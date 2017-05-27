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Зденек Штыбар пропустит Тур Фландрии-2021 из-за операции на сердце

Зденеку Штыбару проведена операция из-за аритмии

 

  35-летний чешский велогонщик команды Deceuninck-Quick Step Зденек Штыбар (Zdenek Stybar) не сможет принять участие в Туре Фландрии-2021. После Гент-Вевельгем-2021   Штыбар пожаловался врачам команды Deceuninck-Quick Step на плохое самочувствие. Медицинский осмотр выявил у 35-летнего чешского велогонщика аритмию. Ему было рекомендовано пройти процедуру аблации, которую 31 марта в госпитале Брюсселя Штыбару успешно провёл профессором Педро Бругада (Pedro Brugada).

 

Зденек Штыбар пропустит Тур Фландрии из-за операции на сердце

 

Photo ©  Deceuninck - Quick-Step Cycling Team /© Wout Beel

 

  Зденеку Штыбару в ближайшие выходные разрешили вернуться к тренировкам, но возвращаться в велогонки ему ещё рано, поэтому Тур Фландрии ему придётся пропустить.

 

  Зденек Штыбар: «Конечно, я разочарован, что пропущу в воскресенье Фландрию. E3, Гент-Вевельгем, Тур Фландрии, Париж-Рубэ – моя любимая часть сезона.  Я хорошо тренировался, чувствовал, что форма растёт и к этим выходным должен был выходить на пик формы.

 

  Мне повезло, что мне оказалось достаточно небольшой операции. Благодарен, что всё выявили и вылечили не только с точки зрения перспективы остального сезона, но и здоровья в целом. После тщательной проверки с облегчением узнал, что нет ничего более серьёзного. Отдохну несколько дней с сыном и женой, потом снова начну тренироваться.

 

  Хочу поблагодарить врачей команды, профессора Бругаду, персонал больницы Uccle за огромную заботу и внимание ко мне. Желаю своим товарищам по команде удачи воскресенье».

 

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Теги к статье: Зденек Штыбар Zdenek Stybar Deceuninck-Quick Step Тур Фландрии Ronde Van Vlaanderen Tour des Flandres классика Монумент велоспорта велогонка Мирового тура

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  1. Имя: Алексей

    uran

    Сегодня, 00:49 | Регистрация: 27.05.2017

    РЧА не панацея при аритмии. Очаги будут и дальше проявляется.

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Какой из Гранд-туров в 2020 году понравился больше?

Комментарии

  • uran
    Зденек Штыбар пропустит Тур Фл ... (1)
    uran-Фото
    РЧА не панацея при аритмии. Очаги будут и дальше проявляется.
  • velodoctor
    Классика Париж-Рубэ-2021 перен ... (9)
    velodoctor-Фото

    Да, тур провели, куда более массовую гонку, а вот на Рубе сил не хватает. Лучше бы провели весной за тот год, а осенью за этот. Отменять это последнее дело, очень расстроила новость эта. 

  • EL-Fenomeno
    Тур Фландрии-2021. Превью (5)
    EL-Fenomeno-Фото

    Как и прошлый год вся Де Ронде в полноме объме на 1-м Евроспорте dance Так надо подготовиться к 5-часовому марафону вместе с Курдковым) Кстати, тут пишет что протяженность ТФ в этом году 251.5 км., на другом сайте судя по картике профиля гонки 244 км., Просайклинг вообще дает 263.7 км., так что в среднем выходит типа ~ 253.

    У Квиков две новости: плохая - Штыбар пропустит ТФ, хорошая - команда выйдет на гонку под немного другим названием (и формой) - Elegant Quick-Step

    Цитата: старт-шоссе 82
    Я буду болеть за Сагана.

    Я буду болеть за красивую гонку, хотя на ТФ никогда не бывает скуки, но в первую очередь (больше всего) в душе буду за ГВА. На Е3, ГВ и ДДВ ветеран всё время близко, всё время почти в ТОПе, но каждый раз даже без подиума. У Грега есть 2 бронзы и одно серебро Фландрии...ну очень хочется мне, ему и наверное остальным, чтобы в колекции медлаей появилось наконец то и золото Де Ронде. Будет очень тяжко сие задание выполнить, но удачи всем, а больше всего ван Авермату!

  • Astanaforever
    Тур Фландрии-2021. Превью (5)
    Astanaforever-Фото
    Астана труба выставила самый топовый свой состав на эту гонку. Маладцы! Яна Зель самый мощный директор пелотона. Интересно скока доедут до Патерберга? Што то я погорячился...До Мюленберга?
  • Astanaforever
    Классика Париж-Рубэ-2021 перен ... (9)
    Astanaforever-Фото
    Велоспорт в крутом пике по популярности и так. Своими отменами вы этот спорт вгоняете в полное забвение как фанами..так и спонсорами. Непродуманное и опрометчивое решение. Явно не в пользу популяризации вело.
  • старт-шоссе 82
    Тур Фландрии-2021. Превью (5)
    старт-шоссе 82-Фото

    Первое что сделал заглянув на эту стр. это стал искать в списках команд хоть одного кого можно противопоставить сладкой парочке Ван Арт - Ван Дер Пул, если честно не знаю.Все под вопросом ,Алафилип, Ванмарке, Терпстра, Авермат, Пидкок может еще кто-то.

    Если будет спринт то это будет другая песня, вопрос только кто из спринтеров доживет.

    Посмотрим на Яспера, так ли он хорош... у Эмиратов интересный состав... 

    Я буду болеть за Сагана.

  • flugegeheimen
    Классика Париж-Рубэ-2021 перен ... (9)
    flugegeheimen-Фото
    В бельгии все проводят нормально, без толп и эксцессов. Просто кому-то из французских чиновников захотелось выслужится...
  • Серафим
    Классика Париж-Рубэ-2021 перен ... (9)
    Серафим-Фото

     В принципе дождливость в апреле примерно соответствует октябрю.  Но в октябре, если затянет дождь, то уж затянет. Но потеплее должно быть. 

      На фоне усталости после сезона сложно будет ехать такой маршрут.

  • patar
    Классика Париж-Рубэ-2021 перен ... (9)
    patar-Фото
    и города эвакуировать для этого?
  • rude_rider
    Тур Фландрии-2021. Превью (5)
    rude_rider-Фото

    от Астаны прям супер состав..))) вообще никакого уважения к гонке..

     

    Ну посмотрим на Пидкока против зубров уже Пула и Ван Арта

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5 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 1851
6 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 1787
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8 Демар А. (Fra) (GFC) 1604
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