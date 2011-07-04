Примож Роглич – победитель Giro dell’Emilia-2019

Дубль Приможа Роглича на подъёме Мадонна-ди-Сан-Лука

Спустя почти 5 месяцев после победы у святилища Мадонна-ди-Сан-Лука (Болонья) в командной гонке на 1-м этапе Джиро д’Италия-2019 Примож Роглич вновь одержал победу на этом подъёме, на этот раз в классике Джиро делл’Эмилия-2019.

Победитель Вуэльты Испании-2019, 29-летний словенский велогонщик команды Jumbo-Visma, атаковал за километр до финиша на финальном прохождении подъёма Мадонна-ди-Сан-Лука. За ним поехал Майкл Вудс (EF Education First), но Роглич сбросил канадского гонщика и в одиночку уехал к финишу, опередив Майкла Вудса и его товарища по команде Серхио Игиту на 14 секунд.

Это первая в карьере победа Приможа Роглича в классической однодневной велогонке, и 12-я в этом сезоне.

Photo (c) CORVOS/Jumbo-Visma Team

Примож Роглич: «Когда в последний раз поднимался к Мадонне-ди-Сан-Лука, я выиграл, а сегодня снова одержал здесь победу. Одному в велоспорте сложно что-то показать, сегодня наши ребята работали потрясающе. Мы контролировали гонку с самого старта. На кругах наша команда часто атаковала, а потом мы поймали последних атакующих.

Потом началась моя работа – отфинишировать в гонке. Вообще-то, сегодня у меня не слишком хорошо шла нога, но я боролся до конца ради ребят. Победа была бы невозможна без товарищей по команде.

В следующий вторник приму участие в Tre Valli Varesine, а потом закончу сезон на классике Ломбардия-2019».