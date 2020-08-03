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Давиде Формоло и Максимилиан Шахман – призёры Страде Бьянке-2020

Давиде Формоло и Максимилиан Шахман о Страде Бьянке-2020

 

  27-летний итальянский велогонщик команды UAE Team Emirates Давиде Формоло и 26-летний немецкий гонщик команды Bora-hansgrohe Максимилиан Шахман поднялись на вторую и третью ступени подиума классики Мирового тура Страде Бьянке-2020.

 

Жара под 40 сделала белые дороги Тосканы ещё более пыльными. Когда за 78 км до финиша был пойман ранний отрыв дня, погоню которого возглавляли Даниэль Осс и Маркус Бургхардт (Bora-hansgrohe), в пелотоне осталось не более 25 гонщиков. После многочисленных атак вперед уехала группа из восьми гонщиков, от которой за 30 км до финиша осталось шесть. Чемпион Германии атаковал за 21,5 км, за ним поехал будущий победитель гонки Ваут ван Арт (Jumbo-Visma), а затем добрали и остальные гонщики. Когда за 12 км до финиша атаковал Ваут ван Арт, за ним в итоге удержались только Шахман и Формоло. Но добрать бельгийского гонщика им не удалось. На финише Давиде Формоло опередил чемпиона Германии.

 

Давиде Формоло и Максимилиан Шахман – призёры Страде Бьянке-2020

 

Давиде Формоло и Максимилиан Шахман – призёры Страде Бьянке-2020

 

Давиде Формоло и Максимилиан Шахман – призёры Страде Бьянке-2020

 

Давиде Формоло и Максимилиан Шахман – призёры Страде Бьянке-2020

 

Давиде Формоло и Максимилиан Шахман – призёры Страде Бьянке-2020

 

Давиде Формоло и Максимилиан Шахман – призёры Страде Бьянке-2020

 

 

Photo © BORA - hansgrohe / Bettiniphoto

 

  Давиде Формоло: «Гонка была прекрасной. Мне было очень тяжело из-за жары, а также потому, что целый месяц до старта мы тренировались на высоте. Но участвовать в Страде Бьянке всегда радостно, хотя немного жаль, что упустил победу. Но второе место в любом случае хороший результат и превосходное завершение недели для команды. Теперь жду Милан-Сан-Ремо, где маршрут совсем другой, но мы будем стараться изо всех сил».

 

  Максимилиан Шахман: «Было очень тяжело. Гонка очень трудная. Я понимал, что одним из ключевых факторов будет то, как удастся выдержать жару. Я часто остужал себя. Первые четыре сектора проехал, не напрягаясь, в хвосте пелотона. Увидел, что все устали. В Санта-Мария почувствовал, что нога у меня идёт довольно хорошо, я даже немного ускорился в финальной части.

 

 Дважды чуть не упал, потому что нам почти ничего не было видно из-за пыли. Поэтому последний сектор поехал осторожнее, хотя думаю, что это стало ошибкой. Ван Арт сумел уехать. Я пытался его добрать, но поэтому растратил силы и меня не хватило на спринт. Однако в общем, думаю, получился хороший старт сезона».

 

  Энрико Пойтшке, спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Я бы сказал, что Bora-hansgrohe провела гонку хорошо, хотя для команды день получился не самым удачным. Наши лидеры пострадали от проколов на гравийных секторах. Петер прокололся, Макс менял велосипед на 6-м секторе, и ему было не так легко вернуться. У Грегора возникли проблемы с велосипедом. Но мы не падали духом, сфокусировались на гонке. Думаю, справились хорошо. К сожалению, в финале Максу не хватило сил, чтобы поехать за Ван Артом, но всё равно все гонщики нашей команды выступили отлично. Думаю, мы должны быть довольны этим результатом. Ждём следующих гонок».

 

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Теги к статье: Максимилиан Шахманн Maximilian Schachmann Bora-hansgrohe Давиде Формоло Davide Formolo UAE Team Emirates Страде Бьянке Strade Bianche классика Мирового тура

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Комментарии

  • Адриен
    Страде Бьянке-2020. Результаты (13)
    Адриен-Фото

    Цитата: uran
    Немного обидно видеть записных фаворитов вне 10-ки, а некоторых вне финиша.Бельгия просто кладезь талантов.
    Так ведь сезон сжат. И лидерам нет смысла выкладываться по полной - не будет времени восстановиться. Кто-то наметил главные старты - вот к ним и готовится. Поэтому - повторюсь - результаты сезона-2020 будут АНОМАЛЬНЫМИ. Это конечно не умаляет заслуг победителей (того же Ван Арта - очень мощен) , просто в НОРМАЛЬНЫХ условиях ими могли бы стать совсем другие спортсмены...

