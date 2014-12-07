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Бауке Моллема – победитель Trofeo Laigueglia-2021

Бауке Моллема одержал победу на Trofeo Laigueglia-2021 из сольного отрыва

 

Бауке Моллема одержал победу на Trofeo Laigueglia-2021 из сольного отрыва

Бауке Моллема – победитель Trofeo Laigueglia-2021

Photo (c) BettiniPhoto©2021/Trek-Segafredo Team

 

  Тринадцатый раз в карьере Бауке Моллема одерживает победу из сольного отрыва со значительным преимуществом над соперниками. На этот раз на классике Trofeo Laigueglia-2021 34-летний нидерландский велогонщик команды Trek-Segafredo атаковал из группы, в которую уехало семь гонщиков, за 15 км до финиша на равнинном участке перед подъёмом Колла Микери (Colla Micheri). Его товарищ по команде, победитель Trofeo Laigueglia прошлого года Джулио Чикконе остался в группе, из-за чего соперники какое-то время были в нерешительности.

 

  На финальном подъёме у Моллемы в запасе было уже 15 секунд. Чикконе на подъёме ненадолго потерял контакт с группой, но затем добрал её, а Бауке Моллема наращивал преимущество. За 8 км у него в запасе было 20 секунд, на финише нидерландский велогонщик привёз своим преследователям 39 секунд. В последний раз велогонщик из Нидерландов побеждал на Trofeo Laigueglia 39 лет назад, это был Тео де Рой (Theo de Rooj). Победа на Trofeo Laigueglia стала второй победой Бауке Моллемы в этом сезоне (после победы на этапе Тура Приморских Альп) и пятой для команды Trek-Segafredo.

 

  24-летний колумбийский велогонщик команды Ineos Grenadiers Эган Берналь, который был одним из атаковавших, сформировавших лидирующую группу, финишировал 2-м. Тройку лучших замкнул  21-летний бельгийский велогонщик команды Deceuninck-Quick Step Мори Вансевенан (Mauri Vansevenant).

 

  Бауке Моллема: «На эту гонку мы приехали сильным составом. Только у нашей команды за 15 км до финиша в лидирующей группе из 7 человек было два гонщика. Я увидел подходящий момент, Чикко (Джулио Чикконе) был у меня на колесе, поэтому я атаковал. Довольно быстро образовался большой просвет. Было нелегко удерживать темп до финиша, но да, я очень счастлив, что мне удалось. Суперприятно победить здесь. Я очень рад так начать сезон.

 

  Последние несколько недель я отлично себя чувствую. Хотел хорошо начать сезон, приятно, что теперь у меня две победы. С начала марта наша команда одержала уже пять побед – в Бельгии, Италии и Франции. Думаю, команда выступала мощно, надеюсь, сможем продолжить в том же духе на ближайших итальянских гонках.

 

  На последних 20 км гонка была очень трудной. Я атаковал и, к счастью, удержался до финиша. Эта гонка и её рельеф отлично мне подходят. Утром перед стартом мы поставили цель выиграть. Когда вчера проводил разведку некоторых участков, возникло чувство, что эта гонка с короткими подъёмами скроена под меня.

 

  На старте было много сильных соперников, что делает победу ещё приятнее. Очень хочу остаться в хорошей форме и показать результаты на Страде Бьянке и Гран-при Индустрия. В прошлые годы в Италии я хорошо выступал на Ломбардии (победа в 2019 году), Гран-при Бегелли (победа в 2018 году), одержал победу на этапе «Коппи и Бартали» (2018).

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Теги к статье: Бауке Моллема Bauke Mollema Trek-Segafredo Trofeo Laigueglia

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  1. Имя: Александр

    Ice

    Сегодня, 10:22 | Регистрация: 20.06.2019

    Последний топтун пелотона. Говорят, что если давить на педали, долго не протянешь, Бауке десятки километров может забивать гвозди и сохранять мощь) Радует, что дело Канчеллары живет, есть еще гонцы, способные в одиночку уехать и удержать преимущество.

  2. Имя: Ольга

    Earl57

    Сегодня, 12:29 | Регистрация: 7.12.2014

    В той группе, из которой он отъехал, были только горняки. Очень хорошие горняки, но ни у кого из них нет хорошей разделки. Чем Бауке и воспользовался. Они растерянно посмотрели ему вслед и как-то сразу сникли. Потом на поъеме попытались атковать, но у Бауке к тому времени уже был достаточный запас времени и он удержался, хотя и потерял в горку почти половину из этого запаса. Потом на спуске и равнине быстро опять набрал.

    Ланда вроде неплохо себя чувствует, но ни разделки, ни финишного спурта у него как не было, так и нет.

    А молодой Шампусен ловил все атаки Берналя и Ланды, что под силу далеко не каждому. Но без разделки и спринта, увы.

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Комментарии

  • motte
    Страде Бьянке-2021. Маршрут и ... (1)
    motte-Фото

    Шикарный состав, болею за ваута

  • Sezar
    Эган Берналь – призёр Trofeo L ... (3)
    Sezar-Фото

    Так и становятся профессионалами)).

  • kimi
    Велокоманда Astana – Premier T ... (3)
    kimi-Фото

    состав конечно боевой. вот только наших совсем никого нет, то есть с паспортом казахстана. не то чтобы претензия, но такое вот наблюдение

  • motte
    Эган Берналь – призёр Trofeo L ... (3)
    motte-Фото
    Где-то так-:)
  • Shalam s Urala
    Эган Берналь – призёр Trofeo L ... (3)
    Shalam s Urala-Фото

    в общем ясно, отныне всегда будет так. - выиграл или в призах - спина болела не слишком сильно. проиграл - спина болела сильно

  • Freejazz
    Компания Canyon разбирается в ... (5)
    Freejazz-Фото
    А как же вес и аэродинамика? biggrin
  • motte
    Компания Canyon разбирается в ... (5)
    motte-Фото

    К слову, никогда не забуду, наши рули на старт-шоссе, при падении у меня руль выгнуло дугу, здоровяк-кузнец из толпы растянул его руками , меня в седло и толкая вперед, произнёс: не боись, паря!

    Удивительное время было!

  • Earl57
    Бауке Моллема – победитель Tro ... (2)
    Earl57-Фото

    В той группе, из которой он отъехал, были только горняки. Очень хорошие горняки, но ни у кого из них нет хорошей разделки. Чем Бауке и воспользовался. Они растерянно посмотрели ему вслед и как-то сразу сникли. Потом на поъеме попытались атковать, но у Бауке к тому времени уже был достаточный запас времени и он удержался, хотя и потерял в горку почти половину из этого запаса. Потом на спуске и равнине быстро опять набрал.

    Ланда вроде неплохо себя чувствует, но ни разделки, ни финишного спурта у него как не было, так и нет.

    А молодой Шампусен ловил все атаки Берналя и Ланды, что под силу далеко не каждому. Но без разделки и спринта, увы.

  • Ернат
    Велокоманда Astana – Premier T ... (3)
    Ернат-Фото

    Ну наконец то собрали боевой состав хоть на одну гонку 

  • patar
    Trofeo Laigueglia-2021 (9)
    patar-Фото
    Интересная статистика подмечена)))

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