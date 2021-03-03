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- Дата:
- Сегодня, 12:23
Велокоманда Astana – Premier Tech нацелена на десятку сильнейших на «Страде Бьянке»-2021
Знаменитая площадь Пьяцца дель Кампо в Сиене вновь готовится принять финиш известной итальянской классической гонки «Страде Бьянке», дистанция которой пролегает по белым гравийным дорогам Тосканы (более 60 км из 184-километрового маршрута будут проложены именно по таким гравийным дорогам). Команда Astana – Premier Tech подходит к этой гонке с несколькими возможными сценариями. Капитан команды Якоб Фульсанг, вице-чемпион этой гонки в 2019 и 5-й в 2020 году, нацеливается на хорошее выступление и в этом сезоне.
«У меня прекрасные воспоминания об этой гонке, подиум в 2019 году, высокое пятое место в прошлом сезоне. В прошлом году свою роль сыграла и погода, но, конечно, гонка в августе была чем-то не совсем обычным. В этом году прогноз обещает дождь, так что гонка может получиться по-настоящему трудной. Однако, у нас сильная команда, опытная и амбициозная. С нетерпением жду субботнего старта на одной и самых красивых гонок в календаре. Я неплохо открыл этот сезон на первых гонках во Франции, так что рассчитываю на то, что смогу показать хороший результат», – говорит Якоб Фульсанг.
В отличной форме находятся и Алекс Аранбуру, и Горка Исагирре, которые провели солидный уик-энд на первых классических гонках в Бельгии. А для датского гонщика Йонаса Грегаарда Вилсли «Страде Бьянке» станет первой гонкой сезона.Состав команды дополнят Уго Уль, Фабио Феллине и Мануэле Боаро.
«Уже на прошлой неделе во Франции мы видели, что Якоб находится в хорошей форме. В прошлом году он провел очень мощную гонку, атаковав за 70 км до финиша и лидируя долгое время. Кроме того, в нашем составе есть Горка и Алекс, которые тоже находятся в отличных кондициях, что доказали на прошлых выходных в Бельгии, где Аранбуру при поддержке Исагирре стал 6-м на престижной «классике» «Омлууп Хет Ньюзблад».
Вместе с Уго, Мануэле и Фабио у нас складывается очень опытный коллектив, который способен на многое в гонке. Йонас проедет «Страде Бьянке» впервые, как, впрочем, и Алекс Аранбуру, но он настроен сделать все возможное, чтобы помочь Якобу. Думаю, что мы будем ждать финала гонки, чтобы увидеть, как будут развиваться события, кто окажется впереди. В любом случае, у нас хороший состав для того, чтобы разыграть несколько сценариев», – говорит Стефано Занини, спортивный директор команды.
Пресс-служба команды Astana – Premier Tech
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