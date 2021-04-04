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Ваут ван Арт уверен в своей форме перед стартом Тура Фландрии-2021

Ваут ван Арт о физической форме и соперниках перед стартом Тура Фландрии-2021

 

 

  Ваут ван Арт (Wout van Aert) готов бороться за победу на Туре Фландрии-2021. 26-летний бельгийский велогонщик команды Jumbo-Visma в предстартовых интервью он рассказал, как оценивает свою форму, кого видит своими соперниками помимо Матье ван дер Пула, которому проиграл спринт на Туре Фландрии в прошлом году.

 

 

Ваут ван Арт уверен в своей форме перед стартом Тура Фландрии-2021

 

 

  VeloNews цитируют слова Ваута ван Арта (Jumbo-Visma): «Так как Париж-Рубэ отложена, в воскресенье будет последняя брусчатая классика весны. Я один из фаворитов на Тур Фландрии, но не главный фаворит. Я выиграл Гент-Вевельгем, но эту классику нельзя сравнивать с Туром Фландрии. Несколько ребят показали, что они на высоком уровне, особенно команда Deceuninck-Quick Step.

 

  Если гонщики Deceuninck-Quick Step поедут на том же уровне, что и на Е3, будет нелегко. Я не смог за ними усидеть, пришлось рисковать. Тур Фландрии особенно трудная гонка, поэтому там просеивание пелотона происходит естественным образом. Не хочу дать себя загнать в угол, надеюсь, со мной останутся товарищи по команде».

 

  В интервью Cyclingnews Ваут ван Арт добавил: «Физически я в такой же хорошей форме, как и в прошлом году. С Тиррено-Адриатико-2021 был на высоком уровне и нацеливался удерживать этот уровень и даже прибавить несколько процентов до Париж-Рубэ. Ментально чувствую себя более свежим.

В прошлом году стояла задача зацепить как можно больше после Тур де Франс и пытаться как можно дольше удерживать форму. Была мотивация, но не настоящая жажда борьбы. Морально тоже чувствовал себя по-другому. Тогда Тур Фландрии был десертом, сейчас – главная гонка.

 

  Я не смотрел «Дварс доор Фландерен», мы тренировались. Или они ехали гонку слишком быстро, или нас не было слишком долго. Дилан Ван Баарле уже был в моём списке соперников, победой на Dwars door Vlaanderen подтвердил свои способности. Он был очень силён на Е3 и Гент-Вевельгем. Это гонщик для классик, о котором часто забывают. Он целеустремлённый и любит атаковать.

 

  Матье (ван дер Пул) точно не прятался (в «Дварс доор Фландерен»). Он обычно так не делает. Это была нетипичная гонка и нетипичный Матье. Я не буду делать выводы по его выступлению. В день гонки меня тоже удивила внезапная жара, может, она была причиной. У него никогда не бывает двух плохих дней подряд, поэтому я уверен, что в воскресенье он будет готов. Я не буду по-другому реагировать на его действия только потому, что он не был в лучшей форме в среду.

 

  Яспер Стёйвен хорош, Грег Ван Авермат, кажется, с каждой гонкой становится сильнее. Стефан Кюнг всегда впереди. Я читал, что Тюржи финиширует в топ-10 на каждой классике. Может, он не тот, кто побеждает, но мало кто из гонщиков может показывать такие результаты. Многие могут выиграть Тур Фландрии помимо топовых фаворитов.

 

  Говорят, в велокроссе невозможно выиграть чемпионат мира, если до этого не побеждал в гонках. Мне кажется, это правда. Победа даёт уверенность. На старте Туре Фландрии, наверное, 10-15 гонщиков, способных выиграть. Через сотню километров несколько уже отсеются.

 

  Спринт (в прошлом году) был неизбежен. Мы не могли сбежать друг от друга. Конечно, я допустил ошибки. Возможно, мне не следовало раньше него начинать спринт. Если мы окажемся в такой же ситуации и в этом году, я точно подумаю об этом, но теперь я уверен в своём спринте.

 

  В этом году выступаю на S5 (Cervelo), который гораздо быстрее. Я ехал на нём Гент-Вевельгем, и поэтому выбрал его вместо Cervelo Caledonia, который сделан для брусчатки. Он тоже быстрый, но есть кое-какие различия, которые заставили меня выбрать S5».

 

  После переноса Париж-Рубэ-2021 Ваут ван Арт решил добавить к своему весеннему блоку велогонок Brabantse Pijl (14 апреля) и Амстел Голд Рэйс (18 апреля), после которых у него будет перерыв.

 

  «Я только что начал сезон, поэтому можно добавить эти гонки в моё расписание. Хочу проехать больше гонок с той формой, в которой сейчас нахожусь. Если бы Париж-Рубэ состоялась, я не поехал бы «Стрелу Брабанта» и Амстел Голд. Но при нынешнем сценарии будет время восстановиться после Тура Фландрии и подготовиться к этим двум гонкам. Потом у меня будет перерыв».

