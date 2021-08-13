Примож Роглич, Адам Йейтс, Микель Ланда, Энрик Мас о 3-м этапе Вуэльты Испании-2021

Примож Роглич и команда Jumbo-Visma не стали бороться за красную майку на 3-м этапе Вуэльты Испании-2021

Примож Роглич (Jumbo-Visma) переместился с первой на третью строчку общего зачёта после 3-го этапа с финишем в подъём 1-й категории Пикон Бланко, а красная майка лидера перешла победителю этапа, эстонскому велогонщику команды Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux Рейну Таарамяэ. Пелотон не стал догонять отрыв.

На финальном подъёме в группе красной майки удержались до финиша Энрик Мас, Мигель Анхель Лопес и Алехандро Вальверде (Movistar), атаковавшие в финале, Примож Роглич, Адам Йейтс и Эган Берналь (Ineos Grenadiers), Микель Ланда (Bahrain Victorious), Джулио Чикконе (Trek-Segafredo).

Credits: Unipublic / Charly Lopez

Примож Роглич(Jumbo-Visma): «Я доволен, всё прошло хорошо. На подъёме был сильный ветер, из-за чего казалось ещё холоднее. После жары вчерашнего дня к такой температуре было трудно приспособиться. Как будто ехали зимой. То, что мы потеряли майку, вообще-то, для нас плюс. Подъём был крутой и тяжёлый, но результат мало о чём говорит. Впереди ещё много трудных этапов».

Гриша Нирман, спортивный директор команды Jumbo-Visma: «У Приможа был хороший день, а у Сеппа не очень. В генеральной классификации мы там, где планировали. Если бы мы хотели защитить майку, мы бы это сделали. Примож согласился, что мы должны отдать майку. Может, звучит странно, но мы довольны».

Энрик Мас (Movistar): «Подъём помог нам убедиться, что на таких горках мы можем отлично выступить всей командой, те из нас, кто нацелен на общий зачёт, проехали хорошо. Это даёт дополнительную уверенность. Алехандро как всегда, не перестаёт впечатлять. Вы выдели, как мощно он поехал в финале. Что касается меня, я выиграл несколько секунд у соперников, не так много, но и это хорошо. На таких ранних этапах Вуэльты, учитывая большое преимущество отрыва, у нас не было цели бороться за этап. А подъём мы начали проходить через три минуты после отрыва».

Адам Йейтс (Ineos Grenadiers): «После вчерашнего этапа был очень разочарован, что потерял время из-за глупого завала. Поэтому сегодня очень хотел что-то предпринять. Несколько раз попробовал атаковать, но встречный ветер блокировал все попытки, как бы ни старался, далеко уехать бы не получилось. Вот и всё. Я много тренировался, хорошо подготовился. После Олимпиады тяжело перенёс джет-лаг. Мне понадобилась неделя или две, чтобы вернуться к обычному ритму. У нас есть карты, которые можно разыграть. Вчера я потерял немного времени, но я всё ещё в игре».

Микель Ланда (Bahrain Victorious): «Моя цель – пройти эти дни как можно лучше, и я точно сейчас меньше волнуюсь по этому поводу. Чувствую себя более уверенным. Этап был долгим, трудным, на всём протяжении был сильный встречный ветер, он повлиял на ход этапа. Мы задали на подъёме высокую скорость, проверили, как я себя чувствую. Я доволен итогом этапа».