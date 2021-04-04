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Дилан ван Баарле – победитель Dwars door Vlaanderen-2021

Дилан ван Баарле, Кристоф Лапорт, Тим Мерлир о классике «Дварс доор Фландерен-2021»

 

 

  Дилан ван Баарле (Dylan van Baarle) одержал одну из самых красивых и крупных побед в карьере. 28-летний нидерландский велогонщик команды Ineos Grenadiers выиграл классику Мирового тура «Дварс доор Фландерен-2021» из сольного отрыва, в котором проехал 52 км. За 54 км атаковали Ниль Политт (Bora-hansgrohe), Тим Велленс (Lotto Soudal), Александр Кристофф (UAE Team Emirates) и Дилан ван Баарле. Но когда их добрали,  Дилан ван Баарле атаковал ещё раз и создал просвет.

 

Группа преследователей не смогла работать слаженно и преимущество нидерландского гонщика команды Ineos Grenadiers держалось в пределах 20 – 30 секунд. На финише Дилан  ван Баарле  обошёл ближайших соперников на 26 секунд.

 

28-летний французский велогонщик команды Cofidis Кристоф Лапорт (Christophe Laporte) атаковал на финальных метрах и финишировал вторым, его ровесник, бельгийский велогонщик команды Alpecin-Fenix Тим Мерлир (Tim Merlier) замкнул тройку призёров.

 

 

 

Дилан ван Баарле, Кристоф Лапорт, Тим Мерлир о классике «Дварс доор Фландерен-2021»

 

Дилан ван Баарле, Кристоф Лапорт, Тим Мерлир о классике «Дварс доор Фландерен-2021»

 

Дилан ван Баарле, Кристоф Лапорт, Тим Мерлир о классике «Дварс доор Фландерен-2021»

Дилан ван Баарле, Кристоф Лапорт, Тим Мерлир о классике «Дварс доор Фландерен-2021»

 

  Дилан ван Баарле, Кристоф Лапорт, Тим Мерлир о классике «Дварс доор Фландерен-2021»

 

  Дилан ван Баарле (Ineos Grenadiers): «Прошлый год был трудным из-за всего, что случилось. В этом году мы едем классики немного по-другому. Больше атакуем. И это здорово, приятно так вести гонку. Я счастлив, что смог отфинишировать. Победа здесь особенная. Она будет возглавлять мой список побед, в котором до этого выше всех стояла победа на этапе Критериума Дофине.

 

  Я чувствовал себя отлично, попросил Итана Хейтера осложнить гонку. Потом оказалось, что я продолжил уезжать в одиночку. Надеялся, что ко мне кто-то из ребят переложится, или группа догонит. Но последние 30 км повторял себе: «Только вперёд, только не сбавлять, только вперёд». Это моя первая победа на полуклассике.  Я знал, что всё идёт как надо. Эти высокие места на прошлых гонках не появились из ниоткуда».

 

  Кристоф Лапорт (Cofidis): «Гонка шла так быстро, что невозможно было сформировать отрыв. На подъёмах начались атаки. Я уехал с небольшой группой, но в ней не было слаженной работы в погоне за Диланом ван Баарле. Кто-то хотел работать, кто-то  - нет.  В итоге нас почти добрал пелотон. Я атаковал за километр до финиша и занял второе место. Очень доволен! Считаю, что Ван Баарле заслужил эту победу. Со своей стороны, я горжусь, что у меня первый подиум на классиках».

 

  Тим Мерлир (Alpecin-Fenix): «Из-за жаркой погоды чувствовал себя не очень хорошо, но потом стало лучше, когда охладил себя водой. В какой-то момент Матье ван дер Пул сказал, что тоже не в лучшей форме. Сначала подумал, что он шутит.  Мы начали погоню, потому что Яспер Филипсен тоже был впереди, а в группе было слишком много быстрых ребят. После этого больше ничего не видел, как в туннеле, была одна надежда – что мы догоним Ван Баарле. Сначала помогали другие команды, потом все перестали помогать. Мы были близко сегодня».

