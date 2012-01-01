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Страде Бьянке-2020. Маршрут

Страде Бьянке-2020. Маршрут и участники

 

  Страде Бьянке, «самая южная из северных европейских классик» первой из классик Мирового тура открывает вторую часть сезона после перерыва. 14-й выпуск «Белых дорог» знаменует возобновление велосезона в Италии. В отличие от Милан-Сан-Ремо-2020 маршрут Страде Бьянке-2020 не будет ни в чём отступать от сложившихся за 13 лет традиций.

 

  Классика стартует и финиширует в Сиене. 184 км маршрута проложены по живописным холмам Тосканы, включая 63 км тех самых «белых» гравийных дорог, давших имя гонке. Они создают неповторимый образ этой классики, которая стала популярной и любимой сразу после появления.

 

 

 

  Страде Бьянке сочетает в себе элементы двух самых знаменитых северных классик. От Париж-Рубэ в Страде Бьянке протяжённые извивающиеся и выматывающие участки дорог с «плохим покрытием» - во Франции это брусчатка, а в Тоскане – грунтовые дороги, «стерри». С Туром Фландрии Страде Бьянке роднят многочисленные и очень крутые подъёмы – «стенки». Уникальное сочетание этих элементов требуют от участников выносливости и способности быстро проходить крутые «взрывные» подъёмы.

 

Маршрут Страде Бьянке-2020

 

Страде Бьянке-2020. Маршрут

 

Страде Бьянке-2020. Маршрут

 

Страде Бьянке-2020. Маршрут

 

Страде Бьянке-2020. Маршрут

 

  

 Как и в прошлые годы, на Страде Бьянке будет 11 сложных секторов (на женской Страде Бьянке 6 секторов).

 

 Первый сектор «белых дорог» начнётся через 18 км маршрута, но это будет лишь разогрев – 2,1 км по ровной дороге. Первый подъём встретит участников на втором секторе – 5,8 км со стенкой в 10%. После двух ровных участков 4,4 и 5,5 км второй подъём дня – 4 км с 5% ждёт у Монтальчино.

 

   Пятый - самый протяжённый сектор – 11,9 км среди полей и лесов без подъёмов, который от шестого сектора отделяет всего 1 километр по асфальту. 6-й сектор – подъёмы и спуски по «стеррато» протяжённостью 8 км, который завершится прохождением зоны питания, расположенной на равнине. Затем начинается финальная часть гонки – 7-й сектор – 9,5 км в основном в подъём предваряет, вероятно, самый тяжёлый, 8-й сектор «Страде Бьянке» - 11,5 км с крутыми подъёмами и спусками.

 

 20 км по ровному асфальту после 8-го сектора позволят перевести дух перед 9-м сектором – всего 800 м, но это 800 м «стены».

 

 10-й сектор – 2,4 км с отрезком, где градиент достигает 15% в самом начале сектора. Финальный 11-й сектор – 1,1 км, начинается коротким спуском, а заканчивается 18% градиентом.

 

 12 км до финиша без «белых дорог» тоже будут непростыми – за 5 км до финиша дорога пойдёт вниз, а затем снова взмоет вверх подъёмом с 16% градиентом за 500 м до  финиша в сердце Сиены, на площади Пьяцца-дель-Кампо.

 

  Мауро Веньи, директор отдела велоспорта компании RCS Sport: «Страде Бьянке и женская версия Страде Бьянке для нас, RCS Sport, знак рестарта сезона. Это первые гонки нашего календаря, тест перед оставшейся частью сезона. Они не только символизируют возобновление сезона велоспорта в Италии. Мы хотим, чтобы они стали рестартом и с точки зрения туризма, потому что велоспорт тесно связан с представлением всего региона».

 

 

 

Участники Страде Бьянке-2020

 

PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari

 

  Жулиан Алафилипп, победитель Страде Бьянке прошлого года, попробует защитить свой титул, хотя до сих пор ни один гонщик не выигрывал эту классику два года подряд.  

