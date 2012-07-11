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Страде Бьянке-2020 не будет проводиться 7 марта

Классика Страде Бьянке-2020 отложена

 

14-й выпуск итальянской классики Мирового тура Страде Бьянке не будет проводиться 7 марта 2020 года. Гонка отложена из-за опасности распространения коронавируса.

 

 

Сегодня в Сиене на совещании RCS Sport, организаторы классики и  мэр Сиены решили, что не смогу гарантировать выполнение условий, требующихся для проведения спортивных мероприятий согласно Указу председателя Совета министров Италии от 4 марта 2020 года.

 

RCS Sport и местные власти пришли к соглашению и отменяют две велогонки, назначенные на 7 марта 2020 года – Strade Bianche и Strade Bianche Women Elite.

 

Продолжается обсуждение возможности проведения Тиррено-Адриатико, Милан-Сан-Ремо и Джиро Сицилии.

 

Хотя Мауро Веньи, директор RCS Sport, надеялся провести классику, несколько команд (Ineos, Astana, Mitchelton-Scott, Jumbo-Visma и EF Pro Cycling)  уже отказались от участия в итальянских гонках.

 

Команда AG2R La Mondiale также присоединилась к командам, отказавшимся от участия в Тиррено-Адриатико и Милан-Сан-Ремо-2020.

 

RCS Sport через федерацию велоспорта Италии подаст запрос в UCI о назначении новой даты в международном календаре велогонок для проведения мужской и женской классик Страде Бьянке.

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Теги к статье: Страде Бьянке Strade Bianche классика

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  1. Camel

    Сегодня, 15:08 | Регистрация: 29.01.2017

    Таким образом, сезон приобретает очертания непредсказуемости. Те, кто готовился к классикам планомерно, теперь вынуждены простаивать неопределенное время. Перенести пик формы невозможно, это не чемоданы. Когда состоятся эти классики, неизвестно. А впихивать их между ГТ глупо. Между ЧМ и ОИ тоже. Следовательно, на осень. А там свои гонки по Календарю.

    На мой взгляд, в этом сезоне их эффективное проводение уже невозможно.

    1. Имя: Сергей

      SVS

      Сегодня, 16:22 | Регистрация: 26.04.2017

      ИМХО, гранд-туры как раз одни из первых в группе риска. Большое кол-во людей переезжает из города в город, большой интерес публики - большая опасность широкого распространения заразы :-(.

      Я даже больше скажу - даже, если какой-нибудь ГТ начнётся, я не поручусь, что его не прервут на любом этапе из-за эпидемиологических условий.

       

      Рассчёт на то, что будет жара, и вирус исчезнет, ИМХО, может не сработать. В любом случае - будем посмотреть. Я первый обрадюсь, если пессимистичные прогнозы не сбудуться, и ГТ пройдут нормально.

      1. Имя: Серафим

        Серафим

        Сегодня, 20:16 | Регистрация: 4.08.2018

        Боюсь, Джиро может и не начаться. Вижу только один плюс - освободится много личного времени. Вечно его не хватает.

  2. Имя: Сергей

    SVS

    Сегодня, 16:18 | Регистрация: 26.04.2017

    Как жаль! :-( Я так надеялся! Но сбываются грустные прогнозы :-(.

    А ведь кто-то минусовал моё сообщение, в котором я писал, что спортивные мероприятия - одни из первых под угрозой. ИМХО, если даже никому не хочется отмен, то это, к сожалению, не гарантия, что этого не произойдёт :-(...

  3. Имя: Елена

    Kitsune-taichou

    Сегодня, 16:23 | Регистрация: 5.10.2016

    я теперь боюсь подумать, как это все отразится на командах. спонсоры вложили бабло, отдачи не получили. а если это продолжится... кто-то может даже закрыться. >_<

  4. Имя: VIKtor

    EL-Fenomeno

    Сегодня, 16:43 | Регистрация: 4.01.2015

    Если Страде Бьянке не состоится в назначенный день то отмена Тиррено-Адриатико уже на 99% решена, да?

    А как насчёт Париж-Ницци, там ведь от команд тоже много отказов уже.

    RCS Sport и местные власти пришли к соглашению и отменяют две велогонки, назначенные на 7 марта 2020 года – Strade Bianche и Strade Bianche Women Elite.

    RCS Sport через федерацию велоспорта Италии подаст запрос в UCI о назначении новой даты в международном календаре велогонок для проведения мужской и женской классик Страде Бьянке.

    Значит всё-таки перенесли (хотя на самом деле да, отменили) и гонка каг бе состоится..., но когда запихнуть соревнования в вело-календарь (?)

    NBA+NHL & PhotoShop+комп.графика=ФОТОграф
  5. Имя: Илмарс

    salomon

    Сегодня, 18:52 | Регистрация: 11.07.2012

    Не будем паниковать, но... Всё идёт к тому, что в ближайшее время на неопределённый срок по всей территории Европы будут отменены любые спортивные соревнования, которые посещяют зрители !

