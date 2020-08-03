Давиде Формоло и Максимилиан Шахман – призёры Страде Бьянке-2020

Адриен

Страде Бьянке-2020. Результаты (13) Цитата: uran Немного обидно видеть записных фаворитов вне 10-ки, а некоторых вне финиша.Бельгия просто кладезь талантов. Так ведь сезон сжат. И лидерам нет смысла выкладываться по полной - не будет времени восстановиться. Кто-то наметил главные старты - вот к ним и готовится. Поэтому - повторюсь - результаты сезона-2020 будут АНОМАЛЬНЫМИ. Это конечно не умаляет заслуг победителей (того же Ван Арта - очень мощен) , просто в НОРМАЛЬНЫХ условиях ими могли бы стать совсем другие спортсмены... Так ведь сезон сжат. И лидерам нет смысла выкладываться по полной - не будет времени восстановиться. Кто-то наметил главные старты - вот к ним и готовится. Поэтому - повторюсь - результаты сезона-2020 будут АНОМАЛЬНЫМИ. Это конечно не умаляет заслуг победителей (того же Ван Арта - очень мощен) , просто в НОРМАЛЬНЫХ условиях ими могли бы стать совсем другие спортсмены...

Sezar

Ремко Эвенепул – победитель Ву ... (1) Оба молодцы. От Жоао вообще ничего такого не ожидал.

Sezar

Иван Соса – победитель 5-го эт ... (1) Команда планировала бороться за генерал с Карапасом, а Соса тоже планировал за него бороться:). Но не смог. Он не только колумбийский, но еще и очень хитро...умный идеец.

старт-шоссе 82

Страде Бьянке-2020. Результаты (13) Хоть и многих гонщиков не узнать и болел за Якоба и голос Курдюкова не тот, все равно получил большое удовольствие от гонки.Ван Арт выиграл убедительно.

Student

Страде Бьянке-2020. Результаты (13) Цитата: Серафим Оно может и так, но, если бы они втроем прибыли на финиш, то не думаю, что какие-то шансы были у Шахмана и Формоло в спринте. Арт как спринтер все же на порядок лучше. Я не болельщик Шахманна, но правда есть правда, бельгийцу не много повезло, он круьил передачу покуда Формоло халявил. Насчёт спринта, то у Шахманна больше побед в групповом финише, он же из квиков, если кто забыл.))) Я не болельщик Шахманна, но правда есть правда, бельгийцу не много повезло, он круьил передачу покуда Формоло халявил. Насчёт спринта, то у Шахманна больше побед в групповом финише, он же из квиков, если кто забыл.)))

Серафим

Страде Бьянке-2020. Результаты (13) Оно может и так, но, если бы они втроем прибыли на финиш, то не думаю, что какие-то шансы были у Шахмана и Формоло в спринте. Арт как спринтер все же на порядок лучше.

sergio_300

Страде Бьянке-2020. Результаты (13) Это был не Курдюков.

uran

Страде Бьянке-2020. Результаты (13) Немного обидно видеть записных фаворитов вне 10-ки, а некоторых вне финиша. Бельгия просто кладезь талантов.

EL-Fenomeno

Страде Бьянке-2020. Результаты (13) Сначала не понял что это за такая поздняя LIVE-трансляция гонки и сколько это ж гоночных км. прямого эфира покажет Е1, но потом вспомнил, что ведь сегодня ещё и женская СБ состоялась. Так что с удовольствием посмотрел почти все последних 60 км. по ТВ. Ван Аэрт в 3-й год подряд на подиуме, но впервые "золото", т.е. победа. Чётко молодой бельгиеец расспрделился по дистанции. Фульсанг в отрыве смотрелся каг бэ мощнее и надёжней, но ведь для всех это была первая оф.гонка после длительного перерыва. У Шахмана большое будущее, на зря БОРА с ним такой контракт забабахала) Цитата: SportSpirit Возвращение ван Арта, возвращение велоспорта на большой экран) просто праздник какой-то) По голосу С.Курдюкова (особенно в начале репортажа) было слышно, что это очень большой праздник. Мне кажется, сперва его голос даже немного дрожал.

SportSpirit

Вуэльта Бургоса-2020. Этап 5 (10) Ремко с победой в генерале! История не знает сослагательных наклонений. А уж годы спустя эмоции проходят, факты (большинством) забываются, остаются сухие строки протоколов. Все, кто подписываются в Ineos, знают на что идут! Вспомнился TDF-2017, где Ланда финишнул на Пейрагюде впереди Фрума и Порталь махнул на него рукой перед камерами. А через пару этапов Ланда показательно возвращался за Фрумом после прокола и уже сам Брэйлфорд также показательно-дружелюбно хлопал Ланду по плечу, что называется под запись. Ланда там мега-сильный, но протоколы об этом умалчивают. P.S. Пусть будут любые гоночные сюжеты, главное, чтобы это все продолжалось)