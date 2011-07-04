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Яспер Стёйвен - победитель классики Милан-Сан-Ремо-2021

 Яспер Стёйвен: «Верить в себя и не думать о непобедимости соперников – менталитет победителя»

 

 

  28-летний бельгийский велогонщик команды Trek-Segafredo Яспер Стёйвен (Jasper Stuyven) одержал самую крупную в карьере победу, выиграв классику – Монумент Милан-Сан-Ремо-2021. Перед стартом он был в числе аутсайдеров. Но у него был план. Момент для атаки настал через 297 км после старта.

 

Яспер Стёйвен - победитель классики Милан-Сан-Ремо-2021

 

  Гонка развивалась по традиционному сценарию, когда отрыв дня был пойман на подходе к финальному отрезку гонки за 24 км до финиша. Атака чемпиона мира Жулиана Алафилиппа (Deceuninck-Quick Step) на Поджио не стала решающей. Группа всё ещё оставалось большой.

 

 Яспер Стёйвен идеально выбрал момент, атаковав после спуска с Поджио из группы фаворитов и спринтеров. Пока фавориты переглядывались, Стёйвен уезжал к своей победе. Но Сёрену Крагу Андерсену (DSM) удалось в одиночку переложиться к беглецу, что в итоге помогло Ясперу Стёйвену  отдышаться перед финальным рывком.

 

Яспер Стёйвен - победитель классики Милан-Сан-Ремо-2021

 

Яспер Стёйвен - победитель классики Милан-Сан-Ремо-2021

 

Яспер Стёйвен - победитель классики Милан-Сан-Ремо-2021

 

Яспер Стёйвен - победитель классики Милан-Сан-Ремо-2021

 

Яспер Стёйвен - победитель классики Милан-Сан-Ремо-2021

 

Яспер Стёйвен - победитель классики Милан-Сан-Ремо-2021

 

Яспер Стёйвен - победитель классики Милан-Сан-Ремо-2021

 

Яспер Стёйвен - победитель классики Милан-Сан-Ремо-2021

 

Яспер Стёйвен - победитель классики Милан-Сан-Ремо-2021

 

Яспер Стёйвен - победитель классики Милан-Сан-Ремо-2021

 

Яспер Стёйвен - победитель классики Милан-Сан-Ремо-2021

 

Яспер Стёйвен - победитель классики Милан-Сан-Ремо-2021

 

Яспер Стёйвен - победитель классики Милан-Сан-Ремо-2021

 

Яспер Стёйвен - победитель классики Милан-Сан-Ремо-2021

 

Яспер Стёйвен - победитель классики Милан-Сан-Ремо-2021

 

Яспер Стёйвен - победитель классики Милан-Сан-Ремо-2021

 

Яспер Стёйвен - победитель классики Милан-Сан-Ремо-2021

 

Яспер Стёйвен - победитель классики Милан-Сан-Ремо-2021

 

Яспер Стёйвен - победитель классики Милан-Сан-Ремо-2021

 

Яспер Стёйвен - победитель классики Милан-Сан-Ремо-2021

 

Яспер Стёйвен - победитель классики Милан-Сан-Ремо-2021

 

Яспер Стёйвен - победитель классики Милан-Сан-Ремо-2021

 

Яспер Стёйвен - победитель классики Милан-Сан-Ремо-2021

 

Яспер Стёйвен - победитель классики Милан-Сан-Ремо-2021

 

Яспер Стёйвен - победитель классики Милан-Сан-Ремо-2021

 

Яспер Стёйвен - победитель классики Милан-Сан-Ремо-2021

 

Яспер Стёйвен - победитель классики Милан-Сан-Ремо-2021

 

Яспер Стёйвен - победитель классики Милан-Сан-Ремо-2021

 

Яспер Стёйвен - победитель классики Милан-Сан-Ремо-2021

 

Яспер Стёйвен - победитель классики Милан-Сан-Ремо-2021

 

Яспер Стёйвен - победитель классики Милан-Сан-Ремо-2021

 

Яспер Стёйвен - победитель классики Милан-Сан-Ремо-2021

 

Яспер Стёйвен - победитель классики Милан-Сан-Ремо-2021

 

Яспер Стёйвен - победитель классики Милан-Сан-Ремо-2021

 

