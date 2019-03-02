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Примож Роглич, Том Дюмулин, Давид Годю, Алехандро Вальверде о 6-м этапе Тура ОАЭ-2019

Примож Роглич – победитель 6-го этапа Тура ОАЭ-2019

 

 

  Примож Роглич ещё на шаг приблизился к победе на Туре Объединённых Арабских Эмиратов-2019. 29-летний словенский гонщик, надевший майку лидера после победы Jumbo-Visma в командной разделке на 1-м этапе, теперь добавил в свой список достижений и индивидуальную победу на 6-м этапе с финишем в подъём Джебель Джаис Тура ОАЭ-2019.

 

  На 16-км подъёме с 6% средним градиентом к последним километрам этапа впереди осталась группа из 15 гонщиков. За 300 м до финиша атаковал Дэн Мартин (UAE Team Emirates) , на его рывок ответил Том Дюмулин (Sunweb), но лидер общего зачёта Тура ОАЭ-2019 Примож Роглич обошёл соперников и взял победу на вершине Джебель Джаис. Том Дюмулин пересёк финиш вторым, а 22-летний французский гонщик команды Groupama-FDJ Давид Годю обошёл Дэна Мартина и замкнул тройку лучших на этапе. Чемпион мира Алехандро Вальверде (Movistar), который после окончания этапа признался, что плохо себя чувствовал в ночь перед стартом, пересёк финиш пятым.

 

Примож Роглич, Том Дюмулин, Давид Годю, Алехандро Вальверде о 6-м этапе Тура ОАЭ-2019

Примож Роглич, Том Дюмулин, Давид Годю, Алехандро Вальверде о 6-м этапе Тура ОАЭ-2019

 Примож Роглич, Том Дюмулин, Давид Годю, Алехандро Вальверде о 6-м этапе Тура ОАЭ-2019

 Примож Роглич, Том Дюмулин, Давид Годю, Алехандро Вальверде о 6-м этапе Тура ОАЭ-2019

 Примож Роглич, Том Дюмулин, Давид Годю, Алехандро Вальверде о 6-м этапе Тура ОАЭ-2019

 Примож Роглич, Том Дюмулин, Давид Годю, Алехандро Вальверде о 6-м этапе Тура ОАЭ-2019

 Примож Роглич, Том Дюмулин, Давид Годю, Алехандро Вальверде о 6-м этапе Тура ОАЭ-2019

 

Photo Credit: LaPresse / Ferrari - Paolone

 

  Примож Роглич: «Перед стартом сегодняшнего этапа мне не хватало индивидуальной победы на этой гонке, и, наконец, я выиграл. Поэтому я был так счастлив, когда пересекал финиш. С самого начала этапа мои товарищи по команде защищали меня от ветра. На подъёме Лауренс Де Плюс провёл смену до финальных 500 метров. Это было впечатляюще. Победа в первой гонке года даёт мне огромную мотивацию продолжать совершенствоваться перед Джиро д’Италия. До старта Джиро ещё 70 дней, у меня есть над чем работать».

 

 

Примож Роглич, Том Дюмулин, Давид Годю, Алехандро Вальверде о 6-м этапе Тура ОАЭ-2019

 Примож Роглич, Том Дюмулин, Давид Годю, Алехандро Вальверде о 6-м этапе Тура ОАЭ-2019

 

Photo Credit: LaPresse / Ferrari - Paolone

 

  Том Дюмулин: «Через пять километров после старта этапа я попал в завал и упал, чуть не сошёл с гонки, потому что появились проблемы с ногой. Я как-то её потянул. Почти час думал о сходе, считал, что нет смысла продолжать. А потом я финишировал вторым. Сейчас у меня хорошая форма, поэтому был так разочарован, когда упал. К счастью, я смог продолжить. Но Роглич был слишком силён. По крайней мере, я получил подтверждение, что моя форма в порядке».

 

 

Примож Роглич, Том Дюмулин, Давид Годю, Алехандро Вальверде о 6-м этапе Тура ОАЭ-2019

Photo Credit: LaPresse / Ferrari - Paolone

 

  Давид Годю: «Я сидел на колесе Тома Дюмулина, когда он начал спринт задолго до финиша. Рогличу удалось проехать по левой стороне. Сегодня он на целый уровень выше всех. Я снова третий на этапе и удержал третье место в общем зачёте, являюсь лучшим молодым гонщиком. Так что сегодняшний финиш для меня как бонус. Мне до сих пор не верится, что еду локоть к локтю с великими чемпионами. Благодарю мою команду за доверие. Завтра этап по улицам Дубая, я должен постараться избежать завалов, неудач, разрывов пелотона».

