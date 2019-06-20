VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Тур Фландрии-2020. Превью

Тур Фландрии-2020. Маршрут и претенденты

 

Тур Фландрии-2020. Превью

 

 

  18 октября состоится 104-й выпуск Тура Фландрии, гонки, входящей в список Монументов велоспорта. В этом году Тур Фландрии станет кульминацией сезона классик - после отмены Париж-Рубэ-2020 это последняя классическая однодневная гонка изменённого календаря.

 

  Из-за плотности стартов велогонок, перенесённых на осень, организаторы после совещаний с представителями команд, решили немного изменить и сократить маршрут Тура Фландрии-2020. Стартовав в Антверпене, участники преодолеют 243 км вместо 270 км.  Организаторы убрали прохождение подъёмов Тенбоссе и Мюр ван Гераардсберген, но добавили Валькенбург.

 

Тур Фландрии-2020. Превью

 

Тур Фландрии-2020. Превью

 

 

  Однако классический финал не изменится. Финальные 50 км после второго прохождения Ауде Кваремонта (Oude Kwaremont) – Коппенберг (Koppenberg), брусчатые секции Мариаборрестраат, Стеенбеекдрис и Таайенберг, и решающая финальная связка Ауде Кваремонта и Патерберга, после чего останется 13 км по равнине до финиша в Ауденаарде (Oudenaarde).

 

  Коппенберг – 600-метровый подъём со средним градиентом 11,6%, максимальным 22%,  где часто гонщики вынуждены идти пешком.

 

 Ауде-Кваремонт – подъём протяжённостью 2200 м со средним градиентом 4% и максимальным 11,6%.

 

 Патерберг – это всего 360 м, но со средним градиентом 12,9%, а максимальным 20,3%.

 

  Всего на Туре Фландрии-2020 будет, как обычно, 17 «хеллингенов», крутых подъёмов, часть из которых вымощена брусчаткой, и пять секторов брусчатки.

 

 

Претенденты

 

 

 

  26-летний итальянский велогонщик команды EF Pro Cycling Альберто Беттиоль будет защищать титул победителя Тура Фландрии. Но ему придётся бороться с очень сильными соперниками.

 

  Чемпион мира, недавний победитель классики De Brabantse Pijl, 28-летний французский гонщик команды Deceuninck-Quick Step (которая на Туре Фландрии будет называться Elegant - Quick-Step) Жулиан Алафилипп дебютирует на Туре Фландрии. Но в его списке достижений уже есть победа на классике Монументе – Милан-Сан-Ремо. По неосторожности он упустил победу на Льеж-Бастонь-Льеж-2020, а теперь у Жулиана Алафилиппа есть шанс вписать своё имя в историю ещё одной легендарной гонки.

 

  Ему будет помогать сильная команда – чемпион Дании, победитель Кюрне-Брюссель-Кюрне Каспер Асгрен, Тим Деклерк, Дрис Девенинс, Ив Лампарт, Флориан Сенешаль и Зденек Штыбар, финишировавший трижды в топ-10 на Туре Фландрии.

 

  26-летний бельгийский велогонщик команды Jumbo-Visma Ваут ван Арт, победитель классики – Монумента Милан-Сан-Ремо-2020, победитель Страде Бьянке-2020, призёр чемпионата мира в групповой гонке, призёр чемпионата мира в разделке, после разочарования на Гент-Вевельгем-2020, где он финишировал 8-м, готов к борьбе. В отличие от Жулиана Алафилиппа у Ваута Ван Арта уже есть опыт участия в Туре Фландрии, он стартует на классике в третий раз в карьере. В 2018 году, дебютировав на классике, Ван Арт занял 9-е место, в прошлом году финишировал 14-м.

 

  Его давний соперник, 25-летний чемпион Нидерландов, гонщик команды Alpecin-Fenix Матье ван дер Пул, призёр De Brabantse Pijl-2020, занявший 6-е место на Льеж-Бастонь-Льеж-2020, также уже имеет опыт участия в Туре Фландрии. Он дебютировал на гонке в прошлом году и занял 4-е место.

 

  В числе тех претендентов также Мадс Педерсен (Trek-Segafredo), Александр Кристофф (UAE Team Emirates), Михал Квятковски (Ineos Grenadiers), Маттео Трентин (CCC), Сеп Ванмарке (EF Pro Cycling), Оливер Насен (AG2R La Mondiale), Максимилиан Шахманн (Bora-hansgrohe) и другие.

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Тур Фландрии Ronde Van Vlaanderen Tour des Flandres классика Монумент велоспорта велогонка Мирового тура

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Александр

    Ice

    Сегодня, 11:10 | Регистрация: 20.06.2019

    Беттиоль вряд ли защитит, его тактику с отсиживанием в хвосте и атакой недалеко от финиша давно все знают, а новому ничему он так и не научился, как показывают гонки. Выиграет кто-то из кроссменов (Жужу тоже из них кстати, пусть и не таким топовым был спортсменом в кроссе) скорее всего, но если найдется отважный и обманет топов, то сильно не расстроюсь)))

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Реклама

Юбилей

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2020: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2021-2022

Ближайшие старты

3 - 25 октября 2020

Giro d'Italia

18 октября 2020

Ronde van Vlaanderen

20 октября - 8 ноября 2020

La Vuelta ciclista a Espana

ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2020?

