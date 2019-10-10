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Майкл Вудс – победитель классики Милан-Турин-2019

Майкл Вудс, Алехандро Вальверде, Адам Йейтс на подиуме классики Милан-Турин-2019

 

 

  Майкл Вудс (Michael Woods) одержал победу на классике Милан-Турин-2019.  32-летний канадский велогонщик команды EF Education First стал победителем юбилейного, 100-го выпуска одной из старейших классик, и это его первая в карьере победа на однодневной велогонке. До этого Майкл Вудс выигрывал этапы многодневных велогонок, в том числе этап Вуэльты Испании-2018.  

 

Майкл Вудс – победитель классики Милан-Турин-2019

 

 

  На финальном подъёме к базилике Суперга (Superga) канадский велогонщик атаковал за 3,8 км до финиша ,уехав с Якобом Фульсангом (Astana) и Джеком Хейгом (Mitchelton-Scott) , затем повторил атаку за 2,6 км, после чего с ним впереди остался лишь добравший его Давид Годю (Groupama-FDJ). За 1,7 км их добрала группа с Адамом Йейтсом, Алехандро Вальверде (Movistar) и Эганом Берналем (Ineos). За 1,4 км Годю и Вудс снова атаковали, но группа их добрала. Вудс и Годю продолжили атаковать. За 700 м их добрали преследователи, но Майкл Вудс в итоге ускорился за 400 м, создал просвет и опередил  чемпиона Испании Алехандро Вальверде (Movistar) и британского гонщика Адама Йейтса (Mitchelton-Scott).

 

 

Майкл Вудс – победитель классики Милан-Турин-2019

 

Майкл Вудс – победитель классики Милан-Турин-2019

 

Майкл Вудс – победитель классики Милан-Турин-2019

 

Майкл Вудс – победитель классики Милан-Турин-2019

 

Майкл Вудс – победитель классики Милан-Турин-2019

 

Майкл Вудс – победитель классики Милан-Турин-2019

 

Майкл Вудс – победитель классики Милан-Турин-2019

 

Майкл Вудс – победитель классики Милан-Турин-2019

 

Майкл Вудс – победитель классики Милан-Турин-2019

 

Майкл Вудс – победитель классики Милан-Турин-2019

 

 

Photo Credit: LaPresse

 

 

   Майкл Вудс: «Меня спрашивали, буду ли я выкладываться на этой классике, учитывая погодные условия и то, что моя большая цель – это классика Ломбардия, которая пройдёт в субботу. Но финиш здесь мне настолько хорошо подходил, что трудно было не воспользоваться возможностью и не бороться за победу. Сегодня я хорошо себя чувствовал, знал, что этот подъём подходит атакующим гонщикам. Поэтому надо было постараться обескуражить их, помешать им. Думаю, это сработало.   

 

  После этой победы меня будут считать фаворитом на Ломбардию-2019, но на этой классике я ещё никогда не входил в топ-10. Поэтому моей первой целью будет подиум, а победа – задача на ближайшие годы карьеры».

 

  Алехандро Вальверде: «Прежде всего, снимаю шляпу перед Вудсом, он достойный победитель. Я очень благодарен моим товарищам по команде за их великолепную работу. Они прикрывали меня до последнего подъёма. Конечно, мне бы хотелось отфинишировать и взять победу, но мы должны быть довольны вторым местом. Возможно, мне не хватило уверенности ответить на ускорение Вудса, атаковавшего перед финальной прямой. Но я доволен подиумом.

 

  Вчера на «Тре Валли Варезине» нам не повезло. Все просто поехали за мотоциклом. Я понял, что едем в неверном направлении, но мне было негде развернуться направо, иначе я мог стать причиной завала. Сегодня гонка была совершенно другой, и погода другая. Первые 100 км мы ехали под дождём, в холоде. Нога сегодня шла не лучшим образом, из-за влажности ноги немного отекли, хотя в конце мы смогли удерживать скорость.

