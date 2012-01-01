Прогноз погоды на Страде Бьянке-2018

Сейчас «белые дороги» итальянской классики Мирового тура Страде Бьянке (Strade Bianche) выглядят белыми не только там, где есть гравийные сектора. Классика пройдёт 3 марта, и в этом году обещает быть ещё более тяжёлой и сложной из-за погоды.

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В Тоскане выпал снег, дневная температура упала до -7 C. И хотя до старта гонки 3 марта температура повысится, потепление до +8 не слишком улучшит ситуацию для участников классики.

Согласно прогнозу синоптиков снег сменится проливным дождём, который начнётся в четверг и продолжит идти все выходные, что сделает прохождение «белых дороги» ещё тяжелее, превратив сложные сектора в грязное месиво.

Сложные погодные условия сделают классику ещё более эпической, напомнив о том, как проходились "белые дороги" во время 7 этапа Джиро д'Италия-2010.