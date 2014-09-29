Примож Роглич – победитель 1 этапа Джиро д’Италия-2019

Примож Роглич одерживает победу в 8-км разделке на 1-м этапе Джиро д’Италия-2019

Примож Роглич одержал победу на 1-м этапе Джиро д’Италия-2019 и надел первую розовую майку лидера 102-го выпуска итальянского Гран-тура. 29-летний словенский гонщик команды Jumbo-Visma предпочёл стартовать одним из первых и не менял велосипед перед началом подъёма.

Дистанцию в 8 км с преодолением финального 2,1 км подъёма Мадонна-ди-Сан-Лука (с перепадом высот 204 м, средним градиентом 9.7%, максимальным 16% ) он преодолел за 12 минут 54 секунды. Равнинную часть дистанции – 5,9 км он проехал со средней скоростью 52,059 км/ч, подъём прошёл со средней скоростью 20,656 км/ч (VAM 2007 м/ч).

В итоге Примож Роглич опередил своего ближайшего соперника Саймона Йейтса (Mitchelton-Scott) на 19 секунд. Тройку лучших на этапе замкнул Винченцо Нибали (Bahrain-Merida), уступивший Рогличу 23 секунды.