  • Sezar
    Ремко Эвенепул – победитель Ву ... (1)
    Sezar-Фото

    Оба молодцы. От Жоао вообще ничего такого не ожидал.

  • Sezar
    Иван Соса – победитель 5-го эт ... (1)
    Sezar-Фото

    Команда планировала бороться за генерал с Карапасом, а Соса тоже планировал за него бороться:). Но не смог. Он не только колумбийский, но еще и очень хитро...умный идеец.

  • старт-шоссе 82
    Страде Бьянке-2020. Результаты (13)
    старт-шоссе 82-Фото

    Хоть и многих гонщиков не узнать и болел за Якоба и голос Курдюкова не тот, все равно получил большое удовольствие от гонки.Ван Арт выиграл  убедительно.

  • Student
    Страде Бьянке-2020. Результаты (13)
    Student-Фото
    Цитата: Серафим
    Оно может и так, но, если бы они втроем прибыли на финиш, то не думаю, что какие-то шансы были у Шахмана и Формоло в спринте. Арт как спринтер все же на порядок лучше.
    Я не болельщик Шахманна, но правда есть правда, бельгийцу не много повезло, он круьил передачу покуда Формоло халявил. Насчёт спринта, то у Шахманна больше побед в групповом финише, он же из квиков, если кто забыл.)))
  • Серафим
    Страде Бьянке-2020. Результаты (13)
    Серафим-Фото
    Оно может и так, но, если бы они втроем прибыли на финиш, то не думаю, что какие-то шансы были у Шахмана и Формоло в спринте. Арт как спринтер все же на порядок лучше.
  • sergio_300
    Страде Бьянке-2020. Результаты (13)
    sergio_300-Фото
    Это был не Курдюков.
  • uran
    Страде Бьянке-2020. Результаты (13)
    uran-Фото
    Немного обидно видеть записных фаворитов вне 10-ки, а некоторых вне финиша. Бельгия просто кладезь талантов.
  • EL-Fenomeno
    Страде Бьянке-2020. Результаты (13)
    EL-Fenomeno-Фото

    Сначала не понял что это за такая поздняя LIVE-трансляция гонки и сколько это ж гоночных км. прямого эфира покажет Е1, но потом вспомнил, что ведь сегодня ещё и женская СБ состоялась. Так что с удовольствием посмотрел почти все последних 60 км. по ТВ.

    Ван Аэрт в 3-й год подряд на подиуме, но впервые "золото", т.е. победа. Чётко молодой бельгиеец расспрделился по дистанции.

    Фульсанг в отрыве смотрелся каг бэ мощнее и надёжней, но ведь для всех это была первая оф.гонка после длительного перерыва.

    У Шахмана большое будущее, на зря БОРА с ним такой контракт забабахала)

    Цитата: SportSpirit
    Возвращение ван Арта, возвращение велоспорта на большой экран) просто праздник какой-то)

    По голосу С.Курдюкова (особенно в начале репортажа) было слышно, что это очень большой праздник. Мне кажется, сперва его голос даже немного дрожал.

  • SportSpirit
    Вуэльта Бургоса-2020. Этап 5 (10)
    SportSpirit-Фото

    Ремко с победой в генерале! 

     

    История не знает сослагательных наклонений. А уж годы спустя эмоции проходят, факты (большинством) забываются, остаются сухие строки протоколов. 

     

    Все, кто подписываются в Ineos, знают на что идут! Вспомнился TDF-2017, где Ланда финишнул на Пейрагюде впереди Фрума и Порталь махнул на него рукой перед камерами. А через пару этапов Ланда показательно возвращался за Фрумом после прокола и уже сам Брэйлфорд также показательно-дружелюбно хлопал Ланду по плечу, что называется под запись. Ланда там мега-сильный, но протоколы об этом умалчивают. 

     

    P.S. Пусть будут любые гоночные сюжеты, главное, чтобы это все продолжалось)

     

     

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7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

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