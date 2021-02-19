Жулиан Алафилипп: «В моей программе только те велогонки, которые мне нравятся»

Жулиан Алафилипп подвёл итоги Тура Прованса-2021

Чемпион мира Жулиан Алафилипп завершил первую гонку сезона Тур Прованса-2021 на второй ступени подиума. Он финишировал 3-м на этапе до Мон-Ванту и выиграл бонусные секунды на промежуточном спринте заключительного 4-го этапа, благодаря чему поднялся на одну строчку в общем зачёте. Следующим стартом 28-летнего французского велогонщика команды Deceuninck-Quick Step будет дебют на классике Omloop Het Nieuwsblad. В интервью Ciclism Actu Жулиан Алафилипп подвёл итоги Тура Прованса-2021 и поделился планами на будущее.

Жулиан Алафилипп: «Начало очень хорошее. Мы выиграли два этапа, Давиде Баллерини взял майку лучшего по очкам, я финишировал вторым в генеральной классификации. Получилось не так, как представлял, но всё супер. Отличный старт сезона. Я доволен своей формой и тому, как в общем прошёл Тур Прованса.

Сейчас для меня всё важно. У меня большая программа до Льеж-Бастонь-Льеж, только те гонки, которые мне нравятся, на которые решительно настроен, поэтому буду выдавать максимум.

Я более чем доволен своей формой. На Мон-Ванту не мог бы сделать большего. Был не так далеко от победы, что даёт настрой на будущее».