 

  Давиде Брамати, спортивный директор команды Deceuninck-Quick Step: «В прошлом на этой гонке мы показывали много хороших результатов, трижды побеждали с разными гонщиками (в 2014 с Михалом Квятковски, в 2015 со Зденеком Штыбаром, в 2019 с Жулианом Алафилиппом). И мы хотим снова бороться за победу на этой гонке, которую очень любим. Сейчас классика будет не такой, как мы привыкли, поедем при температуре +35, пыли будет больше, чем обычно. Но мы настроены очень решительно, готовы к любому сценарию развития событий».

 

  У Жулиана Алафилиппа и команды Deceuninck-Quick Step будет много соперников: Матье Ван дер Пул (Alpecin-Fenix), Якоб Фульсанг и Алексей Луценко (Astana), Тадей Погачар и Диего Улисси (UAE Team Emirates), Ваут ван Арт (Jumbo-Visma), Филипп Жильбер (Lotto Soudal), Тьеш Беноот (Sunweb), Михал Квятковски и Джанни Москон (Ineos), Винченцо Нибали (Trek-Segafredo), Грег Ван Авермат (CCC),  Петер Саган (Bora-hansgrohe), Оливер Насен (AG2R La Mondiale), Альберто Беттиоль (EF Pro Cycling) и другие.

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Теги к статье: Страде Бьянке Strade Bianche классика Мирового тура

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  1. Sm1T

    Сегодня, 06:27 | Регистрация: 1.01.2012

    Где смотреть?:-)

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ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • Sm1T
    Страде Бьянке-2020. Маршрут (1)
    Sm1T-Фото
    Где смотреть?:-)
  • salomon
    Вуэльта Бургоса-2020. Этап 3 (12)
    salomon-Фото
    Цитата: uran
    Брюзжатели вылезли. Я даже не заметил когда Фрум передал эстафету Эвенепулу.
    У Берналя есть возражения на этот счёт !
  • Sezar
    Вуэльта Бургоса-2020. Этап 3 (12)
    Sezar-Фото

    Да че уж там, это разрыв шаблона сродни Кабарге 2011:).

    Еще раз спрогрессировал. В этот раз побил лучших горняков на их же поле. И Алмейда хорош.

  • SportSpirit
    Вуэльта Бургоса-2020. Этап 3 (12)
    SportSpirit-Фото

    А я просто рада, что дерзкй Ремко выиграл) 

  • uran
    Вуэльта Бургоса-2020. Этап 3 (12)
    uran-Фото
    Брюзжатели вылезли. Я даже не заметил когда Фрум передал эстафету Эвенепулу.
  • Earl57
    Вуэльта Бургоса-2020. Этап 3 (12)
    Earl57-Фото
    Саймон Йейтс явно не торопится форсировать форму. Развез Чавеса, потом спокойно отстал.
    Попытка Инеос и Боры организовать эшелоны и порвать пелотон была лишней. Потратили уйму сил впустую и в итоге в горе все капнули. Тактически проиграли.
  • pac1ent
    Вуэльта Бургоса-2020. Этап 3 (12)
    pac1ent-Фото
    Действительно забавный эпизод получился))
  • Ice
    Вуэльта Бургоса-2020. Этап 2 (6)
    Ice-Фото

    Цитата: Camel
    Цитата: Ice
    Ну, Трентина он одной ногой и должне делать, при всем уважении к Маттео...

    Почему это? Трентин - чемпион Европы, Гавирия - просто Гавирия.

    Вспомните, когда Трентин в последний раз выигрывал классический спринт против топов. Я уж и примонить не в силах, он давно переквалифицировался в широкий профиль и сильно уступает по удельной мощности чистым спринтерам.

  • Ice
    Максимилиан Шахманн продлил ко ... (2)
    Ice-Фото

    Отличные новости, все гонцы отлично подходят команде, как и она им)

  • Earl57
    Вуэльта Бургоса-2020. Этап 3 (12)
    Earl57-Фото

    Ланда и Чавес оживают, это приятно. Карапас 52 сек поймал. 

    Джорджа Беннета никто и ничто не заставит быть серьезным. Когда при проверке температуры ему электронный термометр ко лбу поднесли, он поднял руки - "Сдаюсь!". Эта штука действительно на пистолет похожа))

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