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Ваут ван Арт – победитель 1 этапа Тиррено-Адриатико-2021

Первая победа Ваута ван Арта в сезоне 2021 года и первая майка лидера Тиррено-Адриатико

 

 

  26-летний бельгийский велогонщик команды Jumbo-Visma Ваут ван Арт (Wout van Aert) одержал первую в этом сезоне победу, выиграв спринт на 1-м этапе Тиррено-Адриатико-2021. На бульваре Лидо-ди-Камайоре он опередил Калеба Юэна (Lotto Soudal) и Фернандо Гавирию (UAE Team Emirates) и надел первую в карьере майку лидера «Гонки двух морей».

 

 

Первая победа Ваута ван Арта в сезоне 2021 года и первая майка лидера Тиррено-Адриатико

 

Первая победа Ваута ван Арта в сезоне 2021 года и первая майка лидера Тиррено-Адриатико

 

Первая победа Ваута ван Арта в сезоне 2021 года и первая майка лидера Тиррено-Адриатико

 

PHOTO CREDIT: LaPresse

 

   Ваут ван Арт: «Конечно, мы приехали сюда, чтобы бороться за победу. Я просто не ожидал, что выиграю именно сегодня с такими сильными соперниками. Команда идеально меня развезла, я решил не выжидать,  потому что спринт был на высокой скорости. К счастью, мне удалось удержать скорость до финиша. Очень доволен, что моя нога в спринте вернулась.  Бонификационные секунды – приятное дополнение. Хочу достичь как можно более высокого результата в генеральной классификации.

 

И на Страде Бьянке, и сегодня наша команда ехала сильно. Ребята развезли меня в спринте. Горжусь, что смог закончить их работу.

 

Я специально тренироваллся ради этого вчера, а также на Тенерифе. Велокросс – хорошая практика для взрывных финишей, хотя я немного волновался о том, что мне не хватит скорости.  

 

  После гонки немного отдохну, и, конечно, буду защищать титул победителя Милан-Сан-Ремо. Перед стартом здесь я знал, что у меня хорошая форма. Эта победа помогает морально и поднимает дух команды».

 

 

Результаты 1 этапа Тиррено-Адриатико-2021

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Теги к статье: Ваут ван Арт Wout van Aert Jumbo-Visma Тиррено-Адриатико Tirreno-Adriatico Тиррено-Адриатико-2021 многодневная велогонка велогонка Мирового тура

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Комментарии

  • rude_rider
    Париж-Ницца-2021. Этап 4 (10)
    rude_rider-Фото

    Роглич играючи уехал..

    мдааа..

    Астана как команда в целом не плохо..но раздергать такого Роглу врятли удасться

    борьба только за подиум если только..все близко

  • старт-шоссе 82
    Париж-Ницца-2021. Этап 4 (10)
    старт-шоссе 82-Фото
    А что не так с Астаной? По моему хороший этап провели, трое в десятке.
    Что до феерии, мне тоже хочется, надеюсь на 7-этапе что-то интересное произойдет.
  • Woterman 1980
    Тео Геоган Харт сошёл с гонки ... (1)
    Woterman 1980-Фото
    Ну, теперь начнётся охота за этапами
  • RVL
    Тиррено-Адриатико-2021. Этап 1 (8)
    RVL-Фото

    .

  • MVDP
    Тиррено-Адриатико-2021. Этап 1 (8)
    MVDP-Фото
    Может и поссыкивает Мотя в финишную рубку лезть без лишней надобности, когда на кону такой важный сезон
  • Earl57
    Тиррено-Адриатико-2021. Этап 1 (8)
    Earl57-Фото

  • BlAr
    Париж-Ницца-2021. Этап 4 (10)
    BlAr-Фото
    Я смотрел за динамикой. Думаю, причина не только и не столько в том, что сбавил Роглич, но и в финишном рывке его конкурентов на последнем километре этапа.
  • BlAr
    Тиррено-Адриатико-2021. Этап 1 (8)
    BlAr-Фото
    А на кой черт команде штатный спринтер, уступающий по потенциалу своему развозящему? МВДП не раз демонстрировал спринтерские финиши как минимум на одном уровне с ВВА.
  • velodoctor
    Париж-Ницца-2021. Этап 4 (10)
    velodoctor-Фото

    Роглич атаковал мощно за 3км, но в конце почти половину потерял из своего преимущества, 20 или даже 22 сек было. 

  • Earl57
    Париж-Ницца-2021. Этап 4 (10)
    Earl57-Фото

    Цитата: Woterman 1980
    Что то Ineos вообще никакие. Tao Geoghegan Hart вообще не финишировал на сегодняшнем этапе

    Он упал и ударился головой. По-видимому подозревают сотрясение мозга, потому врачи ему предписали небольшой отдых и "no screen-time". 

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1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4237
2 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3055
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 2700
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2040
5 Фульсанг Я. (Den) (AST) 1961
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 1795
7 Порт Р. (Aus) (TFS) 1733
8 Улисси Д. (Ita) (UAD) 1671
9 Демар А. (Fra) (GFC) 1550
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