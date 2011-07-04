Ваут ван Арт – победитель 7 этапа Тиррено-Адриатико-2021

26-летний бельгийский велогонщик Ваут ван Арт (Wout Van Aert) из команды Jumbo-Visma стал победителем заключительного этапа Тиррено-Адриатико-2021, где опередил действующего чемпиона Европы швейцарца Cтефана Кюнга (Stefan Küng) из команды Groupama-FDJ на 6 секунд и действующего чемпиона мира итальянца Филиппо Ганну (Filippo Ganna) из команды Ineos Grenadiers на 11 секунд.

4-е место занял с отставанием в 12 секунд победитель Тиррено-Адриатико-2021 22-летний словенский велогонщик Тадей Погачар (Tadej Pogacar) из команды UAE Team Emirates.

Вице-чемпион мира 2020 года в гонке с раздельным стартом Ваут ван Арт на промежуточной отсечке показал лучшее время дня, преодолев 4.4 км за 4 минуты 37,94 секунды со средней скоростью 56,991 км/ч. Бронзовый чемпион мира 2020 года Cтефан Кюнг уступил 21 сотую секунды, а действующий чемпион мира Филиппо Ганна - 4,88 секунды.

В итоге действующий чемпион Бельгии в гонке с раздельным стартом Ваут ван Арт (Wout Van Aert) преодолел дистанцию 7 этапа Тиррено-Адриатико-2021 протяженностью 10,1 км за 11 минут 6,13 секунд со средней скоростью 54.584 км/час и опередил на финише действующего чемпиона Швейцарии в гонке с раздельным стартом Стефана Кюнга и действующего чемпиона Италии в гонке с раздельным стартом Филиппо Ганну.

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Ваут ван Арт: «Разделка была трудной, хотя и короткой. Было очень больно. За последние несколько лет я улучшил свою разделку. Очень рад этой победе, соперниками были почти все лучшие специалисты индивидуальной гонки на время. Начало сезона получилось очень хорошим.

Впервые я нацеливался на борьбу за генеральную классификацию в многодневной велогонке, а проиграл только победителю Тур де Франс. В будущем постараюсь добиться большего в этом направлении, но пока думаю о классиках, начиная с Милан-Сан-Ремо».