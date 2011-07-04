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Примож Роглич – победитель Giro dell’Emilia-2019

Дубль Приможа Роглича на подъёме Мадонна-ди-Сан-Лука

 

 

   Спустя почти 5 месяцев после победы у святилища Мадонна-ди-Сан-Лука (Болонья) в командной гонке на 1-м этапе Джиро д’Италия-2019 Примож Роглич вновь одержал победу на этом подъёме, на этот раз в классике Джиро делл’Эмилия-2019.

 

  Победитель Вуэльты Испании-2019, 29-летний словенский велогонщик команды Jumbo-Visma, атаковал за километр до финиша на финальном прохождении подъёма Мадонна-ди-Сан-Лука. За ним поехал Майкл Вудс (EF Education First), но Роглич сбросил канадского гонщика и в одиночку уехал к финишу, опередив Майкла Вудса и его товарища по команде Серхио Игиту на 14 секунд.

 

Это первая в карьере победа Приможа Роглича в классической однодневной велогонке, и 12-я в этом сезоне.

 

 

Примож Роглич – победитель Giro dell’Emilia-2019

Photo (c) CORVOS/Jumbo-Visma Team

 

  Примож Роглич: «Когда в последний раз поднимался к Мадонне-ди-Сан-Лука, я выиграл, а сегодня снова одержал здесь победу.  Одному в велоспорте сложно что-то показать, сегодня наши ребята работали потрясающе. Мы контролировали гонку с самого старта. На кругах наша команда часто атаковала, а потом мы поймали последних атакующих.

 

  Потом началась моя работа – отфинишировать в гонке. Вообще-то, сегодня у меня не слишком хорошо шла нога, но я боролся до конца ради ребят. Победа была бы невозможна без товарищей по команде.

 

В следующий вторник приму участие в Tre Valli Varesine, а потом закончу сезон на классике Ломбардия-2019».

 

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Теги к статье: Примож Роглич Primoz Roglic Jumbo-Visma Giro dell’Emilia-2019

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  1. Имя: Михаил

    motte

    Вчера, 23:53 | Регистрация: 4.07.2011

    Жёстко поимел весь и всех

    Теперь, там где Нибали и роглич, будет всегда заманчиво-:)

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Комментарии

  • VeloVelo
    Андре Грайпель и команда Arkea ... (15)
    VeloVelo-Фото

    Андре - это не по-немецки.
    Это уже "по-европейски". "Новая волна".
    У нас тоже это появилось - Андрей-Андре, Сергей-Серж и т.д.

    ЗЫ: я болею за Андре Грайпеля, если что. Желаю ему всего наилучшего в спорте и на гражданке.

  • VeloVelo
    Giro dell’Emilia-2019 (8)
    VeloVelo-Фото

    Черкасов, однако!

  • VeloVelo
    Giro dell’Emilia-2019 (8)
    VeloVelo-Фото
    Далеко не у всех есть евроспорт-2, увы и ах и неизвестно почему.
  • EL-Fenomeno
    Альваро Ходж получил травмы пр ... (3)
    EL-Fenomeno-Фото

    Падение было страшным. Хоть и на повороте, но скорость большая (зачем Альваро полез по самому внешнему краю), ещё и сильно приложился головой как мне показалось.

    Цитата: SportSpirit
    Металлический забор на вираже на финише спринтерского этапа - это КАК?

    Во Франции (да и в Бельгии, Голландии) любят орги гонок стаивть вот именно такие ограждения с "двойными" ножками, которые выпирают спереди и сзади. Ну хоть на финишном километре могли бы то поставить другие, ровные барьеры
     

  • motte
    Примож Роглич – победитель Gir ... (1)
    motte-Фото

    Жёстко поимел весь и всех

    Теперь, там где Нибали и роглич, будет всегда заманчиво-:)

  • SportSpirit
    Альваро Ходж получил травмы пр ... (3)
    SportSpirit-Фото
    Здоровья и восстановления гонщику! Эпизод смотрелся пугающе, с тревогой ждала новостей. Металлический забор на вираже на финише спринтерского этапа - это КАК?
  • Mima
    Альваро Ходж получил травмы пр ... (3)
    Mima-Фото
    Скорейшего выздоровления!
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Тур Хорватии-2019. Этап 5 (1)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Видела, на Ломбардию настраивается ся
  • Nathan
    Giro dell’Emilia-2019 (8)
    Nathan-Фото
    На Евроспорт 2 была прямая трансляция
  • GTX
    Tour de l'Eurometropole-2019 (1)
    GTX-Фото
    На финише Ходег серьйозно разбился, недеемся все будет хорошо

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3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3202
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5 Берналь Э. (Col) (INS) 2811
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