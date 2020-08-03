Ваут Ван Арт – победитель Страде Бьянке-2020

Ваут Ван Арт: «Не хотел упускать на Страде Бьянке-2020 ни единого шанса»

Ваут ван Арт (Wout van Aert) одержал победу на классике Мирового тура Страде Бьянке-2020, выиграв её из сольного отрыва. 25-летний бельгийский гонщик команды Jumbo-Visma трижды принимал участие в этой итальянской классике, и трижды финишировал на подиуме. После двух третьих мест он поднялся на высшую ступень подиума и стал третьим бельгийским победителем Страде Бьянке после Филиппа Жильбера (2011) и Тьеша Беноота (2018).

Ваут ван Арт, находившийся в группе лидеров, атаковал за 12 км до финиша и уехал от своих попутчиков Давиде Формоло (UAE Team Emirates) и Максимилиана Шахмана (Bora-hansgrohe), опередив их на финише на полминуты.

PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari

Ваут ван Арт: «За последние два участия в Страде Бьянке уверенности у меня стало намного больше. Победа никогда не приходит легко, но в этот раз из-за всех сопутствующих обстоятельств одержать её было ещё труднее. Выиграть Страде Бьянке в 25 лет, придя на шоссе из велокросса, - большое достижение.

Чувствую огромное удовлетворение. Приятно, что успех пришёл на первой же после рестарта сезона гонке. Я не хотел упускать ни единого шанса. Полностью сосредоточился на этой гонке, что принесло плоды. Это был очень тяжёлый выпуск Страде Бьянке, особенно в начале гонки, когда мне было трудно ехать в пелотоне после долгого периода без гонок. Вкатился и нашёл себя позже, поэтому смог использовать шанс в финале.

Я безумно устал. В финальной части гонки был сильнейшим. В лидирующей группе у всех хорошо шла нога. Но я не терял веры в себя и действовал по плану. На последнем секторе дал полный газ, моя техника сыграла мне на руку. Эта была попытка «всё или ничего». К счастью, сработало.

Эту классику ставил целью, мечтал выиграть её когда-нибудь в карьере. Горжусь, что уже одержал на ней победу».