Бауке Моллема – победитель Trofeo Laigueglia-2021

Бауке Моллема одержал победу на Trofeo Laigueglia-2021 из сольного отрыва

Photo (c) BettiniPhoto©2021/Trek-Segafredo Team

Тринадцатый раз в карьере Бауке Моллема одерживает победу из сольного отрыва со значительным преимуществом над соперниками. На этот раз на классике Trofeo Laigueglia-2021 34-летний нидерландский велогонщик команды Trek-Segafredo атаковал из группы, в которую уехало семь гонщиков, за 15 км до финиша на равнинном участке перед подъёмом Колла Микери (Colla Micheri). Его товарищ по команде, победитель Trofeo Laigueglia прошлого года Джулио Чикконе остался в группе, из-за чего соперники какое-то время были в нерешительности.

На финальном подъёме у Моллемы в запасе было уже 15 секунд. Чикконе на подъёме ненадолго потерял контакт с группой, но затем добрал её, а Бауке Моллема наращивал преимущество. За 8 км у него в запасе было 20 секунд, на финише нидерландский велогонщик привёз своим преследователям 39 секунд. В последний раз велогонщик из Нидерландов побеждал на Trofeo Laigueglia 39 лет назад, это был Тео де Рой (Theo de Rooj). Победа на Trofeo Laigueglia стала второй победой Бауке Моллемы в этом сезоне (после победы на этапе Тура Приморских Альп) и пятой для команды Trek-Segafredo.

24-летний колумбийский велогонщик команды Ineos Grenadiers Эган Берналь, который был одним из атаковавших, сформировавших лидирующую группу, финишировал 2-м. Тройку лучших замкнул 21-летний бельгийский велогонщик команды Deceuninck-Quick Step Мори Вансевенан (Mauri Vansevenant).

Бауке Моллема: «На эту гонку мы приехали сильным составом. Только у нашей команды за 15 км до финиша в лидирующей группе из 7 человек было два гонщика. Я увидел подходящий момент, Чикко (Джулио Чикконе) был у меня на колесе, поэтому я атаковал. Довольно быстро образовался большой просвет. Было нелегко удерживать темп до финиша, но да, я очень счастлив, что мне удалось. Суперприятно победить здесь. Я очень рад так начать сезон.

Последние несколько недель я отлично себя чувствую. Хотел хорошо начать сезон, приятно, что теперь у меня две победы. С начала марта наша команда одержала уже пять побед – в Бельгии, Италии и Франции. Думаю, команда выступала мощно, надеюсь, сможем продолжить в том же духе на ближайших итальянских гонках.

На последних 20 км гонка была очень трудной. Я атаковал и, к счастью, удержался до финиша. Эта гонка и её рельеф отлично мне подходят. Утром перед стартом мы поставили цель выиграть. Когда вчера проводил разведку некоторых участков, возникло чувство, что эта гонка с короткими подъёмами скроена под меня.

На старте было много сильных соперников, что делает победу ещё приятнее. Очень хочу остаться в хорошей форме и показать результаты на Страде Бьянке и Гран-при Индустрия. В прошлые годы в Италии я хорошо выступал на Ломбардии (победа в 2019 году), Гран-при Бегелли (победа в 2018 году), одержал победу на этапе «Коппи и Бартали» (2018).