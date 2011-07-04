Страде Бьянке-2021. Маршрут и участники

Страде Бьянке-2021. Превью

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6 марта в Сиене будет дан старт 15-го выпуска итальянской классики Мирового тура Страде Бьянке-2021 (Strade Bianche). Маршрут будет точной копией предыдущих выпусков, но «самой южной из северных» нет необходимости что-то менять в нём.

С первого выпуска «Страде Бьянке» с давшими ей название «белыми дорогами» Тосканы идеально вписалась в ряд исторических классик и стала одной из «жемчужин велоспорта». В первые годы «Страде Бьянке» организаторы ещё меняли стартовые города и количество секторов гравийных дорог, но уже с 2016 года баланс был найден – 11 секторов «белых дорог» со спусками и подъёмами. В общей сложности 184 км дистанции приходится 63 км гравийных секторов, треть маршрута.

Первый сектор начнётся через 17,6 км после старта – «разогрев» на 2,1 км «стеррато» по ровной дороге , финальный – за 12 км до финиша в Сиене.

Первый подъём встретит участников на втором секторе – 5,8 км со стенкой в 10%. После двух ровных участков 4,4 и 5,5 км второй подъём дня без гравийногосектора – 4 км с 5% ждёт у Монтальчино. Этот подъём будут проходить в мае участники Джиро д’Италия-2021.

Между 5-м и 6-м секторами «белых дорог» всего километр, оба сектора – 11,9 км и 8 км – с крутыми подъёмами и спусками, множеством поворотов.

7-й сектор – 9,5 км, с продолжительными подъёмами и спусками в первой части, завершится извилистыми подъёмом.

8-й сектор гравийной дороги протяжённостью 11,5 км начнётся за 54 км до финиша, он является одним из труднейших в гонке, так как дорога почти на всё протяжении идёт в гору.

9-й сектор всего 800 м длиной, но с крутым подъёмом.

10-й сектор протяжённостью 2,4 км с подъёмом, где градиент достигает 15%.

11-й сектор 1,1 км со сложным спуском, за которым сразу следует крутой подъём с градиентом до 18%. Именно на нём Ваут ванАрт в прошлом году оторвался от соперников и в одиночку проехал 12 км к финишу в Сиене.

Финальные километры по продуваемой ветрами дороге – не последнее испытание. За 5 км до финиша дорога пойдёт вниз, а затем снова выстроит «стену» с 16% градиентом за 500 м до финиша на Пьяцца-дель-Кампо.

Претенденты Страде Бьянке-2021

Под номером 1 выйдет победитель Страде Бьянке-2020 Ваут ван Арт (Jumbo-Visma), который этим стартом открывает свой сезон на шоссе. Спортивный директор команды отмечал, что Ваут ван Арт ещё не вышел на пик формы, но это не означает, что он не будет бороться за победу, хотя до сих пор ещё никому не удавалось два года подряд подниматься на первую ступень подиума.

В прошлом году Ван Арт одержал победу 1 августа, но теперь Страде Бьянке вновь вернулась на своё обычное место в календаре. Хотя погода в Италии стояла солнечная и тёплая, прогноз обещает дождь в пятницу, 5 марта, и не выше +11 градусов 6 марта.

Конкуренцию Вауту ван Арту составят его давний соперник Матье ван дер Пул (Alpecin-Fenix), а также победитель классики 2019 года, чемпион мира Жулиан Алафилипп и победитель 2015 года Зденек Штыбар (Deceuninck-Quick Step), прошлогодний призёр классики Давиде Формоло, а также Тадей Погачар, в прошлом году занявший на Страде Бьянке 13-е место, (UAE Team Emirates); призёр 2019 года Якоб Фульсанг (Astana-Premier Tech), призёр 2018 года Роман Барде (DSM), призёр 2017 года Грег Ван Авермат (AG2R Citroen).

Двукратный победитель Страде Бьянке Михал Квятковски (Ineos Grenadiers) сошёл с классики Trofeo Laigueglia-2021 после падения, но команда сообщает, что у него нет серьёзных повреждений. Но в команде Ineos Grenadiers на Страде Бьянке постарается проявить себя дебютант Том Пидкок, занявший на недавней классике Кюрне-Брюссель-Кюрне 3-е место.

Среди претендентов также Эмануэль Бухманн (Bora-hansgrohe), Альберто Беттиоль (EF Education – Nippo), Саймон Кларк и Михаэль Гогль (Qhubeka ASSOS), Диего Роза (Arkea-Samsic), Стефан Кюнг (Groupama – FDJ), Бауке Моллема, Джанлука Брамбилла и Том Скуйиншь (Trek-Segafredo), Матей Мохорич (Bahrain-Victorious) и другие.