Жулиан Алафилипп о готовности к Милан-Сан-Ремо-2021 и соперниках

Жулиан Алафилипп: «Не забуду этот выпуск Милан-Сан-Ремо, так как поеду в радужной майке»

28-летний французский велогонщик команды Deceuninck-Quick Step Жулиан Алафилипп (Julian Alaphilippe) не считает себя фаворитом в борьбе за победу на Милан-Сан-Ремо-2021.

Победитель Милан – Сан-Ремо-2019 и призёр прошлого года в качестве главных претендентов называет Ваута ван Арта (Jumbo-Visma) и Матье ван дер Пула (Alpecin-Fenix). О своей форме и тактике Жулиан Алафилипп рассказал во время пресс-конференции перед стартом Милан-Сан-Ремо-2021.

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Жулиан Алафилипп: «Я проехал неделю так, как хотел. Неделя получилась трудной, но я был счастлив выиграть этап. Так как я не лидировал в генеральной классификации в горах, после мне не было никакого интереса выкладываться по полной в разделке. Я не смотрел, как едут мои соперники, больше фокусировался на себе и том, что должен сделать. Это важно для субботы.

Я среди фаворитов? Возможно, да. Но фаворит ли я? Нет. В числе ультрафаворитов Ваут ван Арт и Матье ван дер Пул. Я хочу быть впереди, хочу, чтобы хорошо шла нога, хочу быть заметным в гонке, а потом посмотрим, где окажусь в финале. Но учитывая их выступление в последние несколько дней, они – фавориты.

Что бы ни случилось, этот выпуск Милан-Сан-Ремо я никогда не забуду, потому что поеду в радужной майке. Я уже побеждал здесь, теперь даже просто ехать в радужной майке чемпиона мира – удовольствие и честь. Я очень мотивирован, думаю, буду наслаждаться каждым километром.

Очень важно держаться впереди на финальной части Милан-Сан-Ремо. Но знаете, я до сих пор не могу хорошо запомнить спуск с Поджио. Каждый раз, когда его еду, меня блокируют. Чипрессо и Поджио всегда очень важны, но спуск с Поджио будто едешь с закрытыми глазами. Помню только первые два поворота, а что потом, не знаю даже со своим опытом.

Если будет идти нога, мне бы хотелось не упускать Ван дер Пула. Но тактику мы ещё будем обсуждать с командой. У меня важная роль, но гонку поедут Сэм (Беннетт), Давиде (Баллерини) и вся команда. В итоге решат ноги, потому что это такая длинная гонка. К Поджио всегда подъезжаешь с волнением, надеясь, что нога пойдёт хорошо. Часто это ключевой момент гонки, а потом не знаешь, что может получиться».