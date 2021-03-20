Спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Ваут ван Арт хочет побеждать»

Спортивный директор команды Jumbo-Visma о Вауте ван Арте

26-летний бельгийский велогонщик команды Jumbo-Visma Ваут ван Арт (Wout van Aert) будет бороться за вторую победу в классике Милан-Сан-Ремо. Он только что финишировал 2-м в недельной велогонке Тиррено-Адриатико-2021, где выиграл два этапа, и впервые в карьере выступал в роли капитана и боролся за общий зачёт.

Спортивный директор велокоманды Jumbo-Visma Артур ван Донген (Arthur van Dongen) в интервью VeloNews почеркнул, что для команды важна каждая гонка, где стартует Ваут ван Арт.

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Артур ван Донген, спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Каждая гонка имеет большое значение, когда стартует Ваут. На каждой мы боремся за победу. Монументы – важная цель команды. Тур Фландрии и Париж-Рубэ сейчас – самые значимые.

Ваут очень голоден до побед, жаждет проявлять себя и бороться. Мы его не сдерживаем. Он точно знает, что делает, что чувствует ,что может. Его уравновешенность очень впечатляет.

Он учится быть лидером. Но также он весёлый. На собраниях команды высказывает очень много интересных мыслей. Он много знает о тактике, профессионально погружён в процесс.

Дело не в том, чтобы победить ван дер Пула. И Ваут это понимает. Они всегда боролись друг с другом, потому что похожи, у них общая история. Есть Алафилипп и другие гонщики. В каждой гонке не будет противостояния Ваут против Матье.

Ваут не смотрит на других гонщиков. Он сфокусирован на своих ощущениях, обдумывает тактику, ведёт свою гонку. Он знает, что должен победить не только ван дер Пула. Он хочет выигрывать у всех».