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Жулиан Алафилипп о готовности к Милан-Сан-Ремо-2021 и соперниках

Жулиан Алафилипп: «Не забуду этот выпуск Милан-Сан-Ремо, так как поеду в радужной майке»

 

 

  28-летний французский велогонщик команды Deceuninck-Quick Step Жулиан Алафилипп (Julian Alaphilippe)  не считает себя фаворитом в борьбе за победу на Милан-Сан-Ремо-2021.

 

  Победитель Милан – Сан-Ремо-2019 и призёр прошлого года в качестве главных претендентов  называет Ваута ван Арта (Jumbo-Visma) и Матье ван дер Пула (Alpecin-Fenix). О своей форме и тактике Жулиан Алафилипп рассказал во время пресс-конференции перед стартом Милан-Сан-Ремо-2021. 

 

Жулиан Алафилипп о готовности к Милан-Сан-Ремо-2021 и фаворитах

PHOTO CREDIT: LaPresse

 

 

  Жулиан Алафилипп: «Я проехал неделю так, как хотел. Неделя получилась трудной, но я был счастлив выиграть этап. Так как я не лидировал в генеральной классификации в горах, после мне не было никакого интереса выкладываться по полной в разделке. Я не смотрел, как едут мои соперники, больше фокусировался на себе и том, что должен сделать. Это важно для субботы.

 

  Я среди фаворитов? Возможно, да. Но фаворит ли я? Нет. В числе ультрафаворитов  Ваут ван Арт и Матье ван дер Пул. Я хочу быть впереди, хочу, чтобы хорошо шла нога, хочу быть заметным в гонке, а потом посмотрим, где окажусь в финале. Но учитывая их выступление в последние несколько дней, они – фавориты.

 

  Что бы ни случилось, этот выпуск Милан-Сан-Ремо я никогда не забуду, потому что поеду в радужной майке. Я уже побеждал здесь, теперь даже просто ехать в радужной майке чемпиона мира – удовольствие и честь. Я очень мотивирован, думаю, буду наслаждаться каждым километром.

 

  Очень важно держаться впереди на финальной части Милан-Сан-Ремо. Но знаете, я до сих пор не могу хорошо запомнить спуск с Поджио. Каждый раз, когда его еду, меня блокируют. Чипрессо и Поджио всегда очень важны, но спуск с Поджио  будто едешь с закрытыми глазами. Помню только первые два поворота, а что потом, не знаю даже со своим опытом.

 

  Если будет идти нога, мне бы хотелось не упускать Ван дер Пула. Но тактику мы ещё будем обсуждать с командой. У меня важная роль, но гонку поедут Сэм (Беннетт), Давиде (Баллерини) и вся команда. В итоге решат ноги, потому что это такая длинная гонка. К Поджио всегда подъезжаешь с волнением, надеясь, что нога пойдёт хорошо. Часто это ключевой момент гонки, а потом не знаешь, что может получиться».

 

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Теги к статье: Жулиан Алафилипп Julian Alaphilippe Deceuninck-Quick Step Милан-Сан-Ремо Milano-Sanremo классика Монумент велоспорта гонка Мирового тура

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  1. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 01:52 | Регистрация: 4.07.2013

    Удачи Жужу! Порви их всех!
    (кроме ФилЖилаdance)

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2 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3055
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 2700
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2040
5 Фульсанг Я. (Den) (AST) 1961
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 1795
7 Порт Р. (Aus) (TFS) 1733
8 Улисси Д. (Ita) (UAD) 1671
9 Демар А. (Fra) (GFC) 1550
10 Хирши М. (Sui) (SUN) 1430

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