 

  Пятое место (на Джиро делл’Эмилия), два вторых места (Gran Premio Bruno Beghelli и Милан-Турин) – хороший знак перед Ломбардией. Эти гонки помогли мне выйти на очень хороший уровень перед субботой. Ломбардия – гонка, победы в которой не достаёт в моём списке. Роглич будет главным соперником».

 

  Адам Йейтс: «Было бы лучше стоять на высшей ступени подиума, но я сделал всё, что мог, команда работала великолепно, особенно Джек Хейг. На подходе к финальному подъёму он провёл большую смену, вывозя меня на позицию.

Эта гонка мне подходит, команда сделала так, что мне не приходилось напрягаться до борьбы на финальном подъёме. В течение всей гонки со мноя рядом были товарищи по команде, я сумел сберечь силы. На последнем подъёме я старался действовать с умом. Хейги закрывал просветы, очень мне помог.

 

 Все знали, что Майкл Вудс будет одним из сильных соперников сегодня. Он показал, что у него лучше всех шла нога, особенно на этом подъёме. Поздравляю его. Он превосходно провёл гонку.

 

Но Ломбардия в субботу будет совсем другой. Сегодня была равнина до финала, а в субботу от старта до финиша гонка будет выматывать. Я сделаю всё возможное, надеюсь на результат».

 

Результаты Милан-Турин-2019

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Теги к статье: Майкл Вудс Michael Woods Алехандро Вальверде Адам Йейтс Милан-Турин классика категория 1.HC гонка Европейского тура Europe Tour

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Комментарии

  • levonardo
    Павел Кочетков подписал контра ... (9)
    levonardo-Фото
    Красиво) будем надеяться что действительность будет оптимистичнее)
  • Cha
    Кристиян Корен и Борут Божич д ... (4)
    Cha-Фото
    Ух ты 2011-2012 года копают. Старое дело. Так и до кого угодно доберутся. Тревожно.
  • aksbor
    Павел Кочетков подписал контра ... (9)
    aksbor-Фото

    Как за Меньшовым вслед скитался Козончук.

    Увы, то был масштаб совсем иной -

    Нам Джиро покорялась и Вуэльта,

    Нам Тур де Франс почти что пал к ногам.

    А что теперь? Увы, одни руины.

    Лишь двух гонцов отметить молодых

    Рука подняться может. В остальном -

    Стареющий Ильнур и... Кочетков.

     

  • Astanaforever
    Кристиян Корен и Борут Божич д ... (4)
    Astanaforever-Фото
    Тут один комментатор кричал о кристальной репутации и отсутствии допинговых скандалов команды Бахрейн. АУ..ГДЕ ТЫ?
  • Astanaforever
    Павел Кочетков подписал контра ... (9)
    Astanaforever-Фото
    Аж целых три россиянина в мировой лиге, учитывая новость, что Израиль саклинг академия других россиян не включает в состав команды.. Да уж..это дно российского велоспорта.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Милан - Турин-2019 (8)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Вальверде все время в тройке , набирает ход на Ломбардию?
  • Veloan
    Кристиян Корен и Борут Божич д ... (4)
    Veloan-Фото

    И это будет не крайний случай для команды...

    Уж точно...

  • Александра
    Павел Кочетков подписал контра ... (9)
    Александра-Фото
    Узнаваемость в России? Да у нас посетители сети ССС даже Авермата не узнают, что говорить о Кочеткове. Они же не футболисты! А Павлу, конечно, удачи. Попасть в такой проект, это здорово.
  • motte
    Примож Роглич – победитель Tr ... (17)
    motte-Фото

    Цитата: ktilp-12
     Роглич может прибрать и Ломбардию и на отлично закончить сезон.

    Он сезон и так классно заканчивает, первым в мировом рейтинге ЮСИ, далеко опережая второго, здесь иное ибо Нибали готов, кмк, к Ломбардии.

    Посмотрите составы команд на офсайте вот этим и будет предстоящий Монумент притягателен.

  • motte
    Милан - Турин-2019 (8)
    motte-Фото

    Я вот о маечке радужной вспомнил, когда вальв упирался, увидим ли мы теперь ее ибо все последние года она была впереди ? Или только на старте?

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