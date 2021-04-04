Ваут ван Арт уверен в своей форме перед стартом Тура Фландрии-2021

Ваут ван Арт о физической форме и соперниках перед стартом Тура Фландрии-2021

Ваут ван Арт (Wout van Aert) готов бороться за победу на Туре Фландрии-2021. 26-летний бельгийский велогонщик команды Jumbo-Visma в предстартовых интервью он рассказал, как оценивает свою форму, кого видит своими соперниками помимо Матье ван дер Пула, которому проиграл спринт на Туре Фландрии в прошлом году.

VeloNews цитируют слова Ваута ван Арта (Jumbo-Visma): «Так как Париж-Рубэ отложена, в воскресенье будет последняя брусчатая классика весны. Я один из фаворитов на Тур Фландрии, но не главный фаворит. Я выиграл Гент-Вевельгем, но эту классику нельзя сравнивать с Туром Фландрии. Несколько ребят показали, что они на высоком уровне, особенно команда Deceuninck-Quick Step.

Если гонщики Deceuninck-Quick Step поедут на том же уровне, что и на Е3, будет нелегко. Я не смог за ними усидеть, пришлось рисковать. Тур Фландрии особенно трудная гонка, поэтому там просеивание пелотона происходит естественным образом. Не хочу дать себя загнать в угол, надеюсь, со мной останутся товарищи по команде».

В интервью Cyclingnews Ваут ван Арт добавил: «Физически я в такой же хорошей форме, как и в прошлом году. С Тиррено-Адриатико-2021 был на высоком уровне и нацеливался удерживать этот уровень и даже прибавить несколько процентов до Париж-Рубэ. Ментально чувствую себя более свежим.

В прошлом году стояла задача зацепить как можно больше после Тур де Франс и пытаться как можно дольше удерживать форму. Была мотивация, но не настоящая жажда борьбы. Морально тоже чувствовал себя по-другому. Тогда Тур Фландрии был десертом, сейчас – главная гонка.

Я не смотрел «Дварс доор Фландерен», мы тренировались. Или они ехали гонку слишком быстро, или нас не было слишком долго. Дилан Ван Баарле уже был в моём списке соперников, победой на Dwars door Vlaanderen подтвердил свои способности. Он был очень силён на Е3 и Гент-Вевельгем. Это гонщик для классик, о котором часто забывают. Он целеустремлённый и любит атаковать.

Матье (ван дер Пул) точно не прятался (в «Дварс доор Фландерен»). Он обычно так не делает. Это была нетипичная гонка и нетипичный Матье. Я не буду делать выводы по его выступлению. В день гонки меня тоже удивила внезапная жара, может, она была причиной. У него никогда не бывает двух плохих дней подряд, поэтому я уверен, что в воскресенье он будет готов. Я не буду по-другому реагировать на его действия только потому, что он не был в лучшей форме в среду.

Яспер Стёйвен хорош, Грег Ван Авермат, кажется, с каждой гонкой становится сильнее. Стефан Кюнг всегда впереди. Я читал, что Тюржи финиширует в топ-10 на каждой классике. Может, он не тот, кто побеждает, но мало кто из гонщиков может показывать такие результаты. Многие могут выиграть Тур Фландрии помимо топовых фаворитов.

Говорят, в велокроссе невозможно выиграть чемпионат мира, если до этого не побеждал в гонках. Мне кажется, это правда. Победа даёт уверенность. На старте Туре Фландрии, наверное, 10-15 гонщиков, способных выиграть. Через сотню километров несколько уже отсеются.

Спринт (в прошлом году) был неизбежен. Мы не могли сбежать друг от друга. Конечно, я допустил ошибки. Возможно, мне не следовало раньше него начинать спринт. Если мы окажемся в такой же ситуации и в этом году, я точно подумаю об этом, но теперь я уверен в своём спринте.

В этом году выступаю на S5 (Cervelo), который гораздо быстрее. Я ехал на нём Гент-Вевельгем, и поэтому выбрал его вместо Cervelo Caledonia, который сделан для брусчатки. Он тоже быстрый, но есть кое-какие различия, которые заставили меня выбрать S5».

После переноса Париж-Рубэ-2021 Ваут ван Арт решил добавить к своему весеннему блоку велогонок Brabantse Pijl (14 апреля) и Амстел Голд Рэйс (18 апреля), после которых у него будет перерыв.

«Я только что начал сезон, поэтому можно добавить эти гонки в моё расписание. Хочу проехать больше гонок с той формой, в которой сейчас нахожусь. Если бы Париж-Рубэ состоялась, я не поехал бы «Стрелу Брабанта» и Амстел Голд. Но при нынешнем сценарии будет время восстановиться после Тура Фландрии и подготовиться к этим двум гонкам. Потом у меня будет перерыв».

Артур ван Донген (Arthur van Dongen), спортивный директор команды Jumbo-Visma: «После великолепной победы Ваута на Гент-Вевельгем мы можем уверенно выйти на старт 105-го выпуска Тура Фландрии. Ваут – наш лидер, с ним у нас есть шанс на победу. Наша команда будет контролировать гонку, удерживать позиции в пелотоне, атаковать. У Ваута есть несколько вариантов сценария».