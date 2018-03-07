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Арно Демар – победитель 1 этапа Париж-Ницца-2018

Арно Демар и Тим Велленс о 1-м этапе гонки Париж-Ницца-2018

 

 

  Действующий чемпион Франции Арно Демар одержал первую победу в сезоне, выиграв 1-й этап гонки Париж-Ницца-2018. Короткий 135 км этап осложнила холодная погода и проливной дождь, не обошлось без завалов, в одном из которых за 35 км до финиша пострадал Тиджей Ван Гардерен (BMC), который сошёл с гонки. Второй завал произошёл на финальных 2 км дистанции.

 

   26-летний французский велогонщик команды Groupama – FDJ удержался впереди на финальном 1,9-км подъёме со средним градиентом 5,4%, а на финише опередил на несколько миллиметров баскского горняка команды Bahrain-Merida Горку Исагирре, а также своего соотечественника, гонщика команды Cofidis Кристофа Лапорта. Тим Велленс (Lotto Soudal) замкнул четвёрку сильнейших.

 

Арно Демар – победитель 1 этапа Париж-Ницца-2018

 Photo: @bettiniphoto

 

 

  Арно Демар: «Это был первый фотофиниш в моей карьере, никогда прежде такого со мной не было. Поэтому, когда мне сказали, что я победил, почувствовал взрыв радости, потому что был уверен, что я финишировал вторым.

 

  Мой бросок велосипеда на финишной черте был скорее жестом отчаяния, потому что был уверен, что проиграл спринт. Это также моя первая победа на вершине такого торчка. Было очень больно, но я помнил о том, что выступаю перед своим фан-клубом и семьёй. Вчера проверял этот финиш на машине, откуда он мне показался труднее, чем оказалось на велосипеде. За километр до финиша Алексис Вийермос всё ещё держался впереди, а у меня не было сил. Но я решил спринтовать рано, не думая о том, смогу ли удержаться до финиша. Я так счастлив, потому что это моя первая победа в этом году, а также первая для нашего нового спонсора, поэтому ощущал сильное давление».

 

  Тим Велленс: «Когда начался подъём, я был в голове группы, все шли на высокой скорости. Но когда Вийермос атаковал, скорость упала. В какой-то момент показалось, что у Вийермоса получится выиграть, но финальные 800 м были слишком трудными. Мы догнали его перед финишем, несмотря на то, что он создал большой просвет. Я выбрал колесо Демара, но меня оттеснили. А потом мы проехали мимо Вийермоса, поэтому мне пришлось на мгновение притормозить. Возможно, если бы я начал спринт пораньше, то результат был бы лучше. Но в любом случае, легко проводить анализ спринта после него. Мы всё подъехали к финишу мёртвыми от усталости. Наша команда стартовала на Париж-Ницце очень хорошо, мы были единственной командой, которая ехала в полном составе впереди группы в финале. Завтра нацелены на спринт с Андре Грайпелем».

 

 

Результаты 1 этапа Париж-Ниццы-2018

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Теги к статье: Арно Демар Arnaud Demare Groupama-FDJ Париж-Ницца Paris-Nice Париж-Ницца-2018 гонка Мирового тура

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2 Порт Р. (Aus) (BMC) 460
3 Девенинс Д. (Bel) (QST) 400
4 Улисси Д. (Ita) (UAE) 370
5 Вивиани И. (Ita) (QST) 362
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