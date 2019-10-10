Майкл Вудс – победитель классики Милан-Турин-2019

Майкл Вудс, Алехандро Вальверде, Адам Йейтс на подиуме классики Милан-Турин-2019

Майкл Вудс (Michael Woods) одержал победу на классике Милан-Турин-2019. 32-летний канадский велогонщик команды EF Education First стал победителем юбилейного, 100-го выпуска одной из старейших классик, и это его первая в карьере победа на однодневной велогонке. До этого Майкл Вудс выигрывал этапы многодневных велогонок, в том числе этап Вуэльты Испании-2018.

На финальном подъёме к базилике Суперга (Superga) канадский велогонщик атаковал за 3,8 км до финиша ,уехав с Якобом Фульсангом (Astana) и Джеком Хейгом (Mitchelton-Scott) , затем повторил атаку за 2,6 км, после чего с ним впереди остался лишь добравший его Давид Годю (Groupama-FDJ). За 1,7 км их добрала группа с Адамом Йейтсом, Алехандро Вальверде (Movistar) и Эганом Берналем (Ineos). За 1,4 км Годю и Вудс снова атаковали, но группа их добрала. Вудс и Годю продолжили атаковать. За 700 м их добрали преследователи, но Майкл Вудс в итоге ускорился за 400 м, создал просвет и опередил чемпиона Испании Алехандро Вальверде (Movistar) и британского гонщика Адама Йейтса (Mitchelton-Scott).

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Майкл Вудс: «Меня спрашивали, буду ли я выкладываться на этой классике, учитывая погодные условия и то, что моя большая цель – это классика Ломбардия, которая пройдёт в субботу. Но финиш здесь мне настолько хорошо подходил, что трудно было не воспользоваться возможностью и не бороться за победу. Сегодня я хорошо себя чувствовал, знал, что этот подъём подходит атакующим гонщикам. Поэтому надо было постараться обескуражить их, помешать им. Думаю, это сработало.

После этой победы меня будут считать фаворитом на Ломбардию-2019, но на этой классике я ещё никогда не входил в топ-10. Поэтому моей первой целью будет подиум, а победа – задача на ближайшие годы карьеры».

Алехандро Вальверде: «Прежде всего, снимаю шляпу перед Вудсом, он достойный победитель. Я очень благодарен моим товарищам по команде за их великолепную работу. Они прикрывали меня до последнего подъёма. Конечно, мне бы хотелось отфинишировать и взять победу, но мы должны быть довольны вторым местом. Возможно, мне не хватило уверенности ответить на ускорение Вудса, атаковавшего перед финальной прямой. Но я доволен подиумом.

Вчера на «Тре Валли Варезине» нам не повезло. Все просто поехали за мотоциклом. Я понял, что едем в неверном направлении, но мне было негде развернуться направо, иначе я мог стать причиной завала. Сегодня гонка была совершенно другой, и погода другая. Первые 100 км мы ехали под дождём, в холоде. Нога сегодня шла не лучшим образом, из-за влажности ноги немного отекли, хотя в конце мы смогли удерживать скорость.

Пятое место (на Джиро делл’Эмилия), два вторых места (Gran Premio Bruno Beghelli и Милан-Турин) – хороший знак перед Ломбардией. Эти гонки помогли мне выйти на очень хороший уровень перед субботой. Ломбардия – гонка, победы в которой не достаёт в моём списке. Роглич будет главным соперником».

Адам Йейтс: «Было бы лучше стоять на высшей ступени подиума, но я сделал всё, что мог, команда работала великолепно, особенно Джек Хейг. На подходе к финальному подъёму он провёл большую смену, вывозя меня на позицию.

Эта гонка мне подходит, команда сделала так, что мне не приходилось напрягаться до борьбы на финальном подъёме. В течение всей гонки со мноя рядом были товарищи по команде, я сумел сберечь силы. На последнем подъёме я старался действовать с умом. Хейги закрывал просветы, очень мне помог.

Все знали, что Майкл Вудс будет одним из сильных соперников сегодня. Он показал, что у него лучше всех шла нога, особенно на этом подъёме. Поздравляю его. Он превосходно провёл гонку.

Но Ломбардия в субботу будет совсем другой. Сегодня была равнина до финала, а в субботу от старта до финиша гонка будет выматывать. Я сделаю всё возможное, надеюсь на результат».