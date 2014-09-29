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Примож Роглич – победитель 1 этапа Джиро д’Италия-2019

Примож Роглич одерживает победу в 8-км разделке на 1-м этапе Джиро д’Италия-2019

 

 

  Примож Роглич одержал победу на 1-м этапе Джиро д’Италия-2019 и надел первую розовую майку лидера 102-го выпуска итальянского Гран-тура. 29-летний словенский гонщик команды Jumbo-Visma предпочёл стартовать одним из первых и не менял велосипед перед началом подъёма.

 

 

 

  Дистанцию в 8 км с преодолением финального 2,1 км подъёма Мадонна-ди-Сан-Лука (с перепадом высот 204 м, средним градиентом 9.7%, максимальным  16% ) он преодолел за 12 минут 54 секунды. Равнинную часть дистанции – 5,9 км он проехал со средней скоростью 52,059 км/ч, подъём прошёл со средней скоростью 20,656 км/ч (VAM 2007 м/ч).

 

  В итоге Примож Роглич опередил своего ближайшего соперника Саймона Йейтса (Mitchelton-Scott) на 19 секунд. Тройку лучших на этапе замкнул Винченцо Нибали (Bahrain-Merida), уступивший Рогличу 23 секунды.

 

 

Результаты 1 этапа Джиро д'Италия-2019

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Теги к статье: Примож Роглич Primoz Roglic Jumbo-Visma Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2019 Гран-тур ITT разделка индивидуальная гонка на время

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  1. Имя: Yuriy 17

    Yuriy 17

    Вчера, 21:15 | Регистрация: 8.07.2017

     Ну что же, И. Закарину можно здесь переключаться с генерала на охоту за этапом.

    Liberté, Égalité, Fraternité (рус. Свобода, Равенство, Братство) — национальный девиз Французской Республики и Республики Гаити
  2. Имя: Алексей

    uran

    Вчера, 21:25 | Регистрация: 27.05.2017

    Примож на все деньги топил, в отличии от Саймона, бережется с самого начала.

  3. Имя: Yuriy 17

    Yuriy 17

    Вчера, 21:40 | Регистрация: 8.07.2017

    Прекрасная разделка М. Лопеса, замечательная работа команды Астана.

     

    Только почему М. Лопес выступает на Джиро, а не готовится к Тур да Франс - где и маршрут в этом году ему более подходящий, и конкуренция меньше?

    Liberté, Égalité, Fraternité (рус. Свобода, Равенство, Братство) — национальный девиз Французской Республики и Республики Гаити
  4. Имя: Артём

    Arciv

    Вчера, 21:41 | Регистрация: 15.04.2018

    Ох как бы не перегорел..... Интересно посмотреть как будет команда защищать результат. Больно слабый состав выставили, хотя лидер реальный претендент на генерал

  5. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 21:44 | Регистрация: 30.06.2017

    Цитата: Yuriy 17
    Прекрасная разделка М. Лопеса, замечательная работа команды Астана.
     
    Только почему М. Лопес выступает на Джиро, а не готовится к Тур да Франс - где и маршрут в этом году ему более подходящий, и конкуренция меньше?
    Я тоже такого же мнения. Там ему больше шансов было бы взять высокий подиум. Видимо из за вежливости к Якобу Фульсангу. Но и Якоб в этом году машина. Посмотрим.

  6. Имя: Андрей

    tds

    Вчера, 22:48 | Регистрация: 9.03.2019

    Цитата: Yuriy 17
     Ну что же, И. Закарину можно здесь переключаться с генерала на охоту за этапом.
    С такой командой, Закарину вообще ничего не светит!

  7. poshtet

    Вчера, 23:34 | Регистрация: 29.09.2014

    Надеюсь Примож сможет повторить достижение Джани Буньо 1990 года :-)

    1. Имя: Сергей

      SSS

      Сегодня, 01:11 | Регистрация: 25.05.2015

      Надеюсь, что нет. Иначе, придется закрыть нах все эти велошколы и набирать гонцов из бывших прыгунов с трамплина.

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Giro d'Italia

12 мая - 18 мая 2019

Amgen Tour of California


ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2019?

Комментарии

  • SSS
    Примож Роглич – победитель 1 э ... (8)
    SSS-Фото
    Надеюсь, что нет. Иначе, придется закрыть нах все эти велошколы и набирать гонцов из бывших прыгунов с трамплина.
  • poshtet
    Примож Роглич – победитель 1 э ... (8)
    poshtet-Фото

    Надеюсь Примож сможет повторить достижение Джани Буньо 1990 года :-)

  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (27)
    EL-Fenomeno-Фото

    Интересно посмотреть (и сравнить даже) места ТОП-фаворитов на 1-й отсечке, где была не совсем равнина, но какой то ~2% градиент и каждый из бигов проехал тот кусок "в своей тактике", так сказать. Вот что получается:

    №1 - Роглич

    №3 - Нибали

    №7 - Юнгельс

    №11 - Лопез

    №18 - Дюмолан

    №24 - Моллема

    №26 - Закарин

    №34 - Йейтс

    №51 - Майка

    №176 (последний) - Чикконе, который потом так вальнул в ту стенку, что выиграл 3 сек. у Примоша, и в качесвте вознаграждения надел первую майку горного короля на Джиро (а финишировал 64-м)

    и Может я ошибась, или там глюкануло что то но Примош Роглич показал среднюю скорость на первой отсечке 70,5 км/час. ? 

  • Zhanzhak
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (27)
    Zhanzhak-Фото
    У Ару обнаружилась какая то болезнь с сосудами в ноге, месяца 2 назад. Так что вопрос о его участии на этой Джиро снялся автоматически. Так что ждём его возвращения во второй половине сезона.
  • uran
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (27)
    uran-Фото
    Цитата: LLL
    Кто знает, где Ару? Не заметила его в итоговой таблице. Он совсем выпал из элиты?
    Не вписался в лимит, шутка. Он вообще не едет Джиро.
  • AAA
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (27)
    AAA-Фото
    А Ару дома...
  • StVano
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (27)
    StVano-Фото
    Эта что ли? https://photos.google.com/photo/AF1QipOo46Ujpk00YfDtpWhnJbb6odTuxMzBbiPdA5w4
  • tds
    Примож Роглич – победитель 1 э ... (8)
    tds-Фото

    Цитата: Yuriy 17
     Ну что же, И. Закарину можно здесь переключаться с генерала на охоту за этапом.
    С такой командой, Закарину вообще ничего не светит!

  • EL-Fenomeno
    Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (2)
    EL-Fenomeno-Фото

    Красивиое описание (как и всегда) превью городов и самого этапа, но где фотки!? Хотелось бы посмотреть на 5-й в мире по размерам католический храм.

    Последние 75 км. стиральная доска, должно быть весьма интересно.

  • Адриен
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (27)
    Адриен-Фото
    Зря вы так - о Дюмулене. Вспомните начальную разделку на прошлогоднем Джиро. И где на ней был Фрум ? До 14 этапа его даже в десятке генеральной классификации не было! А кто В ИТОГЕ стал победителем?

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