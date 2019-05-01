Примож Роглич – победитель 1 этапа Тура Романдии-2019

Примож Роглич, Руй Кошта и Герант Томас о 1-м этапе Тура Романдии-2019

Примож Роглич (Jumbo-Visma) одержал победу на 1-м этапе Тура Романдии-2019 и возглавил общий зачёт. На финальном подъёме этапа из группы атаковали Майкл Вудс (EF Education First), Герант Томас (INEOS) и Давид Годю (Groupama-FDJ). Трио добрало находившегося впереди Эмануэля Бухманна (Bora-hansgrohe), но уехать от группы не удалось. Герант Томас в одиночку атаковал на финальном километре, но его накатила и прошла группа. Примож Роглич в финишном спринте обошёл Давида Годю и Руя Кошту (UAE Team Emirates), одержав четвёртую победу в этом сезоне, и надел майку лидера Тура Романдии-2019.

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Примож Роглич: «Не ожидал здесь выиграть. После Тиррено-Адриатико поехал в тренировочный лагерь на высоте, чтобы готовиться к моей главной цели – Джиро. Недавно вернулся. После такой работы всегда надо проверять свою форму. Сегодня был тяжёлый этап с массой подъёмов. Приятно, что я смог выиграть его, особенно в спринте. Сам удивился, потому что обычно кто-то всегда бывает быстрее. Победа на этапе Тура Романдии вызывает особые чувства. Мне нравится здесь выступать. Вместе со Стевеном (Крёйсвейком) мы можем бороться за общий зачёт. Он сегодня отлично проехал, как и остальная команда. Продолжим делать всё, что в наших силах».

Руй Кошта: «Я доволен результатом, потому что борьба шла между гонщиками высшего уровня. Я постарался как можно лучше завершить работу моих товарищей по команде, которые защищали меня и были внимательны на протяжении всего этапа. На финальных пяти километрах мне сразу стало ясно, что начнутся атаки. Так и получилось. В спринте я выдал всё, что мог, но Роглич был очень быстрым. И всё же первые два дня гонки дают мне отличный настрой».

Герант Томас: «В финале чувствовал себя довольно хорошо, подумал, почему бы не проверить ногу, посмотреть, что смогу. Получилось отлично! Было тяжело уезжать при встречном ветре. И в группе слаженной работы не получилось, поэтому, к сожалению, нас догнали. Но это был хороший тест, я доволен тем, как идут дела. Я буду ехать гонку день за днём, а не просто выжидать, чтобы сделать что-то в субботу. Буду следить за ситуацией, постараюсь показать как можно более высокий результат, буду пытаться пользоваться шансом, если он появится».