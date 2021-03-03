Ваут ван Арт начнёт сезон на шоссе со "Страде Бьянке-2021"

Спортивный директор велокоманды Jumbo-Visma: «На Страде Бьянке-2021 Ваут ван Арт будет не на пике формы»

Ваут ван Арт (Wout van Aert) начнёт сезон на шоссе с классики Страде Бьянке (Strade Bianche) 6 марта, где будет защищать титул победителя. С 9 февраля 26-летний бельгийский велогонщик команды Jumbo-Visma тренировался на Тенерифе после насыщенного сезона велокросса. Он начнёт сезон позже, чем большинство его соперников.

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За 21 день работы на Тенерифе на склонах Тейде он набрал 2373 км. 27 февраля на Strava Ваут ван Арт завоевал «девять корон» во время одной 142-км тренировки на северо-западе Тенерифе, где проходил 3 – 4-километровые подъёмы с секциями градиентов 10-11%.

Спортивный директор команды Jumbo-Visma Мерейн Зееман (Merijn Zeeman) в интервью Het Laatste Nieuws сказал, что теперь проблем с весом у Ван Арта нет, его уровень повысился, но он ещё не вышел к своей лучшей форме.

Мерейн Зееман: «Ваут очень много работал. Сочетание его усилий и пребывания на высоте стимулирует. Когда он приехал на Тенерифе, весил на 2 кг больше. Сегодня с его весом больше проблем нет. Всё в порядке.

Он вложил много сил и в тренировки, и в правильное питание, и в восстановление. Могу сказать, что мы очень довольны. Его тренер Марк (Ламбертс) тоже очень доволен результатами. Итоги работы можно буквально читать по тому, как выглядит Ваут.

На всё надо смотреть в перспективе. В первую очередь это игра (Strava), просто данные с тренировок. Хотя в то же время ты не побьёшь рекорд, если в плохой форме.

Его уровень стал намного выше. Но на Страде Бьянке он ещё не будет на пике формы. Ему необходимо проехать несколько гонок, чтобы войти в ритм и добавить последние недостающие проценты. На Милан-Сан-Ремо всё уже будет по-другому, и он будет полностью готов к фламандским классикам».