Тур Фландрии-2020. Превью

Тут Марио Веньи упорно защищает "пузырь Джиро" и все те анти-КОВИДные регламенты что есть на гонке. А всё после того, как немного перед этим команда EF Pro Cycling призвала организаторов и лирекцию гонки остановитьь Джиро ---> "Vegni defends Giro d'Italia COVID-19 bubble after EF Pro Cycling call for race to stop early"

Цитата: AmLoket

[А вот болельщикам я бы запретила собиратся толпами вдоль обочин - ничего с ними не будет, если посмотрят по телевизору, я так 16 лет смотрю. Билеты они все равно не покупают.

Уже есть оф.инфа, что все высокогорные подъемы и перевалы на Вуэльте будут без болельщиков. Полиция должна поспособствовать.