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Итальянские классики RCS Sport пройдут в августе

 Компания RCS Sport объявила даты проведения итальянских классик

 

Компания RCS Sport объявила даты проведения итальянских классик

 

  Компания RCS Sport объявила новые даты проведения классик Мирового тура Милан-Сан-Ремо, Страде Бьянке, Ломбардии в утверждённом UCI новом пересмотренном календаре.

 

1 августа состоится «самая южная из северных классик Европы» - Страде Бьянке, мужская и женская версии гонок. В прошлом году победителями Страде Бьянке стали Жулиан Алафилипп и Аннемик Ван Флётен.

 

5 августа пройдёт Милан-Турин. В прошлом году классику выиграл Майкл Вудс, опередивший Алехандро Вальверде и Адама Йейтса.

 

Милан-Сан-Ремо пройдёт 8 августа. В прошлом году победу на «Классичиссиме» одержал Жулиан Алафилипп.

 

12 августа состоится Гран-Пьемонте. В прошлом году победителем классики стал Эган Берналь.

 

15 августа пройдёт Ломбардия, победителем которой в прошлом году стал Бауке Моллема, опередивший Алехандро Вальверде и Эгана Берналя.

 

  RCS Sport: «Сегодня мы получили календарь, утверждённый UCI. По традиции, Страде Бьянке откроет сезон однодневных классических гонок, а Милан-Сан-Ремо будет первым Монументом велоспорта.

 

  На данном этапе мы думаем о том, как начать сезон безопасно, как наилучшим образом организовать гонки. Эти даты – новый вызов, который войдёт в историю велоспорта, потому что никогда эти гонки не проводились летом. Они символизируют рестарт нашей страны и велоспорта».

 

Календарь итальянских классик:

 

   - Strade Bianche и  Strade Bianche Women Elite: Суббота, 1 августа;

 

   - Milano-Torino: среда, 5 августа;

 

   - Milano-Sanremo: суббота, 8 августа;

 

   - GranPiemonte: среда, 12 августа;

 

   - Il Lombardia: суббота, 15 августа

 

 

Также подтверждены даты проведения Тиррено-Адриатико – с 7 по 14 сентября, и Джиро д’Италия – с 3 по 25 октября.

 

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Теги к статье: Милан-Сан-Ремо Milano-Sanremo Страде Бьянке Strade Bianche классика классика Мирового тура Монумент велоспорта Ломбардия

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Комментарии

  • Astanaforever
    Велокоманда Mitchelton-Scott м ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Щас топовые испанцы ломанутся в эту команду скопом мувикам конкуренцию составлять. Видать большие бабки есть у них раз мичлтон скотов стерли в названии без намеков о них.
  • Astanaforever
    Команда «Астана Про Тим» готов ... (1)
    Astanaforever-Фото
    На Вуэльте кто?
  • ЧОРНЫЙ
    Велокоманда Mitchelton-Scott м ... (3)
    ЧОРНЫЙ-Фото

    Откуда деньги? — Зина... И куда деваться австралийцам?

  • poshtet
    Бернар Ино о шансах Криса Фрум ... (16)
    poshtet-Фото
    Цитата: Shalam s Urala

    после 7-кратного "просветления" на всё это общество и чихается семикратно
    7 туров позволяют быть самодостаточным и иметь своё общество )

    Какое общество?? Он живет в уединении на своем ранчо в Техассе. Его никто никуда не приглашает! Даже его творение по борьбе с раком "The Lance Armstrong Foundation" у него отобрали (его от туда выгнали) и переименовали в "Livestrong Foundation". Поэтому ему только и остается чихать на свои 7 маек
  • poshtet
    Бернар Ино о шансах Криса Фрум ... (16)
    poshtet-Фото
    Как бы это печально не звучало, но Фрум - отработанный материал...
  • poshtet
    Бернар Ино о шансах Криса Фрум ... (16)
    poshtet-Фото
    >воистину семикратному совершенно плевать на дядек в костюмах,
    >которые думают, что что-то там у него отобрали. лежит он себе
    >на диване на глазах всего мира да посматривает на все СВОИ семь
    >жёлтых маек ))
    Он может думать, что хочет. Но! все призовые деньги у него отобрали. Живет он сейчас за счет того, что в свое время удачно вложил 100 000$ в мало-известную развивающуюся компанию Uber. И ни на какие вело-мероприятия его не приглашают в качестве гостя (как например приглашают Ино, Индурайна, Меркса, Лемонда и т.д.). То есть можно сказать, что авторитетом он не пользуется ;-)
  • svan
    Велокоманда Mitchelton-Scott м ... (3)
    svan-Фото

    Некоммерческая организация - спонсор команды, очень интересно! Manuela Fundación - отмывочная контора (прачечная)? интересны подробности.

  • RVL
    Бернар Ино о шансах Криса Фрум ... (16)
    RVL-Фото
    их много. большинство из них даже в профи не попали
  • Earl57
    Роман Барде о целях на Тур де ... (5)
    Earl57-Фото

    Цитата: sashaney
    Вилко, да. Но ГТ то 3 в сезоне. Что он их все поедет? Поэтому Барде здесь и сейчас для команды ВТ на ГТ. Стыдно должно быть не спринтерской команде ездить на ГТ "для галки". Что здесь спорить? Австралийское дарование - будущее, кот. может и не быть. Ехать нужно сейчас.

    В Санвебе как раз не переживают по поводу ГК на ГТ. Сказали что у них есть спринтеры и классики, им на ближайшие пару-тройку лет этого достаточно. Вопрос с генеральщиком постепенно решат - либо своего вырастят, либо купят. А пока вернутся к истокам. Джайнт то изначально спринтерской командой был и жили-не тужили.

  • Shalam s Urala
    Бернар Ино о шансах Криса Фрум ... (16)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: Адриен
    Интересно было бы знать ПОИМЁННО этих "чистых ребят" и были ли они вообще...

    обязательно были, наивные и светлые. как минимум - в пределах математической погрешности. но не среди фаворитов точно. никто из реально способных взять ГТ не мог проскользнуть мимо внимательных людей, которые предлагали вполне определённые перспективы и давали полный расклад по "инструментам" достижения оных. разумеется - аккуратно и только после того, как человек созреет. долго зреть, шарашась по отвалам после молодецких успехов, получалось не у всех. да просто мало у кого

    да - ещё есть клоуны (типа МакГи), которые с помощью 7-кратного придумали как объяснить свой невыигрыш Тура. - ок, пусть таким образом, но ЛА и им послужил )

    Цитата: RVL
    они оценены общесвом

    после 7-кратного "просветления" на всё это общество и чихается семикратно

    7 туров позволяют быть самодостаточным и иметь своё общество )

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Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

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