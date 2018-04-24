Майкл Вудс и Роман Барде – призёры Льеж-Бастонь-Льеж-2018

Майкл Вудс и Роман Барде о Льеж-Бастонь-Льеж-2018

31-летний гонщик команды EF Education First Майкл Вудс (Michael Woods) стал первым за всю историю Льеж-Бастонь-Льеж канадцем, поднявшимся на подиум этой классики – Монумента.

Когда за 2,5 км из группы атаковал 27-летний французский гонщик команды AG2R La Mondiale Роман Барде (Romain Bardet), Вудс ответил на его рывок и гонщики уехали вдвоём. И хотя Вудсу и Барде не удалось добрать атаковавшего за 20 км Боба Юнгельса (Quick Step Floors), который в итоге опередил их на 37 секунд, а группа преследователей едва не настигла их у финиша, они сумели разыграть спринт за призовые места.

Майкл Вудс, который в прошлом году финишировал на Льеж-Бастонь-Льеж 9-м, на этот раз сумел подняться на вторую ступень подиума одной из старейших классик. Роман Барде, который последние пять лет финишировал на Льеж-Бастонь-Льеж в топ-13, занял 3-е место.

Photo © EF Education First – Drapac p/b Cannondale

Майкл Вудс: «В начале сезона я намучился из-за болезней, начал год не так, как хотел. На Туре Абу-Даби заболел, нога не шла. Всё начало сезона ставило под сомнения мои способности гонщика. Но сегодня был первый день, когда я начал снова чувствовать себя здоровым гонщиком. Чувствовал лёгкость, уверенность в своих силах. На протяжении всей гонки ощущения были потрясающими, и ребята очень меня поддерживали.

Немного виню себя за то, что не успел поехать за Юнгельсом, потому что как раз сидел у него на колесе, но в тот момент, когда он атаковал, я вытащил гель. Он поехал мощно, смело повёл гонку. Ожидал от него нечто подобное. Он – классный парень, феноменально сильный гонщик. Он заслужил победу.

Барде провёл прекрасную атаку. Как только он поехал, я понял, что его упускать нельзя. Мне удалось сесть ему на колесо, мы отлично сработались вместе на подъёме. Мы немного с ним поговорили. Барде сказал: «Давай, давай». Это меня вдохновило, потому что стоял на подиуме Тур де Франс. Он смелый гонщик, именно он заставил меня поверить, что мы удержимся.

Мы работали сменами, пока до финиша не осталось 500 метров. Тогда Барде сделал суперомощную протяжку и попробовал меня сбросить, но я знал, что если дело дойдёт до спринта, у меня есть рывок. Так что я сел ему на колесо, а потом спринтовал.

Джонатан Воутерс сказал мне, что я могу одержать победу на Арденнских классиках, но тогда я ему не поверил, только сейчас начинаю верить.

Я очень поздно пришёл в велоспорт. Наверное, я самый возрастной нео-про в истории, стал профессионалом в 29 лет. Когда занимался бегом, привык думать, что могу выступать лучше, но самый высокий результат показал в 18 лет. Тогда не радовался этому результату, потому что всё время думал, что выступлю лучше. А сегодня я наслаждаюсь своим результатом, потому что хотя и буду стараться прогрессировать, но надо быть довольным тому, где находишься в данный момент.

Конечно, для меня 2-е место на этой классике равноценно победе. Это великолепный результат. Ещё мне хочется одержать победу на одной из крупных гонок Мирового тура, это одна из моих целей.

Пару дней назад моя жена получила плохие новости, сегодня мне хотелось подарить ей хороший результат. Как только финишировал, сразу ей позвонил, мы радовались вместе. Я очень счастлив, что могу поделиться с ней успехом, а также добыть результат для команды после трудного начала сезона».

Том Саутам, спортивный директор команды EF Education First: «Прошлым вечером мы сказали ребятам, чтобы они активно вели гонку и не упускали шансы, потому что если будут выжидать, то окажется слишком поздно. Майк свой шанс использовал. Думаю, после Юнгельса он был лучшим в гонке. Это было видно по ранним подъёмам. Он ждал, приехал с группой, и мог финишировать 17-м, 5-м, каким угодно. Но он правильно выбрал момент, не упустил возможность».

Джонанат Воутерс, генеральный менеджер команды EF Education First: «Вудс явно прогрессирует в способности читать гонку, ехать впереди пелотона. Он проявил находчивость, последовав за атакой Барде».

Photo © @AG2RLMCyclisme

Роман Барде: «Эта классика вызывает у меня огромное восхищение. Мне она очень нравится, и я не сожалею о том, как проехал её. Думаю, в этот раз я проехал более разумно, чем в прошлом, но великолепный Боб Юнгельс находился впереди. В любом случае, в этот году мой результат здесь ещё выше. Это доказывает, что я не ограничиваюсь только гонками с горными этапами.

Мне было легче атаковать, потому что у топовых гонщиков не осталось помощников, гонку стало труднее контролировать. На Сан-Николя уехать от остальных было очень сложно, но как только мы прошли этот подъём, я попробовал. Хотя Алафилипп находился позади, мы понимали, что Вальверде может свести на нет все усилия. Просвет за Юнгельсом закрыть было нереально. Мы боролись за второе место».