 

  Артур ван Донген (Arthur van Dongen), спортивный директор команды Jumbo-Visma: «После великолепной победы Ваута на Гент-Вевельгем мы можем уверенно выйти на старт 105-го выпуска Тура Фландрии. Ваут – наш лидер, с ним у нас есть шанс на победу. Наша команда будет контролировать гонку, удерживать позиции в пелотоне, атаковать. У Ваута есть несколько вариантов сценария».

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Теги к статье: Ваут ван Арт Wout van Aert Jumbo-Visma Тур Фландрии Ronde Van Vlaanderen Tour des Flandres классика Монумент велоспорта велогонка Мирового тура

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Какой из Гранд-туров в 2020 году понравился больше?

Комментарии

  • uran
    Зденек Штыбар пропустит Тур Фл ... (1)
    uran-Фото
    РЧА не панацея при аритмии. Очаги будут и дальше проявляется.
  • velodoctor
    Классика Париж-Рубэ-2021 перен ... (9)
    velodoctor-Фото

    Да, тур провели, куда более массовую гонку, а вот на Рубе сил не хватает. Лучше бы провели весной за тот год, а осенью за этот. Отменять это последнее дело, очень расстроила новость эта. 

  • EL-Fenomeno
    Тур Фландрии-2021. Превью (5)
    EL-Fenomeno-Фото

    Как и прошлый год вся Де Ронде в полноме объме на 1-м Евроспорте dance Так надо подготовиться к 5-часовому марафону вместе с Курдковым) Кстати, тут пишет что протяженность ТФ в этом году 251.5 км., на другом сайте судя по картике профиля гонки 244 км., Просайклинг вообще дает 263.7 км., так что в среднем выходит типа ~ 253.

    У Квиков две новости: плохая - Штыбар пропустит ТФ, хорошая - команда выйдет на гонку под немного другим названием (и формой) - Elegant Quick-Step

    Цитата: старт-шоссе 82
    Я буду болеть за Сагана.

    Я буду болеть за красивую гонку, хотя на ТФ никогда не бывает скуки, но в первую очередь (больше всего) в душе буду за ГВА. На Е3, ГВ и ДДВ ветеран всё время близко, всё время почти в ТОПе, но каждый раз даже без подиума. У Грега есть 2 бронзы и одно серебро Фландрии...ну очень хочется мне, ему и наверное остальным, чтобы в колекции медлаей появилось наконец то и золото Де Ронде. Будет очень тяжко сие задание выполнить, но удачи всем, а больше всего ван Авермату!

  • Astanaforever
    Тур Фландрии-2021. Превью (5)
    Astanaforever-Фото
    Астана труба выставила самый топовый свой состав на эту гонку. Маладцы! Яна Зель самый мощный директор пелотона. Интересно скока доедут до Патерберга? Што то я погорячился...До Мюленберга?
  • Astanaforever
    Классика Париж-Рубэ-2021 перен ... (9)
    Astanaforever-Фото
    Велоспорт в крутом пике по популярности и так. Своими отменами вы этот спорт вгоняете в полное забвение как фанами..так и спонсорами. Непродуманное и опрометчивое решение. Явно не в пользу популяризации вело.
  • старт-шоссе 82
    Тур Фландрии-2021. Превью (5)
    старт-шоссе 82-Фото

    Первое что сделал заглянув на эту стр. это стал искать в списках команд хоть одного кого можно противопоставить сладкой парочке Ван Арт - Ван Дер Пул, если честно не знаю.Все под вопросом ,Алафилип, Ванмарке, Терпстра, Авермат, Пидкок может еще кто-то.

    Если будет спринт то это будет другая песня, вопрос только кто из спринтеров доживет.

    Посмотрим на Яспера, так ли он хорош... у Эмиратов интересный состав... 

    Я буду болеть за Сагана.

  • flugegeheimen
    Классика Париж-Рубэ-2021 перен ... (9)
    flugegeheimen-Фото
    В бельгии все проводят нормально, без толп и эксцессов. Просто кому-то из французских чиновников захотелось выслужится...
  • Серафим
    Классика Париж-Рубэ-2021 перен ... (9)
    Серафим-Фото

     В принципе дождливость в апреле примерно соответствует октябрю.  Но в октябре, если затянет дождь, то уж затянет. Но потеплее должно быть. 

      На фоне усталости после сезона сложно будет ехать такой маршрут.

  • patar
    Классика Париж-Рубэ-2021 перен ... (9)
    patar-Фото
    и города эвакуировать для этого?
  • rude_rider
    Тур Фландрии-2021. Превью (5)
    rude_rider-Фото

    от Астаны прям супер состав..))) вообще никакого уважения к гонке..

     

    Ну посмотрим на Пидкока против зубров уже Пула и Ван Арта

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1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4502
2 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3505
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3386
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2805
5 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 1851
6 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 1787
7 Фульсанг Я. (Den) (AST) 1639
8 Демар А. (Fra) (GFC) 1604
9 Власов А. (Rus) (AST) 1509
10 Сенешаль Ф. (Fra) (DQT) 1465

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