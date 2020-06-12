Итальянские классики RCS Sport пройдут в августе

Цитата: Shalam s Urala



после 7-кратного "просветления" на всё это общество и чихается семикратно

7 туров позволяют быть самодостаточным и иметь своё общество )



Какое общество?? Он живет в уединении на своем ранчо в Техассе. Его никто никуда не приглашает! Даже его творение по борьбе с раком "The Lance Armstrong Foundation" у него отобрали (его от туда выгнали) и переименовали в "Livestrong Foundation". Поэтому ему только и остается чихать на свои 7 маек