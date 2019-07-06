Падение Геранта Томаса на 8-м этапе Тур де Франс-2019

Герант Томас: "Расстроен, что упал в ключевой момент 8 этапа Тур де Франс-2019"



Победитель Тур де Франс прошлого года Герант Томас сумел быстро вернуться в гонку после падения за 15 км до финиша. На повороте гонщик команды EF Education First Майкл Вудс потерял контроль над велосипедом и стал причиной завала. Михал Квятковски помог Геранту Томасу надеть цепь, а Ваут Пулс, Дилан ван Барле и Джонанат Кастровьехо вернули британского гонщика в пелотон перед финальным подъёмом. Герант Томас не пострадал при падении, но как только он вернулся в группу, атаковали Жулиан Алафилипп и Тибо Пино. Герант Томас сохранил свою позицию в общем зачёте.

Герант Томас: «Я в порядке. Просто расстроен, что падение случилось в ключевой момент гонки. Вудс упал, зацепил Джанни Москона и меня. Я запутался в велосипеде Джанни, понадобилось какое-то время, чтобы выбраться. Но ребята великолепно отработали, вернули меня в группу. На финальном подъёме я застрял, продвигался вперёд. Но когда был на 15-20й позиции, Алафилипп и Пино атаковали у вершины, чтобы взять бонусные секунды.

Я не хотел выезжать вперёд и всех тянуть. У команды Sunweb были гонщики, а также несколько других ребят старались догонять.

Ситуация раздражает и расстраивает, но в то же время такое возвращение в группу показывает, что у меня идёт нога. Не хочется проигрывать время. Если бы я не упал, то смог бы поехать за атаковавшими, и история получилась бы совсем другой. Но впереди ещё долгая гонка».

Михал Квятковски: «Там был поворот сначала налево, потом направо, двойной. Мы увидели знак левого поворота, но сразу после него был правый поворот. Для многих это стало сюрпризом, там было довольно опасно. Джанни упал первым. С велосипедом Джи всё было в порядке, так что я схватил его велосипед, надел цепь и подтолкнул его. Потом я пытался найти свой велосипед, потому что его забрал полицейский. А затем я догонял группу на случай, если возникнет проблема с велосипедом Джи».