  6. Имя: Ольга

    Earl57

    Сегодня, 19:12 | Регистрация: 7.12.2014

    А как насчёт Париж-Ницци, там ведь от команд тоже много отказов уже.

    Однако некоторые гонщики, которые собирались ехать итальянские гонки, стали заявляться на Париж-Ниццу. 

     


    Значит всё-таки перенесли (хотя на самом деле да, отменили) и гонка каг бе состоится..., но когда запихнуть соревнования в вело-календарь (?)

    Слух идет, что перенесут на октябрь, после Ломбардии. В Китай же в этом году все равно никто не поедет.

     

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11 - 17 марта 2020

Tirreno-Adriatico

21 марта 2020

Milano-Sanremo

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • Серафим
    Страде Бьянке-2020 не будет пр ... (8)
    Серафим-Фото
    Боюсь, Джиро может и не начаться. Вижу только один плюс - освободится много личного времени. Вечно его не хватает.
  • AvA
    Команды Mitchelton-Scott, Jumb ... (6)
    AvA-Фото

    вырастут продажи у Tacx, Zwift, Elite и им подобных))

  • SportSpirit
    Команда Ineos снялась с гонок ... (5)
    SportSpirit-Фото

    Брэйлсфорд - скала-человек! 

     

    В его личной ситуации, сталкиваясь с постоянными трудностями и бедами, которые валятся на команду, он остается в игре и у руля. Уважение! 

  • Earl57
    Страде Бьянке-2020 не будет пр ... (8)
    Earl57-Фото

    А как насчёт Париж-Ницци, там ведь от команд тоже много отказов уже.

    Однако некоторые гонщики, которые собирались ехать итальянские гонки, стали заявляться на Париж-Ниццу. 

     


    Значит всё-таки перенесли (хотя на самом деле да, отменили) и гонка каг бе состоится..., но когда запихнуть соревнования в вело-календарь (?)

    Слух идет, что перенесут на октябрь, после Ломбардии. В Китай же в этом году все равно никто не поедет.

     

  • salomon
    Страде Бьянке-2020 не будет пр ... (8)
    salomon-Фото
    Не будем паниковать, но... Всё идёт к тому, что в ближайшее время на неопределённый срок по всей территории Европы будут отменены любые спортивные соревнования, которые посещяют зрители !
  • Alya
    Команда Ineos снялась с гонок ... (5)
    Alya-Фото

    Какой у них там отличный специалист по работе с прессой. Офигенно написан пресс релиз.

  • Mima
    Мауро Веньи: «Будем работать с ... (7)
    Mima-Фото
    Цитата: Camel
    Цитата: Mima
    ...Не понимаю вашей злобной реакции на нынешние тяжёлые обстоятельства.

    Лучше ничего не писать, чем изображать из себя учительницу начальных классов.
    Читайте от начала до конца внимательно.
    Прикольно вы обзываетесь....
  • EL-Fenomeno
    Страде Бьянке-2020 не будет пр ... (8)
    EL-Fenomeno-Фото

    Если Страде Бьянке не состоится в назначенный день то отмена Тиррено-Адриатико уже на 99% решена, да?

    А как насчёт Париж-Ницци, там ведь от команд тоже много отказов уже.

    RCS Sport и местные власти пришли к соглашению и отменяют две велогонки, назначенные на 7 марта 2020 года – Strade Bianche и Strade Bianche Women Elite.

    RCS Sport через федерацию велоспорта Италии подаст запрос в UCI о назначении новой даты в международном календаре велогонок для проведения мужской и женской классик Страде Бьянке.

    Значит всё-таки перенесли (хотя на самом деле да, отменили) и гонка каг бе состоится..., но когда запихнуть соревнования в вело-календарь (?)

  • Kitsune-taichou
    Страде Бьянке-2020 не будет пр ... (8)
    Kitsune-taichou-Фото

    я теперь боюсь подумать, как это все отразится на командах. спонсоры вложили бабло, отдачи не получили. а если это продолжится... кто-то может даже закрыться. >_<

  • SVS
    Страде Бьянке-2020 не будет пр ... (8)
    SVS-Фото

    ИМХО, гранд-туры как раз одни из первых в группе риска. Большое кол-во людей переезжает из города в город, большой интерес публики - большая опасность широкого распространения заразы :-(.

    Я даже больше скажу - даже, если какой-нибудь ГТ начнётся, я не поручусь, что его не прервут на любом этапе из-за эпидемиологических условий.

     

    Рассчёт на то, что будет жара, и вирус исчезнет, ИМХО, может не сработать. В любом случае - будем посмотреть. Я первый обрадюсь, если пессимистичные прогнозы не сбудуться, и ГТ пройдут нормально.

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1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

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