 

Примож Роглич, Том Дюмулин, Давид Годю, Алехандро Вальверде о 6-м этапе Тура ОАЭ-2019

 

Photo Credit: LaPresse / Ferrari - Paolone

 

 

  Алехандро Вальверде: «Скорость во время прохождения подъёма всё время была высокой. Я чувствовал себя лучше, чем ожидал, потому что перед стартом этапа ночью у меня немного поднялась температура. Так что вполне доволен результатом.  Если бы был болен, то не смог бы удержаться с сильнейшими. Просто мне пока не хватает той реакции тела, которую хотел бы видеть».

 

 

Результаты 6 этапа Тура ОАЭ-2019

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Теги к статье: Примож Роглич Том Дюмулин Давид Годю Алехандро Вальверде Primoz Roglic Tom Dumoulin David Gaudu Тур ОАЭ Тур Объединённых Арабских Эмиратов UAE Tour гонка Мирового тура

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Знаете ли вы, что Тур Объединённых Арабских Эмиратов - гонка Мирового тура?

Комментарии

  • paziz
    Omloop Het Nieuwsblad-2019. Ма ... (6)
    paziz-Фото
    Цитата: motte
    Цитата: Astanaforever
    Сагана нет. Куда пропал?

     Всё , север открывается!
    Сагана нет и на КБК в воскресенье , видимо стартует на бьянке 9 марта, в прошлом году он там 8м был
    И,  Фландрия и рубе петины цели, и сегодняшняя рубэ будет...с нетерпением жду. 
    Я думаю Пеируха на Милан- Сан-Ремо будет целится(исключительно мое субьективное мнение)
  • ROSt
    Ушёл из жизни Владимир Николае ... (5)
    ROSt-Фото
    Земля пухом,царство небесное... R.I.P.
  • Cristal
    Ушёл из жизни Владимир Николае ... (5)
    Cristal-Фото

    Большая и невосполнимая утрата для казахстанского велоспорта. Ремыга был тем, кто воспитывал чемпионов, наших. Покойтесь с миром, Владимир Николаевич 

  • Bishkul
    Ушёл из жизни Владимир Николае ... (5)
    Bishkul-Фото

    Вечная память.Ушел патриарх велоспорта.Как много он еще не поведал нам.R.I.P.

  • GTX
    Omloop Het Nieuwsblad-2019. Ма ... (6)
    GTX-Фото
    Посмотрим что покажет Ван Арт
  • EL-Fenomeno
    Omloop Het Nieuwsblad-2019. Ма ... (6)
    EL-Fenomeno-Фото

    Ну шо ж, начинается "весна-трясучек")) Очень жду этих классических однодневних баталий.

    Цитата: старт-шоссе 82
    Претендентов много ,буду болеть за Луценко, лижбы на последних км кто-то из команды остался с ним.

    Ставлю на ГВА и пускай прибудет с ним не только сила, но и удача!

    Прикольный трофей
     

  • close2you
    Элиа Вивиани, Фернандо Гавирия ... (2)
    close2you-Фото
    Цитата: Yuriy 17
    Как в песне: "Всё выше, выше, и выше"!
     
    Это про несравненного М. Киттеля из такой симпатичной команды Katusha-Alpecin.
    Ведь он всё ближе к новым своим блистательным победам.
     
    Вы правы, они у него буквально....за спиной ))
  • close2you
    Ушёл из жизни Владимир Николае ... (5)
    close2you-Фото
    Цитата: Сейтмеметов сейтхалил
    Светлая память, хороший был дядька.
    И тренер отличный! Светлая память.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Ушёл из жизни Владимир Николае ... (5)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Светлая память, хороший был дядька.
  • motte
    Omloop Het Nieuwsblad-2019. Ма ... (6)
    motte-Фото

    Цитата: Astanaforever
    Сагана нет. Куда пропал?

     Всё , север открывается!

    Сагана нет и на КБК в воскресенье , видимо стартует на бьянке 9 марта, в прошлом году он там 8м был

    И,  Фландрия и рубе петины цели, и сегодняшняя рубэ будет...с нетерпением жду. 

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2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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