Тур Фландрии-2020. Превью

Тур Фландрии-2020. Маршрут и претенденты

18 октября состоится 104-й выпуск Тура Фландрии, гонки, входящей в список Монументов велоспорта. В этом году Тур Фландрии станет кульминацией сезона классик - после отмены Париж-Рубэ-2020 это последняя классическая однодневная гонка изменённого календаря.

Из-за плотности стартов велогонок, перенесённых на осень, организаторы после совещаний с представителями команд, решили немного изменить и сократить маршрут Тура Фландрии-2020. Стартовав в Антверпене, участники преодолеют 243 км вместо 270 км. Организаторы убрали прохождение подъёмов Тенбоссе и Мюр ван Гераардсберген, но добавили Валькенбург.

Однако классический финал не изменится. Финальные 50 км после второго прохождения Ауде Кваремонта (Oude Kwaremont) – Коппенберг (Koppenberg), брусчатые секции Мариаборрестраат, Стеенбеекдрис и Таайенберг, и решающая финальная связка Ауде Кваремонта и Патерберга, после чего останется 13 км по равнине до финиша в Ауденаарде (Oudenaarde).

Коппенберг – 600-метровый подъём со средним градиентом 11,6%, максимальным 22%, где часто гонщики вынуждены идти пешком.

Ауде-Кваремонт – подъём протяжённостью 2200 м со средним градиентом 4% и максимальным 11,6%.

Патерберг – это всего 360 м, но со средним градиентом 12,9%, а максимальным 20,3%.

Всего на Туре Фландрии-2020 будет, как обычно, 17 «хеллингенов», крутых подъёмов, часть из которых вымощена брусчаткой, и пять секторов брусчатки.

Претенденты

26-летний итальянский велогонщик команды EF Pro Cycling Альберто Беттиоль будет защищать титул победителя Тура Фландрии. Но ему придётся бороться с очень сильными соперниками.

Чемпион мира, недавний победитель классики De Brabantse Pijl, 28-летний французский гонщик команды Deceuninck-Quick Step (которая на Туре Фландрии будет называться Elegant - Quick-Step) Жулиан Алафилипп дебютирует на Туре Фландрии. Но в его списке достижений уже есть победа на классике Монументе – Милан-Сан-Ремо. По неосторожности он упустил победу на Льеж-Бастонь-Льеж-2020, а теперь у Жулиана Алафилиппа есть шанс вписать своё имя в историю ещё одной легендарной гонки.

Ему будет помогать сильная команда – чемпион Дании, победитель Кюрне-Брюссель-Кюрне Каспер Асгрен, Тим Деклерк, Дрис Девенинс, Ив Лампарт, Флориан Сенешаль и Зденек Штыбар, финишировавший трижды в топ-10 на Туре Фландрии.

26-летний бельгийский велогонщик команды Jumbo-Visma Ваут ван Арт, победитель классики – Монумента Милан-Сан-Ремо-2020, победитель Страде Бьянке-2020, призёр чемпионата мира в групповой гонке, призёр чемпионата мира в разделке, после разочарования на Гент-Вевельгем-2020, где он финишировал 8-м, готов к борьбе. В отличие от Жулиана Алафилиппа у Ваута Ван Арта уже есть опыт участия в Туре Фландрии, он стартует на классике в третий раз в карьере. В 2018 году, дебютировав на классике, Ван Арт занял 9-е место, в прошлом году финишировал 14-м.

Его давний соперник, 25-летний чемпион Нидерландов, гонщик команды Alpecin-Fenix Матье ван дер Пул, призёр De Brabantse Pijl-2020, занявший 6-е место на Льеж-Бастонь-Льеж-2020, также уже имеет опыт участия в Туре Фландрии. Он дебютировал на гонке в прошлом году и занял 4-е место.

В числе тех претендентов также Мадс Педерсен (Trek-Segafredo), Александр Кристофф (UAE Team Emirates), Михал Квятковски (Ineos Grenadiers), Маттео Трентин (CCC), Сеп Ванмарке (EF Pro Cycling), Оливер Насен (AG2R La Mondiale), Максимилиан Шахманн (Bora-hansgrohe) и другие.