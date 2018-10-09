Тибо Пино– победитель классики - монумента Ломбардия-2018

Тибо Пино: «На Ломбардии я доказал, на что способен»

Тибо Пино одержал победу на классике Ломбардия-2018. Гонку, входящую в список Монументов велоспорта 28-летний французский гонщик команды Groupama-FDJ выиграл после сольной атаки за 14 км до финиша и опередил ближайшего преследователя, защищавшего свой титул Винченцо Нибали (Bahrain-Merida) на 32 секунды.

За 48 км до финиша на подъёме Сормано Тибо Пино отреагировал на атаку Винченцо Нибали (Bahrain-Merida), и они уехали от группы вдвоём. Примож Роглич (LottoNL-Jumbo) и Эган Берналь (Sky) , догнавшие Пино и Нибали, не смогли составить им конкуренцию и выпали.

На подъёме Чивильо Тибо Пино несколько раз пытался уехать от своего попутчика, и ему это удалось за 14 км до финиша.

Тибо Пино принёс Франции 12 победу в истории классики Ломбардия, а также стал первым французом, выигравшим гонку с 1997 года (после победы Лорана Жалабера). Также Пино стал первым с 2002 года (после Микеле Бартоли) гонщиком, выигравшим в один сезон за одну неделю две классики – Милан-Турин и Ломбардию.

Для команды Groupama-FDJ эта победа стала 33-й по счёту в сезоне 2018 года.

PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari

Тибо Пино: «Считаю Ломбардию самой прекрасной и потрясающей гонкой. Думаю, она отражает то, каким гонщиком я являюсь. Это моя любимая гонка, а победить на ней из сольного отрыва после дуэли с Винченцо Нибали – это просто невероятно. Сегодня я показал, на что способен. Верю, что всё, что до сих пор случилось в моей жизни, вело меня к победе на Ломбардии. Я хотел что-то предпринять на Сормано. Когда увидел, что Нибали атаковал, сказал себе: «Бинго!». Я знал, что это хорошая атака.

Потом нас догнали Роглич и Берналь, но так было даже лучше. Когда разрыв достиг 45 секунд, я понял, что Вальверде будет трудно нас догнать.

Моей целью было остаться в одиночку на вершине Чивильо, потому что я не хотел ещё одной дуэли с Нибали на этом спуске. Там он мог меня обойти.

На Чивильо Нибали посмотрел на меня и поехал рядом, но я подозревал, что он блефует. И я был прав. Когда я атаковал, ему было тяжело ответить. Поэтому я ускорился ещё и ещё раз. Себе я сказал, что моя финишная черта будет на вершине Чивильо. Я боялся его атаки, поэтому атаковал сам, а затем прошёл спуск так, как и хотел.

Я гонщик многодневных гонок, но эта классика – как многодневка, если считать с Джиро делл’Эмилия до Ломбардии. Эта итальянская неделя гонок – лучший момент года.

Я был в лучшей форме своей жизни, победа на Милан-Турин и Ломбардии сделали эту неделю особенной, неделю, в которой мне нравится каждая минута.

Конечно, победа на классике Монументе и победа на Гран-туре – совершенно разные вещи. Теперь я доказал, что могу выиграть классику, а в следующем году вернусь на Тур де Франс, чтобы также показать, на что способен. Кто знает, что получится».