 

  Том Стеелс, спортивный директор команды Deceuninck-Quick Step: «Для нас день был не из лёгких. Произошло несколько падений, из-за которых наши гонщики потеряли позиции в ключевые моменты. А когда такое происходит, вернуться назад очень трудно, так как гонка шла на высокой скорости. Несмотря на это, впереди остались наши гонщики.

 

 Должен отметить, что Флориан Сенешаль очень впечатлил. Он отвечал на атаки, закрывал просветы, проводил сильные смены. Снимаю шляпу, это была потрясающая работа. К сожалению, пелотон добрал группу перед финальным километром, но у нас всё равно остались силы бороться за высокий результат, в итоге двое наших ребят финишировали в топ-10».

 

Dwars door Vlaanderen - A travers la Flandre-2021. Результаты

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Теги к статье: Дилан Ван Баарле Dwars door Vlaanderen Dylan van Baarle Ineos Grenadiers

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Комментарии

  • VeloVelo
    Будущее Петера Сагана в команд ... (28)
    VeloVelo-Фото

    Рубэ уже есть, есть Примавера и Фландрия.
    Ему осталось победить на ЛеДуайен и на Ломбардии.
    Мне кажется, он еще поставит это себе целью.

  • VeloVelo
    Матье ван дер Пул: «Я не разыг ... (2)
    VeloVelo-Фото

    У вас просто пока еще нет возможности редактирования.
    Примерно после сотого комментария у вас изменится статус с "посетитель" на "постоялец" и добавятся новые опции, в том числе, редактирование.

  • VeloVelo
    Dwars door Vlaanderen - A trav ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Мария Новолодская, 21 год. Хорошо проехала и Дверки и Гент-Вевельгем. 

  • Shega
    Будущее Петера Сагана в команд ... (28)
    Shega-Фото

    Вы прямо как Курдюков. Тот каждую гонку, видя Сагана в пелотоне, начинает песню про развод...психологические проблемы... мотивацию и т.д. Никто не знает ничего о его психологическом состоянии и в чем причина спада, кроме самого Сагана. Всё остальное - от лукавого.
    Можно подумать, Саган с каждым годом всё молодеет и молодеет, а травм у него в прошлом всё меньше и меньше. Все когда-то становятся "не теми" и в конце-концов заканчивают карьеры.((
    А по поводу интервью генерального менеджера - абсолютно согласна с мнением Shalamа s Urala.

  • sqrudgmcduck
    Будущее Петера Сагана в команд ... (28)
    sqrudgmcduck-Фото
    Про Терпстру Вы конечно позабавили! Сагану напишите, пусть извинится перед ним.
  • sqrudgmcduck
    Будущее Петера Сагана в команд ... (28)
    sqrudgmcduck-Фото

    Сейчас читают Денк с Саганом ваши комментарии к этой статье, и угарают со смеху. Поверьте, то что выдал прессе хер Денк, на дурака бы сделано не было. Они не такие глупые и бестактные, как вам кажется. Это стандартная раскрутка спонсоров на новый контракт. Немцы не дураки отпускать главную звезду велоспорта просто так. 99% останется в Боре. Не останется, отстегнёт Денке за новый контракт с условным Треком.

  • salomon
    Dwars door Vlaanderen - A trav ... (12)
    salomon-Фото
    Цитата: AzaKonta
    Груздев когда нибудь доедет хоть на одной гонке до финиша?
    Груздев тренируется для более престижных гонок.
  • Ser Gio
    Матье ван дер Пул: «Я не разыг ... (2)
    Ser Gio-Фото

    Ну ничего, отработал на Мерлира. Благодаря протяжке МВДП достали групу Ван Авермата.



    Не нашел, как редактировать пост - не эксперт, но мне почему-то кажется, что правильно произносится Тим Мерлир (а не на французский манер Мерлье), так как он фламандец, а не валлонец.

  • close2you
    Dwars door Vlaanderen - A trav ... (12)
    close2you-Фото
    он работает на молодеж, вы же - смотрите лишь результаты .
  • AzaKonta
    Dwars door Vlaanderen - A trav ... (12)
    AzaKonta-Фото
    Груздев когда нибудь доедет хоть на одной гонке до финиша?

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