуска я продолжил по левой стороне и переключился на большую передачу. Это были тридцать секунд огромной боли.

Видел, что Сёрен Краг Андерсен приближается. Было приятно получить крупицу помощи. 300 м для восстановления - то, что надо. Я надеялся, что он проведёт протяжку, он так и сделал.

Он атаковал и заставил меня идти на пределе, но и сам шёл на пределе. На финальном километре я постарался немного отдышаться перед поворотом перед финишем, а потом спуртовал. У меня в ногах ничего не осталось, но всё же этого оказалось достаточно.

Если честно, в группе у подножия Поджио осталось много быстрых ребят. Я действовал инстинктивно. Не собирался доезжать до финиша с этими спринтерами, потому что тогда не знаешь, что получишь.

Со мной не было ни одного товарища по команде, что тоже сыграло в мою пользу. Я просто нашёл нужный момент и сразу сделал просвет, а потом просто потратил все оставшиеся силы до финиша.

Я верил в свой шанс до конца. Сзади приближались. Это были самые трудные финальные метры в моей карьере, но я уже побеждал на гонках в подобном стиле. Это одна из моих сильных сторон – удержаться впереди, если удаётся сделать просвет.

Победить на Монументе очень приятно. Во многих интервью я говорил, что они сильные и быстрые, но это не означает, что я стартую на гонке ради того, чтобы финишировать четвёртым. Так я подхожу к каждой гонке. Если веришь в себя, в то, что соперники не непобедимы, это и есть менталитет победителя».