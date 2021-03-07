Ваут ван Арт – победитель 1 этапа Тиррено-Адриатико-2021

Первая победа Ваута ван Арта в сезоне 2021 года и первая майка лидера Тиррено-Адриатико

26-летний бельгийский велогонщик команды Jumbo-Visma Ваут ван Арт (Wout van Aert) одержал первую в этом сезоне победу, выиграв спринт на 1-м этапе Тиррено-Адриатико-2021. На бульваре Лидо-ди-Камайоре он опередил Калеба Юэна (Lotto Soudal) и Фернандо Гавирию (UAE Team Emirates) и надел первую в карьере майку лидера «Гонки двух морей».

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Ваут ван Арт: «Конечно, мы приехали сюда, чтобы бороться за победу. Я просто не ожидал, что выиграю именно сегодня с такими сильными соперниками. Команда идеально меня развезла, я решил не выжидать, потому что спринт был на высокой скорости. К счастью, мне удалось удержать скорость до финиша. Очень доволен, что моя нога в спринте вернулась. Бонификационные секунды – приятное дополнение. Хочу достичь как можно более высокого результата в генеральной классификации.

И на Страде Бьянке, и сегодня наша команда ехала сильно. Ребята развезли меня в спринте. Горжусь, что смог закончить их работу.

Я специально тренироваллся ради этого вчера, а также на Тенерифе. Велокросс – хорошая практика для взрывных финишей, хотя я немного волновался о том, что мне не хватит скорости.

После гонки немного отдохну, и, конечно, буду защищать титул победителя Милан-Сан-Ремо. Перед стартом здесь я знал, что у меня хорошая форма. Эта победа помогает морально и поднимает дух команды».