Сэм Беннетт – победитель 1 этапа Париж-Ницца-2021

Сэм Беннетт: "Рад надеть жёлтую майку лидера Париж-Ницца впервые после Шона Келли"

Сэм Беннетт одержал победу на 1-м этапе Париж-Ницца-2021. Это третья победа 30-летнего ирландского велогонщика команды Deceuninck-Quick Step в этом сезоне. В групповом спринте Беннетт обошёл чемпиона Франции Арно Демара (Groupama-FDJ) и Мадса Педерсена (Trek-Segafredo).

Атаки на финальных 40 км этапа заставили пелотон поддерживать высокую скорость, пелотон растянулся, многие гонщики зашли в «красную зону». Тим Деклерк помогал преследовать атаковавших, за 8 км до финиша стало понятно, что этап завершится общим спринтом. Беннетт держался на удобной позиции в пелотоне до финальных 200 метров, после чего спуртовал и одержал победу со значительным преимуществом. Выиграв 1-й этап, Сэм Беннетт также стал первым лидером генеральной классификации и надел жёлтую майку лидера. Это четвёртая победа Беннетта этапе Париж-Ницца и первая жёлтая майка лидера «Дороги к солнцу».

© Deceuninck - Quick-Step - ©Bas Czerwinski / Getty Images - Photo credit: ©Bas Czerwinski / Getty Images

Сэм Беннетт: «Стартуя здесь, я ещё не знал, в какой буду форме, потому что эта гонка отличается от Тура Объединённых Арабских Эмиратов. Здесь надо ехать на максимуме целый день, сегодня был ещё один тест на то, как идёт нога. На последних километрах нас немного заблокировали. Выйти вперёд удалось только за 2 км до финиша благодаря Михаэлю Мёркёву, который не терял присутствия духа и знал, что должен делать. Я был уверен и просто ждал нужного момента для спурта.

За 500 м меня снова заблокировали, но мы закрыли просвет. Я поехал за Акерманом, когда он спуртовал, и выдал всё, что мог.

Рад тому, как спринтовал, и как взял победу. Команда снова была невероятной. Я счастлив, что принёс победу после их потрясающей работы. Этап был напряжённым, потому что все решительно настроены, была борьба за позиции.

Я рад, что надел жёлтую майку после Шона (Келли), который столько раз её надевал. Я не собирался бороться за общий зачёт, но лидировать день или два очень ценно. Постараюсь завтра повторить успех».

Сэм Беннетт стал первым за 31 год истории Париж-Ницца ирландским гонщиком, надевшим майку лидера.