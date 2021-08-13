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Примож Роглич, Адам Йейтс, Микель Ланда, Энрик Мас о 3-м этапе Вуэльты Испании-2021

Примож Роглич и команда Jumbo-Visma не стали бороться за красную майку на 3-м этапе Вуэльты Испании-2021

 

 

  Примож Роглич (Jumbo-Visma) переместился с первой на третью строчку общего зачёта после 3-го этапа с финишем в подъём 1-й категории Пикон Бланко, а красная майка лидера перешла победителю этапа, эстонскому велогонщику команды Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux Рейну Таарамяэ. Пелотон не стал догонять отрыв.

 

На финальном подъёме в группе красной майки удержались  до финиша Энрик Мас,  Мигель Анхель Лопес и Алехандро Вальверде (Movistar), атаковавшие в финале, Примож Роглич, Адам Йейтс и Эган Берналь (Ineos Grenadiers), Микель Ланда (Bahrain Victorious), Джулио Чикконе (Trek-Segafredo).

 

Примож Роглич, Адам Йейтс, Микель Ланда, Энрик Мас о 3-м этапе Вуэльты Испании-2021

 

Credits: Unipublic / Charly Lopez

 

Примож Роглич, Адам Йейтс, Микель Ланда, Энрик Мас о 3-м этапе Вуэльты Испании-2021

Примож Роглич, Адам Йейтс, Микель Ланда, Энрик Мас о 3-м этапе Вуэльты Испании-2021

 

Примож Роглич, Адам Йейтс, Микель Ланда, Энрик Мас о 3-м этапе Вуэльты Испании-2021

 

 

  Примож Роглич(Jumbo-Visma): «Я доволен, всё прошло хорошо. На подъёме был сильный ветер, из-за чего казалось ещё холоднее. После жары вчерашнего дня к такой температуре было трудно приспособиться. Как будто ехали зимой. То, что мы потеряли майку, вообще-то, для нас плюс. Подъём был крутой и тяжёлый, но результат мало о чём говорит. Впереди ещё много трудных этапов».

 

  Гриша Нирман, спортивный директор команды Jumbo-Visma: «У Приможа был хороший день, а у Сеппа не очень. В генеральной классификации мы там, где планировали. Если бы мы хотели защитить майку, мы бы это сделали. Примож согласился, что мы должны отдать майку. Может, звучит странно, но мы довольны».

 

  Энрик Мас (Movistar): «Подъём помог нам убедиться, что на таких горках мы можем отлично выступить всей командой, те из нас, кто нацелен на общий зачёт, проехали хорошо. Это даёт дополнительную уверенность. Алехандро как всегда, не перестаёт впечатлять. Вы выдели, как мощно он поехал в финале. Что касается меня, я выиграл несколько секунд у соперников, не так много, но и это хорошо. На таких ранних этапах Вуэльты, учитывая большое преимущество отрыва, у нас не было цели бороться за этап. А подъём мы начали проходить через три минуты после отрыва».

 

  Адам Йейтс (Ineos Grenadiers): «После вчерашнего этапа был очень разочарован, что потерял время из-за глупого завала. Поэтому сегодня очень хотел что-то предпринять. Несколько раз попробовал атаковать, но встречный ветер блокировал все попытки, как бы ни старался, далеко уехать бы не получилось. Вот и всё. Я много тренировался, хорошо подготовился. После Олимпиады  тяжело перенёс джет-лаг. Мне понадобилась неделя или две, чтобы вернуться к обычному ритму. У нас есть карты, которые можно разыграть. Вчера я потерял немного времени, но я всё ещё в игре».

 

  Микель Ланда (Bahrain Victorious): «Моя цель – пройти эти дни как можно лучше, и я точно сейчас меньше волнуюсь по этому поводу. Чувствую себя более уверенным. Этап был долгим, трудным, на всём протяжении был сильный встречный ветер, он повлиял на ход этапа. Мы задали на подъёме высокую скорость, проверили, как я себя чувствую. Я доволен итогом этапа».

 

Результаты 3 этапа Вуэльты Испании-2021

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Теги к статье: Примож Роглич Адам Йейтс Микель Ланда Энрик Мас Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2021 маршрут Вуэльты Испании-2021 Гранд-тур

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Комментарии

  • Pilot_by
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (36)
    Pilot_by-Фото
    Рейн молодчик! Искренние поздравления!!!
  • VeloVelo
    Рейн Таарамяэ – победитель 3 э ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Браво, Рейн!!! И Пива Браво!

    Все ребята из отрыва молодцы.

    Вуэльта пока очень хороша.
    Грамотно орги построили первые 3 дня. Красиво идет гонка.

  • VeloVelo
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (36)
    VeloVelo-Фото
    Да, тоже вспомнил Тако ван дер Хорна ))
  • shekn
    Вуэльта Испании-2021, превью э ... (3)
    shekn-Фото
    Может Мэтьюз. Хотелось бы , честно говоря, чтобы этапчик зацепил
  • Coffe
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (36)
    Coffe-Фото
    Поздравления Рейну!Молодец,вытерпел.
  • error
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (36)
    error-Фото
    Спасибо) но на лайве молниеносно поправили сразу. Коммент выше был для этого.
  • EL-Fenomeno
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (36)
    EL-Fenomeno-Фото

    Тройной успех для Рэйна ещё и вот в таком почти ветеранском вело-возрасте, посему Тармяэ - тройной молодец good а команда Ванти уже сделала свое дело, так что Вуэльта для них удалась. Ну и как тут не вспомнить Джиро-2021 и победу Тако ван дер Хорна из Ванти...тоже на этапе №3 ok

    Цитата: salomon
    Цитата: AlexanderS
    Улыбнуло. Ожидал увидеть подобный коммент:)
    Ну куда ж без упоминания - "колхоз"

    Я думал такой комент напишет товарищ ГОНЩИК, но тут тоже "выдал" человек на Г.

    Цитата: error
    ...лень лезть смотреть кто сколько накапал

    Ситьюэшн по генеральщикам перед стартом 4 этапа Вуэльты

  • Адриен
    Команда «Астана» продолжит выс ... (14)
    Адриен-Фото

    В настоящий момент казахстанской стороной было принято решение сохранить велокоманду "Астана" как национальный проект Казахстана, который и дальше будет спонсировать команду, без передачи акций иностранным партнерам....Что касается самого будущего команды, то в новом сезоне нас ждет полностью обновленный проект с обновленным названием, новый состав, новые цели и, конечно же, новые достижения.

    Президент Казахстанской федерации велоспорта Нурлан Смагулов

  • sixpack
    Вуэльта Испании-2021, превью э ... (3)
    sixpack-Фото

    Цитата: Николай Н.
    Этап для спринтеров

    на последнем км на взгляд по профилю 70 м набора. не каждый стринтер такое потянет ) Рогла, охотник за бонусами, вполне может стащить такой финиш.

  • salomon
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (36)
    salomon-Фото
    Цитата: AlexanderS
    Улыбнуло. Ожидал увидеть подобный коммент:)
    Ну куда ж без упоминания - "колхоз"

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