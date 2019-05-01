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Примож Роглич – победитель 1 этапа Тура Романдии-2019

Примож Роглич, Руй Кошта и Герант Томас о 1-м этапе Тура Романдии-2019

 

 

  Примож Роглич (Jumbo-Visma) одержал победу на 1-м этапе Тура Романдии-2019 и возглавил общий зачёт. На финальном подъёме этапа из группы атаковали Майкл Вудс (EF Education First), Герант Томас (INEOS) и Давид Годю (Groupama-FDJ). Трио добрало находившегося впереди Эмануэля Бухманна (Bora-hansgrohe), но уехать от группы не удалось. Герант Томас в одиночку атаковал на финальном километре, но его накатила и прошла группа. Примож Роглич в финишном спринте обошёл Давида Годю и Руя Кошту (UAE Team Emirates), одержав четвёртую победу в этом сезоне, и надел майку лидера Тура Романдии-2019.

 

Примож Роглич – победитель 1 этапа Тура Романдии-2019

 

Примож Роглич – победитель 1 этапа Тура Романдии-2019

 Photo © Bettini photo

 

 

  Примож Роглич: «Не ожидал здесь выиграть. После Тиррено-Адриатико поехал в тренировочный лагерь на высоте, чтобы готовиться к моей главной цели – Джиро. Недавно вернулся. После такой работы всегда надо проверять свою форму. Сегодня был тяжёлый этап с массой подъёмов. Приятно, что я смог выиграть его, особенно в спринте. Сам удивился, потому что обычно кто-то всегда бывает быстрее. Победа на этапе Тура Романдии вызывает особые чувства. Мне нравится здесь выступать. Вместе со Стевеном (Крёйсвейком) мы можем бороться за общий зачёт. Он сегодня отлично проехал, как и остальная команда. Продолжим делать всё, что в наших силах».

 

  Руй Кошта: «Я доволен результатом, потому что борьба шла между гонщиками высшего уровня. Я постарался как можно лучше завершить работу моих товарищей по команде, которые защищали меня и были внимательны на протяжении всего этапа. На финальных пяти километрах мне сразу стало ясно, что начнутся атаки. Так и получилось. В спринте я выдал всё, что мог, но Роглич был очень быстрым. И всё же первые два дня гонки дают мне отличный настрой».

 

  Герант Томас: «В финале чувствовал себя довольно хорошо, подумал, почему бы не проверить ногу, посмотреть, что смогу. Получилось отлично! Было тяжело уезжать при встречном ветре. И в группе слаженной работы не получилось, поэтому, к сожалению, нас догнали. Но это был хороший тест, я доволен тем, как идут дела. Я буду ехать гонку день за днём, а не просто выжидать, чтобы сделать что-то в субботу. Буду следить за ситуацией, постараюсь показать как можно более высокий результат, буду пытаться пользоваться шансом, если он появится».

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Теги к статье: Примож Роглич Primoz Roglic Тур Романдии Tour de Romandie гонка Мирового тура многодневная велогонка

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Giro d'Italia

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Комментарии

  • Гонщик
    Джиро д'Италия-2019. Цифры и ... (16)
    Гонщик-Фото

    Цитата: velostar
    Три разделки ??????????????????? реально????
     
    Победа Роглича.
     
    Димулен второй.
     
    Горняки в топ-10
     
    ну тогда пусть третий будет Сиваков , а колумбйцам облом .

  • Гонщик
    Тур Романдии-2019. Пролог (11)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Адриен
    Да Роглич на этом прологе всех сделал одной левой... Упал, спокойно подождал техничку, пересел на запасной байк и - второй с разрывом всего в секунду! Так что "конь" Тратник спокойно курит в стороне...
    если бы упал , минимум 30 сек схватил на такой короткой дистации , фантазёр .

  • ДимаЛел
    Предварительные составы команд ... (21)
    ДимаЛел-Фото
    спринтеры сойдут после 11 этапа, и поедут на ТДФ
  • старт-шоссе 82
    Предварительные составы команд ... (21)
    старт-шоссе 82-Фото
    Состав спринтеров конечно впечатляет, но мне интересно с кем тогда будет соперничать Груневеген(на мой взгляд сильнейший спринтер на сегодня) на туре? Саган скорее всего будет собирать зеленую майку по кусочкам на промежутках, а единственный кто бы мог посоперничать с Груневегеном это Вивиани, но после Джиро он на тур врятли поедет.
  • Alya
    Василий Кириенко возвращается ... (9)
    Alya-Фото

    Удачи!

  • velodoctor
    Eschborn-Frankfurt-2019. Резул ... (3)
    velodoctor-Фото

    Бенета он уже с Джиро вытеснил,  следущий Саган. 

  • kwwk
    Тур Романдии-2019. Этап 1 (5)
    kwwk-Фото

    Ильнур сегодня активничал, но больше всех удивил Томас: атаковал, закрывал, держался все время впереди, видать начал гонять всерьез. Ну а Роглич хорош, на Джиро будет не тенью главных генералов.

  • Бакеша
    Предварительные составы команд ... (21)
    Бакеша-Фото
    Цитата: Astanaforever
    В Астане кроме Лопеса, однозначно будут Хирт, Бильбао, Йон Изагирре, Катальдо...
    А Йон точно будет? С начало года он в привязке с Фульсангом
  • Бакеша
    Тур Романдии-2019. Этап 1 (5)
    Бакеша-Фото
    Цитата: GTX
    На горках я уже подумал что Роглич не в лучшей форме, в хвостах сидел постоянно. А нет, специально берег ногу под спринт. (Кошта уже не торт, пару лет назад такой спринт легко взял бы). Порадовали Томас, Гюду, Бетанкур очень неплох также. Евроспорт в своем репертуаре. На скучнейшую Эшборн-Франкфурт ставят Курдюкова, а на вполне интересный этап, хоть и в записи - Брейду..., пол часа в голос размышляет колумбиец ли Бетанкур или нет :)
    Действительно, такие захватывающие этапы с Курдюковым еще интереснее было бы смотреть
  • Николай Н.
    Тур Романдии-2019. Этап 1 (5)
    Николай Н.-Фото

    Этап был красивый. Борьба была и не давала скучать. Ильнур выглядит не плохо. Думаю, в горах он себя покажет.

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3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
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8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
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