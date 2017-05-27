Зденек Штыбар пропустит Тур Фландрии-2021 из-за операции на сердце

Зденеку Штыбару проведена операция из-за аритмии

35-летний чешский велогонщик команды Deceuninck-Quick Step Зденек Штыбар (Zdenek Stybar) не сможет принять участие в Туре Фландрии-2021. После Гент-Вевельгем-2021 Штыбар пожаловался врачам команды Deceuninck-Quick Step на плохое самочувствие. Медицинский осмотр выявил у 35-летнего чешского велогонщика аритмию. Ему было рекомендовано пройти процедуру аблации, которую 31 марта в госпитале Брюсселя Штыбару успешно провёл профессором Педро Бругада (Pedro Brugada).

Photo © Deceuninck - Quick-Step Cycling Team /© Wout Beel

Зденеку Штыбару в ближайшие выходные разрешили вернуться к тренировкам, но возвращаться в велогонки ему ещё рано, поэтому Тур Фландрии ему придётся пропустить.

Зденек Штыбар: «Конечно, я разочарован, что пропущу в воскресенье Фландрию. E3, Гент-Вевельгем, Тур Фландрии, Париж-Рубэ – моя любимая часть сезона. Я хорошо тренировался, чувствовал, что форма растёт и к этим выходным должен был выходить на пик формы.

Мне повезло, что мне оказалось достаточно небольшой операции. Благодарен, что всё выявили и вылечили не только с точки зрения перспективы остального сезона, но и здоровья в целом. После тщательной проверки с облегчением узнал, что нет ничего более серьёзного. Отдохну несколько дней с сыном и женой, потом снова начну тренироваться.

Хочу поблагодарить врачей команды, профессора Бругаду, персонал больницы Uccle за огромную заботу и внимание ко мне. Желаю своим товарищам по команде удачи воскресенье».