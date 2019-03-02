 Примож Роглич, Том Дюмулин, Давид Годю, Алехандро Вальверде о 6-м этапе Тура ОАЭ-2019

Примож Роглич – победитель 6-го этапа Тура ОАЭ-2019

Примож Роглич ещё на шаг приблизился к победе на Туре Объединённых Арабских Эмиратов-2019. 29-летний словенский гонщик, надевший майку лидера после победы Jumbo-Visma в командной разделке на 1-м этапе, теперь добавил в свой список достижений и индивидуальную победу на 6-м этапе с финишем в подъём Джебель Джаис Тура ОАЭ-2019.

На 16-км подъёме с 6% средним градиентом к последним километрам этапа впереди осталась группа из 15 гонщиков. За 300 м до финиша атаковал Дэн Мартин (UAE Team Emirates) , на его рывок ответил Том Дюмулин (Sunweb), но лидер общего зачёта Тура ОАЭ-2019 Примож Роглич обошёл соперников и взял победу на вершине Джебель Джаис. Том Дюмулин пересёк финиш вторым, а 22-летний французский гонщик команды Groupama-FDJ Давид Годю обошёл Дэна Мартина и замкнул тройку лучших на этапе. Чемпион мира Алехандро Вальверде (Movistar), который после окончания этапа признался, что плохо себя чувствовал в ночь перед стартом, пересёк финиш пятым.

Photo Credit: LaPresse / Ferrari - Paolone

Примож Роглич: «Перед стартом сегодняшнего этапа мне не хватало индивидуальной победы на этой гонке, и, наконец, я выиграл. Поэтому я был так счастлив, когда пересекал финиш. С самого начала этапа мои товарищи по команде защищали меня от ветра. На подъёме Лауренс Де Плюс провёл смену до финальных 500 метров. Это было впечатляюще. Победа в первой гонке года даёт мне огромную мотивацию продолжать совершенствоваться перед Джиро д’Италия. До старта Джиро ещё 70 дней, у меня есть над чем работать».

Photo Credit: LaPresse / Ferrari - Paolone

Том Дюмулин: «Через пять километров после старта этапа я попал в завал и упал, чуть не сошёл с гонки, потому что появились проблемы с ногой. Я как-то её потянул. Почти час думал о сходе, считал, что нет смысла продолжать. А потом я финишировал вторым. Сейчас у меня хорошая форма, поэтому был так разочарован, когда упал. К счастью, я смог продолжить. Но Роглич был слишком силён. По крайней мере, я получил подтверждение, что моя форма в порядке».

Photo Credit: LaPresse / Ferrari - Paolone

Давид Годю: «Я сидел на колесе Тома Дюмулина, когда он начал спринт задолго до финиша. Рогличу удалось проехать по левой стороне. Сегодня он на целый уровень выше всех. Я снова третий на этапе и удержал третье место в общем зачёте, являюсь лучшим молодым гонщиком. Так что сегодняшний финиш для меня как бонус. Мне до сих пор не верится, что еду локоть к локтю с великими чемпионами. Благодарю мою команду за доверие. Завтра этап по улицам Дубая, я должен постараться избежать завалов, неудач, разрывов пелотона».

Photo Credit: LaPresse / Ferrari - Paolone

Алехандро Вальверде: «Скорость во время прохождения подъёма всё время была высокой. Я чувствовал себя лучше, чем ожидал, потому что перед стартом этапа ночью у меня немного поднялась температура. Так что вполне доволен результатом. Если бы был болен, то не смог бы удержаться с сильнейшими. Просто мне пока не хватает той реакции тела, которую хотел бы видеть».