 Роман Барде и Майкл Вудс – призёры групповой гонки чемпионата мира-2018

Роман Барде и Майкл Вудс о групповой гонке чемпионата мира-2018

Мужская групповая гонка одного из самых горных чемпионатов мира решилась на финальном из девяти подъёмов, 3-километровом подъёме Хёттингер Хёлль (Höttinger Höll), «адской» горе за 10 км до финиша. Атака 31-летнего канадского гонщика Майкла Вудса стала решающей. За ним смогли поехать лишь 27-летний французский гонщик Роман Барде и 38-летний испанский гонщик Алехандро Вальверде.

Тройку лидеров за 1,5 км до финиша добрал голландский гонщик Том Дюмулин. Но в спринте Алехандро Вальверде был сильнее своих соперников, взяв золото чемпионата мира-2018 в мужской групповой гонке. Роман Барде пересёк финиш вторым, став серебряным призёром, Майкл Вудс завоевал бронзовую медаль.

Photo credit: Innsbruck-Tirol 2018 / BettiniPhoto

Роман Барде, серебряный призёр: «Трудно выиграть у такого парня как Алехандро Вальверде на плоском финише, особенно после тяжёлой гонки. Поэтому у меня нет сожалений, я сделал всё, что мог.

Надеялся, что Жулиан Алафилипп или Тибо Пино вернутся. Но когда дело доходит до спринта на равнине, я знаю, что не могу быть быстрее него. К сожалению, Жулиан из-за того, что у него начались судороги, не смог усидеть за нами на последнем подъёме. На вершине я совершил ошибку, попытавшись переключить цепь на большую звезду, но сзади у меня было только 32. В ту секунду я испугался, что всё потеряю. Однако у всех ноги уже горели, я не отстал. Потом я пытался атаковать на равнине, но опасался, что выпаду. Поэтому поехал, думая о финише.

Думаю, сборная Франции проехала гонку замечательно, смело. Благодаря нашей отработанной тактике мы многих поставили в трудное положение. Мы работали на Жулиана, хотели вывезти его на лучшую позицию перед финальным подъёмом, потому что он в течение минуты умеет потрясающе ускоряться. Но когда он сказал, что у него начались судороги, я понял, что теперь дело за мной. Никогда не знаешь, что случится в финале гонке после 250 пройденных километров. Финальный результат разочаровал, но мы просто не могли бы сделать что-то ещё. Хотя я финишировал вторым, гонка была великолепной».

Майкл Вудс, бронзовый призёр: «Я был уверен в своём спринте, но за 150 м у меня начались сильные судороги. Жаль, потому что я был близко к победе.

Конечно, я немного удивлён, что поднялся на подиум, но всё же я надеялся на этот результат, его ставил целью перед стартом. Когда мы проводили разведку дистанции, я понял, что последняя гора скроена под меня, особенно 800 метров с таким градиентом.

На вершине Хёттингер Хёлль у меня звенело в ушах, потому что люди кричали так громко и звенели коровьими колокольчиками. Перед гонкой я сказал себе, что буду черпать энергию и вдохновение у болельщиков. Сегодня их было так много!

Я пришёл из другого спорта, поэтому мне было трудно поверить, что я могу выигрывать, когда в гонке есть такие сильные гонщики. Но моя победа на этапе Вуэльты Испании-2018 помогла мне стать увереннее. Сейчас я начал верить в себя.

Когда мы поехали втроём, мы переговаривались. Такие ребята как Барде и Вальверде не будут отсиживаться, потому что все мы хотели победить. Они сотрудничали.

Мы не были уверены, боремся ли за бронзу, серебро или золото, потому что получали мало информации. Я даже не знал, едет ли кто-нибудь впереди нас на подъёме, потому что до этого мы догнали целую группу гонщиков.

Я не был гонщиком, за которым следят. Раньше было сложнее, потому что сборная Канады не настолько мощная. Когда такие команды как Нидерланды и Франция выходят вперёд, удержать позицию оказывается тяжело. Но в этом году чувствовал по отношению к себе больше уважения, ребята стали выделять мне больше пространства в пелотоне, поэтому и позицию удерживал лучше».