Страде Бьянке-2020. Маршрут и участники

Страде Бьянке, «самая южная из северных европейских классик» первой из классик Мирового тура открывает вторую часть сезона после перерыва. 14-й выпуск «Белых дорог» знаменует возобновление велосезона в Италии. В отличие от Милан-Сан-Ремо-2020 маршрут Страде Бьянке-2020 не будет ни в чём отступать от сложившихся за 13 лет традиций.

Классика стартует и финиширует в Сиене. 184 км маршрута проложены по живописным холмам Тосканы, включая 63 км тех самых «белых» гравийных дорог, давших имя гонке. Они создают неповторимый образ этой классики, которая стала популярной и любимой сразу после появления.

Страде Бьянке сочетает в себе элементы двух самых знаменитых северных классик. От Париж-Рубэ в Страде Бьянке протяжённые извивающиеся и выматывающие участки дорог с «плохим покрытием» - во Франции это брусчатка, а в Тоскане – грунтовые дороги, «стерри». С Туром Фландрии Страде Бьянке роднят многочисленные и очень крутые подъёмы – «стенки». Уникальное сочетание этих элементов требуют от участников выносливости и способности быстро проходить крутые «взрывные» подъёмы.

Маршрут Страде Бьянке-2020

Как и в прошлые годы, на Страде Бьянке будет 11 сложных секторов (на женской Страде Бьянке 6 секторов).

Первый сектор «белых дорог» начнётся через 18 км маршрута, но это будет лишь разогрев – 2,1 км по ровной дороге. Первый подъём встретит участников на втором секторе – 5,8 км со стенкой в 10%. После двух ровных участков 4,4 и 5,5 км второй подъём дня – 4 км с 5% ждёт у Монтальчино.

Пятый - самый протяжённый сектор – 11,9 км среди полей и лесов без подъёмов, который от шестого сектора отделяет всего 1 километр по асфальту. 6-й сектор – подъёмы и спуски по «стеррато» протяжённостью 8 км, который завершится прохождением зоны питания, расположенной на равнине. Затем начинается финальная часть гонки – 7-й сектор – 9,5 км в основном в подъём предваряет, вероятно, самый тяжёлый, 8-й сектор «Страде Бьянке» - 11,5 км с крутыми подъёмами и спусками.

20 км по ровному асфальту после 8-го сектора позволят перевести дух перед 9-м сектором – всего 800 м, но это 800 м «стены».

10-й сектор – 2,4 км с отрезком, где градиент достигает 15% в самом начале сектора. Финальный 11-й сектор – 1,1 км, начинается коротким спуском, а заканчивается 18% градиентом.

12 км до финиша без «белых дорог» тоже будут непростыми – за 5 км до финиша дорога пойдёт вниз, а затем снова взмоет вверх подъёмом с 16% градиентом за 500 м до финиша в сердце Сиены, на площади Пьяцца-дель-Кампо.

Мауро Веньи, директор отдела велоспорта компании RCS Sport: «Страде Бьянке и женская версия Страде Бьянке для нас, RCS Sport, знак рестарта сезона. Это первые гонки нашего календаря, тест перед оставшейся частью сезона. Они не только символизируют возобновление сезона велоспорта в Италии. Мы хотим, чтобы они стали рестартом и с точки зрения туризма, потому что велоспорт тесно связан с представлением всего региона».

Участники Страде Бьянке-2020

PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari

Жулиан Алафилипп, победитель Страде Бьянке прошлого года, попробует защитить свой титул, хотя до сих пор ни один гонщик не выигрывал эту классику два года подряд.

Давиде Брамати, спортивный директор команды Deceuninck-Quick Step: «В прошлом на этой гонке мы показывали много хороших результатов, трижды побеждали с разными гонщиками (в 2014 с Михалом Квятковски, в 2015 со Зденеком Штыбаром, в 2019 с Жулианом Алафилиппом). И мы хотим снова бороться за победу на этой гонке, которую очень любим. Сейчас классика будет не такой, как мы привыкли, поедем при температуре +35, пыли будет больше, чем обычно. Но мы настроены очень решительно, готовы к любому сценарию развития событий».

У Жулиана Алафилиппа и команды Deceuninck-Quick Step будет много соперников: Матье Ван дер Пул (Alpecin-Fenix), Якоб Фульсанг и Алексей Луценко (Astana), Тадей Погачар и Диего Улисси (UAE Team Emirates), Ваут ван Арт (Jumbo-Visma), Филипп Жильбер (Lotto Soudal), Тьеш Беноот (Sunweb), Михал Квятковски и Джанни Москон (Ineos), Винченцо Нибали (Trek-Segafredo), Грег Ван Авермат (CCC), Петер Саган (Bora-hansgrohe), Оливер Насен (AG2R La Mondiale), Альберто Беттиоль (EF Pro Cycling) и другие.