- Категория:
- VeloRACE |
- Дата:
- Сегодня, 17:39
Приглашения на Страде Бьянке-2017
Классика Страде Бьянке (Strade Bianche), которая в этом году вошла в календарь гонок Мирового тура, пройдёт 4 марта. На старт выйдет 21 команда.
Помимо 18 команд Мирового тура на старт гонки смогут выйти 3 проконтинентальных команды, которым организаторы гонки, компания RCS Sport, выдали приглашения.
Это команды Androni Giocattoli (Италия), Bardiani CSF (Италия) и Nippo - Vini Fantini (Италия).
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