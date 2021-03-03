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Велокоманда Astana – Premier Tech нацелена на десятку сильнейших на «Страде Бьянке»-2021

Велокоманда Astana – Premier Tech нацелена на десятку сильнейших на «Страде Бьянке»-2021

 

 

  Знаменитая площадь Пьяцца дель Кампо в Сиене вновь готовится принять финиш известной итальянской классической гонки «Страде Бьянке», дистанция которой пролегает по белым гравийным дорогам Тосканы (более 60 км из 184-километрового маршрута будут проложены именно по таким гравийным дорогам). Команда Astana – Premier Tech подходит к этой гонке с несколькими возможными сценариями. Капитан команды Якоб Фульсанг, вице-чемпион этой гонки в 2019 и 5-й в 2020 году, нацеливается на хорошее выступление и в этом сезоне.

 

Велокоманда Astana – Premier Tech нацелена на десятку сильнейших на «Страде Бьянке»-2021

 

  «У меня прекрасные воспоминания об этой гонке, подиум в 2019 году, высокое пятое место в прошлом сезоне. В прошлом году свою роль сыграла и погода, но, конечно, гонка в августе была чем-то не совсем обычным. В этом году прогноз обещает дождь, так что гонка может получиться по-настоящему трудной. Однако, у нас сильная команда, опытная и амбициозная. С нетерпением жду субботнего старта на одной и самых красивых гонок в календаре. Я неплохо открыл этот сезон на первых гонках во Франции, так что рассчитываю на то, что смогу показать хороший результат», – говорит Якоб Фульсанг.

 

  В отличной форме находятся и Алекс Аранбуру, и Горка Исагирре, которые провели солидный уик-энд на первых классических гонках в Бельгии. А для датского гонщика Йонаса Грегаарда Вилсли «Страде Бьянке» станет первой гонкой сезона.Состав команды дополнят Уго Уль, Фабио Феллине и Мануэле Боаро.

 

  «Уже на прошлой неделе во Франции мы видели, что Якоб находится в хорошей форме. В прошлом году он провел очень мощную гонку, атаковав за 70 км до финиша и лидируя долгое время. Кроме того, в нашем составе есть Горка и Алекс, которые тоже находятся в отличных кондициях, что доказали на прошлых выходных в Бельгии, где Аранбуру при поддержке Исагирре стал 6-м на престижной «классике» «Омлууп Хет Ньюзблад».

 

  Вместе с Уго, Мануэле и Фабио у нас складывается очень опытный коллектив, который способен на многое в гонке. Йонас проедет «Страде Бьянке» впервые, как, впрочем, и Алекс Аранбуру, но он настроен сделать все возможное, чтобы помочь Якобу. Думаю, что мы будем ждать финала гонки, чтобы увидеть, как будут развиваться события, кто окажется впереди. В любом случае, у нас хороший состав для того, чтобы разыграть несколько сценариев», – говорит Стефано Занини, спортивный директор команды.

 

 

Пресс-служба команды Astana – Premier Tech

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Теги к статье: Страде Бьянке Strade Bianche классика велогонка Мирового тура Astana – Premier Tech

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Комментарии

  • khramtsow
    Алехандро Вальверде может прод ... (2)
    khramtsow-Фото

    Если с чм прокатило, то тут нечего даже делать в токио, нетянет он по отношению к молодежи, там маршрут крутой-то и есть под погачара какого! если б вальверде моложе был? Я считаю что больше ни одной победы у него небудет! и как это грустно небыло то все уходят)

  • AAA
    Алехандро Вальверде может прод ... (2)
    AAA-Фото

    Если еще один Сашка на исходе карьеры Олимпиаду возьмет, будет круто!!!

  • Ser Gio
    Le Samyn-2021 (6)
    Ser Gio-Фото
    А раньше говорили, что у Матье слабая команда. Укатали квиков - идеальный ответ Лефевру на деле :)
  • Earl57
    Le Samyn des Dames-2021 (2)
    Earl57-Фото

    Дык даже 37-летний Хаусслер сказал, что участие в велокроссе в межсезонье много ему дало на шоссе. И пожалел, что не занимался велокроссом смолоду.
    4-е место на минувшем Омлопе. И это в его то годы.

     

    Офф. Сегодня год, как не стало Николя Порталя. 

    https://www.youtube.com/watch?v=OeRb0_nZkEc

  • Ернат
    Тадей Погачар продлил контракт ... (3)
    Ернат-Фото

    По зарплате да, тем более на такой срок если контракт 

  • Freejazz
    Le Samyn des Dames-2021 (2)
    Freejazz-Фото

    Кстати, что у женщин, что у мужчин финиш был похожий. Явный лидер всем везет и тут вдруг из глубины, всех обходя, в одном случае Копецки,в другом - Мерлир. Все таки участие в циклокроссе дало обоим свои результаты (почти шутка).

  • rude_rider
    Тадей Погачар продлил контракт ... (3)
    rude_rider-Фото
    По зп он явно уже один из лидеров.
  • AzaKonta
    Тадей Погачар продлил контракт ... (3)
    AzaKonta-Фото
    Почему не до 2036 года? 15 лет быстро пролетят
  • Shalam s Urala
    Ремко Эвенепул и Ваут ван Арт ... (8)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: SportSpirit
    Как и для Кампенартса подготовка к ОИ из основы и из запаса - две большие разницы.
    кмк, тут всё может быть проще. Ремко билет заслужил. к тому же его нужно поддержать. поэтому на публику - такая формулировка. а с глазу на глаз между Свеном и Витей - совсем другие слова, понимание и планы. как он выразился про Ремко? - "теоретически пока"

    человек, пусть феномен, всё-таки полгода не катался

    в мае всё будет ясно

  • Shalam s Urala
    Патрик Лефевр: "Волки изолиру ... (6)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: RVL
    е знаю с каких пор они стали стаей (может кто напомнит) но в 15ом , они вроде бы ещё так себя не позиционировали. А по сему это и не волки вовсе, и не стая проиграла))

    дада, тогда никаких волков ещё не было. волки точно втроём не отдали-б добычу чужаку

    на самом деле тогда тут в коментах правильно отмечали - будь они умной командой (где был хитрый лис?) - Терпстра и Вандерберг должны были по очереди раздёргивать Стеннарда, а Бонен (как штатный спринтер) у него на колесе спокойно курить до финиша. но нет - формально действуя правильно, поехали каждый за себя

    Лефевр тогда привычно похныкал на скаевца, но признать свою ошибку - а это всего лишь одна своевременно-правильная команда в наушники - не смог.

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4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2040
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