Комментарии

  • rude_rider
    Предварительные составы команд ... (24)
    rude_rider-Фото

    Власов отлично..и команда хорошая подобралась на вуелту

    не то что на Джиро.

    правда вместо Груздьева надо было Тахаду ставить или уж если хотят казахстанца то Гидича но только не Груздьева

  • EL-Fenomeno
    Вуэльта Испании-2020. Альтимет ... (25)
    EL-Fenomeno-Фото

    Тут Марио Веньи упорно защищает "пузырь Джиро" и все те анти-КОВИДные регламенты что есть на гонке. А всё после того, как немного перед этим команда EF Pro Cycling призвала организаторов и лирекцию гонки остановитьь Джиро ---> "Vegni defends Giro d'Italia COVID-19 bubble after EF Pro Cycling call for race to stop early"

    Цитата: AmLoket
    [А вот болельщикам я бы запретила собиратся толпами вдоль обочин - ничего с ними не будет, если посмотрят по телевизору, я так 16 лет смотрю. Билеты они все равно не покупают.

    Уже есть оф.инфа, что все высокогорные подъемы и перевалы на Вуэльте будут без болельщиков. Полиция должна поспособствовать.

  • aksbor
    Предварительные составы команд ... (24)
    aksbor-Фото

    Власов появился и даже под капитанским номером. Отличная новость! Значит,правило,которое вчера обсуждали,отменили?

  • velodoctor
    Трансферные новости пелотона-2 ... (66)
    velodoctor-Фото

    Халворсен уходит в УНо икс, не зажглась его звезда, а смотрелся очень перспективным.  

  • EL-Fenomeno
    Джонатан Нарваэс и Марк Падун ... (1)
    EL-Fenomeno-Фото

    Как обычно уже на этой Джиро: начинают этап под солнцем (когда тепло), а заканчивают под дождём и с холодом. Что будет в больших горах...даже не представляю, пол пелотона может сойти только из-за погоды в т.ч. и генеральщики(

    Цитата: ROSt
    ukr
    Молодець Марік !!!
    Все буде добре !!!
    drinks

    clapping good cray 

  • sixpack
    Предварительные составы команд ... (24)
    sixpack-Фото

    ну вот, в подтвержденном составе Власов все же есть, и это хорошо. надеюсь, что он поедет именно на ГК, хотя чудес в ГК на первом гранд-туре от него не ожидается. А вот Луценко убрали

  • Ice
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (7)
    Ice-Фото

    Цитата: dyneema
    Текст писался давно? Мэтьюза уж нет, про нашевсё Демара ни слова... Этап опять возьмёт FDJ, чего гадать.

    Ну, двух горок хватит, чтобы Демара размотать, если какая-то команда начнет раздавать на них от души. В ровном темпе он их без проблем проедет, но если дергать, можно его ушатать, горки не такие и безобидные.

  • Ice
    Тур Фландрии-2020. Превью (1)
    Ice-Фото

    Беттиоль вряд ли защитит, его тактику с отсиживанием в хвосте и атакой недалеко от финиша давно все знают, а новому ничему он так и не научился, как показывают гонки. Выиграет кто-то из кроссменов (Жужу тоже из них кстати, пусть и не таким топовым был спортсменом в кроссе) скорее всего, но если найдется отважный и обманет топов, то сильно не расстроюсь)))

  • patar
    Предварительные составы команд ... (24)
    patar-Фото

    тогда бы половина спринтеров с Джиро на вуэльту приехала, снявшись с третьей недели. Да и генералов это касается.

  • dafik
    Вуэльта Испании-2020. Альтимет ... (25)
    dafik-Фото

    а по мне так даже и хорошо, что в конце однодневочки. во-первых, хороший эксперимент. а во-вторых - не будем неделю-две наблюдать колхоз. придется сразу гоняться, а у кого не получится - пожалуйста есть третье неделя однодневок, где можно попробовать что-то отыграть.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

16 октября

Sam Bennett (Deceuninck - Quick Step)

Clement Venturini (AG2R)

Cristian Scaroni (Gazprom - RusVelo)

17 октября

Benoit Cosnefroy (AG2R)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 2805
2 Фульсанг Я. (Den) (AST) 2761
3 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2533
4 Погачар Т. (Slo) (UAD) 2062
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 1995
6 Шахманн М. (Ger) (BOH) 1960
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 1955
8 Нибали В. (Ita) (TFS) 1829
9 Кинтнана Н. (Col) (ARK) 1816
10 Вальверде А. (Svk) (MOV) 1743

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Октябрь 2020 (120)
Сентябрь 2020 (201)
Август 2020 (226)
Июль 2020 (114)
Июнь 2020 (79)
Май 2020 (76)