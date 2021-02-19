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Жулиан Алафилипп: «В моей программе только те велогонки, которые мне нравятся»

Жулиан Алафилипп подвёл итоги Тура Прованса-2021

 

 

  Чемпион мира Жулиан Алафилипп завершил первую гонку сезона Тур Прованса-2021 на второй ступени подиума. Он финишировал 3-м на этапе до Мон-Ванту и выиграл бонусные секунды на промежуточном спринте заключительного 4-го этапа, благодаря чему поднялся на одну строчку в общем зачёте. Следующим стартом 28-летнего французского велогонщика команды Deceuninck-Quick Step будет дебют на классике Omloop Het Nieuwsblad.  В интервью Ciclism Actu Жулиан Алафилипп подвёл итоги Тура Прованса-2021 и поделился планами на будущее.

 

Жулиан Алафилипп подвёл итоги Тура Прованса-2021

 

 

  Жулиан Алафилипп: «Начало очень хорошее. Мы выиграли два этапа, Давиде Баллерини взял майку лучшего по очкам, я финишировал вторым в генеральной классификации. Получилось не так, как представлял, но всё супер. Отличный старт сезона. Я доволен своей формой и тому, как в общем прошёл Тур Прованса.

 

  Сейчас для меня всё важно. У меня большая программа до Льеж-Бастонь-Льеж, только те гонки, которые мне нравятся, на которые решительно настроен, поэтому буду выдавать максимум.

 

Я более чем доволен своей формой. На Мон-Ванту не мог бы сделать большего. Был не так далеко от победы, что даёт настрой на будущее».

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Теги к статье: Жулиан Алафилипп Julian Alaphilippe Deceuninck-Quick Step

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Комментарии

  • kabachok
    Джанни Савио возмущён, что вел ... (18)
    kabachok-Фото
    бу-го-га! близок тот день, когда в соревнованиях будут участвовать только негры и педерасты.
  • close2you
    Clasica de Almeria-2021 (3)
    close2you-Фото
    Цитата: Серафим
     Молодец Кэв, отмазался от финиша. Типа на нет и суда нет.
    Так и не понял, что случилось у него... просто выпал с пачки и привет, а сколько его снимали всю гонку, мол он тут, вот сидит в пелотоне..
  • Cyrill
    Джанни Савио возмущён, что вел ... (18)
    Cyrill-Фото

    [quote=Mikael]Всё было достаточно очевидно. Сначала в протур попала нелепая Ванти...

    Однако ... назвать команду, гонщики которой почти всегда попадают в ТОП-6 на почти всех весенних классиках ... откуда вышли/прошли Гаспаротто/Гийом Мартенс ... нелепой ???

  • motte
    Тур Прованса-2021. Этап 4 (3)
    motte-Фото

    Три гонца скаевской школы и талант от бога, я о первой четвёрке.

  • patar
    Clasica de Almeria-2021 (3)
    patar-Фото

    Гавирия даже в десятку не въехал... интересно...

  • Серафим
    Clasica de Almeria-2021 (3)
    Серафим-Фото

     Молодец Кэв, отмазался от финиша. Типа на нет и суда нет.

  • VeloliveTeam
    Тур Прованса-2021. Этап 4 (3)
    VeloliveTeam-Фото

    Цитата: EL-Fenomeno
    А Жулиан каким образом (как) обошёл Берналя в итоговом подиуме ?

     

    Благодаря бонусным секундам, выигранным на промежуточном спринте.

  • EL-Fenomeno
    Тур Прованса-2021. Этап 4 (3)
    EL-Fenomeno-Фото

    Если бы Баллерини выиграл ещё и этот этап, ну тогда смело Давиде можна было б смело отдавать звание "велогонщик февраля". А Жулиан каким образом (как) обошёл Берналя в итоговом подиуме ?

    Кстати, на классике Альмерии ещё одна команда, которая сменила название -  Куэбека - уже с первой победой в сезоне, что очень похвально (за Ниццоло)

  • s75
    Иван Соса – победитель этапа д ... (9)
    s75-Фото
    Можно предположить, что тоже последствия автопилота во время весенне-летней ковидной паузы. Хотя его первый ГТ тоже был так себе. Посмотрим, что будет на нынешней Джиро.
  • s75
    Иван Соса – победитель этапа д ... (9)
    s75-Фото
    чем он опять провинился? _здесь_ в его адрес уже всякого понаписали, неужели что-то еще хуже?;)

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4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2040
5 Фульсанг Я. (Den) (AST) 1961
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 1795
7 Порт Р. (Aus) (TFS) 1733
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