Яспер Стёйвен - победитель классики Милан-Сан-Ремо-2021

 

Яспер Стёйвен - победитель классики Милан-Сан-Ремо-2021

 

Яспер Стёйвен - победитель классики Милан-Сан-Ремо-2021

 

Яспер Стёйвен - победитель классики Милан-Сан-Ремо-2021

 
PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Alpozzi

 

 

 Бельгийский гонщик команды Trek-Segafredo опередил австралийского гонщика команды Lotto Soudal Калеба Юэна и победителя Милан-Сан-Ремо прошлого года Ваута ван Арта (Jumbo-Visma). Стёйвену даже хватило запаса времени, чтобы успеть поднять руки в победном жесте. Он стал 22-м бельгийцем, выигравшим классику. Это лучший результат  Яспера Стёйвена на классике – Монументе велоспорта после его 4-го места на Париж-Рубэ в 2017 году.

 

  Выпуск Милан-Сан-Ремо-2021 стал третьим из самых быстрых за 112 лет истории классики после выпуска 1990 (45,806 км/ч, победу тогда одержал Джанни Буньо) и 2006 годов (средняя скоростью составила 45,268 км/ч, победу тогда одержал Филиппо Поццато). Дистанция 299 км была преодолена со средней скоростью 45,064 км/ч.

 

  Яспер Стёйвен: «Я просто знал, что должен попробовать. Всё или ничего. Предпочитаю идти ва-банк, чем ставить на спринт и финишировать пятым или десятым. Чаще в результате было «ничего», иногда «всё». Сегодня получилось всё. Невероятно. Я ещё не осознал. Просто невероятно счастлив.

 

  Мы знали, что на Поджио все будут ждать большого «взрыва» в пелотоне. Я сумел остаться в голове группы. На вершине решил, что буду атаковать и выложусь по полной, всё или ничего. В этой группе помощников не осталось, но тройка «бигов» (Ван дер Пул, ван Арт и Алафилипп) в ней были. Я знал, что они начнут оглядываться друг на друга. Тот, кто стал бы закрывать просвет, уже не смог бы бороться за победу. После спуска я продолжил по левой стороне и переключился на большую передачу. Это были тридцать секунд огромной боли.

 

  Видел, что Сёрен Краг Андерсен приближается. Было приятно получить крупицу помощи.  300 м для восстановления -  то, что надо.  Я надеялся, что он проведёт протяжку, он так и сделал.

 

  Он атаковал и заставил меня идти на пределе, но и сам шёл на пределе. На финальном километре я постарался немного отдышаться перед поворотом перед финишем, а потом спуртовал. У меня в ногах ничего не осталось, но всё же этого оказалось достаточно.

 

  Если честно, в группе у подножия Поджио осталось много быстрых ребят. Я действовал инстинктивно. Не собирался доезжать до финиша с этими спринтерами, потому что тогда не знаешь, что получишь.

 

  Со мной не было ни одного товарища по команде, что тоже сыграло в мою пользу. Я просто нашёл нужный момент и сразу сделал просвет, а потом просто потратил все оставшиеся силы до финиша.

 

  Я верил в свой шанс до конца. Сзади приближались. Это были самые трудные финальные метры в моей карьере, но я уже побеждал на гонках в подобном стиле. Это одна из моих сильных сторон – удержаться впереди, если удаётся сделать просвет.

 

  Победить на Монументе очень приятно. Во многих интервью я говорил, что они сильные и быстрые, но это не означает, что я стартую на гонке ради того, чтобы финишировать четвёртым. Так я подхожу к каждой гонке. Если веришь в себя, в то, что соперники не непобедимы, это и есть менталитет победителя».

 

 

Результаты Милан-Сан-Ремо-2021

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Теги к статье: Яспер Стёйвен Jasper Stuyven Trek-Segafredo Милан - Сан-Ремо Milano-Sanremo классика Монумент велоспорта гонка Мирового тура

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  1. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 00:14 | Регистрация: 4.07.2011

    Нибали был соавтором деозкого проекта Победа одного из старейших монументов велоспорта. 

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Комментарии

  • VeloVelo
    Милан - Сан-Ремо-2021. Результ ... (42)
    VeloVelo-Фото

    Да это ОФигенная Победа! Одна из самых тяжелых и эпических!

