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Падение Геранта Томаса на 8-м этапе Тур де Франс-2019

Герант Томас: "Расстроен, что упал в ключевой момент 8 этапа Тур де Франс-2019"

 

  Победитель Тур де Франс  прошлого года Герант Томас сумел быстро вернуться в гонку после падения за 15 км до финиша. На повороте гонщик команды EF Education First Майкл Вудс потерял контроль над велосипедом и стал причиной завала. Михал Квятковски помог Геранту Томасу надеть цепь, а Ваут Пулс, Дилан ван Барле и Джонанат Кастровьехо вернули британского гонщика в пелотон перед финальным подъёмом. Герант Томас не пострадал при падении, но как только он вернулся в группу, атаковали Жулиан Алафилипп и Тибо Пино. Герант Томас сохранил свою позицию в общем зачёте.

 

 

 

 

   Герант Томас: «Я в порядке. Просто расстроен, что падение случилось в ключевой момент гонки. Вудс упал, зацепил Джанни Москона и меня. Я запутался в велосипеде Джанни, понадобилось какое-то время, чтобы выбраться. Но ребята великолепно отработали, вернули меня в группу. На финальном подъёме я застрял, продвигался вперёд. Но когда был на 15-20й позиции, Алафилипп и Пино атаковали у вершины, чтобы взять бонусные секунды.

 

 Я не хотел выезжать вперёд и всех тянуть. У команды Sunweb были гонщики, а также несколько других ребят старались догонять.

 

  Ситуация раздражает и расстраивает, но в то же время такое возвращение в группу показывает, что у меня идёт нога. Не хочется проигрывать время. Если бы я не упал, то смог бы поехать за атаковавшими, и история получилась бы совсем другой. Но впереди ещё долгая гонка».

 

  Михал Квятковски: «Там был поворот сначала налево, потом направо, двойной. Мы увидели знак левого поворота, но сразу после него был правый поворот. Для многих это стало сюрпризом, там было довольно опасно. Джанни упал первым. С велосипедом Джи всё было в порядке, так что я схватил его велосипед, надел цепь и подтолкнул его. Потом я пытался найти свой велосипед, потому что его забрал полицейский. А затем я догонял группу на случай, если возникнет проблема с велосипедом Джи».

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Теги к статье: Герант Томас Geraint Thomas Ineos Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2019 Гран-тур

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Комментарии

  • Shega
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (33)
    Shega-Фото
    Спасибо за Ваше мнение!
    А то сегодня у комментатора Саган - ну, прямо, как кисейная барышня.. То глаза у него грустные, то он в ярости, что его все бросили, то демонстративно бачки подвозит, а вечером непременно с руководством разберется по поводу такого к нему отношения... Ну и умирал, до кучи, с последующим воскрешением. Трижды.
    А на экране вроде, Саган, как Саган. Едет, свою задачу выполняет. Не в кризисе. Всё от него зависящее делает. Вы это подтвердили, чему рада.
  • VeloVelo
    Тур Австрии-2019. Этап 6 (5)
    VeloVelo-Фото

    Саша, Браво! Это очень крутая Победа! Ай, Молодец!!!

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2019, превью этап ... (12)
    VeloVelo-Фото
    Николай,Браво!
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (33)
    VeloVelo-Фото
    Шляпа Тома, напомните )
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (33)
    VeloVelo-Фото

    Ван Гардерен похоже всё.
    Почему так сложилась его карьера, видимо, только он знает.
    Жаль, что опять вот так - падение и сход. Очень Жаль.

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (33)
    VeloVelo-Фото

    Саган не сгорал, не воскрешал. Просто делал свою работу на команду, поскольку этап для него был транзитным. Сегодня ты возишь бачки лейтенантам, завтра лейтенанты помогут тебе быть Капитаном.
    На войне как на войне.

    Очки Саган заработал(!) - задачу на данный этап выполнил, молодец! )

    Но, сдаюсь... У вас красиво получилось описать сегодняшнюю гонку Пети )

  • M-07
    Жулиан Алафилипп вернул жёлтую ... (1)
    M-07-Фото

    Впервые с 2004 года (когда Томас Фёклер и Санди Касар входили в топ-3 с 5 по 12 этапы Тур де Франс) два французских гонщика в тройке сильнейших на французском Гран-туре.

    А как же 2014 год, когда Перо и Пино были на итоговом подиуме?

  • Oha
    Томас Де Гендт – победитель 8 ... (2)
    Oha-Фото
    Спасибо за перевод! Интересно.
  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2019, превью этап ... (6)
    EL-Fenomeno-Фото

    В День взятия Бастилии с учётом рельефа 9 этапа в отрыв рванут многие французы дабы хоть одному из них выиграть в воскресенье "праздничный" этап. Думаю генеральщики противиться не будут, но что скажут спринтеры? Для начала Сент-Жюст'ом будет им проверка, ну а потом вангую стремительный и рискованный спуск. Самому отважному и самому хитрому достанутся вса лавры))

     

    Очень хочу чтобы победу на этапе взял Майкл Мэтьюз или ГВА.

  • Boris
    Томас Де Гендт – победитель 8 ... (2)
    Boris-Фото

    Сильнр!

     

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Гонщик Команда Очки
1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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