Арно Демар – победитель классики Милан-Турин-2020

Арно Демар, Калеб Юэн, Ваут ван Арт на подиуме классики Милан-Турин-2020

Арно Демар (Arnaud Démare) одержал победу на классике Милан-Турин-2020. 101-й выпуск итальянской классики завершился спринтом, в котором 28-летний французский велогонщик команды Groupama-FDJ обошёл в спринте 26-летнего австралийского гонщика команды Lotto Soudal Калеба Юэна и 25-летнего бельгийского гонщика команды Jumbo-Visma Ваута ван Арта.

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Арно Демар: «Я приехал сюда, будучи в хорошей форме, с боевым составом, который выступил лучше, чем когда-либо. Уже на Вуэльте Бургоса я понял, что наш тренировочный лагерь приносит плоды. Сегодняшняя победа важна, и она – хороший знак перед Милан-Сан-Ремо.

Наша команда спокойна и уверена в своих силах. Я не волнуюсь по поводу нового маршрута Классичиссимы.

Не знаю, как повлияет включение подъёма Колле-ди-Нава, сделает ли оно гонку лучше или хуже. Никто этого не знает. А то, что на Милан-Сан-Ремо в составе команд будет только по шесть гонщиков, может или сделать гонку более открытой, или же ещё более контролируемой. Ситуация новая – первый Монумент проходит в августе. Мне придётся атаковать, вместо того, чтобы просто ждать спринта».

Калеб Юэн: «Не люблю финишировать вторым, но доволен, как прошла моя первая после пяти месяцев перерыва гонка, особенно перед субботой (стартом Милан-Сан-Ремо). В спринте из последнего поворота вышел так, как и хотел. Команда вывезла меня на хорошую позицию. Мне просто надо было дольше спринтовать».

Ваут ван Арт: «Я доволен результатом, особенно, учитывая, насколько сильным был состав спринтеров. Возможно, мог выступить чуть лучше, если бы находился на более выгодной позиции, но всё это часть гонки. В субботу после Страде Бьянке я устал, но за последние два дня стал чувствовать лучше. Очень хорошо, что в середине недели прошла такая гонка. Ехали очень быстро, и было не слишком ветрено, что хорошо для подготовки к субботе. Перед Милан-Сан-Ремо я очень уверенно себя чувствую».