Страде Бьянке-2020 не будет проводиться 7 марта

Классика Страде Бьянке-2020 отложена

14-й выпуск итальянской классики Мирового тура Страде Бьянке не будет проводиться 7 марта 2020 года. Гонка отложена из-за опасности распространения коронавируса.

Сегодня в Сиене на совещании RCS Sport, организаторы классики и мэр Сиены решили, что не смогу гарантировать выполнение условий, требующихся для проведения спортивных мероприятий согласно Указу председателя Совета министров Италии от 4 марта 2020 года.

RCS Sport и местные власти пришли к соглашению и отменяют две велогонки, назначенные на 7 марта 2020 года – Strade Bianche и Strade Bianche Women Elite.

Продолжается обсуждение возможности проведения Тиррено-Адриатико, Милан-Сан-Ремо и Джиро Сицилии.

Хотя Мауро Веньи, директор RCS Sport, надеялся провести классику, несколько команд (Ineos, Astana, Mitchelton-Scott, Jumbo-Visma и EF Pro Cycling) уже отказались от участия в итальянских гонках.

Команда AG2R La Mondiale также присоединилась к командам, отказавшимся от участия в Тиррено-Адриатико и Милан-Сан-Ремо-2020.

RCS Sport через федерацию велоспорта Италии подаст запрос в UCI о назначении новой даты в международном календаре велогонок для проведения мужской и женской классик Страде Бьянке.