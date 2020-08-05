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Арно Демар – победитель классики Милан-Турин-2020

Арно Демар, Калеб Юэн, Ваут ван Арт на подиуме классики Милан-Турин-2020

 

 

  Арно Демар (Arnaud Démare) одержал победу на классике Милан-Турин-2020. 101-й выпуск итальянской классики завершился спринтом, в котором 28-летний французский велогонщик команды Groupama-FDJ обошёл в спринте 26-летнего австралийского гонщика команды Lotto Soudal Калеба Юэна и 25-летнего бельгийского гонщика команды Jumbo-Visma Ваута ван Арта.

 

 

 

 

 

 

 

Photo Credit: LaPresse

 

  Арно Демар: «Я приехал сюда, будучи в хорошей форме, с боевым составом, который выступил лучше, чем когда-либо. Уже на Вуэльте Бургоса я понял, что наш тренировочный лагерь приносит плоды. Сегодняшняя победа важна, и она – хороший знак перед Милан-Сан-Ремо.

 

Наша команда спокойна и уверена в своих силах. Я не волнуюсь по поводу нового маршрута Классичиссимы.

 

  Не знаю, как повлияет включение подъёма Колле-ди-Нава, сделает ли оно гонку лучше или хуже. Никто этого не знает. А то, что на Милан-Сан-Ремо в составе команд будет только по шесть гонщиков, может или сделать гонку более открытой, или же ещё более контролируемой. Ситуация новая – первый Монумент проходит в августе. Мне придётся атаковать, вместо того, чтобы просто ждать спринта».

 

  Калеб Юэн: «Не люблю финишировать вторым, но доволен, как прошла моя первая после пяти месяцев перерыва гонка, особенно перед субботой (стартом Милан-Сан-Ремо). В спринте из последнего поворота вышел так, как и хотел. Команда вывезла меня на хорошую позицию. Мне просто надо было дольше спринтовать».

 

 Ваут ван Арт: «Я доволен результатом, особенно, учитывая, насколько сильным был состав спринтеров. Возможно, мог выступить чуть лучше, если бы находился на более выгодной позиции, но всё это часть гонки. В субботу после Страде Бьянке я устал, но за последние два дня стал чувствовать лучше. Очень хорошо, что в середине недели прошла такая гонка. Ехали очень быстро, и было не слишком ветрено, что хорошо для подготовки к субботе. Перед Милан-Сан-Ремо я очень уверенно себя чувствую».

 

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Теги к статье: Арно Демар Arnaud Demare Groupama-FDJ Милан-Турин

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Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • 001RusKZ
    Тяжёлое состояние состояние Фа ... (13)
    001RusKZ-Фото

    Ужас какой финиш! Груневегена дисквалифицировать минимум на пару месяцев. Всем пострадавшим здоровья и быстрого восстановления!

  • marketbk
    Тяжёлое состояние состояние Фа ... (13)
    marketbk-Фото
    Вот что бывает из-за действий, гонцов очень сильно хотящих победить ( есть более короткое слово на букву Д). Меня всегда возмущали таки выкрутасы на финише. Поэтому наказание по максимуму.
  • salomon
    Тур Польши-2020. Этап 1 (46)
    salomon-Фото
    Если спринтеры выходя на старт знают, что рискуют своим здоровьем, то можно оправдать поведение Грюневегена ??? А может тогда официально разрешить бодания головой толчки локтями, подрезания ?! И будут в велоспорте свои ММА - бои без правил !!! Ну и кто в таком случае выживет ? А я надеюсь, что такого беспредела не будет, и Грюневеген получит пожизненный дисквал !!!
  • Dmitry5588
    Тяжёлое состояние состояние Фа ... (13)
    Dmitry5588-Фото

    оргаждения вызывают вопросы...но и локти тоже...печально очень...

  • Earl57
    Тур Польши-2020. Этап 1 (46)
    Earl57-Фото
    Но короткий сезон в 100 дней для него тоже закончен. Как скорее всего и для Лампарта, который в завале на Милан-Турин получил перелом левой ключицы.
  • Vit_Saratov
    Тур Польши-2020. Этап 1 (46)
    Vit_Saratov-Фото
    Спасибо за ссылку!
  • salomon
    Тяжёлое состояние состояние Фа ... (13)
    salomon-Фото
    Цитата: Brodyazhnik
    Уже написал, но вина организаторов тут тоже велика. Опасный спринт под уклон, абсолютно непонятное ограждение обвешанное кусками фанеры или картона. Какой то ужас.
    Орги конечно не идеально сработали, но это не снимает ответственности с Грюневегена. Его безмозглый (мягко выражаясь) поступок заслуживает пожизненного дисквала !
  • SportSpirit
    Тур Польши-2020. Этап 1 (46)
    SportSpirit-Фото
    "Относительно легко" отделался, если нет ЧМТ. По видео он жестко приложился и сверху еще Филипсен "проехал".
  • RVL
    Тяжёлое состояние состояние Фа ... (13)
    RVL-Фото

    Жёсткий каркас спринтерского створа, обитый матами не удержит груневегенов



    Тут с головами работать надо

  • Brodyazhnik
    Тяжёлое состояние состояние Фа ... (13)
    Brodyazhnik-Фото

    Уже написал, но вина организаторов тут тоже велика. Опасный спринт под уклон, абсолютно непонятное ограждение обвешанное кусками фанеры или картона. Какой то ужас.

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