    Просто болельщики нынешних велозвезд ее не оценили, потому что их герои тогда не смогли выиграть.

    Будь на месте Мадса тогда, к примеру, Саган, тут слагались бы легенды о его "невероятной победе в таких жутких погодных условиях".

    Ну а поскольку ЧМ выиграл какой-то молодой выскочка,
    то это не стоит того, чтобы признать победу на Йоркширском ЧМ Выдающейся.

  • VeloVelo
    Милан - Сан-Ремо-2021. Результ ... (42)
    VeloVelo-Фото
    Михаил, и вы туда же.
  • VeloVelo
    Милан - Сан-Ремо-2021. Результ ... (42)
    VeloVelo-Фото

    Да какие там колесники, когда сил после 300 км не осталось. Михаил, о чем вы? Какие колесники?

    Так можно все гонки свести к дуэли "колесников" с "неколесниками".

    На МС у кого силы остаются к финишу, тот и побеждает. Не надо тут искать никаких подводных течений.

  • VeloVelo
    Милан - Сан-Ремо-2021. Результ ... (42)
    VeloVelo-Фото

    В любом случае, победил Сильнейший и победил за явным преимуществом.
    И это факт. 

  • Саныч
    Милан - Сан-Ремо-2021. Результ ... (42)
    Саныч-Фото

    Украинец Андрей Пономарь сегодня стал самым молодым участником «Милан – Сан-Ремо» за последние 50 лет (как минимум).

    Пономарь родился 2-го сентября 2002-го года, ему не исполнилось даже 19 лет.

  • VeloVelo
    Милан - Сан-Ремо-2021. Результ ... (42)
    VeloVelo-Фото

    Виктор, не только везенье. Стейвен был готов на 100%, в отличие от соперников.
    И по мне так развязка получилась очень сильной!

    Хотя, понимаю тех, кто так не считает, ведь его фаворит не выиграл,
    а значит, гонка не совсем удалась )

    Если бы на месте Йеспера был тот, за кого вы болеете, вы бы сказали, что это было Потрясающе!
    Нет? )

  • VeloVelo
    Милан - Сан-Ремо-2021. Результ ... (42)
    VeloVelo-Фото

    Вообще не понял вашу мысль. Это же МС.
    Сегодня всё прошло в штатном режиме. Какие грегори на финише МС? 
    Грегори уже перед на Поджо все заканчиваются.

  • VeloVelo
    Милан - Сан-Ремо-2021. Результ ... (42)
    VeloVelo-Фото
    А я Филу. Но, не получилось )
  • EL-Fenomeno
    Милан - Сан-Ремо-2021. Результ ... (42)
    EL-Fenomeno-Фото

    Конечно время для атаки (победной) Яспер выбрал очень грамотно, с другой стороны, тут не без везенья. Пока BIG 3 решали кто и когда Яспер валил "на все деньги". К слову из той заветной тройки фаворитов только ВВА до коцна поБоролся в итоге и на подиуме, Жужу хоть и первым начал, потом бросил, но было видно (обратная камера), как он после финиша поздравил/подбодрил молодого Пидкока, хлопнув того по плечу и что то сказав (или это был Квято?).

    Отдельный реверанс Юэну, молодчага, выдержал Поджо и спуск, заслуженный подиум, ну и Саган, тоже молорик, честно говоря не ожидал, что Пэто будт так близко к призам. Вот что значит в этом году "не фаворит")) Ну и браво Андрею Пономарю - впервые в элите, и 300 км. Примаверы для юнца закончить в ТОП 100 это всё же похвально.

    Цитата: старт-шоссе 82
    Яспера поздравляю, хотя если честно , развяска гонки не впечатлила.

    Вот руку на сердце, согласен, насчёт развязки и концовки, каг бэ хотелось большего, но победитель заслуженный, ведь такое не забывается.

  • VeloVelo
    Милан - Сан-Ремо-2021. Результ ... (42)
    VeloVelo-Фото

    Сергей, а Инеос, Квики, неграмотно задумали или плохо исполнили?

    Командный Расчет на МС не стоит преувеличивать, тем более до метра и до секунды.
    Как и на любой другой классике, мне кажется.
    Просто Йеспер сегодня молоток! Выдал!

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