Давиде Формоло и Максимилиан Шахман – призёры Страде Бьянке-2020

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- Дата:
- Сегодня, 12:24
Давиде Формоло и Максимилиан Шахман о Страде Бьянке-2020
27-летний итальянский велогонщик команды UAE Team Emirates Давиде Формоло и 26-летний немецкий гонщик команды Bora-hansgrohe Максимилиан Шахман поднялись на вторую и третью ступени подиума классики Мирового тура Страде Бьянке-2020.
Жара под 40 сделала белые дороги Тосканы ещё более пыльными. Когда за 78 км до финиша был пойман ранний отрыв дня, погоню которого возглавляли Даниэль Осс и Маркус Бургхардт (Bora-hansgrohe), в пелотоне осталось не более 25 гонщиков. После многочисленных атак вперед уехала группа из восьми гонщиков, от которой за 30 км до финиша осталось шесть. Чемпион Германии атаковал за 21,5 км, за ним поехал будущий победитель гонки Ваут ван Арт (Jumbo-Visma), а затем добрали и остальные гонщики. Когда за 12 км до финиша атаковал Ваут ван Арт, за ним в итоге удержались только Шахман и Формоло. Но добрать бельгийского гонщика им не удалось. На финише Давиде Формоло опередил чемпиона Германии.
Photo © BORA - hansgrohe / Bettiniphoto
Давиде Формоло: «Гонка была прекрасной. Мне было очень тяжело из-за жары, а также потому, что целый месяц до старта мы тренировались на высоте. Но участвовать в Страде Бьянке всегда радостно, хотя немного жаль, что упустил победу. Но второе место в любом случае хороший результат и превосходное завершение недели для команды. Теперь жду Милан-Сан-Ремо, где маршрут совсем другой, но мы будем стараться изо всех сил».
Максимилиан Шахман: «Было очень тяжело. Гонка очень трудная. Я понимал, что одним из ключевых факторов будет то, как удастся выдержать жару. Я часто остужал себя. Первые четыре сектора проехал, не напрягаясь, в хвосте пелотона. Увидел, что все устали. В Санта-Мария почувствовал, что нога у меня идёт довольно хорошо, я даже немного ускорился в финальной части.
Дважды чуть не упал, потому что нам почти ничего не было видно из-за пыли. Поэтому последний сектор поехал осторожнее, хотя думаю, что это стало ошибкой. Ван Арт сумел уехать. Я пытался его добрать, но поэтому растратил силы и меня не хватило на спринт. Однако в общем, думаю, получился хороший старт сезона».
Энрико Пойтшке, спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Я бы сказал, что Bora-hansgrohe провела гонку хорошо, хотя для команды день получился не самым удачным. Наши лидеры пострадали от проколов на гравийных секторах. Петер прокололся, Макс менял велосипед на 6-м секторе, и ему было не так легко вернуться. У Грегора возникли проблемы с велосипедом. Но мы не падали духом, сфокусировались на гонке. Думаю, справились хорошо. К сожалению, в финале Максу не хватило сил, чтобы поехать за Ван Артом, но всё равно все гонщики нашей команды выступили отлично. Думаю, мы должны быть довольны этим результатом. Ждём следующих гонок».
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